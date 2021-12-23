Влада України фінансовим тиском вбила мотивацію інвесторів вкладати кошти в зелену енергетику, – економіст

Блокування 3 млрд грн на рахунках ДП "Гарантований покупець" за вказівками представників влади призвело до того, що інвестори зневірилися в державі та говорять про знищення інвестиційного клімату в Україні.

Про це в блозі написав економіст Борис Кушнірук.

"Умови, створені нинішньою владою для розвитку відновлювальних джерел енергії, фактично вбивають всякий сенс у цей напрямок інвестування", - сказав Кушнірук. За його словами, йдеться про загальне ставлення влади до бізнесу та інвесторів, яка без жодних вагань за допомогою правоохоронних органів, НКРЕКП, АМКУ, податківців, народних депутатів можуть знищувати ті чи підприємства, якщо з політичних міркувань їм не подобається якийсь бізнесмен. "Падіння інвестиційного рейтингу певною мірою є результатом тиску на "зелених" інвесторів, зі свідомим блокуванням виплат за вироблену "зелену" енергію. Цей тиск продовжується з 2019 року", - додав економіст.

Він нагадав, що на початку листопада цього року після чисельних обіцянок керівникам західних держав, представникам МВФ та Світового банку держава залучила гроші від випуску цільових єврооблігацій "Укренерго". Погашення боргів "зеленим" інвесторам за рахунок цих залучених коштів мало хоча б частково зупинити погіршення ставлення західних держав та інвесторів до нинішнього керівництва України. "Однак скандальний розподіл цих коштів звів нанівець всі надії про покращення інвестклімату. Що вони після цього думають про Президента Зе — це окрема тема. Не зупинило владу навіть те, що в ці цільові єврооблігації вклався ЄБРР. Заплатили інвесторам у ВДЕ лише у середині листопада - 16,3 млрд грн, але 3 млрд грн так і зависли. Їх не заплатили компанії ДТЕК", - уточнив Кушнірук.

Також він підкреслив, що це вже призвело до того, що в ЄБРР просто шоковані ставленням наших можновладців до взятих на себе зобов'язань, а англійські юристи погрожують криміналом керівникам держкомпаній. Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР. 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду. Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС. ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє. За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.