Посол Німеччини Фельдгузен вважає "малоймовірним" масштабний напад РФ на Україну, але закликає до пильності

Посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) вважає малоймовірною великомасштабну військову операцію Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Чіткі слова європейських політиків та своєчасна координація надіслали правильні сигнали у напрямку Москви. За останні тижні ми також не бачимо значного нарощування військ на кордоні Росії з Україною. Тому я вважаю малоймовірною можливість масштабного нападу з боку Росії", - написала Фельдгузен в оприлюдненому в четвер , 23 грудня, в електронному посланні громадянам ФРН, які проживають в Україні.

Німецький посол водночас наголосила, що так само, як і партнери, вона з усією серйозністю ставиться до дій Росії.

"У цій ситуації важливо проявляти спокій, розважливість і пильність", - повідомила вона, зазначивши, що саме це демонструє федеральний уряд.

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Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.