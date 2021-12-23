Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов

Член конкурсної комісії з обрання керівника ДБР Аліна Бірюкова нещодавно відвідувала окупований Крим.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс на директора ДБР: що член комісії робив в окупованому Криму?", - порушує питання він.

"З моменту створення Державного бюро розслідувань відстежую всі процеси, що стосуються конкурсних відборів та політично вмотивованих розслідувань. Нині, як вже зазначав в попередніх постах, дивним чином дуже швидко проводять (недо)конкурс. Як і попереджав, будуть тягнути за вуха в.о.директора Олексія Сухачова. Він вийшов в умовний фінал - там ще два його підлеглих", - нагадує Лємєнов.

"Але цікаво інше, один із членів конкурсної комісії - Аліна Бірюкова - не так давно відвідувала Крим", - додає він.

За його даними, вона перебувала в Криму з 25 по 31 серпня 2019 року.

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"Іншими словами, вже в окупований російськими військами український півострів. В'їзд і виїзд відбувався через Перекоп (Турецький Вал). Ціль - туризм", - зазначає Лємєнов.

"Користуючись нагодою спитаю Аліну Бірюкову, що це за туризм українського адвоката та юриста до окупованих територій? Я вже не згадую про попередні відвідини ще в неокупований Крим з аеропорту Пулково по міграційній карті в 2010 році. Можливо там ще й російський паспорт випливе... або нерухомість в Криму?", - запитує він.

"За моєю інформацією пані Бірюкова репрезентує інтереси заступника глави Офісу Президента Олега Татарова", - резюмував Лємєнов.