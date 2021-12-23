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Україна продовжила заборону на імпорт низки товарів з Росії ще на рік. ПЕРЕЛІК

Україна продовжила заборону на імпорт низки товарів з Росії ще на рік. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів продовжив заборону на торгівлю низкою товарів з Російської Федерації ще на один рік - до 1 січня 2023 року.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на проєкт постанови від 23 грудня 2021 року.

Уряд схвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

А саме, змінами продовжено дію постанови до 31 грудня 2022 року замість 31 грудня 2021 року.

Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Серед заборонених для імпорту товарів – м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, зерно, солодощі, корм для домашніх тварин, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдвічі збільшила імпорт електроенергії з Білорусі. ІНФОГРАФІКА

заборона (1446) імпорт (2583) Кабмін (14060) росія (64895)


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Топ коментарі
+4
А Хутін не ображається. "Скоти" як заробляли бабло для преЗедента на расєє, так і заробляють.
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23.12.2021 16:33
+3
А через Словакию можно завозить или тоже нельзя?
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23.12.2021 17:10
+2
+1. а с прошлого года еще и товары белорусской области
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23.12.2021 16:49
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А Хутін не ображається. "Скоти" як заробляли бабло для преЗедента на расєє, так і заробляють.
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23.12.2021 16:33 Відповісти
Серіал "Свати" розумні люди справедливо вважають одним з медійних продуктів, який ефективно заважає Кремлю формувати з українця образ "врага вялікой рассєї". Ну, а аполітичність серіалу і дуже велика його популярність заважає владі країни-агресора заборонити його, бо це викличе незадоволення значної частини населення.
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23.12.2021 17:04 Відповісти
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:11 Відповісти
Ні. Я також ніколи не дивився "квартал". Так, може кілька хвилин. Проте довіряю думкам розумних людей на цю тему. Після того, як співставлю їх з власним досвідом і поглядами.
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Дело в том, что понять где происходят события - у Украине или рф там практически невозможно.
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23.12.2021 17:28 Відповісти
Це не важливо. Важливо те, як діє цей серіал.
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23.12.2021 17:50 Відповісти
Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
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23.12.2021 17:18 Відповісти
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:26 Відповісти
Так.
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23.12.2021 17:37 Відповісти
Смотри ниже мой ответ для
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23.12.2021 17:38 Відповісти
Не відводьте розмову в бік. Я написала перший коментар про те, що пуйло не перешкоджає тому, щоб зеленський та Ко заробляли в росії.
Фабрика Рошен була заарештована на росії менше, ніж через рік президентства Порошенко.
Так хто для хутіна справжній суперник, ворог?
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23.12.2021 17:44 Відповісти
Я отвечаю на Ваш пост:


Розумні люди бачать, що в Скотах зеленського українці виставляються виключно примітивними, тупуватими малоросами. А головні рашисти в серіалі типу інтелектуали-інтелігенти.
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23.12.2021 17:46 Відповісти
Свою думку про серіал я вже написала.
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23.12.2021 17:59 Відповісти
Тільки в серіалі українська родина виглядає бидлом, а російська - інтелігенцією.
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23.12.2021 17:19 Відповісти
А Вы лично смотрели хотя бы одну серию?
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23.12.2021 17:26 Відповісти
Смотрела в начале. Не думаю, что сейчас в сериале украинцы выглядят лучше. Как и в Квартале Кошевой и Зеленский ну такими идиотами западенцев показывали.
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23.12.2021 17:31 Відповісти
Тогда странно. Как раз деревенская семья там показана максимально обаятельно, а городская неприспособленными к жизни снобами. И городские кстати из Киева. Причём тут русня вообще не понимаю.
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23.12.2021 17:37 Відповісти
У вас железная сила воли, я не выдержал и нескольких минут, начались рвотные позывы😁😁
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23.12.2021 19:22 Відповісти
Ну, скажем так, русскоговорящие, русские, т.е. культурные, а украинцы - максимально обаятельные: шо, га, та ты шо, тю, т.е. родные, знакомые, как мы сами, да? Вот такими моментами и номерами из Квартала и воспитывают быдло, ими же проще управлять: дай им пожрать, выпить, поржать, поразмножаться (вернее, сам процесс). А сами, почему-то, на День независимости идут на концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли, предварительно огородившись автозаками от народа.
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23.12.2021 20:14 Відповісти
розумні люди справедливо вважають одним з медійних продуктів, який ефективно заважає Кремлю формувати з українця образ "врага вялікой рассєї"

АБСОЛЮТНО зараз НАСРАТИ,що думає "пересічна вата"-ВОРОГ про українців..

І ,ДО РЕЧІ..вкажіть призвіще когось з цих конкретних"розумних"!
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23.12.2021 18:26 Відповісти
Наша тоже.
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23.12.2021 16:49 Відповісти
+1. а с прошлого года еще и товары белорусской области
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23.12.2021 16:49 Відповісти
а як з російської перекладається ПЕРЕЛІК?
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23.12.2021 16:50 Відповісти
Збіговисько.
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23.12.2021 17:07 Відповісти
А Ви читайте україномовну версію і не буде питань.
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23.12.2021 17:22 Відповісти
А остальные ввозите сколько душе угодно...
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23.12.2021 16:58 Відповісти
А через Словакию можно завозить или тоже нельзя?
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23.12.2021 17:10 Відповісти
Только через Новую Зеландию
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26.12.2021 10:28 Відповісти
Перепрошую, а НИЗКА-це якесь мінімізоване поняття??? Зайдіть на "розетку", пройдіть по атб-шалманах, там того лайна, з **********.... Від побутової техніки, до зелених контрацептивів-полки ломляться!!! Прикро,нікого не турбує!
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23.12.2021 17:16 Відповісти
Интересно, Эпицентр об этом знает? Наверное треть товаров из россии
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23.12.2021 18:37 Відповісти
Недавно по ТВ рассказали что к нам импортируют огурцы в том числе из РФ. Огурцы, Карл!!! Не знаю, может быть фейк😁
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23.12.2021 19:24 Відповісти
Был сюжет про тепличные огурцы. Предприниматель -производитель жаловался шо энергоноситили в Украине подорожали и щас выгоднее торговать огурцами з Росии.
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23.12.2021 20:47 Відповісти
Да, как-то так☹️
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23.12.2021 22:54 Відповісти
Але на "Рошен" знайома Зелі, голова Антимонопольного, наклала штраф 283 млн грн за нібито перешкоджанню входженню на український ринок московітської компанії. Як це зростити?
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23.12.2021 20:14 Відповісти
 
 