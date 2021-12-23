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Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов

Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов

Член конкурсної комісії з обрання керівника ДБР Аліна Бірюкова нещодавно відвідувала окупований Крим.

Про це пише у фейсбуці засновник організації StateWatch, адвокат Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Конкурс на директора ДБР: що член комісії робив в окупованому Криму?", - порушує питання він. 

"З моменту створення Державного бюро розслідувань відстежую всі процеси, що стосуються конкурсних відборів та політично вмотивованих розслідувань. Нині, як вже зазначав в попередніх постах, дивним чином дуже швидко проводять (недо)конкурс. Як і попереджав, будуть тягнути за вуха в.о.директора Олексія Сухачова. Він вийшов в умовний фінал - там ще два його підлеглих", - нагадує Лємєнов.

"Але цікаво інше, один із членів конкурсної комісії - Аліна Бірюкова - не так давно відвідувала Крим", - додає він.

За його даними, вона перебувала в Криму з 25 по 31 серпня 2019 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на голову ДБР: У фінал пройшли в.о. голови Сухачов та двоє його керівників охорони, - журналіст Мокрик. ВIДЕО

"Іншими словами, вже в окупований російськими військами український півострів. В'їзд і виїзд відбувався через Перекоп (Турецький Вал). Ціль - туризм", - зазначає Лємєнов.

"Користуючись нагодою спитаю Аліну Бірюкову, що це за туризм українського адвоката та юриста до окупованих територій? Я вже не згадую про попередні відвідини ще в неокупований Крим з аеропорту Пулково по міграційній карті в 2010 році. Можливо там ще й російський паспорт випливе... або нерухомість в Криму?", - запитує він.

"За моєю інформацією пані Бірюкова репрезентує інтереси заступника глави Офісу Президента Олега Татарова", - резюмував Лємєнов.

Член комісії з обрання керівника ДБР Бірюкова нещодавно відвідувала Крим з метою туризму. Можливо, ще й російський паспорт випливе? - Лємєнов 01

Автор: 

Комісія (83) конкурс (1285) Крим (14122) ДБР (3467) Лємєнов Олександр (51)


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Топ коментарі
+31
Как по мне, чиновник любого уровня, должен слетать со госслужбы (без права занимать гос должности в дальнейшем): за посещение Крыма, за отрицание войны,.... За отрицание голодомора, я так вообще бы срок давал
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23.12.2021 15:22
+12
Ждём новый концерт от зели . Кстати , что там с рейтингом ? Наезд на Петю помог ?
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23.12.2021 15:19
+12
Звіздєц.

Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
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23.12.2021 15:27
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Ждём новый концерт от зели . Кстати , что там с рейтингом ? Наезд на Петю помог ?
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23.12.2021 15:19 Відповісти
да.. было ноль целых хрен десятых. стало ноль целых фик десятых.
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23.12.2021 15:24 Відповісти
Допоміг. Частина медведчуківців переметнулася до Вовіка.
Плюс- росіяни схвалюють політику Зеленського, навіть рейтинг ;Сваты-7; виріс.
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23.12.2021 15:40 Відповісти
Я думаю, что как Порох вернется в Украину зелька кинет его в сизо. Начнется Майдан и ***** повторит мутки 2014 года с наритными республиками...
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23.12.2021 16:01 Відповісти
Саме так.
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23.12.2021 17:13 Відповісти
Как по мне, чиновник любого уровня, должен слетать со госслужбы (без права занимать гос должности в дальнейшем): за посещение Крыма, за отрицание войны,.... За отрицание голодомора, я так вообще бы срок давал
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23.12.2021 15:22 Відповісти
А тот кто об этом со сцены кривлялся шо с ним делать?
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23.12.2021 15:27 Відповісти
садить на бутылку
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23.12.2021 15:31 Відповісти
Слишком гуманно. Лучше сразу на швабру. Оно ведь во всем Рашку копирует
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Нетехнологично.
Пристрелить.
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23.12.2021 16:04 Відповісти
Украина с ним уже два с половиной года мучается. А пристрелить это быстро
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23.12.2021 16:10 Відповісти
Если речь про отрицание войны, то любого ( не только чинушу) было бы не плохо направлять на копание окопов, без броников, на передовой....
За отрицание голодомора, имелось в виду, что срок давать, любому кто про это ляпнул. Просто сроки обычно от и до...и за ляпанье со сцены, давать максимальный
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23.12.2021 15:38 Відповісти
Если это убогое и по сей день хамит и плюёт в человека,то ответ очевиден: Средний палец Лероса должен быть в действии.
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23.12.2021 15:44 Відповісти
На стрелку с куратором ездала. ЗУБ даю.
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23.12.2021 17:56 Відповісти
Звіздєц.

