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Ялинку, яка зникла на залізничному вокзалі в Києві, шукатиме військова контррозвідка СБУ

Ялинку, яка зникла на залізничному вокзалі в Києві, шукатиме військова контррозвідка СБУ

Солом'янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів АТ "Укрзалізниця" при укладанні договорів на встановлення та прикрашання новорічної ялинки в приміщенні Центрального залізничного вокзалу у м. Києві на загальну суму близько 5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів, укладених Філією "Вокзальна компанія" АТ "Укрзалізниця", кінцевий строк виконання робіт з встановлення новорічної ялинки не пізніше 17.12.2021. Проте 22.12.2021 у ході проведення огляду в приміщенні Центрального залізничного вокзалу встановлено відсутність новорічної ялинки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новорічну ялинку засвітили на Софійській площі у Києві. ФОТОрепортаж

"Ні грошей, ні ялинки", - зазначили в прокуратурі.

На даний час тривають слідчі дії щодо з'ясування усіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до відповідальності. Слідчі дії проводяться прокурорами спільно зі слідчими СВ поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження Департаменту військової контррозвідки СБ України.

Автор: 

вокзал (287) Київ (19405) Укрзалізниця (6819) ялинка (115) розкрадання (209)


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Топ коментарі
+12
Афффигеть! Поставить йолку -- дофига денег, из которых 5 000 000 можно еще спи...ть.
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23.12.2021 17:11
+11
дембельский аккорд СерЛеща
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23.12.2021 17:38
+8
Велике ялинківництво?
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23.12.2021 17:05
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ялинка-невидимка...
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23.12.2021 17:02 Відповісти
дембельский аккорд СерЛеща
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23.12.2021 17:38 Відповісти
Велике ялинківництво?
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23.12.2021 17:05 Відповісти
Афффигеть! Поставить йолку -- дофига денег, из которых 5 000 000 можно еще спи...ть.
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23.12.2021 17:11 Відповісти
елка - миллиардерша
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23.12.2021 17:48 Відповісти
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23.12.2021 17:12 Відповісти
А нафіг та ялинка така дорога.
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23.12.2021 17:13 Відповісти
нах она там вообще нужна
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23.12.2021 17:14 Відповісти
ялинка то не дорога . тас підставка золота , рукавічки у робітників перламутром обшиті .іграшки з платини , так і назбиралося на 5 лімончиків .
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23.12.2021 21:27 Відповісти
Підозра це дія ніби вони щось роблять.
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23.12.2021 17:16 Відповісти
это мелочи .Украина очень богатая страна. ее 30 лет грабят сами же украинцы которым удалось дорваться до госкорыта а она до сих пор существует!))
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23.12.2021 17:34 Відповісти
і багато там українців ?
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23.12.2021 21:28 Відповісти
у нас в Украине нет разделения на нации все- украинцы. не то что у вас в кацапстане махровый нацизм. скоро вас на России лечить от нацизма будут.
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23.12.2021 22:15 Відповісти
ну как сказать многие ррррлллээ не выговаривают, ну эт наследственное логопед в детстве был бессилен)) а вообще страна наша очень богатая, поэтому рррррллэээ))))
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24.12.2021 13:49 Відповісти
Все откупятся и паровозом сделают Деда Мороза.
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23.12.2021 17:35 Відповісти
На одной елке 5 млн. гривен. Во ловкачи.
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23.12.2021 17:36 Відповісти
главное на "своих" не выйти - "квартет-95" такой дерзости прокурорам не простит...
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23.12.2021 17:40 Відповісти
сырожа-рука прибарахлился!
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23.12.2021 17:42 Відповісти
5 млн. ёлка ???
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23.12.2021 17:42 Відповісти
Йолка, прибери , будь ласка , того придурка криворогатого , бо задовбав нах, ця наркоша пуйловська Або ми тебе приберемомо...
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23.12.2021 17:42 Відповісти
Так елочка в смартфоне уже. Д-диджитализация.
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23.12.2021 17:49 Відповісти
Так сколько же там вся стоимость елки, если 5 лимонов стырили и особо незаметно.
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23.12.2021 18:02 Відповісти
Вот это бизнес !!! Куды прежним теневикам??? Я аплодирую ёлкокидам .....Правильно пацаны ! Хапайте, пока ваша власть , придут другие - будут стрелять!
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23.12.2021 18:06 Відповісти
Похоже,что товарищ Бендер(ну тот,который турецкоподданый) воскрес
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23.12.2021 18:18 Відповісти
Хрена се елочка за 180 килодолларов.
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23.12.2021 18:29 Відповісти
Печально все это, желание украсть где только можно стало обыденностью.
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23.12.2021 18:55 Відповісти
 
 