Україна продовжила заборону на імпорт низки товарів з Росії ще на рік. ПЕРЕЛІК

Кабінет Міністрів продовжив заборону на торгівлю низкою товарів з Російської Федерації ще на один рік - до 1 січня 2023 року.

Про це передає Цензор.НЕТ, посилаючись на проєкт постанови від 23 грудня 2021 року.

Уряд схвалив зміни до постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 року №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

А саме, змінами продовжено дію постанови до 31 грудня 2022 року замість 31 грудня 2021 року.

Таке рішення тоді стало відповіддю на дії Росії, яка в односторонньому порядку припинила дію Угоди про зону вільної торгівлі та включила Україну до переліку країн, з яких заборонено ввезення сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Серед заборонених для імпорту товарів – м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, зерно, солодощі, корм для домашніх тварин, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо.

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