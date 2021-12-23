71% українців святкують Різдво 7 січня, лише 26% "за" перенесення свята на 25 грудня
Опитування соціологічної групи показало, що Різдво - найулюбленіше новорічне свято. Лише 26% опитаних підтримують українців заявили, що підтримують ідею перенесення свята с 7 січня на 25 грудня.
Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, яке було проведено 20-22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно результатів дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 49% опитуваних українців вважають найулюбленішим новорічним святом Різдво, Новий рік обрали 37%. 6% назвали улюбленим святом День Святого Миколая, і лише 4% респондентів обрали Старий Новий рік. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.
Соціологи зазначають, що протягом останнього десятиліття щороку зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва — збільшується. Тож у 2021 році кількість прихильників Різдва перевищила.
Святкування Нового року більше люблять мешканці сходу і півдня, молодь і чоловіки. Різдво значно частіше обирали на заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віряни Православної церкви України та греко-католики. Рівною мірою вважають улюбленими ці два свята мешканці центральних областей і Києва.
71% опитаних українців сказали, що святкують Різдво 7 січня, і лише 4% — 25 грудня. Водночас 18% українців святкують Різдво двічі — 25 грудня і 7 січня, — і їхня кількість за рік дещо зросла, відзначають соціологи.
Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі: найбільше таких серед молоді та мешканців півдня й сходу.
Приблизно 26% опитаних підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Натомість 58% респондентів проти такої. Ще 15% зазначили, що їм байдуже, і 1% — не змогли відповісти.
Соціологи кажуть, що за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва — з 69% до 58%. Також дещо зросла кількість прихильників — з 15% до 26%.
Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на заході та в Києві: приблизно 40% респондентів підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше за цю ініціативу українці середнього й старшого віку, а також греко-католики.
Опитування відбулося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі респондентів.
Метод опитування — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.
Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначав, що в Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем, адже Римо-католицька церква та більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.
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До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня.
Коли за григоріанським календарем 25 грудня, Різдво, то за юліанським ще тільки - 12 грудня. А коли на юліанському (церковному) календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня.
А на календарь Хайама уже никто не перейдет ибо григорианский стандарт де факто
Різдво 7 січня. перший раз чую, що хтось його переносив на 25 грудня. Якщо такий дурник знайдеться, то нехай собі святкує. Мені різні дурники не указ.
Празднуете 7 числа рождество? Так празднуйте уже и новый год 14-го а не 1-го. Чего мелочиться