Ситуація із САП викликає глибоке розчарування: зрозуміло, хто переможець, немає причин не підписувати рішення, - посольство США
У посольстві США розчаровані провалом призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, переможця вже було визначено – і залишалося лише затвердити результати конкурсу.
Про це повідомив у коментарі LIGA.net речник посольства Деніел Лангенкемп, передає Цензор.НЕТ.
"Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування", – сказав він.
Лангенкемп зазначив, що після 9,5 годин засідання комісії залишалося просто визнати переможця і підтвердити всі свої послідовні кроки, зроблені за останні 15 місяців. Проте п'ять із шістьох призначених Верховною Радою членів комісії відмовилися робити цей крок.
"Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг", – наголосив он.
Дипломат переконаний, що український народ "абсолютно чітко дав зрозуміти" – йому потрібна сильна та незалежна САП для боротьби з корупцією. А ця затримка означає, що українцям знову доведеться чекати.
Водночас Лангенкемп упевнений: ті, хто підтримують прозорий результат конкурсу, зрештою переможуть.
"Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Він доведе це і в цьому випадку – і міжнародна спільнота підтримує його", – підсумував він.
У вересні 2021-го Україна зобов'язалася найближчим часом обрати голову САП, це було зафіксовано у спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Призначення голови САП до грудня 2021 року – один зі структурних маяків меморандуму України з МВФ. 20 грудня ОАСК скасував порядок призначення глави САП. 21 грудня комісія порахувала результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте комісія відмовилася голосувати за формальне рішення про його затвердження. 22 грудня посли G7 заявили, що розчаровані ситуацією з конкурсом у САП і назвали невиправданими подальші затримки. Наступне засідання конкурсної комісії САП заплановане на 24 грудня.
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Що реформував ваш юрЬІст за майже 3 роки при владі?
А адвокатська монополія імені Медведчука-Портнова-Порошенка запхана в саму Конституцію? Вочевидь, у нас різні поняття норми.
Наприклад?
Прикладів ви не наводите, тільки обговорюєте "фішечки" ВСУ - не ВСУ.
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/top10-superechlivih-pravovih-poziciy-vs.html Топ-10 суперечливих правових позицій ВС
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/velika-palata-verhovnogo-sudu-vidsutnist-ednosti-u-nayvishchomu-sudovomu-organi.html Відсутність єдності у найвищому судовому органі
"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."
Я не вважаю роботу ВС ідеальною, але все пізнається у порівнянні.
У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів.
"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."
Сподіваюсь, Ви розумієте, що "інколи" - це навіть не 50/50?
Цього не помітили?
"У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів."
Крім того, згідно територіальної підсудності, ОАСК вирішує публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) лише по Києву. Лише в Києві є центральні органи державної влади. Саме тому до нього стільки уваги, та я Вас запевняю, що на периферії ще більший барак та самоуправство, хоч Ви про це і не чуєте. А ВС, замість того, щоб спірні питання вирішувати і забезпечувати єдність судової практики, плодить суперечну практику, що дає прекрасну можливість іншим судам при ухваленні рішення вибирати. Щоб не вибрав - будеш правий, бо на обидва варіанти є постанова ВС. Тому, яка сторона більше "вмотивує", та і переможе. Я це бачу мало не щодня. До "судової реформи Петра" цього лайна було значно менше.
Додайте ще сюди впровадження поняття малозначних справ, позбавлення права на звільнення від сплати судового збору певних категорій громадян, мутний механізм добору суддів на посаду, адвокатська монополія і це далеко не все. Знаєте, от тут всі кічаться, що проти Пороха пішли лише 73% дебілів. То я Вам скажу наступне: переважна більшість моїх колег в житті не проголосують за Пороха саме за його судову реформу. А юристи, на хвилинку - вважається інтелігенція.
Зловживання в ОАСК: НАБУ завершило розслідування справи
https://yur-gazeta.com/golovna/zlovzhivannya-v-oask-nabu-zavershilo-rozsliduvannya-spravi.html
Те, що зелена влада намагається пресувати Порошенко, підключила і ГПУ і тепер ДБР -- це ганьба!
Петра Олексійовича та ЄС потрібно тут всіляко підтримати та захистити.
Але те, що до Петра Олексійовича є багато питань пов'язаних з його першою каденцією -- це теж сувора правда життя. Він за неї вже поніс політичну кару так би мовити. І має зробити відповідні висновки.
Скажу тобі страшну таємницю: тільки конструктивна критика у кінцевому рахунку є корисною та може зробити людину краще.
Реформировать старую понятно смысла нет. В тяжелых случаях строится новая система. После этого старая просто ликвидируется.
Так що передай подалюку що і він сяде
"кто за то чтобы 240+16=256 и это результат кандидата? голосуем"
три за два против
против чего? математики?
Но ОП и Беня против независимого прокурора, им надо ручного....
ВІн же обіцяв в ОЧІ Байдену, що проведе чесний конкурс.
Подивіться тепер на оті коники.
І подумайте, чи відповідно Байден тепер дотримає свого слова.