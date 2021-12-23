На Донбасі війська РФ вже понад добу не порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 11 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ООС у Фейсбуці.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими військовослужбовцями", - зазначили у пресцентрі.

Станом на 11 годину 23 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі українські військові не зафіксували порушень режиму "тиші" з боку російських військ.

Читайте: Путін - Заходу: Ідіть ви зі своїми занепокоєннями, робитимемо, що вважаємо за потрібне

Упродовж минулої доби російські найманці на Донбасі також не порушували "режим тиші".

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі. Ми повинні дивитися, коли довбануть? - Путін. ВIДЕО