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Новини Опалювальний сезон
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НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обов'язки для постачальників газу. ДОКУМЕНТ

НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обов'язки для постачальників газу. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів розробив проєкт "газового ПСО" - покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку. Таким чином, Міненерго хоче захистити облгази від здорожчання газу. Разом з тим, НКРЕКП відмовилося погоджувати цей проєкт, оскільки на думку комісії, він суперечать сам собі і чинному законодавству.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Восени облгази анонсували подорожчання власних послуг у зв'язку зі здорожчанням вартості газу, а відтак і росту витрат облгазів через виробничо-технологічні витрати газу. Міненерго у проєкті нового режиму ПСО пропонує покласти на Оператора ГТС обов’язок забезпечувати облгази необхідними обсягами виробничо-технологічного газу за низькою ціною. 

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Разом з тим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) "категорично заперечує проти прийняття постанови в запропонованій редакції".

"НКРЕКП розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів та не погоджує його із наступних підстав. Суперечність положень Проєкту ПСО із положеннями Закону України "Про ринок природного газу" в частині діяльності транспортування та потового продажу/постачання природного газу. ... Оператор ГТС не може провадити діяльність з видобутку, розподілу або постачання природного газу. ... Крім того, відбір ресурсу ... у Оператора ГТС може значною мірою негативно відобразитись на фінансовій стабільності Оператора ГТС та технічній стабільності газотранспортної ситеми", - йдеться у пояснені НКРЕКП.

Також НКРЕКП вважає, що розрахунок виробничо-технологічних витрат газу для облгазів в Проєкті ПСО, є некоректним, і відповідно заниженим.

"Такий розрахунок не має нічого спільного з фактичним станом речей. ... Запропоновані в Проєкті ПСО обсяги виробничо-технологічних витрат газу розраховані математично та значно занижені, що в подальшому унеможливить їх дотримання", - наголосили в комісії.

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Крім того, НКРЕКП вважає, що прописані у Проєкті ПСО механізм та терміни проведення компенсації Оператору ГТС є не ралістичними, а відповідно з компенсацією витрат Оператору ГТС з державного бюджету можуть виникнути проблеми.

НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обовязки для постачальників газу 01
НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обовязки для постачальників газу 02
НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обовязки для постачальників газу 03

Автор: 

газ (10403) Кабмін (14060) облгази (276) НКРЕКП (1813) опалювальний сезон (1743) Оператор ГТС (544)


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Топ коментарі
+3
Все что было создано во времена СССР должно быть государственной собственностью и конфисковано у владельцев,а то что построили они и останется их собственностью.
Окажется при таком раскладе что все олигархи Украины практически голы и босы а доходов из государственной то-есть не созном ими у них на сотни миллионов в день.
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23.12.2021 16:12
+1
Наперсточники.
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23.12.2021 15:48
+1
Как ни крути, как ни верти, а всё равно мы приходим к тому, что нелигитимная НКРЭКУ должна быть ликвидирована без следа и сразу.
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23.12.2021 15:54
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Наперсточники.
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23.12.2021 15:48 Відповісти
пипец теперь тарифам.....
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23.12.2021 15:51 Відповісти
Да плевать хотел кабмин на эту комиссию, так, ширмочка-довесок, цены она поменять не может.
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23.12.2021 16:00 Відповісти
Как ни крути, как ни верти, а всё равно мы приходим к тому, что нелигитимная НКРЭКУ должна быть ликвидирована без следа и сразу.
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23.12.2021 15:54 Відповісти
ликвидирована при помощи пулемета
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23.12.2021 16:26 Відповісти
Все что было создано во времена СССР должно быть государственной собственностью и конфисковано у владельцев,а то что построили они и останется их собственностью.
Окажется при таком раскладе что все олигархи Украины практически голы и босы а доходов из государственной то-есть не созном ими у них на сотни миллионов в день.
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23.12.2021 16:12 Відповісти
У "слуг" обязаны только лохи. И те которых, они сделали "вместе". Жрите, зебилы, и подавитесь вашей победой в 19 году
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23.12.2021 16:18 Відповісти
Поднимают ВВП Украины?
Рост коммуналки на 20% ведет к росту ВВП на 4%.
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23.12.2021 16:44 Відповісти
Ленін гоаорив,що люба кухарка може керувать державою,кварталів тоді ще не було!!
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23.12.2021 16:46 Відповісти
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23.12.2021 18:54 Відповісти
 
 