На Донбасі війська РФ вже понад добу не порушували режим припинення вогню
Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями", - зазначили у пресцентрі.
Станом на 11 годину 23 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі українські військові не зафіксували порушень режиму "тиші" з боку російських військ.
Упродовж минулої доби російські найманці на Донбасі також не порушували "режим тиші".
Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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