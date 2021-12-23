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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "Омікрон" становить на 70-80% меншу небезпеку, ніж варіант "Дельта", - Африканські центри з контролю захворювань

Штам коронавірусу

В Африканських центрах із контролю та профілактики захворювань заявили, що штам коронавірусу "Омікрон" становить на 70-80% меншу небезпеку, ніж варіант "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє у четвер видання The Guardian.

При цьому директор центрів Джон Нкенгасонг заявив, що такі дані не варто застосовувати до ситуації із "Омікроном" у всіх країнах.

"Нам варто інтерпретувати дані з Південної Африки з великою обережністю", - наводить видання слова Нкенгасонга.

Він додав, що низка таких факторів, як відносно низький середній вік населення Південної Африки, може впливати на ситуацію з "Омікроном".

Напередодні агентство ЕФЕ з посиланням на Національний інститут інфекційних захворювань (NICD) ПАР повідомило, що рівень госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом COVID-19 під час поширення штаму "Омікрон" становить приблизно 6% від усіх офіційно виявлених випадків зараження. Це нижче, ніж під час поширення інших мутацій вірусу під час трьох попередніх хвиль захворюваності.

Так, під час попередньої хвилі коронавірусу, коли активно поширювався штам "Дельта", рівень госпіталізацій становив 15,6%, а під час штаму "бета" - 16,2%. Спочатку, під час поширення першої хвилі коронавірусу, цей показник становив щонайменше 13,1%.

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Через місяць після появи штаму лікарні ПАР підтвердили, що в країні під час цієї хвилі померли 5,6% від кількості госпіталізованих із COVID-19, тоді як під час попередніх хвиль йшлося про 20%.

У ПАР наразі відзначається сповільнення темпів поширення штаму "Омікрон" COVID-19.

У ПАР на сьогодні зареєстровано понад 3,3 млн випадків зараження, померли понад 90,5 тис. інфікованих. Ця країна вважається епіцентром пандемії в Африці. При цьому у країні вакциновано 26% населення.

дослідження (605) ПАР (156) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+9
А истерия в виде бустеров и ревакцинаций на 70-80 процентов больше...
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23.12.2021 14:47
+6
И невзирая на малую опасность,всё равно надо ужалиться.
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23.12.2021 14:47
+3
Поэтому надо колоться в 70-80 раз чаще, а кто против - сначала штрафы, а потом лагеря
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23.12.2021 15:02
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А истерия в виде бустеров и ревакцинаций на 70-80 процентов больше...
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23.12.2021 14:47 Відповісти
Тут армію провінція бігом закликала проводити масову уколізацію.
Черги кілометрові в аптеки за безкоштовними експрес-тестиками.
І купа нових обмежень та закриттів.
В лікарнях перебуває 400 з чимось пацієнтів (як би з омікроном) - вищання не припиняється. Ніби макс.к-ть, яку дана система "охорони здоров'я" може прийняти - 822.
Поки про комендантську годину мовчать, щоб не дратувати людей перед святами.
І так вже вимотали душу.
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23.12.2021 16:50 Відповісти
Щойно знайома скинула новину: виродок, який, типу, міністр "охорони здоров'я" (бухгалтер за освітою і дружок прем'єра) провякав, що вони готові запровадити обов'язкову уколізацію, якщо необхідно.

А їм, звичайно, "необхідно".
Просто сказ.
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23.12.2021 18:54 Відповісти
И невзирая на малую опасность,всё равно надо ужалиться.
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23.12.2021 14:47 Відповісти
Просто если человек не укололся то просто 2 дня поболит голова. Ничего интересного. А вот если прошёл полный курс, да ещё и бустер-ребустер, то будет интересно понаблюдать за мутациями пациента.
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23.12.2021 15:01 Відповісти
В 2020г, мы шарахались от короновируса.
В 2021г мы шарахались от прививок.
В 2021г, мы будем шарахаться от привитых.
Эти ходячие биолаборатории будут выплевывать каждый месяц по новому штамму, и радоваться очередному укольчику.
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23.12.2021 20:40 Відповісти
главное не переставайте колоться от любого насморка, и намордник носите)
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23.12.2021 14:59 Відповісти
Поэтому надо колоться в 70-80 раз чаще, а кто против - сначала штрафы, а потом лагеря
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23.12.2021 15:02 Відповісти
Еритикам двойную бустерную.
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23.12.2021 15:07 Відповісти
Вот вы сейчас зачем "контору палите" ? - они-же только начали кричать об обязательной "бустеризации" всей Европы...
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23.12.2021 16:09 Відповісти
Скоро взагалі шифруватись перестануть але колоти стадо так і гнатимуть.
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23.12.2021 16:53 Відповісти
 
 