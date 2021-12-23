Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році та не "взяти їх під крило", - Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мешканцям Криму "неможливо було відмовити у захисті" у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він заявив у ході великої прес-конференції.

"Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році і безвольно дивитися на те, що відбувається на Донбасі. Нам навіть на думку не спадали якісь дії щодо Криму", - сказав Путін.

За його словами, Росія не могла відмовити мешканцям Севастополя та Криму та не "взяти їх під крило".

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Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.

Нагадаємо також, що президент Зеленський розширив санкції за російські вибори в Криму.

У листопаді Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії, до списків потрапили люди, причетні до проведення виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" та силових органів.