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Новини
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Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Результати конкурсу повинно бути неможливо оскаржити (оновлено)

Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Результати конкурсу повинно бути неможливо оскаржити (оновлено)

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила голова комісії Катерина Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне завдання конкурсної комісії – провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб надалі не було жодних підстав для оскарження як порядку проведення конкурсу, так і його результатів", - сказала Коваль.

Вона зазначила, що результати багатьох інших конкурсів на заняття посад раніше неодноразово були оскаржені.

Читайте: Голова комісії з обрання керівника САП Коваль аргументувала зрив конкурсу тим, що вона "втомилася", - Жернаков

"Сьогодні, на жаль, у нас вже є рішення ОАСК. Хоч воно і прийняте без належних підстав, але воно є неприпустимим ударом по нашій роботі. Звичайно, ми його оскаржуватимемо в апеляційному порядку і докладемо всіх зусиль, щоб відстояти нашу законну позицію в суді, щоб ухвалене рішення ОАСК визнали незаконним", - додала Коваль.

Водночас, як наголосила Коваль, "дійшовши до фінального етапу, конкурсна комісія має зробити все можливе, щоб не залишити інших зачіпок для тих, хто має бажання оскаржити процедуру або результати конкурсу".

"Тому жодних формальностей тут не має бути. Ми повинні керуватися виключно законом, а не власним бажанням. Є процедури, які мають бути обов'язково дотримані", - заявила вона.

"Важливо все зробити так, щоб потім новопризначені особи могли законно працювати, не турбуючись про незаконність проведення конкурсного відбору. Можливо, для когось дотримання процедури – це формальність… але для мене та моїх колег – це персональна відповідальність як перед САП, одним із ключових інститутів у нашій вітчизняній антикорупційній структурі, так і держави загалом", - підсумувала голова комісії.

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Нагадаємо, конкурс на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав завершитися 21 грудня. В цей день було визначено, що найбільше балів набрал детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не назвали - в засіданні огосили перерву. Таким чином Україна порушила свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Своє розчарування висловили посли країн G7 та посольство США. Наступне засідання комісії відбудеться 24 грудня.

Автор: 

конкурс (1285) САП (2205)


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Топ коментарі
+25
Після цього зашквару , твої отмазки , як мертвому припарка
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23.12.2021 17:18
+22
И тут со дна постучали...
Они настолько тупые, что не понимают, что все в мире предельно четко осознали, что произошло?
Они ещё и отмазки лепят.
Имбецилы, сэр...
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23.12.2021 17:20
+19
Кому ви ***** парите цю куйню??! Єдине шо вам потрібно - це хоч тушкою хоч кабанчиком протягнути на посаду ще одне "гасударєве око"(креатуру зєлєвєнєдіктової)- ручного песика ОП: який буде тявкати де йому скажуть "фас", і тихенько сидіти в будці коли хазяїн дасть копняка під сраку!
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23.12.2021 17:29
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Після цього зашквару , твої отмазки , як мертвому припарка
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23.12.2021 17:18 Відповісти
Хватит строить из себя дураков ,не доводите людей до черты ...
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23.12.2021 17:18 Відповісти
вони з нас строять, не з себе...
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23.12.2021 17:22 Відповісти
Где черта?
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23.12.2021 17:26 Відповісти
И тут со дна постучали...
Они настолько тупые, что не понимают, что все в мире предельно четко осознали, что произошло?
Они ещё и отмазки лепят.
Имбецилы, сэр...
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Власть Шариковых, Швондеров и Голохвастых. Быдло, которое люмпен привел в 2019 году к власти
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23.12.2021 18:20 Відповісти
Ідіоти при владі.
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23.12.2021 17:23 Відповісти
Ідіоти вважають ворогів ідіотами - зрозуміють коли вже з ями вилізти буде неможливо...
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23.12.2021 18:03 Відповісти
НЕЕЕЕТ, БАТЕНЬКА, ТАМ НЕ ИДИОТЫ. ТАМ ПРОСТО ЦИНИЧНЫЕ ПОДОНКИ, А ВОТ ИДИОТЫ ЗА НИХ ГОЛОСОВАЛИ И БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ.
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23.12.2021 20:18 Відповісти
Народний суд і оскаржить, і покарає.
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23.12.2021 17:23 Відповісти
коли ...
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23.12.2021 17:31 Відповісти
....не знаю коли, але напевно знаю де -

на Майдані !
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23.12.2021 19:02 Відповісти
На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.

Прощавайте, ждіте волі,-
гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…

На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!

На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
1918
це не я - Павло Тичина ))
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23.12.2021 19:11 Відповісти
пророчий вірш Великого Павла Тичини
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23.12.2021 19:43 Відповісти
Кому ви ***** парите цю куйню??! Єдине шо вам потрібно - це хоч тушкою хоч кабанчиком протягнути на посаду ще одне "гасударєве око"(креатуру зєлєвєнєдіктової)- ручного песика ОП: який буде тявкати де йому скажуть "фас", і тихенько сидіти в будці коли хазяїн дасть копняка під сраку!
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23.12.2021 17:29 Відповісти
Ти, дура, стомилася, про що ти говориш?
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23.12.2021 18:11 Відповісти
Всі борються. Результат не важливий, зарплата ж іде за боротьбу. Попереду ще років тридцять)
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23.12.2021 18:12 Відповісти
Стає цілком очевидною мета зе-команди - повна руйнація України.
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23.12.2021 19:06 Відповісти
Все правильно , лучше назначить руководителя САП на неделю позже , но безукоризненно , с юридической точки зрения .
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23.12.2021 19:11 Відповісти
Саме для того і було проплачено і обрано головою комісії Коваль ,щоб не виконати те,що від України вимагали Західні партнери, і обрати голову САП, а виконати рашистське домашнє завдання ,і провалити обрання голови САП ,провал котрого в переносному розумінні для Заходу ОЗНАЧАЄ -"Та пішли Ви н,,,й"
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23.12.2021 19:42 Відповісти
А что можно было ждать от комиссии, где члены прислуга, замайбах и опэзэжопники?
Кто-то ждал другого результата????
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24.12.2021 01:58 Відповісти
 
 