Путін про реакцію Заходу на побоювання РФ: Ідіть ви зі своїми занепокоєннями, робитимемо, що вважаємо за потрібне. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін обурений розширенням НАТО та стверджує, що Захід не сприймає занепокоєнь Росії і її прагнень забезпечити свою безпеку після розпаду СРСР.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Почали розширювати НАТО. Ми казали, — не треба цього робити, а нам казали: де це написано? Де папірець? Нема? Плювати ми хотіли на ваші занепокоєння. Кожен рік ми намагалися огризатися. Занепокоєння висловлювали. Ідіть ви зі своїми занепокоєннями (озабоченностями. - Рус), робитимемо, що вважаємо за потрібне. П'ять хвиль розширення НАТО. Ми хочемо забезпечити свою безпеку", — підкреслив президент РФ.

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