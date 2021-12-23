71% українців святкують Різдво 7 січня, лише 26% "за" перенесення свята на 25 грудня

Опитування соціологічної групи показало, що Різдво - найулюбленіше новорічне свято. Лише 26% опитаних підтримують українців заявили, що підтримують ідею перенесення свята с 7 січня на 25 грудня.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, яке було проведено 20-22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно результатів дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 49% опитуваних українців вважають найулюбленішим новорічним святом Різдво, Новий рік обрали 37%. 6% назвали улюбленим святом День Святого Миколая, і лише 4% респондентів обрали Старий Новий рік. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Соціологи зазначають, що протягом останнього десятиліття щороку зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва — збільшується. Тож у 2021 році кількість прихильників Різдва перевищила.

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Святкування Нового року більше люблять мешканці сходу і півдня, молодь і чоловіки. Різдво значно частіше обирали на заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віряни Православної церкви України та греко-католики. Рівною мірою вважають улюбленими ці два свята мешканці центральних областей і Києва.

71% опитаних українців сказали, що святкують Різдво 7 січня, і лише 4% — 25 грудня. Водночас 18% українців святкують Різдво двічі — 25 грудня і 7 січня, — і їхня кількість за рік дещо зросла, відзначають соціологи.

Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі: найбільше таких серед молоді та мешканців півдня й сходу.

Приблизно 26% опитаних підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Натомість 58% респондентів проти такої. Ще 15% зазначили, що їм байдуже, і 1% — не змогли відповісти.

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Соціологи кажуть, що за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва — з 69% до 58%. Також дещо зросла кількість прихильників — з 15% до 26%.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на заході та в Києві: приблизно 40% респондентів підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше за цю ініціативу українці середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Опитування відбулося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі респондентів.

Метод опитування — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

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Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначав, що в Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем, адже Римо-католицька церква та більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським.