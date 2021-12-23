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Новини Війна
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Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС

Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Також читайте: Бойові стрільби з використанням ПТРК Javelin відбулись на Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+26
Дермак а где же твое обещанное перемирие?
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23.12.2021 17:20
+18
Ну что, идем Ермака вешать, который вошел в сговор с окупантами и нас обманул?
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23.12.2021 17:21
+15
Це саме там де зелох відвів військових і сказав що тепер там мир???
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23.12.2021 17:21
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СМЕРТЬ российским оккупантам !!!
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23.12.2021 17:20 Відповісти
Смерть от чего? От *перемирия* с нашей стороны?
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23.12.2021 17:24 Відповісти
Дермак а где же твое обещанное перемирие?
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23.12.2021 17:20 Відповісти
так он про то шо и кацапы перестанут стрелять ничего не говорил.
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23.12.2021 17:33 Відповісти
А ему ничего и не обещали !
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23.12.2021 17:39 Відповісти
А ты чо поверил в обещание Дерьмака? А скоро Дерьмак пообещает садиться в теплушки которые едут в Магадан, где тебя ждет райская жизнь и ты поедешь?
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23.12.2021 18:31 Відповісти
Ну что, идем Ермака вешать, который вошел в сговор с окупантами и нас обманул?
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23.12.2021 17:21 Відповісти
Це саме там де зелох відвів військових і сказав що тепер там мир???
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23.12.2021 17:21 Відповісти
Шмаркля говорит, что мир наступил ещё 2 с половиной года назад.
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23.12.2021 17:26 Відповісти
Так це вже перемирря йєрмака, чи ще зеленського???
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23.12.2021 17:25 Відповісти
Нє, то настала черга дерьмаковского перемиря "решительного", а в ЗЄлі було "просте" перемиря (просто перестать стрелять).
"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він. Джерело:
РОзумієте, дерьмак ще й додав ...!!!!!
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23.12.2021 17:32 Відповісти
Приказ Ермака выполняли ? В ответ не стрелять !
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23.12.2021 17:25 Відповісти
Залужний готовый "соблюдать"...
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23.12.2021 19:42 Відповісти
ого який режим тищі
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23.12.2021 17:25 Відповісти
вчора були такі успішні Вітання ...
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23.12.2021 17:25 Відповісти
Алё Дерьмак? чё там с перемирьем? или опять только мы не стреляем?...
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23.12.2021 17:28 Відповісти
Он сразу говорил, что опять.
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23.12.2021 17:38 Відповісти
http://argumentua.com/stati/evgeniya-podobnaya-*******-esli-my-prekratim-strelyat-nas-prosto-budut-ubivatukrainskii-****** Евгения Подобная, военкор: «Если мы прекратим стрелять - нас просто будут убивать »
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23.12.2021 17:34 Відповісти
не может бить, ви всьо врьоте - сам дерьмак сказал, шо всьо - мир и никаково агня; он же обо всьом со своими кацапскими кураторами в ткг договорился...
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23.12.2021 17:39 Відповісти
Это его собственная инициатива. Там об этом ничего не знают!
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23.12.2021 17:41 Відповісти
Та шо вы гаварите...Никогда такого не было и вот опять. Перемирие. А -я -яй!
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23.12.2021 17:41 Відповісти
как обычно наврали)
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23.12.2021 17:41 Відповісти
У россиян плохо дело! Они могут только в том случае победить, если мы отвечать не будем!
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23.12.2021 17:42 Відповісти
московити будують добросусідські відносини, як зранку завєщало ху@ло.
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23.12.2021 17:46 Відповісти
А шо такое....Ермак???!!! Недолго музыка играла, недолго пел аккордеон??
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23.12.2021 17:46 Відповісти
Д'ерьмак-хозяин своего слова. Слово дал-слово забрал обратно.
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23.12.2021 17:51 Відповісти
То це нашим військовим заборонено стріляти.
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23.12.2021 17:57 Відповісти
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет" Источник:
Слідкуйте. Через пару днів буде новина про поховання чергового загиблого.
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23.12.2021 17:59 Відповісти
Все ермаковское перемирие кануло в лету.. и суток не прошло... а как пели.. как пели. ( ну да ответку то давать запретили, значит все нормально).
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23.12.2021 18:11 Відповісти
та они щас опять месяцами будут не замечать никаких обстрелов, и твердить что перемирие работает
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23.12.2021 18:16 Відповісти
Ермак! Ваш выход, желательно на ноль.
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23.12.2021 18:12 Відповісти
очередное всеосяжное зеремирие. договорились они...
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23.12.2021 18:15 Відповісти
Это типа они договорились о перемирии....
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23.12.2021 18:15 Відповісти
Договорились-не договорились,но отпразновать успели!
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23.12.2021 18:22 Відповісти
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23.12.2021 18:27 Відповісти















Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1474041641258430464 50 мин



Спочатку ЗЕ про 10 крокiв до миру, невiдомих українцям,але переданих путiну+партнерам Потiм пан Єрмак про "тишу" Кулеба "лизнув" Єрмаку за "тишу" Далi "ПЕРЕМОЖНА" заява МО та Головнокомандувача ВСУ.. Що це було?

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23.12.2021 18:30 Відповісти
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23.12.2021 18:48 Відповісти
Ефект граблів під ногами. Це відповідь на чергові дебільні заяви на припинення вогню, від кого б вони не виходили.
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23.12.2021 18:59 Відповісти
Ей мокшае,чому ви дебіли не вивчаєте історію.Історію своїх дідів та історію того чим ви гордитесь,Перемогою у ВОВ?Адже ви ублюдки жерли американськы консерви,ъздили на автомобылях американських та англыйських автомобылях.Снаряди та танки вироблялись на ыноземних верстатах.
А тепер те що забезпечувало ващі тили та виробництво у ВОВ стоїть на боці України та будуть нам допомагати на всі сто.
Так що Велкоме в Україну а не просто погрожуйте.Головне щоб стандарти масовіх поховань всигли для вас затвердити.
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23.12.2021 19:04 Відповісти
Перемир'я? Зеля, дограєшся!!!
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23.12.2021 19:05 Відповісти
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23.12.2021 20:32 Відповісти
Вчорашню заяву дЄрмака про перемир'є , я зрозумів так , що це перемир'є стосується тільки наших бійців , які не будуть стріляти по окупантах) ( саме так , він сказав) , а окупанти не погоджуються на перемир'є, а знову будуть знищувати наших кращих синів Украіни !!

Пропоную дЄрмака і всю зелену банду , відправити на передову 😡
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23.12.2021 20:01 Відповісти
перемирие от Зе и Ермака. Только наивный лох и дурак верит агрессору и оккупанту Рассии

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23.12.2021 20:04 Відповісти
Так дерьмак же сказал что мы стрелять не будем, причем тут рф их там вообще нет.
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23.12.2021 20:33 Відповісти
 
 