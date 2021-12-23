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Новини Окупація Криму
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Путін про окупацію Криму: "Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше"

Путін про окупацію Криму:

За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, саме Революція Гідності в Україні стала "держпереворотом" та причиною окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента Росії на пресконференції.

За його словами, загострення розпочалося у 2014 році. До цього часу РФ нібито змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ, зокрема в Україні".

"Ми ж з ними працювали, про все домовилися і жодні дії щодо Криму нам і на думку не спадали... Але у 2014 році держпереворот, людей убивали та спалювали... Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим... Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", - заявив Путін.

Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.

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Крим (14122) окупація (6652) путін (23733) росія (64846)


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Топ коментарі
+21
"Я не могу поступить иначе", сказал гопник угрожая прохожему ножом и отнимая у него кошелек
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23.12.2021 12:54
+16
Ага і медалі наплавили ще ДО ТОГО. Брехлива тварина.
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23.12.2021 12:53
+15
****.. нормально ... Так Гітлер тоді теж зробив все тому що його поставили в ситуацію коли він не міг вчинити інакше......????? Ага Европа і СШАі Україна хочуть миру і безпеки і тому вони винні в в тому що Росія почала війну... Клас. Найвидатніше уродство і дебелізм. Значить ХЛО тоді так не наклоняйся ні коли навіть срать ходи стоячки бо весь світ хоче розірвать твій зад... І тому коли ти нагнешся ми скажим що ти падло поставив нас в таке становище коли ми ну не могли зробити по іншому.

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23.12.2021 12:55
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так вастамнет или вастамбыло?
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23.12.2021 12:48 Відповісти
Готуймося до війни! Влада нічого не робить, потрібно самоорганізовуватись
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23.12.2021 12:49 Відповісти
уже устал повторять что будущи в Крыму 2001-2002 год раза 3-4 в высоких кабинетах Крыма Верховный Совет автономии Правительлство Крыма Областной суд Крыма и так далее общаясь с жителями кКрыма начиная с проводников пое0да Одесса Симферополь и кончая просто людьми на улице в парках лавочках я столкнулся с парадоксом о том- что 80-90% утвердительно говорили и спрашивали и когда наконец то нас Крым заберет к себе Россия???!!! повторюсь 2001 -2002 год Януковича Кучма только только назначил Губернатором Донецкой области или даже представил его на Пост Премьера (надо смотреть историческую хронология) да еще момент все донецкие судьи 70-80 % прокурорские 70% менты 45-55 % срочно стали из Донецкого региона именно Донецкая область... Луганска не было...в Крым!!!! я в курсе так как сам подавал на резерв на судью в северные района Крыма просто на судью а ЭТИ ЮБК странно то что Путин сейчас БРЕШЕТ И НЕ КРАСНЕЕТ ДУМАЮ С ЕГО ПРИХОДОМ ОСОБЕННО ПОСЛЕ 2008 ГОД БУХАРЕСТ И ГРУЗИЯ И НАЧАЛАСЬ ТОТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ЗАХВАТУ УКРАИНЫ И КРЫМА.. помню как крутили у нас восторгаясь фильмомо производства России на час с лишним про силы специальных операций России про их десантны с моря с воздуха про способностьа втономно вести операциии далеко от Росиси наши от этих сюжетов гордились ТУПОЕ НАСЕЛЕНИЕ и ВЛАСТЬ Украины--- НАМ БЫ ПОНЯТЬ- ЧТО ЭТО ВСЕ в кинофильме- СКОРО БУДЕТ В РЕАЛИЯХ ОТРАБОТАНО НА УКРАИНЕ..!!!!! и еще тогда в 2001-2002 годах не было ни Майдана ни Ющенко ни Мовы ни Веры ни Евросоюза все казалось не скоро эфемерным фантастическим... а попытка натянут как презерватив Майдан 2013-2014 годкак оправдание взять крым не более чем уловка сколько было иных восстаний переворотов и прочее и что каждый раз путин обязан был захватывать там территории нет абсурд да и только если следвоать его логике то во время Чкеченских 2 войн надо было захватить половину России как оправдание спасение бедных мусульман от православных рузких.... такая вывертом логика не работает это логика и аргументы ГИТЛЕРА
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23.12.2021 13:34 Відповісти
Гондон ти , *****. І притому - церований.
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23.12.2021 12:49 Відповісти
Вас не в ситуцію поставили, вас, цапів зариганих, раком скоро весь цивілізований світ поставить.
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23.12.2021 12:50 Відповісти
Ага і медалі наплавили ще ДО ТОГО. Брехлива тварина.
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23.12.2021 12:53 Відповісти
"Я не могу поступить иначе", сказал гопник угрожая прохожему ножом и отнимая у него кошелек
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23.12.2021 12:54 Відповісти
"Я не мог поступить иначе. Меня поставили в такую ситуацию", заявил Чикатило
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23.12.2021 12:55 Відповісти
И нарвался на очень отчаянного прохожего, со стволом в кармане.
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23.12.2021 13:54 Відповісти
****.. нормально ... Так Гітлер тоді теж зробив все тому що його поставили в ситуацію коли він не міг вчинити інакше......????? Ага Европа і СШАі Україна хочуть миру і безпеки і тому вони винні в в тому що Росія почала війну... Клас. Найвидатніше уродство і дебелізм. Значить ХЛО тоді так не наклоняйся ні коли навіть срать ходи стоячки бо весь світ хоче розірвать твій зад... І тому коли ти нагнешся ми скажим що ти падло поставив нас в таке становище коли ми ну не могли зробити по іншому.

