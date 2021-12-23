Ялинку, яка зникла на залізничному вокзалі в Києві, шукатиме військова контррозвідка СБУ

Солом'янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у м. Києві на загальну суму близько 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - йдеться у повідомленні.

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"Ні грошей, ні ялинки", - зазначили в прокуратурі.

На даний час тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СВ поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБ України.