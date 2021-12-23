Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.