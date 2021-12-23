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За два місяці у Чернігові проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років, - заява КВУ

За два місяці у Чернігові проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років, - заява КВУ

За два останні місяці у Чернігові проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років. Комітет виборців України пов’язує сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з наближенням проміжних виборів до Верховної Ради у 206 окрузі та вбачає в цьому ознаки прямого політичного тиску.

Про це КВУ заявив на офіційній сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет виборців України продовжує відстежувати ситуацію з тиском влади на місцеве самоврядування. За часів каденції чернігівського міського голови Владислава Атрошенка, впродовж 2016–2021 рр., правоохоронними органами загалом було проведено у Чернігові 11 обшуків. Водночас, з 22 жовтня цього року в місті вже проведено 56 обшуків. Тобто за два останні місяці проведено обшуків у 5 разів більше, ніж за попередні 6 років. Експерти КВУ пов’язують сплеск уваги правоохоронців до Чернігова з призначенням наприкінці жовтня 2021 року проміжних виборів до Верховної Ради України у 206 окрузі з центром у м. Чернігів на 27 березня 2022 року", - йдеться у заяві.

КВУ зазначає, що в таких діях правоохоронних органів вбачаються ознаки прямого політичного тиску на місцеве самоврядування та на чернігівського міського голову Владислава Атрошенка.

"Такі дії можуть відбуватися з метою створення негативного іміджу окремих кандидатів та політичних сил та використання адміністративного ресурсу в інтересах провладних кандидатів. У КВУ застерігають владу від застосування адміністративного ресурсу та політичного тиску на виборах у 206 окрузі", - зазначено у заяві Комітету виборців.

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Раніше КВУ вже фіксував зростання випадків застосування адміністративного ресурсу на користь провладних кандидатів на проміжних виборах у 87 окрузі в Івано-Франківській області та 184 окрузі в Херсонській області.

У жовтні 2021 року КВУ оприлюднив результати дослідження, яке виявило закономірність: увага правоохоронних органів переважно стосується органів місцевого самоврядування (80% судових рішень), а не Служби автодоріг та облдержадміністрацій, хоч саме в цих органах зосереджено 80% коштів. Така диспропорція може свідчити про вибіркове правосуддя та вибіркову увагу до місцевого самоврядування, констатують у КВУ.

Автор: 

КВУ (135) Чернігів (786) Атрошенко (92)


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23.12.2021 15:56 Відповісти
Навіщо тиснути на правоохоронців, що нарешті знаходять те, що всі казали, факти ж є
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23.12.2021 16:09 Відповісти
Ну это же тактика зеленой мрази, они и в Киеве также давили на местную власть, постоянные обыски и блокировка работы силовиками, зеленая погань самый настоящий куйло в мини-виде.
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23.12.2021 16:27 Відповісти
Ша! Шмаркля борется с оппозицией !
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23.12.2021 16:49 Відповісти
Черный нал должен погибнуть смертью храбрых.Вот сегодня одна фракция очень нехороших депутатов галасливо и голословно обвинила Президента в госизмене. Народная мудрость н езря гласит:Кто громче всех кричит Держи вора?.Ото тоже.
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23.12.2021 17:01 Відповісти
Обвинять будет прокурор, надеюсь справедливо.
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23.12.2021 17:34 Відповісти
Президент України у нас один - Петро Порошенко. А зелений блазень нехай сосе смердючі пісюни Коломоського, Ермака і т.д.
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23.12.2021 18:04 Відповісти
Банда захопила владу і тероризує країну. Беню ніхто не чіпає...
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23.12.2021 18:26 Відповісти
Мер Атрошенко користувався "великим крадівництвом" ще тоді коли це не було мейнстрімом Отже тепер в особі ЗЕ він отримав конкурента, який привласнив і вдосконалив його техніку
Але тут нюанс- Атрошенко на додачу ще й розказує лохторату що він ці "гроші вибив з Київа". Бо нарід не знає про Реформу децентралізації від 2015 р. після якої гроші з регіонів там і лишаються.
А ті хто думає що Атрошенко великий патріот, хай погуглять хто подарував янику золотого батона, і водив тітушек на антимайдани. А вчасно перевзутись під нову київську владу- йому вже не звикати
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23.12.2021 22:14 Відповісти
 
 