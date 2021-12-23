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Новини
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Ситуація із САП викликає глибоке розчарування: зрозуміло, хто переможець, немає причин не підписувати рішення, - посольство США

Ситуація із САП викликає глибоке розчарування: зрозуміло, хто переможець, немає причин не підписувати рішення, - посольство США

У посольстві США розчаровані провалом призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, переможця вже було визначено – і залишалося лише затвердити результати конкурсу.

Про це повідомив у коментарі LIGA.net речник посольства Деніел Лангенкемп, передає Цензор.НЕТ.

"Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Засідання комісії стосовно зайняття посад у САП відбудеться 24 грудня, - Офіс генпрокурора

Лангенкемп зазначив, що після 9,5 годин засідання комісії залишалося просто визнати переможця і підтвердити всі свої послідовні кроки, зроблені за останні 15 місяців. Проте п'ять із шістьох призначених Верховною Радою членів комісії відмовилися робити цей крок.

"Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг", – наголосив он.

Дипломат переконаний, що український народ "абсолютно чітко дав зрозуміти" – йому потрібна сильна та незалежна САП для боротьби з корупцією. А ця затримка означає, що українцям знову доведеться чекати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли G7 розчаровані зривом конкурсу на посаду голови САП

Водночас Лангенкемп упевнений: ті, хто підтримують прозорий результат конкурсу, зрештою переможуть.

"Народ України знову і знову доводив, що він сильніший за ті інтереси, які намагаються стримати Україну. Він доведе це і в цьому випадку – і міжнародна спільнота підтримує його", – підсумував він.

У вересні 2021-го Україна зобов'язалася найближчим часом обрати голову САП, це було зафіксовано у спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Призначення голови САП до грудня 2021 року – один зі структурних маяків меморандуму України з МВФ. 20 грудня ОАСК скасував порядок призначення глави САП. 21 грудня комісія порахувала результати конкурсу, найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Проте комісія відмовилася голосувати за формальне рішення про його затвердження. 22 грудня посли G7 заявили, що розчаровані ситуацією з конкурсом у САП і назвали невиправданими подальші затримки. Наступне засідання конкурсної комісії САП заплановане на 24 грудня.

Автор: 

посольство (942) США (22455) САП (2205)


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Топ коментарі
+25
Реформований Пєтєю ВСУ працює нормально.
Що реформував ваш юрЬІст за майже 3 роки при владі?
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23.12.2021 16:31
+24
Он не играет. Он таким был с самого начала. Спасибо "мудрому" нариду за этот позор

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23.12.2021 16:34
+20
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23.12.2021 16:36
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вуйко сЄм каже що він все розуміе - а зЄля грае ідійота ...
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23.12.2021 16:18 Відповісти
Он не играет. Он таким был с самого начала. Спасибо "мудрому" нариду за этот позор

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23.12.2021 16:34 Відповісти
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23.12.2021 16:56 Відповісти
паганому виду-нема стиду...
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23.12.2021 16:19 Відповісти
"Нездатність відбіркової комісії САП затвердити своє остаточне рішення викликає глибоке розчарування" - Янукович мабуть всі ручки поламав.
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23.12.2021 16:25 Відповісти
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23.12.2021 16:36 Відповісти
а наш всі члени свої відбив до клавіш
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23.12.2021 17:08 Відповісти
-смотри, вова, вот твой офшор.

-это не мо...

-а вот его нет...

-Аааааа стоп! верни! верни! мое!!!

-а вот снова есть.

-что вы делаете? это бесчеловечно!

а вот снова нет.

-Ааааааааааааааааааааааа, перестаньте пожалуйста...сердце...

-опять есть.

-я все подпишу, не надо больше...
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23.12.2021 16:26 Відповісти
толку от сап столько же как и от других новосозданных структур - все решится в рехвормированном пецей суде за толику малую....
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23.12.2021 16:28 Відповісти
Реформований Пєтєю ВСУ працює нормально.
Що реформував ваш юрЬІст за майже 3 роки при владі?
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23.12.2021 16:31 Відповісти
Це Ви так пожартували? А абсолютно різні, взаємовиключні постанови з подібних справ по дві штуки в день - це що? Нормальна робота? Зайдіть на будь-який юрфорум і поверніться до реальності.
А адвокатська монополія імені Медведчука-Портнова-Порошенка запхана в саму Конституцію? Вочевидь, у нас різні поняття норми.
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23.12.2021 18:29 Відповісти
" абсолютно різні, взаємовиключні постанови з подібних справ по дві штуки в день - це що? "

Наприклад?
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23.12.2021 19:12 Відповісти
Я вам так скажу: якщо Ви практикуєте, то мали б і самі це знати, а якщо ні - то я Вам посиланням нічого не доведу. Тому, в будь-якому випадку, згаяний час не буде вартий результату. І, до речі, не ВСУ, а ВС. Без У. ВСУ залишився залишився нормально працювати в минулому.
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23.12.2021 23:44 Відповісти
Я не юрист, але якщо би ви показали приклад про "абсолютно різні, взаємовиключні постанови з подібних справ по дві штуки в день", то я би змогла оцінити ці рішення.
Прикладів ви не наводите, тільки обговорюєте "фішечки" ВСУ - не ВСУ.

