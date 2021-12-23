Ситуація із САП викликає глибоке розчарування: зрозуміло, хто переможець, немає причин не підписувати рішення, - посольство США

У посольстві США розчаровані провалом призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, переможця вже було визначено – і залишалося лише затвердити результати конкурсу.

Про це повідомив у коментарі LIGA.net речник посольства Деніел Лангенкемп, передає Цензор.НЕТ.

"Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування", – сказав він.

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Лангенкемп зазначив, що після 9,5 годин засідання комісії залишалося просто визнати переможця і підтвердити всі свої послідовні кроки, зроблені за останні 15 місяців. Проте п'ять із шістьох призначених Верховною Радою членів комісії відмовилися робити цей крок.

"Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг", – наголосив он.

Дипломат переконаний, що український народ "абсолютно чітко дав зрозуміти" – йому потрібна сильна та незалежна САП для боротьби з корупцією. А ця затримка означає, що українцям знову доведеться чекати.

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Водночас Лангенкемп упевнений: ті, хто підтримують прозорий результат конкурсу, зрештою переможуть.

"Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Він доведе це і в цьому випадку – і міжнародна спільнота підтримує його", – підсумував він.

У вересні 2021-го Україна зобов'язалася найближчим часом обрати голову САП, це було зафіксовано у спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Призначення голови САП до грудня 2021 року – один зі структурних маяків меморандуму України з МВФ. 20 грудня ОАСК скасував порядок призначення глави САП. 21 грудня комісія порахувала результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте комісія відмовилася голосувати за формальне рішення про його затвердження. 22 грудня посли G7 заявили, що розчаровані ситуацією з конкурсом у САП і назвали невиправданими подальші затримки. Наступне засідання конкурсної комісії САП заплановане на 24 грудня.