Путін про окупацію Криму: "Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше"

За словами президента Російської Федерації Володимира Путіна, саме Революція Гідності в Україні стала "держпереворотом" та причиною окупації Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента Росії на пресконференції.

За його словами, загострення розпочалося у 2014 році. До цього часу РФ нібито змирилася з тим, що "частина історичної території" виявилася "за межами РФ, зокрема в Україні".

"Ми ж з ними працювали, про все домовилися і жодні дії щодо Криму нам і на думку не спадали... Але у 2014 році держпереворот, людей убивали та спалювали... Президент Янукович і так з усім погодився, він був готовий піти... Але навіщо це зробили? Після цього був Крим... Поставили нас у ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше", - заявив Путін.

Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.

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