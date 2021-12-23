52 батальйонні технічні групи армії РФ здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною, - Залужний
Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж державного кордону з Україною.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні ми налічуємо приблизно 52 батальйонні технічні групи, які ми справді спостерігаємо, вони здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною. Але хочу нагадати, що, приміром, у квітні цього року їх було 62. Та й загалом вони можуть збільшити їх до 150. Тому наше завдання як військових: ми спостерігаємо, ми готуємося, ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу", - сказав Залужний.
За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму.
"Ми нарахували десь приблизно 1500-1800 осіб", - наголосив він.
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Существуют БТГр (Батальонные тактические группы) и РТГр (Ротные тактические группы).
И у нас, они тоже есть.
"Батальонні технічні групи" - це дивина, або новiтнi технологii кацапiв.
В основе - штатное подразделение, но с добавлением всякого и не своего.
Так так, не значне: Було 70тисяч а стало 72 тисячі. Це напевне ті літаючі мерці що мають робити вертольотний десант