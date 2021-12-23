Заява євродепутатів щодо справи проти Порошенка: "Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом дебатів і виборів, а не вибірковим правосуддям". ДОКУМЕНТ

Депутати Європейського Парламенту оприлюднили заяву щодо справи проти Петра Порошенка.

У Європарламенті наголосили: українська влада має утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, передає Цензор.НЕТ.

"Ми наполегливо застерігаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично мотивованого переслідування та уникати навіть натяків щодо повернення до відомих з минулого практик вибіркового правосуддя та політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції та, зокрема, перебуває, у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, яка має призвести до безперечного застосування верховенства права без будь-яких сумнівів щодо політичного впливу", - йдеться у заяві.

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"Ми очікуємо, що правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура, не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої адміністрації шляхом висування звинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму". Ми очікуємо на належний процес і незалежність, неупередженість судової влади, справедливість і прозорість судових процедур", - пишуть євродепутати.

"Будь-які політичні розбіжності повинні вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів як демократичного інструменту, а не шляхом вибіркового правосуддя. Ми закликаємо українську владу до реалізації європейського вибору України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", - йдеться у документі.

"Ми продовжуємо твердо стояти на підтримку України та її народу на засадах солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад", - пишуть європарламентарі.