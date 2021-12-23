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Новини Війна
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52 батальйонні технічні групи армії РФ здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною, - Залужний

52 батальйонні технічні групи армії РФ здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною, - Залужний

Приблизно 52 батальйонні технічні групи РФ здійснюють рух уздовж державного кордону з Україною.

 Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний журналістам на презентації концепції нагородної системи головнокомандувача Збройних сил України до 30-ї річниці ЗСУ у Києві у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні ми налічуємо приблизно 52 батальйонні технічні групи, які ми справді спостерігаємо, вони здійснюють рух уздовж державних кордонів із Україною. Але хочу нагадати, що, приміром, у квітні цього року їх було 62. Та й загалом вони можуть збільшити їх до 150. Тому наше завдання як військових: ми спостерігаємо, ми готуємося, ми жодним чином не розслабляємося, робимо свою справу", - сказав Залужний.

За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму.

"Ми нарахували десь приблизно 1500-1800 осіб", - наголосив він.

Читайте також: Данілов про скупчення військ РФ біля кордону України: 122 тис. знаходяться у радіусі 200 км, ще 143 тис. - на відстані 400 км

Автор: 

армія рф (17176) кордон (4748) росія (64895) Залужний (723)


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Топ коментарі
+16
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23.12.2021 17:23
+12
треба пам'ятати-лапатнікі теж смертні...
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23.12.2021 16:53
+9
Только потом не надо говорить -" мы заблудились".
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23.12.2021 17:09
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да пускай катаются.че паниковать
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23.12.2021 16:50 Відповісти
на войне нервов, всегда побеждает Украинец.
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23.12.2021 16:51 Відповісти
треба пам'ятати-лапатнікі теж смертні...
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23.12.2021 16:53 Відповісти
в пердаки позмерзали, "миротворці" куєві
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23.12.2021 16:57 Відповісти
Батальонні технічні групи...?? Хто ще може сказати, які групи рухаються і куди?
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23.12.2021 17:03 Відповісти
Наборщики текста на ЦН, имеют проблемы со слухом, а редакторы, новость не перепроверяют.
Существуют БТГр (Батальонные тактические группы) и РТГр (Ротные тактические группы).
И у нас, они тоже есть.
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23.12.2021 18:54 Відповісти
Пускай бродят. Мы на 9 лярдов книжек накупили как дадим им п***ды. А если серьезно то скорее всего пока пугают. Для нападения они знали бы конкретные точки перехода границы а не бродили бы вдоль границы у всех навиду.
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23.12.2021 17:08 Відповісти
війна фігня, - главноє маньоври
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23.12.2021 23:08 Відповісти
і хочіца, і коліца, і мамка нє вєліт
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23.12.2021 17:08 Відповісти
Наши джавелины их ждут. Учения как мы видели прошли успешно. А бывают кстати, неуспешные учения?
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23.12.2021 17:08 Відповісти
Только потом не надо говорить -" мы заблудились".
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23.12.2021 17:09 Відповісти
Казати буде нікому! Перегной не говорить!
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23.12.2021 17:22 Відповісти
Батальйонна тактична група (БТГр, бтгр, інколи бтг) - тимчасове, зведене військове формування на основі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD батальйону , що створюється на період виконання бойового завдання.
"Батальонні технічні групи" - це дивина, або новiтнi технологii кацапiв.
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23.12.2021 17:12 Відповісти
Не только батальона.
В основе - штатное подразделение, но с добавлением всякого и не своего.
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23.12.2021 18:59 Відповісти
Ездят туда сюда для нагнетения ситуации. Из Брянска в Белгород, оттуда в Ростов, часть в Донецк заезжает. Не*уй шастать, идите по домам нг праздновать лучше.
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23.12.2021 17:12 Відповісти
А що таке батальонні технічні групи? Щось я такого терміну не чув. Чув про батальонно-тактичні групи.
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23.12.2021 17:12 Відповісти
Очепятка.
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23.12.2021 17:17 Відповісти
Кто пишет статьи? Какие технические группы? Сельскохозяйственные технические группы?🤦
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23.12.2021 17:20 Відповісти
В **********, мабуть, свої авангарди-арьєргарди.
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23.12.2021 17:26 Відповісти
Автору в школу треба йти. Не батальонные технические группы, а БАТАЛЬЙОННО - ТАКТИЧНІ
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23.12.2021 17:22 Відповісти
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23.12.2021 17:23 Відповісти
Не замерзли ешё, лаптеногие воины?
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23.12.2021 17:28 Відповісти
"За його словами, за останній тиждень відбулося незначне збільшення кількості військ РФ у Криму. Джерело:
Так так, не значне: Було 70тисяч а стало 72 тисячі. Це напевне ті літаючі мерці що мають робити вертольотний десант
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23.12.2021 17:53 Відповісти
Дуже важко писати заголовки в інтернет-виданнях відразу після закінчення ПТУ при цегельному заводі.
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23.12.2021 20:19 Відповісти
стільки десятиліть минуло.... а ворог і досі той самий ...

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23.12.2021 20:22 Відповісти
 
 