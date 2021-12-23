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"Відкосити" не вийде: для жінок, які не стануть на військовий облік, передбачено штраф до 1700 грн

В Україні набув чинності наказ Міноборони №313, згідно з яким працюючі жінки мають стати на військовий облік. Також є затверджений список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік. Ті, хто вирішить ухилитися від цього, платитимуть штрафи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.info.

Для "ухильниць" та їхніх керівників поки що передбачена лише адміністративна відповідальність, зокрема штрафи двох видів. Хоча, на думку автора, не за горами буде й розгляд кримінальної відповідальності.

За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф становить від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року вчинення порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період (!) — передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто нині працівниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень.

Для уповноважених осіб роботодавця (керівника або іншої уповноваженої ним особи) щодо їхнього сприяння "ухилянткам" або бездіяльності, коли йдеться про взяття їх на військовий облік, а це пряме порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, адмінштраф встановлює стаття 210-1 КУпАП. Цей штраф вже (під час особливого періоду) становить від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 5100 до 8500 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінок-представниць багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік

армія (3765) жінки (623) Міноборони (7294) військовий обов'язок (92)


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Топ коментарі
+37
Це тільки найвеличніший бігун від призову зміг відкосити, а вам зась.
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23.12.2021 13:44
+30
Верещучку в аэроразведку ?
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23.12.2021 13:42
+30
Підготовка до війни за версією віслюка:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.
4. Оголосити військові навчання для населення
5. Встановити в Києві нові сирени.
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
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23.12.2021 13:59
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Наголосували (с)
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23.12.2021 14:06 Відповісти
Занос бабла в военкоматы официально стартовал.
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23.12.2021 14:07 Відповісти
кто тут тявкает? хотели "равноправие"? получите! "возмущающимся" предлагаю посетить государство Израиль - там в армии СЛУЖАТ ВСЕ!!!!!!
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23.12.2021 14:07 Відповісти
И до 60 лет. Кстати, не все женщины служат в армии
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23.12.2021 14:59 Відповісти
Так там и мужики служат, а у нас уже 70 % нигде и никогда не служили!!!! Чего молчим на этот счет?
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23.12.2021 15:32 Відповісти
даже при СССР во время второй мировой войны,баб не ставили на учёт...далеко пойдёт *******,если не остановим.
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23.12.2021 14:09 Відповісти
Тоді були дрімучі часи гендерної нерівності та дискримінації по статевій ознаці. Завдяки зусиллям жінок-феміністок, членкинь різних організацій по просуванню толерантності, цей недолік виправлено. Слабка стать - тепер не слабка. Дайош жіночий розрахунок до 120-мм міномета!
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23.12.2021 14:18 Відповісти
хтів би я подивитись,як та жінка,потягне мінометну пліту на горбі,та окрім цього все що має бути в єкипіровці.
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23.12.2021 14:34 Відповісти
Є сильні жінки. Наприклад реперша Альона-Альона. А в напарніци - Руслану Писанку. Ці потягнуть.
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23.12.2021 14:37 Відповісти
ага...как же...если баба имеет вид жирной кобылы,это значит лишь одно-это жирная кобыла,и ничего она не потянет,кроме своей жопы.
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23.12.2021 14:39 Відповісти
Плита буде корисна, щоб сраку зігнати ))
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23.12.2021 15:03 Відповісти
Ці не потягнуть.Але є стероїдні,ті потягнуть.
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23.12.2021 15:15 Відповісти
Пусть твоя дочка/жена/любовница/сестра в этом участвует, дебил.
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23.12.2021 18:26 Відповісти
ВІн спирається на досвід передових країн - таких як Ізраїль. Якщо ви кажете що спиратися треба на досвід СРСР то зупиняти треба вас а не зеленського.
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23.12.2021 14:19 Відповісти
ви хєр з пальце не порівнюйте...це по перше. а по друге навіть в Израілє немає такой дурниці. в Израілє жінки,які хочуть бути або на війсковій або на державній службі,мають відслужити в рядах збройних сил. а постанови на облік всіх робітниц,немає!
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23.12.2021 14:31 Відповісти
Аплодую навстоячки. Перший розумний комент стосовно Ізраєлю
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23.12.2021 18:49 Відповісти
И этот деградант уже поднял уровень жизни в Украине на уровень Израиля? Да? Что он на него смотрит? Или хотя бы армию всей необходимой техникой обеспечил? а может, у нас есть противоракетный израильский щит?
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23.12.2021 18:28 Відповісти
Зеля Косяк, как и хйло, предпочитает прятаться за спины женщин и детей.. и оттуда они ОБЕ - решительные и бескомпромиссные сцыкухи..
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23.12.2021 14:09 Відповісти
Сценаристы Квартал 95...придумыват новые Информ Бомбы для лохтората...ну чтоб зашквары шоблы Зе-Ермака забыли.....
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23.12.2021 14:10 Відповісти
Ну нащо було на бухгалтерських форумх обс..рати Гетьманцева Зеленського і всю "діджиталізцію" . З першого січня - калькулятор, олівець, податковий кодекс в рюкзак і на фронт... ))
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23.12.2021 14:11 Відповісти
А чим відрізняється наказ МО від закону України?
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23.12.2021 14:13 Відповісти
В апреле этого года внесли изменения в ч.11 ст.1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" - минобороны может формировать перечень специальностей, после получения которых женщины берутся на воинский учет.
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23.12.2021 15:21 Відповісти
Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву"
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23.12.2021 21:06 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
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23.12.2021 21:29 Відповісти
https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03
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24.12.2021 07:22 Відповісти
Тобто мова йде про сотні тисяч українських жінок.

