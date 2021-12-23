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Путін про ситуацію в Україні: "Цілковиті злидні, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі"

Путін про ситуацію в Україні:

Президент Росії Володимир Путін запевняє , що в Україні дуже скрутна економічна ситуація.

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Що відбувається сьогодні в Україні. Цілковиті злидні. Всіх готують до суворої зими. Коли деякі депутати ВР приїжджають в регіони, їх запитують, за що ви нас знищуєте? І звісно плюються на заяви київського режиму. Кому і з якого приводу плюнути завжди є", - стверджує Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми за будь-яку ціну хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, - Путін

Він також згадав про санкції СНБО проти громадян України.

 "Позасудові розправи, санкції проти своїх громадян, що суперечить Конституції, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі. В Одесі людей заживо спалили, ніхто й пальцем не поворушив, щоб знайти винних", - заявив він.

Автор: 

путін (23740) вбивство (3079) економіка (924)


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Топ коментарі
+57
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23.12.2021 14:44
+34
"и тут ***** понесло" (С)
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23.12.2021 14:45
+33
А на Роисе больше не о чем говорить.

Не будет же ***** говорить про нищету, наркоманию, смертность от Ковида, технологическую и экономическую отсталость РФ и умственную и моральную отсталость россиян.
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23.12.2021 14:49
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Да, даром его из психушкм выпустили.
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23.12.2021 16:19 Відповісти
Нельзя слушать того, кто "помогает" ежедневно гаубичными снарядами, снайперскими и минометными обстрелами, убийствами женщин, детей стариков, кто взял в заложники и превратил в беженцев по сути миллионы людей, кто уже давно осуществляет экономическую блокаду Украины, сделав торговлю своим оружием, кто ежечасно, ежедневно осуществляет тотальную лживую антиукраинскую пропаганду, кто диктует Украине как ей жить, какие законы принимать и делит украинцев на "плохих" и "хороших", причем от "плохих" с их точки зрения, надо "очистить" Украину!
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23.12.2021 16:27 Відповісти
***** оно и есть *****
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23.12.2021 16:44 Відповісти
Так это лысый дедушка про рабссеюшку рассказывает. Совсем дедуган из ума выжил... Несите его в мавзолей бункер.
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23.12.2021 16:44 Відповісти
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23.12.2021 16:47 Відповісти
Самое печальное, что он в чем-то прав. Зеленский и полицию развалил за 3 года. Очень большой недобор полицейских на местах. Видимо зеленые готовят почву, повод для вторжения Путина.
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23.12.2021 16:51 Відповісти
Шо там убийц Немцова уже нашел ? плешивое х*йло
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23.12.2021 16:54 Відповісти
А ,,нищета,, то наша украинская,так почему вы ублюдки смотрите на нашу нищету и ничего не делая из своей даже армией хотите нас избавить от нее?
Где ваша кацапская нога ступала в мире все сразу почему-то стали срать мимо унитаза,не сливать воду,расписывать стены пальцем из говном и началась гонка за поиском пустых бутылок.
Назовите мокшане страну,даже самую нищею которая после вас стала жить лучше?
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23.12.2021 16:57 Відповісти
******** недопалок
коли ж ти тварюка вже сконаєш
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23.12.2021 16:58 Відповісти
Усі ці убогі тиранчики та їхні очкозаглядатєлі на якомусь однаковому коксі сидять.
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23.12.2021 17:01 Відповісти
эх, пойду я за хлебушком в АТБ, может кого убью на улице...)
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23.12.2021 17:05 Відповісти
И никто тебя даже искать не будет😁
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23.12.2021 17:07 Відповісти
бажаю зустріти зебіла.
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23.12.2021 17:22 Відповісти
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23.12.2021 17:46 Відповісти
путина лучше замочите, вот это будет толковый поход за хлебушком)
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23.12.2021 23:37 Відповісти
С больной головы на здоровую.
Это по кацапски.
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23.12.2021 17:05 Відповісти
Ваван хло,этим все сказано
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23.12.2021 17:06 Відповісти
Все з опери "не вміють какли жити", а тому треба їх захопити. Дирляндія звісно квітне та багатіє з кожнем днем!
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23.12.2021 17:13 Відповісти
Живем бедненько...... Поэтому на НГ столе у меня будет только коньяк Херсон, хамон, греч вяленые оливки, заплесневелый сыр (к коньячку с лимончиком ммммм..).
Может даже кр икру брать не буду - надоела .....
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23.12.2021 17:15 Відповісти
Просто іди на йух, ублюдок кацапаський.
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23.12.2021 17:18 Відповісти
Кто бы говорил об нищите. Не смеши меня. Проживая в параше более десяти лет, я вдоволь насмотрелся на "благосостояние" россиян... да...А убивают в параше просто возле кремля. И еще. В параше самая большая группа людей пропогандирующих фашистскую идеологию и самое большое количество убийств на почве ненависти и межнациональной розни. По уровню нарушений прав человека и унижения личности параша вооще на уровне Северной Кореи. О чем ***** блеет?
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23.12.2021 17:18 Відповісти
Україна теж мерзне,та і залишається без світла.Тільки питання де та чому.
На питання де?Так там де ТЕЦ та ТЕС являються власністю Ахметов як і шахти які мали забеспечити топливом ці підприємства але не забезпечені.
За останні 3 роки на розвиток видобування вігілля для шахт Ахметова були взяті кредити у декілька мілліардів долларів під гарантією повернення державоюа не під особисте майно Ажметова.Тепер Держава погашає його борги а він закрив шахти та шантажує країну зупинкою ТЕЦ та ТЕЦ чкі являються його майном.
На мою думку вся єнергетична,видобувані промисловість мають бути в державній власності та не підлягати приватизації.
Хто хоче щось у цій сфері робити то нехай виділяється територія і нехай все створюють із нуля а не користуються вже побудованим та ще і диктують свої умови.
Холод,нема світла так всі ці претензії до Ахметова.
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23.12.2021 17:19 Відповісти
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23.12.2021 17:19 Відповісти
Конкретный пример ,,гебельсовщины,, В Украине уже два года минимальная ЗП больше, чем в России( последнее ее повышение сделало небольшие чем в Турции). Средняя ЗП ( согласно данным Росстата) в субъектах РФ ( областях, краях, автотомиях) в более чем 50% меньше , чем в Украине. В Москве З П соизмерима с Киевом. В украинских супермаркетах ассортимент гораздо более широкий. Так , что перед вами продукт фашистской пропаганды. Да , нашим пенсионерам ( более половины ) очень Х, но в России ещё более очень Х. Нечем понтоваться
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23.12.2021 17:22 Відповісти
недавно смотрел цены в Крыму -

