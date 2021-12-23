Путін про ситуацію в Україні: "Цілковиті злидні, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі"

Президент Росії Володимир Путін запевняє , що в Україні дуже скрутна економічна ситуація.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що відбувається сьогодні в Україні. Цілковиті злидні. Всіх готують до суворої зими. Коли деякі депутати ВР приїжджають в регіони, їх запитують, за що ви нас знищуєте? І звісно плюються на заяви київського режиму. Кому і з якого приводу плюнути завжди є", - стверджує Путін.

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Він також згадав про санкції СНБО проти громадян України.

"Позасудові розправи, санкції проти своїх громадян, що суперечить Конституції, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі. В Одесі людей заживо спалили, ніхто й пальцем не поворушив, щоб знайти винних", - заявив він.