Зазначається, що це відповідає https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву" , який набирає чинності з 1 січня 2022 року. Джерело:
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24.12.2021 07:24 Відповісти
отлично! электорат зелупы очень рад))
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23.12.2021 14:13 Відповісти
Я просто уверенна,что это поднимет зелупе рейтинг)
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23.12.2021 14:14 Відповісти
К жене своей обратись или к своей маме)мои трусы ты явно нюхать не можешь)
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23.12.2021 16:00 Відповісти
Какое-то чмо назвал Одессу помойкой?Приезжай в мае -мы любим шашлыки)
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23.12.2021 17:29 Відповісти
pravda.com.ua/

Алексей Гон чаренко: "Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии"
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23.12.2021 18:18 Відповісти
А ты в курсе,что зекрыса вчера истерику устроил про предателя в опе и то что Порошенко подал на него в суд за госизмену,чем перечеркнул все зепотуги?)Ну а как ещё Порох узнает на сто шагов вперёд ...
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24.12.2021 11:37 Відповісти
их бин непонимайт! Кто на ком стоял??? Потрудитесь излагать Ваши мысли яснее.
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24.12.2021 11:49 Відповісти
Сдаёт все шажки твоей зекрысы кто то ...прикинь,даже Ермака подозревают ?
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24.12.2021 13:42 Відповісти
смерть синегубого в яйце утки...
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23.12.2021 14:17 Відповісти
А на каком основании министр обороны может что-то приказывать не военнослужащим? Такие вопросы должны решаться на уровне ВР и законов. По большому счету министра можно послать на хер
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23.12.2021 14:18 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про військовий обов'язок і військову службу

Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
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23.12.2021 21:31 Відповісти
А чотирьохкратному уклоністу штраф буде?
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23.12.2021 14:20 Відповісти
1700 грн штрафа ха ха испужали..... еврейские ублюдки
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23.12.2021 15:49 Відповісти
Нет. Ему доплачивать будут, за консультацию, как лучше откосить...
Профессор по этой теме...
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23.12.2021 15:56 Відповісти
У меня в военном билете запись - бухгалтер финансовой службы I категория учета ПВО, куда идти нужно?

