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Журналіст Цимбалюк відмовився йти на пресконференцію Путіна: Мені телефонували з Кремля безліч разів, але бути терпилою я не навчений

Журналіст Цимбалюк відмовився йти на пресконференцію Путіна: Мені телефонували з Кремля безліч разів, але бути терпилою я не навчений

Єдиний український журналіст, акредитований у Росії, Роман Цимбалюк заявив що кримінальну справу проти нього ініціювала і "рухає" Адміністрація президента Росії.

Проо це він написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ще жодного разу за 13 років своєї роботи в Москві я не користувався такою увагою спецслужби пресслужби Кремля, як цього тижня. Мені зателефонували звідти безліч разів із запитанням, чи прийду на зустріч із Володимиром Путіним у Манежі. Я дійсно не росіянин, і можливо, тому, я не дуже розумію таке запрошення. Адміністрація президента Росії ініціювала проти мене не просто цькування, а справу, цілком реальну, із викликом до прокуратури. І пресслужба того ж президента чекає, коли ж прийде незручний і нахабний Цимбалюк, і можна буде показати демократичний та доброзичливий настрій Путіна у прямому ефірі! Тому що Путіну можна ставити будь-які питання, він на них чекає і без них нудьгує, але нікому їх ставити - немає журналістів, а якщо є, вони обґрунтовано бояться за своє життя та свободу", - зазначив він.

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"Мені достеменно відомо, що процес проти мене та моєї сім'ї рухає саме "апешечка". Причому, судячи з того, як завзято і глибоко почали копати – навіть на старій роботі моєї дружини – ця справа стане кримінальною. Тому ви або труси надягніть, або зніміть хрестик. Хочете питання – надягніть намордники на своїх псів. Бути терпилою я не навчений. Тож подивлюся цього року пресконференцію онлайн. Від нашого бункера вашому – полум'яний привіт!" - резюмував журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проти українського журналіста Цимбалюка в РФ порушили справи про екстремізм.

Автор: 

журналістика (1750) переслідування (93) путін (23740) росія (64871) свобода слова (390) Цимбалюк Роман (51)


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Топ коментарі
+37
Цимбалюку-респект...
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23.12.2021 14:12
+17
Рашистський рейх переходить но нового етапу репресій.
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23.12.2021 14:13
+16
Правильно Роман поступив, нема чого ходити в цей свинарник. Нехай ці свині собі самі розкидають бусинки і збирають самі.
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23.12.2021 14:26
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Цимбалюку-респект...
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23.12.2021 14:12 Відповісти
Я всё искал на этом шабаше Цимбалюка, правильно сделал, что не пошёл, там ему уже несколько подрасстрельных статей нарисовали, да и о чём разговаривать с ******, на берёзку падаль
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23.12.2021 14:51 Відповісти
А от зараз стало абідна, з ким хлу теревеніть?
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23.12.2021 14:12 Відповісти
Та хоч сам з собою.
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23.12.2021 14:15 Відповісти
Правою рукою...)
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23.12.2021 20:45 Відповісти
Рашистський рейх переходить но нового етапу репресій.
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23.12.2021 14:13 Відповісти
Цимбалюк красава. Нехай ото @уйло разважається питаннями своії прислуг-м@нетників: скабєєва, салавьєв, кисялев, симаньян. А ка@апчмнм ржуть від цього та обдристивають штанці. ПОКИДЬКИ.
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23.12.2021 14:21 Відповісти
Правильно Роман поступив, нема чого ходити в цей свинарник. Нехай ці свині собі самі розкидають бусинки і збирають самі.
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23.12.2021 14:26 Відповісти
вчинив
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23.12.2021 15:14 Відповісти
}{уйло хотело ещё раз услышать, что оно }{уйло?
Не услышало от Цимбалюка, так пусть здесь ещё раз прочитает.
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23.12.2021 14:28 Відповісти
Хунта одобряет.
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23.12.2021 14:30 Відповісти
кросаучег
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23.12.2021 14:39 Відповісти
так в том дело что Они его приглашают....но вот задать вопрос не дают...но раз 100 упоминают в показе по ящику "Смотрите у нас есть Украинский журналист! вот это мы демократы! и свободасловы!" - и это было бы пол беды( Роман таки на роботе там не забываем) - так там они ещё и дело струганули за экстримизм...всё правильно Роман делает - хрен знает что там у них экстремизм...закон...право...а менять Романа у нас только на медведчука...да и тот не обменный фонд ибо Зеля ссыт...
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23.12.2021 14:43 Відповісти
Слава Богу...
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23.12.2021 14:44 Відповісти
Шановні друзі,підписуйтеся на Цимбалюка в Ютубі,він називає речі своїми іменами!
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23.12.2021 14:50 Відповісти

на холєру туди йти?

щоб в тисячний раз переконатися, що на паРашi придуркувате неадекватне лайно при владi?

так це вже давно вiдомо.

пуйло - ботоксна, педофiльна, придуркувата Сцариця путятiшна вже давно з

Альцгеймером та онкологiєю.
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23.12.2021 15:01 Відповісти
Роман правильно зробив. що не пішов до *****. поповнювати обміний фонд нехер.
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23.12.2021 15:32 Відповісти
 
 