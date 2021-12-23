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Новини Війна
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На Донбасі війська РФ вже понад добу не порушували режим припинення вогню

На Донбасі війська РФ вже понад добу не порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями", - зазначили у пресцентрі.

Станом на 11 годину 23 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі українські військові не зафіксували порушень режиму "тиші" з боку російських військ.

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Упродовж минулої доби російські найманці на Донбасі також не порушували "режим тиші".

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

На Донбасі війська РФ вже понад добу не порушували режим припинення вогню 01

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Міноборони (7294) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
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Причаїлися. Очкують!
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23.12.2021 13:30
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завтра выборы давай объявляй
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23.12.2021 13:26 Відповісти
Злякалися Джавеліна?
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23.12.2021 13:27 Відповісти
Та нє.Треба відстежувати соцмережі.Бо віри єрмаківським установам не має.
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23.12.2021 13:27 Відповісти
после дерьмака заявления, пёрднуть без его же разрешения боятся. что-то значит представитель ***** в опе.
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23.12.2021 13:28 Відповісти
Ну значит получено такое указание. Как будто мы не понимали что там происходит все по звонку. Это не первые месяцы войны.. сейчас там все построено по единоначалию. Партизанщина ушла в историю.
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23.12.2021 13:28 Відповісти
Причаїлися. Очкують!
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23.12.2021 13:30 Відповісти
А люди пишуть, що гуркіт якийсь є.
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23.12.2021 13:31 Відповісти
врут опять зеленые?
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23.12.2021 13:33 Відповісти
затишье перед бурей?
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23.12.2021 13:35 Відповісти
Дайте им за это канхветку. "Тузик"..
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23.12.2021 13:54 Відповісти
И ЭТО ПОДОЗРИТЕЛЬНО
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23.12.2021 14:13 Відповісти
В заголовке статьи чувствуется то ли, обида, то ли сожаление, то ли огорчение...
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23.12.2021 14:25 Відповісти
 
 