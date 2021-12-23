Жінки-військовозобов’язані повинні стати на облік до кінця 2022 року, - голова центру комплектування Куценко
Представниці професій, включених до оновленого списку військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до кінця наступного року.
Про це розповів на брифінгу начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами Куценка, жінки повинні будуть протягом 2022 року написати заяву до місцевого військкомату, а також надати копії та оригінали паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб та народження дітей (за наявності) та закінчення освіти та довідку з роботи. Військкомат за підсумками вивчення документів визначить, чи входить жінка до списку військовозобов'язаних, і направить на медкомісію за місцем проживання.
При цьому уточнюється, що не всі жінки військовозобов'язаних професій будуть поставлені на облік – існують обмеження за віком (від 18 до 60 років) та станом здоров'я.
Куценко додав, що з 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, та підприємства, на яких вони працюють, штрафуватимуть так само, як і чоловіків.
"Всі штрафи у питанні постановки на облік військовозобов'язаних жінок, тому що за чоловіками це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році не діятимуть. У 2022 році ми їх тільки прийматимемо на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств та організацій ми будемо тільки з 2023 року. З 2023 року підприємства не мають права приймати неврахованих жінок на роботу. Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми все роз'яснюватимемо. У самій системі постановки на облік нічого не змінилося", - наголосив він.
Розмір штрафу для жінок, які не стали на військовий облік до 2023 року, становитиме 850 грн, для підприємств, які прийняли їх на роботу, – 5500 грн.
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Всі чоловіки на обліці в воєнкоматах ? Нє ? Давайте , будемо вирішувати проблему за рахунок за рахунок обліку жінок в воєнкоматах. Що це дасть ? підніме обороноздатність України ? Кожен повинен виконувати свою роботу і добре !!! А жінки можуть за бажанням служити в армії . Не за мус.
І головне в 59 років !!! Що буде робити музейна працівниця в армії? А тих депутатів , що голосували цей закон , всіх поставити на облік в воєнкоматах в першу чергу , закон одинаковий для всіх !!! Прям бачу, завтра воєнком приходить в Верховну Раду і всіх що голосували за закон на облік. Хай покажуть нам особистим прикладом. Тільки за. О то навоюєм. І штрафи назбираєм.
А що сталося у міноборони,- хлопи закінчились,вирішили баб взяти у оборот ? Ну,це капець повний.
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........
Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
Удивительная особенность наших властей - на любую дикость РФ ответить такой невообразимой глупостью что просто в голове не укладывается.
Даже если намерение привлечь женщин имеет какойто небольшой смысл, зачем из этого делать фарс со штрафами и военкоматами? При нормальном человеческом отношении найдется достаточно граждан любых «гендеров» чтобы помогать стране. Но нет, нам надо как в средневековье - все по приказу, со страхом, с унижением, с тюрмами.
разворовали армию, из бюджета выделяют миллионы, но все осталось как при совке..
обделались с контрактниками, так решили найти бесплатную рабочую силу.. или надеются что женщины будут откашивать от армии и платить штрафы.. голобородько само косило от армии, ещё смеет требовать что то от женщин..
женщины должны обеспечивать тыл и воспитывать детей..
зачем они в армии, для пушечного мяса? ..