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24.12.2021 09:24 Відповісти
Гаразд, оцінюйте.
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/top10-superechlivih-pravovih-poziciy-vs.html Топ-10 суперечливих правових позицій ВС
https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/velika-palata-verhovnogo-sudu-vidsutnist-ednosti-u-nayvishchomu-sudovomu-organi.html Відсутність єдності у найвищому судовому органі

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24.12.2021 17:01 Відповісти
Там же і пояснення:

"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."
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26.12.2021 10:05 Відповісти
Як я і казав - ця дискусія не варта витраченого на неї часу. Ви бачите лише те, що хочете бачити. Мені лише цікаво, з яких підстав, не будучи юристом і не маючи безпосереднього відношення до предмету обговорення, Ви прийшли до висновку, що ВС працює нормально? Це тому, що Ви про його зашквари не читаєте щодня на цензорі? Чи тому, що все, до чого доторкнувся сивочолий реформатор, апріорі, прекрасне та ідеальне?
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26.12.2021 16:32 Відповісти
Цікаво те, що вам не подобається, що я цитую те, що ви мені рекомендували почитати.
Я не вважаю роботу ВС ідеальною, але все пізнається у порівнянні.
У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів.
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27.12.2021 17:10 Відповісти
Мені не подобається, що Ви цитуєте вибірково лише те, що в текст було вставлено аби хоч якось розбавити ту хвилю критики, яка в ній описана. Це ж із суті, наче, зрозуміло?

"Заради справедливості варто відзначити, що хоча інколи правовідносини, на перший погляд, здаються подібними, фактичні обставини справ можуть дещо відрізнятися.
Відповідно, висновки судів у таких справах також можуть бути різними через різне правозастосування одних і тих самих норм."

Сподіваюсь, Ви розумієте, що "інколи" - це навіть не 50/50?
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27.12.2021 20:39 Відповісти
Ви також вибірково реагуєте на написане мною.
Цього не помітили?
"У порівнянні роботи ВС та, наприклад, Окружного, вовчого, та Печерського судів."
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28.12.2021 09:24 Відповісти
Я все помітив, та намагаюсь бути послідовним. Хочете поговорити про ОАСК та Печерський? ОК. Ви ж розумієте, що це суди місцеві? Вертикаль судів така: місцеві суди -> апеляційні суди -> Верховний суд. То все ж, спробуйте розібратись, як при цьому робота ВС може бути нормальною?

Крім того, згідно територіальної підсудності, ОАСК вирішує публічно-правові спори, тобто ті, в яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних повноважень (орган державної влади, місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа) лише по Києву. Лише в Києві є центральні органи державної влади. Саме тому до нього стільки уваги, та я Вас запевняю, що на периферії ще більший барак та самоуправство, хоч Ви про це і не чуєте. А ВС, замість того, щоб спірні питання вирішувати і забезпечувати єдність судової практики, плодить суперечну практику, що дає прекрасну можливість іншим судам при ухваленні рішення вибирати. Щоб не вибрав - будеш правий, бо на обидва варіанти є постанова ВС. Тому, яка сторона більше "вмотивує", та і переможе. Я це бачу мало не щодня. До "судової реформи Петра" цього лайна було значно менше.
Додайте ще сюди впровадження поняття малозначних справ, позбавлення права на звільнення від сплати судового збору певних категорій громадян, мутний механізм добору суддів на посаду, адвокатська монополія і це далеко не все. Знаєте, от тут всі кічаться, що проти Пороха пішли лише 73% дебілів. То я Вам скажу наступне: переважна більшість моїх колег в житті не проголосують за Пороха саме за його судову реформу. А юристи, на хвилинку - вважається інтелігенція.
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28.12.2021 22:34 Відповісти
Це наклеп на ОАСК?