от 20 до 100% выше
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23.12.2021 17:49 Відповісти
Он то плакал,то смеялся,то щетинился как еж,да он над нами издевался,ну сумашедший,что возмеш.
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23.12.2021 17:49 Відповісти
Хай краще розкаже про криміногенну ситуацію на батьківщині свого миністра абсірони у його рідній Тиві: там кожного дня рахують мало не десяток жмурів, і де без автомату та бронежилета навіть вдень стрьомно вийти на вулицю! Я вже не кажу про їх загальну обстановку - там точно повний піздець, а воно їбануте на всю голову нам про "убійства в Украінє" шось там торочить!
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23.12.2021 17:50 Відповісти
НАРКОМАН
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23.12.2021 18:02 Відповісти
вбивць ніхто не шукає взагалі../Ху№.ло просвистіло..
----------------------------------

тому що вони вже знайдені.

на росії..

з часом і до них "дійдуть руки"
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23.12.2021 18:49 Відповісти
"порохоботы" никогда таких формилировок не используют
а зеля не способен занимать столь важный пост в государстве
про всяких ермаков и прочих уж не говорю
они все сидеть должны
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23.12.2021 20:04 Відповісти
Я так понял он описывал ситуацию в Тыве. Только там ещё морду бьют если видят что русский😁
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23.12.2021 19:35 Відповісти
какие еще регионы?
педофил вообще попутал, про какую страну он говорит?
это в рашке придумали термин регионы, можно подумать что это что то отдельное в стране
все подозриваемые по 2 мая в одессе почему то в рашке сидят и прячутся
киевский режим...
зеля там ноги натер уже, а все равно зря старался
говорили дураку, что "просто перестать стрелять" это блин не стратегия
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23.12.2021 19:54 Відповісти
там "суд" на расее оштрафовал человека
он х**о написал, его оштрафовали за неуважение к власти
целый эксперт лингвист пришел к выводу))
а на "суде" "виноватый" даже уточнил, кого он имел ввиду))
не постеснялся
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23.12.2021 20:03 Відповісти
А мона пенсионеру с голодухи выпить коньячку
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23.12.2021 20:11 Відповісти
https://youtu.be/OirrM_JN6mE
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23.12.2021 20:45 Відповісти
https://youtu.be/wjRv7ee8TTs
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23.12.2021 20:46 Відповісти
И тела с улиц не убирают даже.
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23.12.2021 21:31 Відповісти
Я посмотрел восточную границу УССР на момент образования СССР. Бог ты мой, до 1928 г Россия забрала у Украины кучу территорий с городами Белгород, Таганрог, Шахты, Каменск и др. Как можно главе государства так врать, как врет Путин?
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24.12.2021 00:08 Відповісти
*****, займись уже проблемами своей страны, ублюдок плешивый!
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24.12.2021 00:16 Відповісти
Вот- вот, и не леезь ты сюда , а то и тебе такое же будет!
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24.12.2021 10:15 Відповісти
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