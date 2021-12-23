Посол Німеччини Фельдгузен вважає "малоймовірним" масштабний напад РФ на Україну, але закликає до пильності
Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) вважає малоймовірною великомасштабну військову операцію Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
"Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми також не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії", - написала Фельдгузен в оприлюдненому в четвер , 23 грудня, в електронному посланні громадянам ФРН, які проживають в Україні.
Німецький посол водночас наголосила, що так само, як і партнери, вона з усією серйозністю ставиться до дій Росії.
"У цій ситуації важливо проявляти спокій, розважливість і пильність", - повідомила вона, зазначивши, що саме це демонструє федеральний уряд.
Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.
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