РФ - посередник, а нас хочуть зробити стороною конфлікту на Донбасі. У мінських угодах такого немає, - Путін

Президент Росії Володимир Путін запевняє, що РФ не є стороною конфлікту на Донбасі. Це нібито закріплено мінськими угодами.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Донбасу...Ми свою роль вбачаємо в тому, щоб бути посередниками для створення найкращих умов для створення майбутнього людей, які мешкають на цій території. Чи є проблеми? Так, тому що згідно з мінськими угодами Росія є посередником, а нас хочуть зробити стороною конфлікту. У мінських угодах такого немає, і ми на це не погоджувалися", - зазначив він.

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