"Відкосити" не вийде: для жінок, які не стануть на військовий облік, передбачено штраф до 1700 грн

В Україні набув чинності наказ Міноборони №313, згідно з яким працюючі жінки мають стати на військовий облік. Також є затверджений список спеціальностей та професій для жінок, після отримання яких ці фахівці мають стати на військовий облік. Ті, хто вирішить ухилитися від цього, платитимуть штрафи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Армія.info.

Для "ухильниць" та їхніх керівників поки що передбачена лише адміністративна відповідальність, зокрема штрафи двох видів. Хоча, на думку автора, не за горами буде й розгляд кримінальної відповідальності.

За статтею 210 КУпАП встановлено штраф для військовозобов’язаних за порушення правил військового обліку. За перше порушення штраф становить від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне, протягом року вчинення порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період (!) — передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто нині працівниці, яка не стане на військовий облік, загрожує адмінштраф від 850 до 1700 гривень.

Для уповноважених осіб роботодавця (керівника або іншої уповноваженої ним особи) щодо їхнього сприяння "ухилянткам" або бездіяльності, коли йдеться про взяття їх на військовий облік, а це пряме порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, адмінштраф встановлює стаття 210-1 КУпАП. Цей штраф вже (під час особливого періоду) становить від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 5100 до 8500 гривень.

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