P.S. Не даю согласие на обработку моих персональных данных!
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23.12.2021 14:22 Відповісти
Нехай воюють якісь спеціально обучені люди, а ти справку принесеш про непридатність, чи у Польшу втечеш?
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23.12.2021 14:25 Відповісти
Так я вроде годен к воинской службе. Уже и железяку с плеча вытянули. Вот только в бухгалтерии я хоть понимаю, а вот в наземной воздушной обороне не очень
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23.12.2021 14:30 Відповісти
Бил би чєловєк, а мєсто в армії - найдьотся.
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23.12.2021 14:33 Відповісти
Мда, ничего не поменялось со времен совка. Чем больше в армии дубов - тем крепче наша оборона.
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23.12.2021 19:57 Відповісти
Жінки-медики були військовозобов'язаними завжди. У воюючій країні розширити список облікових спеціальностей, які зайняті жінками - це виправданий крок.
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23.12.2021 14:24 Відповісти
Тут не те. Тут ментальні особливості теперішньої влади.
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23.12.2021 14:28 Відповісти
Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон. Тепер жіночкам доведеться звалювати на свої тендітні плечі оборону своєї держави, раз нікому.
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23.12.2021 14:31 Відповісти
Шестую завалили, потому что хотели завалить....
У меня 3 знакомых, под надуманными предлогами не взяли...
А они реально хотели.
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23.12.2021 16:07 Відповісти


Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон

авжеж,від покращєнь.
ВСЕ кто "валит" по вашему за границу - валят из за жопы которая в стране, эта жопа не уменьшилась при пете и увеличилась при зелени.И да,валят мужики ,ибо им содержать семьи, Но тебе латентному п....су этого не понять
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23.12.2021 16:24 Відповісти
Ну-да, ну-да...Они валят, бо им "содержать семьи", а остальные пусть отдуваються - и воюют, и семьи содержат...Молодцы! Лихо пристроились..
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23.12.2021 18:26 Відповісти
нудунуда, тебе херою диванному виднее
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24.12.2021 09:06 Відповісти
Між медиками і касиршами різницю знаєш? Чи між медиком і бібліотекарем? Хоча, якщо ти електорат Зєлєнскаго, то про мізки можна і не запитувати, бо їх від народження у вас не має...
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23.12.2021 14:34 Відповісти
А в армії що, бібліотек не потрібно? А ти дура тільки передком здатна заробляти, раз таке пишеш?
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23.12.2021 15:04 Відповісти
скільки ж тобі платять, що ти, як бегемот, кал розсипаєш??
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23.12.2021 17:17 Відповісти
Женщины-медики на должностях рядового, сержантского и старшинского состава, а также прапорщиков и мичманов - до 40 лет;
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23.12.2021 15:11 Відповісти
а всё ли они прощитали? с такими штрафами хватит ли и внукам прибарахлиться?
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23.12.2021 14:24 Відповісти
А у чому проблема? Ставай на облік і ніхто штрафувати не буде.
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23.12.2021 14:26 Відповісти
а чем внукам прибарахлятся со товарищи будеш? )))
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23.12.2021 14:29 Відповісти
А ты стала или стал?
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23.12.2021 15:10 Відповісти
Вова, мы не в Израиле, не зайнимайся х*ней! Долбаные клоуны, валите нахер со своими законами!
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23.12.2021 14:36 Відповісти
Так і пишіть - все заради штрафів. Ви хоч уявляєте, мудаки, як це в реалі здійснити? Хоча б медогляд. Сеста свого малого рік ставила на облік у військомат. Бо медогляд проходять в поліклініці за місцем проживання. Де, по перше, немає всіх лікарів, по друге, запис до спеціалістів на місяці вперед. І це в столиці.
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23.12.2021 15:00 Відповісти
Брехня. Створюються спеціальні лікарські комісії і всі організовано проходять медогляд. Вам би лиш відкосити.
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23.12.2021 15:05 Відповісти
Де створюються?!! Я пишу про те, як зараз дитину в 16 років поставити на облік. І якщо раніше дітей організовано з школи вели в поліклініку, де цей огляд займав максимум три години, то зараз все лягає на плечі батьків. А в поліклініках спеціалістів тупо немає. Самі стикнулися. Для довідки в університет три роки назад їздили по трьох дитячих поліклінах у Оболонькому районі, по запису, протягом трьох місяців. Бо окуліст в одній, хірург в другій, а нервопатолог в третій.
А якщо і створять спеціальні групи. Тільки у Києві мільйон жінок, що підпадають під перелік. Як ви це уявляєте?
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23.12.2021 15:15 Відповісти
У нас в звичайному райцентрі геть все по іншому. Все організовано, визначений день, час, діти стають на облік.
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23.12.2021 15:21 Відповісти
Тоді вам пощастило, що все організовано і є в наявності всі фахові спеціалісти та лабораторії.
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23.12.2021 15:31 Відповісти
В райцентре? Медики?
Коновал ставит штамп годен, в городах врачей нет
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23.12.2021 15:42 Відповісти
Ну людина стверджує, що є. І лабораторії походу теж.
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23.12.2021 15:44 Відповісти
Воинский учёт и медкомиссия две разные вещи,
Желание зеленского посеять недовольство войной и сдаться русским на этом фоне - причина этого маразма

