Путін про реакцію Заходу на побоювання РФ: Ідіть ви зі своїми занепокоєннями, робитимемо, що вважаємо за потрібне. ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін обурений розширенням НАТО та стверджує, що Захід не сприймає занепокоєнь Росії і її прагнень забезпечити свою безпеку після розпаду СРСР.
Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Почали розширювати НАТО. Ми казали, — не треба цього робити, а нам казали: де це написано? Де папірець? Нема? Плювати ми хотіли на ваші занепокоєння. Кожен рік ми намагалися огризатися. Занепокоєння висловлювали. Ідіть ви зі своїми занепокоєннями (озабоченностями. - Рус), робитимемо, що вважаємо за потрібне. П'ять хвиль розширення НАТО. Ми хочемо забезпечити свою безпеку", — підкреслив президент РФ.
Топ коментарі
+42 Ksenia VB
показати весь коментар23.12.2021 13:07
+31 Андрей Михалыч #475046
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+31 Наталка Науменко #474522
показати весь коментар23.12.2021 13:08
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А потом скулили как шавки, умоляя союзников открыть второй фронт и увеличить поставки вооружений!