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71% українців святкують Різдво 7 січня, лише 26% "за" перенесення свята на 25 грудня

71% українців святкують Різдво 7 січня, лише 26%

Опитування соціологічної групи показало, що Різдво - найулюбленіше новорічне свято. Лише 26% опитаних підтримують українців заявили, що підтримують ідею перенесення свята с 7 січня на 25 грудня.

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи Рейтинг, яке було проведено 20-22 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно результатів дослідження Соціологічної групи Рейтинг, 49% опитуваних українців вважають найулюбленішим новорічним святом Різдво, Новий рік обрали 37%. 6% назвали улюбленим святом День Святого Миколая, і лише 4% респондентів обрали Старий Новий рік. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

Соціологи зазначають, що протягом останнього десятиліття щороку зменшується кількість прихильників Нового року, натомість Різдва — збільшується. Тож у 2021 році кількість прихильників Різдва перевищила.

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Святкування Нового року більше люблять мешканці сходу і півдня, молодь і чоловіки. Різдво значно частіше обирали на заході, люди середнього і старшого віку, жінки, а також віряни Православної церкви України та греко-католики. Рівною мірою вважають улюбленими ці два свята мешканці центральних областей і Києва.

71% опитаних українців сказали, що святкують Різдво 7 січня, і лише 4% — 25 грудня. Водночас 18% українців святкують Різдво двічі — 25 грудня і 7 січня, — і їхня кількість за рік дещо зросла, відзначають соціологи.

Частіше про подвійне святкування Різдва говорили мешканці заходу, Києва та греко-католики. Лише 6% не святкують Різдво взагалі: найбільше таких серед молоді та мешканців півдня й сходу.

Приблизно 26% опитаних підтримують ідею перенесення дати святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня. Натомість 58% респондентів проти такої. Ще 15% зазначили, що їм байдуже, і 1% — не змогли відповісти.

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Соціологи кажуть, що за останні 5 років зменшилася кількість тих, хто проти перенесення дати святкування Різдва — з 69% до 58%. Також дещо зросла кількість прихильників — з 15% до 26%.

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва на заході та в Києві: приблизно 40% респондентів підтримують і майже стільки ж не підтримують. Дещо більше за цю ініціативу українці середнього й старшого віку, а також греко-католики.

Опитування відбулося серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 2 тисячі респондентів.

Метод опитування — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.

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Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зазначав, що в Україні з 2017 року 25 грудня, як і 7 січня, є офіційним вихідним днем, адже Римо-католицька церква та більшість православних церков світу святкуватимуть Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем чи новоюліанським. 

Новий рік (551) опитування (1923) свято (682) рейтинг (1647) Різдво (262)


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Топ коментарі
+73
Рождество ОБЯЗАНО быть до нового года.Остальное - бред голимый.
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23.12.2021 15:21
+44
В 20тих роках минулого століття українці святкували Різдво у Грудні.
Допоки сюди не дістались лапті з роіські. Тоді вже і Різдва не стало.
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23.12.2021 15:44
+30
И не говорите! Какое счастье, что вместо него настоящего совкового дебила выбрали
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23.12.2021 15:26
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Сторінка 3 з 3
А новий рік до християнства наші предки святкували в кінці березня, під час весняного рівнодення. Звідси і засівання "На щастя, на здоров'я, на новий рік. Аби вам родило краще як торік. Жито, пшениця, усяка пашниця...". Сіють з приходом весни, а не в січні, коли тріскучі морози. І новорічні щедрівки "Щедрик щедрик щедрівочка, прилетіла ластівочка...". В січні ластівки в Україну ніколи не прилітали. А календарний рік рахували з початком весни. Природа оживає, починаються весняні польові роботи, потім літо, жнива. Приходить осінь, збір врожаю, а потім зима, природа завмирає і закінчується річний цикл. Приходить весна, починається новий рік - новий цикл природи.
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23.12.2021 18:02 Відповісти
Я 7-го в ліс по дрова минулого року їздив.
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23.12.2021 17:17 Відповісти
А я 25-го піду на полювання. І - що?
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23.12.2021 19:51 Відповісти
7 января было, есть и будет Рождеством в Украине!
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23.12.2021 17:18 Відповісти
А на 23 фєвраля набухаєшся?
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Зачем так долго ждать? Одеколон сам себя не выпьет
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23.12.2021 17:30 Відповісти
Ні хріна не буде. Через вісімдесят років, завдяки "кривому" Юліанському календарю Різдво буде 8 січня.
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23.12.2021 20:12 Відповісти
РОЖДЕСТВО ----ТОЛЬКО ДО НОВОГО ГОДА !!!
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23.12.2021 17:23 Відповісти
З якого переляку? Мені, наприклад, по роботі треба закривати календарний рік. Мені навіть заважають ці "свята".
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23.12.2021 19:29 Відповісти
Просто заради цікавості. Чи тримають Різдвяний піст 31 грудня ті, хто святкує Різдво 7го січня?
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23.12.2021 17:23 Відповісти
Православнi тримають.
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23.12.2021 17:58 Відповісти
"...До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня..."- зідрав. Ліньки набирати було. Заперечиш?
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23.12.2021 20:08 Відповісти
ще покоління мають пройти,щоб ми святкували зі всім світом.Це наслідок столітнього руского міру,який все вивертав навпаки,і те саме робить зараз.Поки фізично не стане такої країни як расея ні одна пострадянська країна не буде в безпеці.Тільки розпад цієї клоаки стане порятунком для багатьох народів!
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Да какая разница? (убегает)
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23.12.2021 17:29 Відповісти
ну да, сначала пост, потом Новий год, потом опять пост, потом Рождество
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23.12.2021 17:35 Відповісти
Перше питання мало б бути таке: як часто ви ходите до церкви, та коли останній раз відвідували службу божу. Чогось мені здається, що ті 71% навіть дороги до церкви не знають, а їх святкування Різдва обмежується випіть і закусіть.
До жовтневого перевороту 1917 року Різдво в Україні і в Російській імперії святкувалось 25 грудня. Тоді жили по юліанському календарю. Захопивши владу, більшовики заборонили церкву і святкування Різдва, але перейшли на григоріанський календар. Згідно з декретом Раднаркому після 31 січня 1918 року йшло 14 лютого 1918 року. Тільки у 1943 році Сталін дозволив церквам офіційно вести службу, але всі церковні свята церква повинна відмічати по юліанському календарю, щоб не разом з капіталістичним заходом. Практично 7 січня на постсовку святкують сталінське різдво. А справжнє Різдво спасителя нашого Ісуса Христа 25 грудня.
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23.12.2021 17:44 Відповісти
25 декабря (верней в ночь с 24го на 25е)- лучше для Украины. Во-первых, по "католическому календарю" рождество более раскручено и популяризированного за счет мощного американского и европейского кинематографа, СМИ, другой "рекламы". А в стране много "верующих" чисто условно, которые по сути не являются прихожанами, а заходят в церковь на пять минут в год(в лучшем случае). А так хоть за счет "рекламы" на тв, будут ходить уже на 10 минут в год(или вспоминать про церковь). И мало того, это будет большой шаг назад Украины от т.н. "братства", т.е. у россиян со временем мозаика всё-таки сложиться правильная- "что-то не похоже они на братьев совсем. Врал нам, наш недомерок, некого тут нам и защищать".
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23.12.2021 18:20 Відповісти
Дата народження Ісуса Христа 25 грудня. Це умовна дата, бо точної дати не знає ніхто. І католики і православні святкують Різдво 25 грудня, тільки за різними календарями. Православні в Росії, Грузії, Сербії та Україні святкують за юліанським календарем. Всі інші православні святкують за григоріанським.

