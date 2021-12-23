УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7601 відвідувач онлайн
Новини Окупація Криму
5 847 26

Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році та не "взяти їх під крило", - Путін

Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році та не

Президент Росії Володимир Путін заявив, що мешканцям Криму "неможливо було відмовити у захисті" у 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це він заявив у ході великої прес-конференції.

"Росія не могла відмовити Севастополю та Криму у 2014 році і безвольно дивитися на те, що відбувається на Донбасі. Нам навіть на думку не спадали якісь дії щодо Криму", - сказав Путін.

За його словами, Росія не могла відмовити мешканцям Севастополя та Криму та не "взяти їх під крило".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію не можна перемогти, її можна тільки розвалити зсередини, - Путін

Зазначимо, російський президент постійно називає події в Україні в 2013-2014 роках, а саме Революцію Гідності, державним переворотом.

Нагадаємо також, що президент Зеленський розширив санкції за російські вибори в Криму.

У листопаді Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нових санкцій проти Росії, до списків потрапили люди, причетні до проведення виборів в окупованому Криму, а також представники "судів" та силових органів.

Крим (14122) пресконференція (188) путін (23733)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
Чтоб тебя Гнида, бабушка с косой взяла под крыло
показати весь коментар
23.12.2021 12:55
+9
Китайцам приглянулась Сибирь может также возьмут под крылышко... Х#йло ты конченный!
показати весь коментар
23.12.2021 13:01
+7
А медалькі (за взятіє Крима)то були подарункові ?
показати весь коментар
23.12.2021 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хотів взяти під крило, а засунув собі в дупу. Крим - це Україна!
показати весь коментар
23.12.2021 12:48 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 12:50 Відповісти
_Это просто предлог агрессора для нападения. Опровергать предлог - глупость и борьба с мельницами, правильный ответ на агрессию совсем другой.
показати весь коментар
23.12.2021 12:50 Відповісти
агрессору не нужен предлог для нападения. и предупреждать он тебя об этом не будет. просто нападет и все.
показати весь коментар
23.12.2021 13:11 Відповісти
"агрессору не нужен предлог для нападения"
_Да? Ну ладно.
показати весь коментар
23.12.2021 13:16 Відповісти
А медалькі (за взятіє Крима)то були подарункові ?
показати весь коментар
23.12.2021 12:54 Відповісти
Чтоб тебя Гнида, бабушка с косой взяла под крыло
показати весь коментар
23.12.2021 12:55 Відповісти
Хватит врать, гнида кацорылая...
показати весь коментар
23.12.2021 12:56 Відповісти
Китайцам приглянулась Сибирь может также возьмут под крылышко... Х#йло ты конченный!
показати весь коментар
23.12.2021 13:01 Відповісти
"Нам навіть на думку не спадали якісь дії щодо Криму"

Звичайно, нікому "невідомо" що таки загарбницькі операції плануються роками.
показати весь коментар
23.12.2021 13:02 Відповісти
допустить такую стратегическую ошибку как захват Крыма... это надо было додуматься)
показати весь коментар
23.12.2021 13:04 Відповісти
Кремлёвский петух взял Крыматорий под крылышко .
показати весь коментар
23.12.2021 13:09 Відповісти
ну, раз ви такі безвідмовні, то роздвигайте булки!
показати весь коментар
23.12.2021 13:13 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 13:15 Відповісти
походу Зеля Балаболка ошибалась - это безотказная Московия готова принять с любой стороны и в любых количествах.. хйло ж само созналось..
показати весь коментар
23.12.2021 13:16 Відповісти
Ну да,понимаю вполне *****.Как ***** мог оставить Севастополь в то времья когда какие-то без знаков различия захватывали власть а законное правительство Украины каких-то не определенных уродов с оружием даже не пыталось остановить.Хота по законам Украины и даже про Российским неизвестные военные формирования должны были быть просто уничтожены.
показати весь коментар
23.12.2021 13:17 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 13:17 Відповісти
кассабы. дайте кто нибудь ***** селедки.
показати весь коментар
23.12.2021 13:25 Відповісти
Значить відрубаєм русні крило . Гербом рашки стане бройлер з двома головами і лише одним крилом . Тіпа інвалід , як і рашка .
Слава Україні !!!🇺🇦
показати весь коментар
23.12.2021 13:33 Відповісти
Население Крыма на 2014г . было 2160 тыс.человек. Право голоса не более 1800 тыс.В выборах участвовало32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)

За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова. Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
показати весь коментар
23.12.2021 13:35 Відповісти
Куйло совсем память отшибло… ведь сначала был Крым, а уж потом бамбас… гиркин ведь окрылённый крымскими победами в луганду рванул! Путлер лепит горбатого. Лицемер!
показати весь коментар
23.12.2021 14:56 Відповісти
пнх звиздун...
показати весь коментар
23.12.2021 15:18 Відповісти
Психически больной карликовый паяц думет, что в его циничное вранье, до сих пор, кто то верит.
Меня всегда поражало в этом ублюдке то, что имея такой пост, считая себя "великим", он постоянно врет как грязная шлюха из подворотни, и при этом не испытывает к себе отвращения. Я уже не говорю, что этот скот виновен в смерти сотни тысяч людей. Какая мерзость, это кацапское *****.
показати весь коментар
23.12.2021 15:34 Відповісти
Германия, в своё время, тоже не могла ни кому отказать...
В 1945 всё очень плачевно , для них закончилось...
показати весь коментар
23.12.2021 15:48 Відповісти
Захват территории чужой страны -это самое тяжкое преступление в международных отношениях и по международным законам, которому нет никаких оправданий!
показати весь коментар
23.12.2021 16:52 Відповісти
 
 