Російські війська обстріляли з мінометів позиції ЗСУ біля Шумів і Золотого-4, - пресцентр ОС
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 обстріли із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
В напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Одержимый
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"Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша", - додав він. Джерело:
РОзумієте, дерьмак ще й додав ...!!!!!
Слідкуйте. Через пару днів буде новина про поховання чергового загиблого.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1474041641258430464 50 мин
Спочатку ЗЕ про 10 крокiв до миру, невiдомих українцям,але переданих путiну+партнерам Потiм пан Єрмак про "тишу" Кулеба "лизнув" Єрмаку за "тишу" Далi "ПЕРЕМОЖНА" заява МО та Головнокомандувача ВСУ.. Що це було?
А тепер те що забезпечувало ващі тили та виробництво у ВОВ стоїть на боці України та будуть нам допомагати на всі сто.
Так що Велкоме в Україну а не просто погрожуйте.Головне щоб стандарти масовіх поховань всигли для вас затвердити.
Пропоную дЄрмака і всю зелену банду , відправити на передову 😡