Путін про окупацію Криму: "Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше"
За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, саме Революція Гідності в Україні стала "держпереворотом" та причиною окупації Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента Росії на пресконференції.
За його словами, загострення розпочалося у 2014 році. До цього часу РФ нібито змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ, зокрема в Україні".
"Ми ж з ними працювали, про все домовилися і жодні дії щодо Криму нам і на думку не спадали... Але у 2014 році держпереворот, людей убивали та спалювали... Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим... Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", - заявив Путін.
Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.
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Но Украина была непреклонна. "Захватывай!" - говорит - "иначе мы всех русскоязычных новорожденных в пекинскую капусту покрошим". Что им оставалось делать? Исключительно из дружелюбия и добрососедских отношений пришлось согласиться и ввести войска, которых нет.
вас навіть раком впадлу ставити