Штам коронавірусу "Омікрон" становить на 70-80% меншу небезпеку, ніж варіант "Дельта", - Африканські центри з контролю захворювань

В Африканських центрах із контролю та профілактики захворювань заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" становить на 70-80% меншу небезпеку, ніж варіант "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє у четвер видання The Guardian.

При цьому директор центрів Джон Нкенгасонг заявив, що такі дані не варто застосовувати до ситуації із "Омікроном" у всіх країнах.

"Нам варто інтерпретувати дані з Південної Африки з великою обережністю", - наводить видання слова Нкенгасонга.

Він додав, що низка таких факторів, як відносно низький середній вік населення Південної Африки, може впливати на ситуацію з "Омікроном".

Напередодні агентство ЕФЕ з посиланням на Національний інститут інфекційних захворювань (NICD) ПАР повідомило, що рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом COVID-19 під час поширення штаму "Омікрон" становить приблизно 6% від усіх офіційно виявлених випадків зараження. Це нижче, ніж під час поширення інших мутацій вірусу під час трьох попередніх хвиль захворюваності.

Так, під час попередньої хвилі коронавірусу, коли активно поширювався штам "Дельта", рівень госпіталізацій становив 15,6%, а під час штаму "бета" - 16,2%. Спочатку, під час поширення першої хвилі коронавірусу, цей показник становив щонайменше 13,1%.

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Через місяць після появи штаму лікарні ПАР підтвердили, що в країні під час цієї хвилі померли 5,6% від кількості госпіталізованих із COVID-19, тоді як під час попередніх хвиль йшлося про 20%.

У ПАР наразі відзначається сповільнення темпів поширення штаму "Омікрон" COVID-19.

У ПАР на сьогодні зареєстровано понад 3,3 млн випадків зараження, померли понад 90,5 тис. інфікованих. Ця країна вважається епіцентром пандемії в Африці. При цьому у країні вакциновано 26% населення.