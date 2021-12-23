Голова комісії з обрання керівника САП Коваль: Результати конкурсу повинно бути неможливо оскаржити (оновлено)

Комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) має намір докласти всіх зусиль для того, щоб унеможливити оскарження результатів конкурсу.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявила голова комісії Катерина Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Головне завдання конкурсної комісії – провести незалежний та прозорий конкурсний відбір, щоб надалі не було жодних підстав для оскарження як порядку проведення конкурсу, так і його результатів", - сказала Коваль.

Вона зазначила, що результати багатьох інших конкурсів на заняття посад раніше неодноразово були оскаржені.

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"Сьогодні, на жаль, у нас вже є рішення ОАСК. Хоч воно і прийняте без належних підстав, але воно є неприпустимим ударом по нашій роботі. Звичайно, ми його оскаржуватимемо в апеляційному порядку і докладемо всіх зусиль, щоб відстояти нашу законну позицію в суді, щоб ухвалене рішення ОАСК визнали незаконним", - додала Коваль.

Водночас, як наголосила Коваль, "дійшовши до фінального етапу, конкурсна комісія має зробити все можливе, щоб не залишити інших зачіпок для тих, хто має бажання оскаржити процедуру або результати конкурсу".

"Тому жодних формальностей тут не має бути. Ми повинні керуватися виключно законом, а не власним бажанням. Є процедури, які мають бути обов'язково дотримані", - заявила вона.

"Важливо все зробити так, щоб потім новопризначені особи могли законно працювати, не турбуючись про незаконність проведення конкурсного відбору. Можливо, для когось дотримання процедури – це формальність… але для мене та моїх колег – це персональна відповідальність як перед САП, одним із ключових інститутів у нашій вітчизняній антикорупційній структурі, так і держави загалом", - підсумувала голова комісії.

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Нагадаємо, конкурс на посаду нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мав завершитися 21 грудня. В цей день було визначено, що найбільше балів набрал детектив НАБУ Клименко, але переможцем його не назвали - в засіданні огосили перерву. Таким чином Україна порушила свої зобов’язання перед міжнародними партнерами. Своє розчарування висловили посли країн G7 та посольство США. Наступне засідання комісії відбудеться 24 грудня.