Якщо в неї ще й паспорт ДНР виявиться я не здивуюся.
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23.12.2021 15:27 Відповісти
ни дня без зашквара
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23.12.2021 15:32 Відповісти
"Зеленский окружил себя нациками"...
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23.12.2021 15:35 Відповісти
Удивляться уже нечему. Сейчас даже слепому стало очевидным, что у власти большинство украинский гнид с пророссийской ментальностью, особенно в ОП.
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23.12.2021 15:35 Відповісти
Видно уже "невооружённым глазом"!
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23.12.2021 15:41 Відповісти
Бирюкову на Бирючий остров. Для осмысления содеянного ))
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23.12.2021 15:35 Відповісти
ага, а тепер скасуємо конкурс і ще по новій на 15 місяців, а там і наступний термін
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23.12.2021 15:40 Відповісти
Сузим "квартал" до подворотни! А там..., всякое может случиться.
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23.12.2021 15:43 Відповісти
Это не зашквар, это очередное внедрение "пятой колонны. Или считает , что СБУ Баканова, МВД Монастырского не знали про ее вояжи в Крым? Наивные ...
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23.12.2021 15:45 Відповісти
Бирюкова, случайно, не из Севастополя? Знала одну Бирюкова, которая с партией регионалов плотно работала?!
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23.12.2021 15:48 Відповісти
Хоть кто-то удивлён?
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23.12.2021 15:59 Відповісти
У Львові український ветеран побив депутата-каратиста з «Самопомочі» за сепаратистські висловлювання

https://vgolos.ua/news/u-lvovi-***********-veteran-pobiv-deputata-karatista-z-samopomochi-za-separatistski-vislovlyuvannya_1412696.html

Інцидент трапився сьогодні, 23 грудня, під час засідання Львівської районної ради. Депутат від ВО «Свобода» Богдан Федун, ветеран російсько-української війни, вступив у сутичку з представником партії «Самопоміч», каратистом Станіславом Горуною. Останній раніше відзначився поїздками до Росії під час війни та заявами про те, що «спорт поза політикою».

Станом на кінець цього року жодних санкцій проти Станіслава Горуни з боку керівництва партії «Самопоміч» не було застосовано.

цЕ ВСЕ,ЩО ВАМ ТРЕБА ЗНАТИ ПРО "ПАТРІОТА " сАДОВОГО І ЙОГО НІКЧЕМНУ ПАРТІЙКУ "САМОНЕМІЧ"...
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23.12.2021 16:08 Відповісти
це- мамка того г-на Бірюкова?

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23.12.2021 16:34 Відповісти
Злые вы..... Может она просто оплатила зелину коммуналку...... А то отключат свет....
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23.12.2021 17:12 Відповісти
Якщо цю суку спочатку повісити, то і запитань ставити не потрібно.
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23.12.2021 19:04 Відповісти
Треба зробити як в Грузії,якщо їздив в Абхазію-то до Грузії-ЗАСЬ! От і у нас,поїхав до Криму(Росії)-можеш не вертатися!
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24.12.2021 07:49 Відповісти
 
 