По сути сделано всё, чтобы никто добровольно в военкомат ее шёл, теперь напугивают всех военкоматом

Так же возможно хотят просто создать базу по заданию кремля, так как такая база подразумевает доительные военные действия, а по сути эти профессии и пристроить негде будет
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Это тролль проплаченный, не общайтесь с ним...
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23.12.2021 16:13 Відповісти
Не міліон, помилочка - професії пов'язані з використанням клавіатури - ОЦЕ КЛАС, як вумно в переліку написано.... Тому усі жінки, які сиділи за клавою - марш-марш до РТЦКтаСП на облік ставати...
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23.12.2021 17:35 Відповісти
Владимир Александрович, или как там Вас называют, Вам там что, завезли дядюГеру или в ОП умом кто-то тронулся?

И еще, ждем в военкомате Александру Зеленскую и Елену Зеленскую.
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23.12.2021 15:19 Відповісти
На учёт стану, а воевать не пойду!😁
П.П. Шариков
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23.12.2021 15:35 Відповісти
Все давно стоят на учёте, это мутка от кремлядей
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23.12.2021 15:45 Відповісти
Кокс от лаврова
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23.12.2021 15:44 Відповісти
Страна победившего феминизма!!! Ура панове! Теперь не только равные права, но и равные обязанности😁
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23.12.2021 15:33 Відповісти
Я не против равноправия. Но пусть сначала выдвигаются на фронты мужики -уклонисты, а я за ними. А то у меня все однокурсники, одноклассники и соседи нигде не служили. Так почему я начинать должна? Тогда вместе с мужиками все на фронт!
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23.12.2021 15:38 Відповісти
Это квартал95
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23.12.2021 15:46 Відповісти
Уроды придумали новый источник пополнения бюджета - штрафы на работающих женщин будут накладывать. Дебилы.
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23.12.2021 16:36 Відповісти
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23.12.2021 17:30 Відповісти
А ЩО, ТАК І НАПИСАНО, що ЛИШЕ НЕПРАЦЮЮЧІ жінки мають стати на військовий облік??? Ау, автор! Ну а по суті - професійні УКЛОНІСТИ вже почали ховатися за жінками... Вони ж співатимуть агресору у разі чого, їм ніззя...
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23.12.2021 17:30 Відповісти
Следующие выборы пройдут под лозунгом лишь бы не Зеленский, зробымо його разом!
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23.12.2021 18:56 Відповісти
Как в Израиле:всем раздать автоматы и каждый год тренировка и сборы. Почему так не будет? А потому-что народ с автоматами пойдет в коттеджные городки элиты и спросит у чиновников и бизнесменов-офшорщиков где наворованные у народа деньги!. А перед этим народ заблокирует аэропорты и границы чтобы элита не смогла убежать и вывезти деньги как Янукович. Элита больше всего боится народа с оружием-боится больше чем Путина и Рашку
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23.12.2021 19:08 Відповісти
И какое отношение МИНОБОРОНЫ имеет к гражданским лицам со своим приказом?
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23.12.2021 20:46 Відповісти
Щас я все брошу и отдам свою жену, кормящую малолетнего ребенка, в армию под командованием зеленого клоуна. Эта тварь преследовала добробатов и волонтеров, а теперь хочет, чтоб за него женщины воевать шли? Нет уж, воевать теперь должны те 73%, что этого придурка выбрали.
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24.12.2021 01:47 Відповісти
Президент который не служил приглашает женщин в военкомат... Этот сюр когда закончится?
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24.12.2021 16:09 Відповісти
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