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23.12.2021 12:55 Відповісти
А чего она одела красные колготки и меня спровоцировала взяв предложенную мной конфету, оправдывался педофил в суде.
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23.12.2021 12:59 Відповісти
Тоді треба так змінити ситацію, щоб кацапи створили Вільну Федерацію Північного Сахаліну й усі там щасливо жили.
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23.12.2021 13:00 Відповісти
Не могли не вкрасти і не вбивати, коли в сусідів проблеми були. Нащо взагалі такі сусіди?
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23.12.2021 13:02 Відповісти
оккупация Крыма была в феврале 2014-ого, а вату жгли в Одессе в мае 2014-ого (совершенно очевидно, что только их он может называть людьми в этом контексте). Т.е. события были немного в другой очередности.
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23.12.2021 13:05 Відповісти
Так рашистским крепостным до этого нет дела. Сказал же плешфюрер, значит так оно и было.
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23.12.2021 14:19 Відповісти
Маразматик
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23.12.2021 13:08 Відповісти
старые воровские выкрутасы - громче всех кричит "держи вора!" сам вор
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23.12.2021 13:10 Відповісти
Украинский народ вправе сам решать когда и как лишать власти избранных ими людей. При чем тут РФ.. В которой установили несменяемую вечную власть, подделывая под это законы. Но опять таки это внутреннее дело РФ и ее народов. А наше право выбирать власть, смещать ее, вступать в союзы ( включая и военно оборонительные или экономические) проводить независимую внутреннюю политику в том числе и в сфере образования, языка, религии и т.д. Каждое государство и его народ имеет полное право проводить самостоятельную, суверенную политику, не оглядываясь на забаганки кого то со стороны.
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23.12.2021 13:12 Відповісти
Украина таки нагнула Россию. Заставила оккупировать Крым.
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23.12.2021 13:24 Відповісти
Ага. А они не хотели, отворачивались, говорили "нет! не будем брать чужое! мы не можем так поступить!"
Но Украина была непреклонна. "Захватывай!" - говорит - "иначе мы всех русскоязычных новорожденных в пекинскую капусту покрошим". Что им оставалось делать? Исключительно из дружелюбия и добрососедских отношений пришлось согласиться и ввести войска, которых нет.
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23.12.2021 13:59 Відповісти
Чокнутое животное.
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23.12.2021 13:25 Відповісти
та хто ви такі, щоб вас ставити у ситуацію?
вас навіть раком впадлу ставити
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23.12.2021 13:30 Відповісти
точно . силой заставили . а они не хотели . отпирались до последнего
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23.12.2021 13:30 Відповісти
Ну мы типа рюсский Мир,рюсская Весна...Крым наш,..Донбасс не наш до сих пор...но мы не думали что Порошенко нас обосрет от Харькова до Одессы но мы всирамно РЮССКИЙ сраный МИР... но во всеми виноват ГОСДЕП... Порошенко и Турчинов... ЧМО ты КГБшное тупое...
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23.12.2021 13:31 Відповісти
раз виправдовується, значить знає чиє сало
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23.12.2021 13:32 Відповісти
Ясное дело что весь мир виноват что на свет божий появился такой урод. Его все постоянно провоцируют. А так он белый и пушистый, сидит в своем бункере, починяет примусы...
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23.12.2021 13:34 Відповісти
А про 8 областей кроме Крыма и "новороссию" он ничего не сказал?
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23.12.2021 13:37 Відповісти
Как же он НАТО боиться, его так в КГБ запрограммировали что-ли....
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23.12.2021 13:38 Відповісти