Зловживання в ОАСК: НАБУ завершило розслідування справи

https://yur-gazeta.com/golovna/zlovzhivannya-v-oask-nabu-zavershilo-rozsliduvannya-spravi.html
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29.12.2021 14:34 Відповісти
Чому ж наклеп?
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29.12.2021 17:58 Відповісти
Да-да, в том самом суде который вава срочно ликвидирует своим указом скоро почти год.
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23.12.2021 16:36 Відповісти
Подтянулись Игори Васечкины, Васи Петечкины, но видимо методичек еще не дали, несут какую то ересь, но главное Пороха вспомнить)))
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23.12.2021 16:38 Відповісти
Можливо ти плутаєш дві речі.
Те, що зелена влада намагається пресувати Порошенко, підключила і ГПУ і тепер ДБР -- це ганьба!
Петра Олексійовича та ЄС потрібно тут всіляко підтримати та захистити.
Але те, що до Петра Олексійовича є багато питань пов'язаних з його першою каденцією -- це теж сувора правда життя. Він за неї вже поніс політичну кару так би мовити. І має зробити відповідні висновки.
Скажу тобі страшну таємницю: тільки конструктивна критика у кінцевому рахунку є корисною та може зробити людину краще.
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23.12.2021 21:04 Відповісти
А вы дали провести реформу дальше первого этапа - законодательство и ВСУ? Вот и кушайте сейчас свой тупой выбор. Смачного.

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23.12.2021 16:39 Відповісти
Западные партнёры пытаются продавить строительство новой системы правосудия. НАБУ, САП и антикоррупционный суд это её звенья. Так сказать верхушка.

Реформировать старую понятно смысла нет. В тяжелых случаях строится новая система. После этого старая просто ликвидируется.
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23.12.2021 16:39 Відповісти
Ну коли боти кажуть що " новосозданные структуры "- це погано , то стає зрозумілим кому першим від цих структур прилетить
Так що передай подалюку що і він сяде
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23.12.2021 17:09 Відповісти
Проте п'ять із шістьох призначених Верховною ЗРадою членів комісії відмовилися робити цей крок. Що можна очікувати від ворогів України і українського народу ,котрі за грошенята куйла, рідну матір у свій час,будуть пішки в Ростов палками гнати .Очевидно,що у ВЗРАДІ подібним займаються продажні прорашистські шкіри .
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23.12.2021 16:31 Відповісти
как в совковом комиксе: со вторым-третьим местом продажные шлюхи Банковой и элитные идиоты определились, а первое для ****** - тайна за семью печатями, бо Зеля ГАЛАбародька рулит, ей 73% наголосувалы
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23.12.2021 16:37 Відповісти
Что тут сказать.....
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23.12.2021 16:37 Відповісти
А вы введите санкции против дерьмака, татарова и их членов комиссии.
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23.12.2021 16:40 Відповісти
зеЛю и его банду ждут санкции.дело времени
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23.12.2021 16:43 Відповісти
Додіки дограються, що штати заб'ють на нас як колись на Південний В'єтнам.
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23.12.2021 16:43 Відповісти
І тіко зеленому п дарасу Вові ніхрєна не зрозуміло.
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23.12.2021 16:45 Відповісти
посмотрел фрагмент вчерашнего цирка
"кто за то чтобы 240+16=256 и это результат кандидата? голосуем"
три за два против
против чего? математики?
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23.12.2021 16:50 Відповісти
Представитель от США в Этическом совете может присесть в США за многолетнее пользование чужой медицинской страховой картой на срок до 30 лет.Так утверждает Дубинский.Если все такие- грош им цена!
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23.12.2021 16:52 Відповісти
И почему нас в НАТО не берут? И почему нас в ЕС не берут?....
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23.12.2021 16:54 Відповісти
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23.12.2021 16:54 Відповісти
Дружні країни змушені спілкуватися з владою через змі((( зє-гребаний сором....
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23.12.2021 16:59 Відповісти
Чтобы конкурс состоялся, был объективным и наконец-то заработала САП и НАБУ !
Но ОП и Беня против независимого прокурора, им надо ручного....
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23.12.2021 17:08 Відповісти
Щоб конкурс виграв той хто набере більше балів , а не хто свій як у вас в ОПі
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23.12.2021 17:12 Відповісти
Та заблокируйте саботажникам в комиссии их айфоны и визы навсегда !
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23.12.2021 17:06 Відповісти
внести поців в "список дубінського-деркача"
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23.12.2021 17:10 Відповісти
надо отправить зелупу вместе со своими избирателями зелупчанами в большой скотный двор! смотреть круглосуточно Квартал 95, растить кокос для величейшего и жить на одну е-підтримку!
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23.12.2021 17:37 Відповісти
віл 3елебобиків одна ганьба а ви73 дивіться далі квартал 95 і плескайте як леоніду іллічу бреzневу
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23.12.2021 18:26 Відповісти
Соврали опять, поверили снова. Врать будут до тех пор, пока идиоты будут верить. У нас идиотов 73% значит и следующие выборы опять выиграет какой то подлец.
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23.12.2021 18:39 Відповісти
Богдан правду в интервью говорил на этот счет.
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23.12.2021 20:46 Відповісти
Просто скажіть - зеленський брехун !
ВІн же обіцяв в ОЧІ Байдену, що проведе чесний конкурс.
Подивіться тепер на оті коники.
І подумайте, чи відповідно Байден тепер дотримає свого слова.
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26.12.2021 09:08 Відповісти
 
 