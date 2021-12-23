"Відкосити" не вийде: для жінок, які не стануть на військовий облік, передбачено штраф до 1700 грн
В Україні набув чинності наказ Міноборони №313, згідно з яким працюючі жінки мають стати на військовий облік. Також є затверджений список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік. Ті, хто вирішить ухилитися від цього, платитимуть штрафи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.info.
Для "ухильниць" та їхніх керівників поки що передбачена лише адміністративна відповідальність, зокрема штрафи двох видів. Хоча, на думку автора, не за горами буде й розгляд кримінальної відповідальності.
За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф становить від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року вчинення порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період (!) — передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто нині працівниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень.
Для уповноважених осіб роботодавця (керівника або іншої уповноваженої ним особи) щодо їхнього сприяння "ухилянткам" або бездіяльності, коли йдеться про взяття їх на військовий облік, а це пряме порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, адмінштраф встановлює стаття 210-1 КУпАП. Цей штраф вже (під час особливого періоду) становить від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 5100 до 8500 гривень.
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Про військовий обов'язок і військову службу
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
Зазначається, що це відповідає https://ips.ligazakon.net/document/view/T211702?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl03 Закону України № 1702-IX "Про основи національного спротиву" , який набирає чинності з 1 січня 2022 року. Джерело:
Алексей Гон чаренко: "Одесса не была украинским городом. Одесса создавалась как центр Новороссии"
Про військовий обов'язок і військову службу
Глава I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Військовий обов'язок
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
{Частина одинадцята статті 1 в редакції Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n188 № 1357-IX від 30.03.2021 }
Профессор по этой теме...
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У меня 3 знакомых, под надуманными предлогами не взяли...
А они реально хотели.
Не зовсім. Шоста хвиля мобілізації була провалена, виконана на 55% відсотків. Хоробрі мужички відкосили, або втекли за кордон
авжеж,від покращєнь.
ВСЕ кто "валит" по вашему за границу - валят из за жопы которая в стране, эта жопа не уменьшилась при пете и увеличилась при зелени.И да,валят мужики ,ибо им содержать семьи, Но тебе латентному п....су этого не понять
А якщо і створять спеціальні групи. Тільки у Києві мільйон жінок, що підпадають під перелік. Як ви це уявляєте?
Коновал ставит штамп годен, в городах врачей нет
Желание зеленского посеять недовольство войной и сдаться русским на этом фоне - причина этого маразма
По сути сделано всё, чтобы никто добровольно в военкомат ее шёл, теперь напугивают всех военкоматом
Так же возможно хотят просто создать базу по заданию кремля, так как такая база подразумевает доительные военные действия, а по сути эти профессии и пристроить негде будет
И еще, ждем в военкомате Александру Зеленскую и Елену Зеленскую.
П.П. Шариков