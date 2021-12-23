Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов
Член конкурсної комісії з обрання керівника ДБР Аліна Бірюкова нещодавно відвідувала окупований Крим.
Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Конкурс на директора ДБР: що член комісії робив в окупованому Криму?", - порушує питання він.
"З моменту створення Державного бюро розслідувань відстежую всі процеси, що стосуються конкурсних відборів та політично вмотивованих розслідувань. Нині, як вже зазначав в попередніх постах, дивним чином дуже швидко проводять (недо)конкурс. Як і попереджав, будуть тягнути за вуха в.о.директора Олексія Сухачова. Він вийшов в умовний фінал - там ще два його підлеглих", - нагадує Лємєнов.
"Але цікаво інше, один із членів конкурсної комісії - Аліна Бірюкова - не так давно відвідувала Крим", - додає він.
За його даними, вона перебувала в Криму з 25 по 31 серпня 2019 року.
"Іншими словами, вже в окупований російськими військами український півострів. В'їзд і виїзд відбувався через Перекоп (Турецький Вал). Ціль - туризм", - зазначає Лємєнов.
"Користуючись нагодою спитаю Аліну Бірюкову, що це за туризм українського адвоката та юриста до окупованих територій? Я вже не згадую про попередні відвідини ще в неокупований Крим з аеропорту Пулково по міграційній карті в 2010 році. Можливо там ще й російський паспорт випливе... або нерухомість в Криму?", - запитує він.
"За моєю інформацією пані Бірюкова репрезентує інтереси заступника глави Офісу Президента Олега Татарова", - резюмував Лємєнов.
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Плюс- росіяни схвалюють політику Зеленського, навіть рейтинг ;Сваты-7; виріс.
Пристрелить.
За отрицание голодомора, имелось в виду, что срок давать, любому кто про это ляпнул. Просто сроки обычно от и до...и за ляпанье со сцены, давать максимальный
Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
https://vgolos.ua/news/u-lvovi-***********-veteran-pobiv-deputata-karatista-z-samopomochi-za-separatistski-vislovlyuvannya_1412696.html
Інцидент трапився сьогодні, 23 грудня, під час засідання Львівської районної ради. Депутат від ВО «Свобода» Богдан Федун, ветеран російсько-української війни, вступив у сутичку з представником партії «Самопоміч», каратистом Станіславом Горуною. Останній раніше відзначився поїздками до Росії під час війни та заявами про те, що «спорт поза політикою».
Станом на кінець цього року жодних санкцій проти Станіслава Горуни з боку керівництва партії «Самопоміч» не було застосовано.
цЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО "ПАТРІОТА " сАДОВОГО І ЙОГО НІКЧЕМНУ ПАРТІЙКУ "САМОНЕМІЧ"...