В 2014 году Турчинов и Яценюк кажуть Барак Обаме...Мистер Обама...на який гачок закинуть цього КГБшного дурня,щоби він обісрався по самій мавзолєй?Обама каже...хлопці не бійтеся...мавзолейне бидло усігда хоче великого СкреПОНОСУ...дамо по самий долляр Байдена ...та й по самий фунт стерлинга Уинстона Черчилля...
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23.12.2021 13:42 Відповісти
Для куйла , что бы не произошло в Украине или в самой рашке, называется «переворотом». Он даже когда Кабаева ему не давала, называл её отказ не иначе как «предательством и попыткой переворота». Тебе какое дело ,плешивый , до внутренних подий в Украине??? У тебя в аварии на шахте за один раз больше людей гибнет чем у нас во время революции. Теперь ты всякие гнилые отмазки ищешь почему оказался в разряде оккупантов Крыма, лохам лапшу на уши… вот теперь плоды и пожинаешь! Теперь ты гопник, гандон и упырь мирового значения. Ни на ког ты нападать не будешь, себе дороже, проглотишь пилюлю с НАТО и будешь продолжать гавнить и вонять по тихому!!!
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23.12.2021 13:46 Відповісти
А как дышал - это не наши, ополченцы, ихтамнет
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23.12.2021 13:47 Відповісти
Последня поБЕДА Путлера над РАБссией была со взрывом дома в Буйнакске...после в Рязани Путлер обосрался...Гексоген оказался МУКОЙ....год этого ПОЗОРА в Рязани вспомнили?
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23.12.2021 13:47 Відповісти
мозок завужeний русскiм язьiком тiльки так i рeагує
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23.12.2021 13:54 Відповісти
Порошенко заставил )))
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23.12.2021 13:55 Відповісти
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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23.12.2021 14:14 Відповісти
держпереворот в рабсеї називався "обнуление куйла"
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23.12.2021 14:34 Відповісти
Це поганеньке останнє слово звинувачуваного перед оголошенням вироку за масові вбивства та злочини проти людяності.
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23.12.2021 14:46 Відповісти
Чем дальше , тем труднее будут нормальны люди воспринимать клинических имбицилов вырожденцев.Самое жуткое, что скопище разнородных этнических групп и народов и племён не имеющие ничего общего , живущие более 700 лет в рабстве , на генном уровне приняли, что их жизни стоят намного меньше , чем бродячих собак. У них нет и никогда не было ничего своего- ни территории, ни религии,ни языка- все краденное - подзаборные бродячие собаки,мутанты. Они хотят с нами дружить- это для того , чтобы сожрать живьём? Они за 700лет не сказали ни слова правды и не были ни одного дня адекватными- скоро они( как их братья корейцы) - будут называть Пу@ла сыном Солнца ( на Калыме в лагерях ). Не укладывается в голове уровень идиотизма, деградации и дичи.
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23.12.2021 14:57 Відповісти
А де було оце ЧМО, коли стріляли по Білому дому в Московії у 1991 році? Мабуть сидів у тому танку та давив людей. А ще він з Бородіним розкрадали кошти, які отримали від продажу української та казахської пшениці та американських окорочків, що надавалися у вигляді міжнародної допомоги ніщебродам що з голоду помирали. До того ж вивозив кошти партії за кордон. А тепер це "собиратель замель Московських". ОРДА одним словом.
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23.12.2021 15:14 Відповісти
Нарешті гнида призналася у скоєні злочини. А брехав, про "референдум" в Криму.Щоб ти здох падлюка.
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23.12.2021 15:39 Відповісти
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
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23.12.2021 16:46 Відповісти
трипер ватной головы ботоксной твари колобка гном плешивый шоб ты здох тварь
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23.12.2021 17:27 Відповісти
Ну что ж. Раз тебя поставили в ситуацию один раз и ты влез туда, то поставят и во второй раз заставив лезть восвояси. Т.е., вывод - значит ты поддаёшься дрессировке. Сам признался и согласился.
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23.12.2021 18:56 Відповісти
 
 