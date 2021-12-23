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Новини
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Влада України фінансовим тиском вбила мотивацію інвесторів вкладати кошти в зелену енергетику, – економіст

Влада України фінансовим тиском вбила мотивацію інвесторів вкладати кошти в зелену енергетику, – економіст

Блокування 3 млрд грн на рахунках ДП "Гарантований покупець" за вказівками представників влади призвело до того, що інвестори зневірилися в державі та говорять про знищення інвестиційного клімату в Україні.

  Про це в блозі написав економіст Борис Кушнірук.

"Умови, створені нинішньою владою для розвитку відновлювальних джерел енергії, фактично вбивають всякий сенс у цей напрямок інвестування", - сказав Кушнірук. За його словами, йдеться про загальне ставлення влади до бізнесу та інвесторів, яка без жодних вагань за допомогою правоохоронних органів, НКРЕКП, АМКУ, податківців, народних депутатів можуть знищувати ті чи підприємства, якщо з політичних міркувань їм не подобається якийсь бізнесмен. "Падіння інвестиційного рейтингу певною мірою є результатом тиску на "зелених" інвесторів, зі свідомим блокуванням виплат за вироблену "зелену" енергію. Цей тиск продовжується з 2019 року", - додав економіст.

Він нагадав, що на початку листопада цього року після чисельних обіцянок керівникам західних держав, представникам МВФ та Світового банку держава залучила гроші від випуску цільових єврооблігацій "Укренерго". Погашення боргів "зеленим" інвесторам за рахунок цих залучених коштів мало хоча б частково зупинити погіршення ставлення західних держав та інвесторів до нинішнього керівництва України. "Однак скандальний розподіл цих коштів звів нанівець всі надії про покращення інвестклімату. Що вони після цього думають про Президента Зе — це окрема тема. Не зупинило владу навіть те, що в ці цільові єврооблігації вклався ЄБРР. Заплатили інвесторам у ВДЕ лише у середині листопада - 16,3 млрд грн, але 3 млрд грн так і зависли. Їх не заплатили компанії ДТЕК", - уточнив Кушнірук.

Також він підкреслив, що це вже призвело до того, що в ЄБРР просто шоковані ставленням наших можновладців до взятих на себе зобов'язань, а англійські юристи погрожують криміналом керівникам держкомпаній. Як повідомлялося, у листопаді НЕК "Укренерго" за рахунок розміщення цільових "зелених" єврооблігацій залучила 825 млн доларів у європейських інвесторів, включаючи ЄБРР. 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами. 15 листопада виплати отримали усі компанії, крім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду. Компанія ініціювала кримінальний процес в Україні та Великобританії щодо посадових осіб ДП "ГарПок" та уряду через втручання у процес розподілу цільового кредиту від ЄС. ДТЕК ВДЕ офіційно повідомило керівництво "ГарПоку" про кримінальний злочин, який він вчиняє. За оцінками голови енергетичного напряму "Національної спілки юристів" Олександра Трохимця, дії керівництва ГарПоку є прямим порушенням українського законодавства, що тягне за собою невідворотність кримінального покарання.

Автор: 

ДТЕК (1981) Гарантований покупець (184)


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Топ коментарі
+9
Зеленая энергетика это воровство. И китайцы и клюев и ноунейм шведы идите к своим тарифам. Скотство какое, беднейшая страна платит наивысший тариф.
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23.12.2021 14:29
+8
Если бы только мотивацию инвесторов. Вы посмотрите на стремительный рост цен и тарифов. Власть полностью убивает бизнес и экономику поднятием прямых и непрямых налогов.
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23.12.2021 14:26
+7
Це х@ня повна, а не зелена енергетика. Коли з бюджета, з наших податків видають по 4грн з хвостиком за кВТ, а на атомну немає грошей. Просте вимивання грошей ...
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23.12.2021 14:26
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Краще купувати росіске світло у білорусів.
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23.12.2021 14:24 Відповісти
Если бы только мотивацию инвесторов. Вы посмотрите на стремительный рост цен и тарифов. Власть полностью убивает бизнес и экономику поднятием прямых и непрямых налогов.
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23.12.2021 14:26 Відповісти
Стоит простая задача - довести страну до дефолта....
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23.12.2021 15:03 Відповісти
...и отвести ее в стойло к Путлеру. Что Зеля с успехом и делает !
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23.12.2021 15:17 Відповісти
Це х@ня повна, а не зелена енергетика. Коли з бюджета, з наших податків видають по 4грн з хвостиком за кВТ, а на атомну немає грошей. Просте вимивання грошей ...
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23.12.2021 14:26 Відповісти
По 4 грн это много? При доле зеленки в рынке до 10%? Я сейчас плачу за электрику для бизнеса почти 6 грн/квт. Вы узнайте сколько сейчас обходится угольная генерация Ахметки.
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23.12.2021 14:30 Відповісти
для населения "по 4" - много. Для вас, бизнесмена, " почти 6" - мало. Почему так? А потому: населения потребляет энергию в силу жизненной необходимости, а вы потребляете для того, чтобы получать прибыль. Якого дидька тариф на энергию для вас, бизнесмена, должен быть как для пересичного?
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23.12.2021 19:07 Відповісти
Только вот платите за мой тариф именно вы, дядька. Повышением цен на все. А вы думаете почему как на дрожжах сейчас растут цены на товары и услуги? Экономику нужно было учить не по Ленину. За все всегда платит конечный потребитель.
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23.12.2021 20:03 Відповісти
хотел написать по это поводу в предыдущем - думал вы не будете педалировать це...Але...Ну що ж...Доповидаю: таких як вы "бизнесменов" я вже давно послал на хутор бабочек ловить, и начал покупать товар зарубежных производителей - у них дешевле и качественней.

