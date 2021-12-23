НКРЕКП виступила проти ухвалення Кабміном постанови про спеціальні обов'язки для постачальників газу. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів розробив проєкт "газового ПСО" - покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку. Таким чином, Міненерго хоче захистити облгази від здорожчання газу. Разом з тим, НКРЕКП відмовилося погоджувати цей проєкт, оскільки на думку комісії, він суперечать сам собі і чинному законодавству.

Про це йдеться у відповіді НКРЕКП Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Восени облгази анонсували подорожчання власних послуг у зв'язку зі здорожчанням вартості газу, а відтак і росту витрат облгазів через виробничо-технологічні витрати газу. Міненерго у проєкті нового режиму ПСО пропонує покласти на Оператора ГТС обов’язок забезпечувати облгази необхідними обсягами виробничо-технологічного газу за низькою ціною.

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Разом з тим, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) "категорично заперечує проти прийняття постанови в запропонованій редакції".

"НКРЕКП розглянула проєкт постанови Кабінету Міністрів та не погоджує його із наступних підстав. Суперечність положень Проєкту ПСО із положеннями Закону України "Про ринок природного газу" в частині діяльності транспортування та потового продажу/постачання природного газу. ... Оператор ГТС не може провадити діяльність з видобутку, розподілу або постачання природного газу. ... Крім того, відбір ресурсу ... у Оператора ГТС може значною мірою негативно відобразитись на фінансовій стабільності Оператора ГТС та технічній стабільності газотранспортної ситеми", - йдеться у пояснені НКРЕКП.

Також НКРЕКП вважає, що розрахунок виробничо-технологічних витрат газу для облгазів в Проєкті ПСО, є некоректним, і відповідно заниженим.

"Такий розрахунок не має нічого спільного з фактичним станом речей. ... Запропоновані в Проєкті ПСО обсяги виробничо-технологічних витрат газу розраховані математично та значно занижені, що в подальшому унеможливить їх дотримання", - наголосили в комісії.

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Крім того, НКРЕКП вважає, що прописані у Проєкті ПСО механізм та терміни проведення компенсації Оператору ГТС є не ралістичними, а відповідно з компенсацією витрат Оператору ГТС з державного бюджету можуть виникнути проблеми.









