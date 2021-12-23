УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини
25 527 105

Путін про реакцію Заходу на побоювання РФ: Ідіть ви зі своїми занепокоєннями, робитимемо, що вважаємо за потрібне. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін обурений розширенням НАТО та стверджує, що Захід не сприймає занепокоєнь Росії і її прагнень забезпечити свою безпеку після розпаду СРСР.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Почали розширювати НАТО. Ми казали, — не треба цього робити, а нам казали: де це написано? Де папірець? Нема? Плювати ми хотіли на ваші занепокоєння. Кожен рік ми намагалися огризатися. Занепокоєння висловлювали. Ідіть ви зі своїми занепокоєннями (озабоченностями. - Рус), робитимемо, що вважаємо за потрібне. П'ять хвиль розширення НАТО. Ми хочемо забезпечити свою безпеку", — підкреслив президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Ми повинні дивитися, коли довбануть? - Путін. ВIДЕО

Автор: 

НАТО (6395) путін (23740) росія (64871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Пуйло веде війну із заходом.
Врешті вони це зрозуміють.
показати весь коментар
23.12.2021 13:07
+31
Все, окончательно поехал кукухой дед!
показати весь коментар
23.12.2021 13:07
+31
європа хоче переконати канібала перейти на веганську дієту.
показати весь коментар
23.12.2021 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Україна та НАТО також кажуть:"Путлер, йди на хрін зі своєю безпекою".
показати весь коментар
23.12.2021 15:34 Відповісти
все сказано для толерастов и обеспокоеных гей роп..коротко и ясно кортина маслом
показати весь коментар
23.12.2021 17:28 Відповісти
Путин ипанушка,ему нужна войнушка
показати весь коментар
23.12.2021 19:25 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 20:53 Відповісти
Уже в 30-х годах, ссср рассказывал всему миру, что ни в чьих советах не нуждается и будет делать что сочтет нужным!
А потом скулили как шавки, умоляя союзников открыть второй фронт и увеличить поставки вооружений!
показати весь коментар
24.12.2021 12:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 