Коли за григоріанським календарем 25 грудня, Різдво, то за юліанським ще тільки - 12 грудня. А коли на юліанському (церковному) календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким ми живемо, вже 7 січня.
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23.12.2021 18:33 Відповісти
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23.12.2021 18:34 Відповісти
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23.12.2021 18:34 Відповісти
И шо хотел сказать этим...оба ошибочны...Коперник банально выкинул 13 суток не решив задачи...
А на календарь Хайама уже никто не перейдет ибо григорианский стандарт де факто
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23.12.2021 21:42 Відповісти
Вибачте, мені особисто зручніше святкувати Різдво ПІСЛЯ Нового Року. Тільки тому що Новий рік "закриває" календарний рік, а потім все зручно святкувати. А Христос, взагалі, народився, скоріш за все, у квітні-травні.
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23.12.2021 19:27 Відповісти
А що тут такого?
Різдво 7 січня. перший раз чую, що хтось його переносив на 25 грудня. Якщо такий дурник знайдеться, то нехай собі святкує. Мені різні дурники не указ.
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23.12.2021 19:48 Відповісти
Коперник перенес по заказу папы...
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23.12.2021 21:44 Відповісти
якщо ти не дурник, то не полінуйся та почитай про історію святкування Різдва в Україні
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23.12.2021 21:55 Відповісти
Треба було сптитати скільки з них ходить до церкви.
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23.12.2021 20:27 Відповісти
Какое совпадение!
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23.12.2021 21:23 Відповісти
Нужно дать людям выбор. Нужно чтобы могли выбрать когда выходные. Если празднуешь Рождество в декабре, то и Новый Год в ночь с 31 на 1-е. А если в январе, то и НГ на 14-е, а 31 и 1 рабочие дни.
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23.12.2021 21:30 Відповісти
Предлагаю вкусно жрать и и отдыхать на все
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23.12.2021 21:43 Відповісти
Аминь.
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24.12.2021 00:16 Відповісти
Короче вычисляйте рождество
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23.12.2021 21:51 Відповісти
Выходит что за два года власти ЗЕ поумнели только 1% ?
Празднуете 7 числа рождество? Так празднуйте уже и новый год 14-го а не 1-го. Чего мелочиться
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23.12.2021 22:06 Відповісти
Искусственный интеллект (ИИ) скоро будет регулировать изготовление человеческих клонов, а эти спорят какого числа набухаться "во имя Х риста"... Писец...
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23.12.2021 22:15 Відповісти
Завжди "подобались" такі опитування. Хтось намалював не виходячи з офісу. Я за 25 грудня, але мене ніхто не питав )))
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23.12.2021 23:05 Відповісти
Это 1 января грех поздравлять с Новым годом тех, кто 7 января празднуют Рождество, надо их поздравлять 14 января Ведь Рождество всегда празднуют до Нового года
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25.12.2021 10:57 Відповісти
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