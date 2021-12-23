Італія могла б стати посередником у перемовинах РФ із НАТО стосовно гарантій безпеки, - Путін
Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін сьогодні на великій пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Звісно, маючи на увазі і доброзичливий настрій, і рівень наших відносин, Італія могла б відіграти роль нормалізації російсько-ЄСівських відносин, і навіть за лінією переговорів, які намічаються наразі між Росією і НАТО", - сказав Путін.
Він зазначив, що відносини між Росією та Італією перебувають на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".
"Звісно, Італія - країна НАТО, країна Євросоюзу, але це не заважає нам працювати у тому напрямі, про який я сказав. Сподіваюся, що так і буде", - додав президент.
Путін також заявив, що переговори РФ-США щодо гарантій безпеки відбудуться на початку січня, і в Москві розраховують, що вони дадуть змогу країнам рухатися вперед.
"Ми готові і на майданчику ОБСЄ їх (гарантії безпеки. - Ред.) обговорювати. Сподіваюся, що ця перша позитивна реакція та анонсований можливий початок роботи найближчим часом, на початку січня, він дасть змогу нам рухатися вперед", - сказав він.
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понялі....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_фашизм
та і ми не про той, а про фашизм, який знає більшість
а дороги от владимира александровича большой стройки - лучше
Любил Италию?
Вы батенька, невежда.
Он ее терпел до поры, а как настало время - ставил итальянских вояк к стенке целыми дивизиями.
Вот мне не нравится, когда не ведущие заявляют наобум!
він у образі Муссоліні проканає за італійця
1-й мировой был на содержании Царской России.
У ***** там уже все схвачено.