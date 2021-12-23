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Посол Німеччини Фельдгузен вважає "малоймовірним" масштабний напад РФ на Україну, але закликає до пильності

Посол Німеччини Фельдгузен вважає

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) вважає малоймовірною великомасштабну військову операцію Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

 "Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми також не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії", - написала Фельдгузен в оприлюдненому в четвер , 23 грудня, в електронному посланні громадянам ФРН, які проживають в Україні.

Німецький посол водночас наголосила, що так само, як і партнери, вона з усією серйозністю ставиться до дій Росії.

"У цій ситуації важливо проявляти спокій, розважливість і пильність", - повідомила вона, зазначивши, що саме це демонструє федеральний уряд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про скупчення військ РФ біля кордону України: 122 тис. знаходяться у радіусі 200 км, ще 143 тис. - на відстані 400 км

Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.

вторгнення (380) Німеччина (7316) росія (64871) Фельдгузен (111)


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23.12.2021 13:28 Відповісти
А як же тепер бути із партизанськими загонами Ляшка, Юлі, Гриценка та їнших патріотів?
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23.12.2021 13:42 Відповісти
если оценить грубо, то вероятность такой её оценки, в точности равна вероятности эскалации войны.
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23.12.2021 13:31 Відповісти
вечно длиться этот шантаж не может,раньше вторгнутся - раньше начнут репарации отбивать,те,кто в рай не успеет..
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23.12.2021 13:34 Відповісти
_Накануне захвата рашыстами Крыма Запад придурковато то же самое говорил! А после повторял перед вторжением с востока. А когда вторглись - годами призывал к "деэскалации" обе стороны!
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23.12.2021 13:37 Відповісти
 
 