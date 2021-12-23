Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році та не "взяти їх під крило", - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що мешканцям Криму "неможливо було відмовити у захисті" у 2014 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він заявив у ході великої прес-конференції.
"Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році і безвольно дивитися на те, що відбувається на Донбасі. Нам навіть на думку не спадали якісь дії щодо Криму", - сказав Путін.
За його словами, Росія не могла відмовити мешканцям Севастополя та Криму та не "взяти їх під крило".
Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.
Нагадаємо також, що президент Зеленський розширив санкції за російські вибори в Криму.
У листопаді Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії, до списків потрапили люди, причетні до проведення виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" та силових органів.
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Звичайно, нікому "невідомо" що таки загарбницькі операції плануються роками.
Слава Україні !!!🇺🇦
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова. Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
Меня всегда поражало в этом ублюдке то, что имея такой пост, считая себя "великим", он постоянно врет как грязная шлюха из подворотни, и при этом не испытывает к себе отвращения. Я уже не говорю, что этот скот виновен в смерти сотни тысяч людей. Какая мерзость, это кацапское *****.
В 1945 всё очень плачевно , для них закончилось...