А вы повышайте и дальше: быстрее закроетесь и поедете на батрачку на плантации.
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23.12.2021 20:12 Відповісти
Ага, расскажите этот тупой трындеж другому быдлу. Они может и поверят. Я тоже уже много лет покупаю один и тот-же импортный товар для дома и для бизнеса. Вам рассказать во сколько раз он подорожал с 2019 года при относительно стабильном баксе и евро? Например мыльно-рыльные принадлежности?
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23.12.2021 20:20 Відповісти
та мне глубоко фиолетово что, как, и за сколько вы покупаете "для дома и бизнеса"!!! Главное- я послал лесом подобных вам "бизнесменов"!
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23.12.2021 20:31 Відповісти
Ага, и поэтому вы покупаете, переплачивая сейчас втридорога Назло бабушке отморожу яйца Смачного, продолжайте дальше в том-же духе.
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23.12.2021 20:48 Відповісти
Зеленая энергетика это воровство. И китайцы и клюев и ноунейм шведы идите к своим тарифам. Скотство какое, беднейшая страна платит наивысший тариф.
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23.12.2021 14:29 Відповісти
На настоящий момент зелёная энергетика единственная отрасль в Украине куда инвесторы из-за границы рискуют инвестировать свой капитал. Не буде её, не будет инвестиций совсем. Даже если мы сменим президента, инвесиции появятся не раньше чем через год.
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23.12.2021 15:27 Відповісти
опять воровская феня. начался гнилой базар типа "инвесторы", "ассоциация", "ввп", "эксперты", и прочий жаргон кидал с ближайшего базара.
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23.12.2021 14:48 Відповісти
Інвестиції в Україну, це просто грабунок. На Аес 1 квт коштує 50 коп. Ні інородці інвестують в "вітряки" і купуйте в 10 разів дорогше. Інвестують також в Пиво, же Кока Колу, де безцінний ресурс, вду юрського періоду перетворюють в отруту
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23.12.2021 14:50 Відповісти
так хіба не це було треба Ігорю Валєрічу?
ви дивні якісь
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23.12.2021 14:52 Відповісти
Опять ДТЭК раскукарекались? Боюсь если правоохранители всерьёз займутся этой сказочной конторой, ей будет грустно. Хотя, какие у нас "правоохранители"? Один, который "кучму гэть", уже ездил на БТРе в гости к Рыжему и молотил языком со всех экранов о "десятках трупов в штольнях", ну и где сейчас сам виновник торжества и те расследования?..
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23.12.2021 14:54 Відповісти
А що це таке ,,Зелена енергетика,,?Яка із нічого,тоб-то вітру та сонця,виробляє електрику а коштує більше як би котли на ТЕС топили золотом.
Розумію що на сонячні панелі та вітрогенератори затрачуються кошти але не розумію коли на їх затрату встановлення хотуть відбити за 2-3 роки коли термін їхньої експлуатації становить 50-60 років.Нахер нам потрібне таке єкологічна чиста енергія яка без ніяких поточних витрат на 300-500% дорожча за традиційну?
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23.12.2021 15:02 Відповісти
Як розпочнуть виробляти "зелений водень", тоді й зрозумієш як до цього мало нас грабували.
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23.12.2021 15:12 Відповісти
До голого зваду такі інвестори.Нам потрібні технологічні підприємства,наприклад Samsung,LG,SONY і тд.
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23.12.2021 15:08 Відповісти
Вы очередной список напишите, ну чтоб небыло давки среди желающих разместить производство в Украине.
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23.12.2021 15:22 Відповісти
А виробництва і так не буде.Керманичі захочуть собі дофіга в кишеню і завалять великі податки.
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23.12.2021 15:24 Відповісти
То всё, сливаем воду и в эмиграцию кто куда?
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23.12.2021 15:28 Відповісти
Или?
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23.12.2021 15:29 Відповісти
Важко відповісти. В еміграції вже мільйони і кожен день ще виїжджають.
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Зеленая єнергетика не имеет никакого отношения к єнергетическому кризису, который устроил Зеленский. Енергетический кризис имеет своей целью введение российских войск в Украину. Зелёная энергетика-это независимость Украины.
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23.12.2021 15:20 Відповісти
Ринат Леонидович вы логином ошиблись?
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23.12.2021 15:25 Відповісти
Это Ринат Леонидович не давал закупить государству дешевый газ и уголь летом? Или "большое воровство"? Ренат Леонидыч теперь с Игорем Валерьичем косят бабло на тупом нариде, поставляя уголек и энергию втридорога.
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23.12.2021 18:31 Відповісти
Пусть собирают свои батареи и валят туда, где им будут отстегивать те тарифы, которые подписал Порошенко. Гнать сраной метлой, таких "инвесторов". В Германии, Австрии, Нидерландах так "поинвестируйте".
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23.12.2021 15:42 Відповісти
Вначале убили желание работать у ФОПов.
Теперь у инвесторов.
Может пришло время, чиновникам из теплых кабинетов перебраться в реальную экономику?
Например, поработать продавцами, дворниками, шиномонтажниками ...
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23.12.2021 15:59 Відповісти
Кодлан Коломойского зелёную энергетику удавил. Знающие обязаны растолковать почему это хорошо.
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23.12.2021 16:47 Відповісти
У Илона Маска "Солар Сити" - прибыльный проект.
Иначе какой в нём смысл ?
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23.12.2021 17:47 Відповісти
слава фаберже - "зеленеинвесторных" гопстопников послали на)(ер!
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23.12.2021 18:54 Відповісти
"псевдоинвесторы"! в Украине больше " не наливают"! "халява" закончилась!!!
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23.12.2021 18:54 Відповісти
 
 