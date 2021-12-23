Журналіст Цимбалюк відмовився йти на пресконференцію Путіна: Мені телефонували з Кремля безліч разів, але бути терпилою я не навчений

Єдиний український журналіст, акредитований у Росії, Роман Цимбалюк заявив що кримінальну справу проти нього ініціювала і "рухає" Адміністрація президента Росії.

Проо це він написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби пресслужби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів із запитанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манежі. Я дійсно не росіянин, і можливо, тому, я не дуже розумію таке запрошення. Адміністрація президента Росії ініціювала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, із викликом до прокуратури. І пресслужба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі! Тому що Путіну можна ставити будь-які питання, він на них чекає і без них нудьгує, але нікому їх ставити - немає журналістів, а якщо є, вони обґрунтовано бояться за своє життя та свободу", - зазначив він.

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"Мені достеменно відомо, що процес проти мене та моєї сім'ї рухає саме "апешечка". Причому, судячи з того, як завзято і глибоко почали копати – навіть на старій роботі моєї дружини – ця справа стане кримінальною. Тому ви або труси надягніть, або зніміть хрестик. Хочете питання – надягніть намордники на своїх псів. Бути терпилою я не навчений. Тож подивлюся цього року пресконференцію онлайн. Від нашого бункера вашому – полум'яний привіт!" - резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.