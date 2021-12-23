Путін про ситуацію в Україні: "Цілковиті злидні, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі"
Президент Росії Володимир Путін запевняє , що в Україні дуже скрутна економічна ситуація.
Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Що відбувається сьогодні в Україні. Цілковиті злидні. Всіх готують до суворої зими. Коли деякі депутати ВР приїжджають в регіони, їх запитують, за що ви нас знищуєте? І звісно плюються на заяви київського режиму. Кому і з якого приводу плюнути завжди є", - стверджує Путін.
Він також згадав про санкції СНБО проти громадян України.
"Позасудові розправи, санкції проти своїх громадян, що суперечить Конституції, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі. В Одесі людей заживо спалили, ніхто й пальцем не поворушив, щоб знайти винних", - заявив він.
Топ коментарі
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мавзолейбункер.
Где ваша кацапская нога ступала в мире все сразу почему-то стали срать мимо унитаза,не сливать воду,расписывать стены пальцем из говном и началась гонка за поиском пустых бутылок.
Назовите мокшане страну,даже самую нищею которая после вас стала жить лучше?
коли ж ти тварюка вже сконаєш
Это по кацапски.
Может даже кр икру брать не буду - надоела .....
На питання де?Так там де ТЕЦ та ТЕС являються власністю Ахметов як і шахти які мали забеспечити топливом ці підприємства але не забезпечені.
За останні 3 роки на розвиток видобування вігілля для шахт Ахметова були взяті кредити у декілька мілліардів долларів під гарантією повернення державоюа не під особисте майно Ажметова.Тепер Держава погашає його борги а він закрив шахти та шантажує країну зупинкою ТЕЦ та ТЕЦ чкі являються його майном.
На мою думку вся єнергетична,видобувані промисловість мають бути в державній власності та не підлягати приватизації.
Хто хоче щось у цій сфері робити то нехай виділяється територія і нехай все створюють із нуля а не користуються вже побудованим та ще і диктують свої умови.
Холод,нема світла так всі ці претензії до Ахметова.
от 20 до 100% выше
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тому що вони вже знайдені.
на росії..
з часом і до них "дійдуть руки"
а зеля не способен занимать столь важный пост в государстве
про всяких ермаков и прочих уж не говорю
они все сидеть должны
педофил вообще попутал, про какую страну он говорит?
это в рашке придумали термин регионы, можно подумать что это что то отдельное в стране
все подозриваемые по 2 мая в одессе почему то в рашке сидят и прячутся
киевский режим...
зеля там ноги натер уже, а все равно зря старался
говорили дураку, что "просто перестать стрелять" это блин не стратегия
он х**о написал, его оштрафовали за неуважение к власти
целый эксперт лингвист пришел к выводу))
а на "суде" "виноватый" даже уточнил, кого он имел ввиду))
не постеснялся