Україна продовжила заборону на імпорт низки товарів з Росії ще на рік. ПЕРЕЛІК
Кабінет Міністрів продовжив заборону на торгівлю низкою товарів з Російської Федерації ще на один рік - до 1 січня 2023 року.
Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на проєкт постанови від 23 грудня 2021 року.
Уряд схвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".
А саме, змінами продовжено дію постанови до 31 грудня 2022 року замість 31 грудня 2021 року.
Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини і продовольства.
Серед заборонених для імпорту товарів – м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, зерно, солодощі, корм для домашніх тварин, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.
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Фабрика Рошен була заарештована на росії менше, ніж через рік президентства Порошенко.
Так хто для хутіна справжній суперник, ворог?
Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
АБСОЛЮТНО зараз НАСРАТИ,що думає "пересічна вата"-ВОРОГ про українців..
І ,ДО РЕЧІ..вкажіть призвіще когось з цих конкретних"розумних"!