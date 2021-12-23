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Жінки-військовозобов’язані повинні стати на облік до кінця 2022 року, - голова центру комплектування Куценко

Жінки-військовозобов’язані повинні стати на облік до кінця 2022 року, - голова центру комплектування Куценко

Представниці професій, включених до оновленого списку військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до кінця наступного року.

Про це розповів на брифінгу начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Куценка, жінки повинні будуть протягом 2022 року написати заяву до місцевого військкомату, а також надати копії та оригінали паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб та народження дітей (за наявності) та закінчення освіти та довідку з роботи. Військкомат за підсумками вивчення документів визначить, чи входить жінка до списку військовозобов'язаних, і направить на медкомісію за місцем проживання.

При цьому уточнюється, що не всі жінки військовозобов'язаних професій будуть поставлені на облік – існують обмеження за віком (від 18 до 60 років) та станом здоров'я.

Читайте: Міноборони затвердило список спеціальностей жінок, яких ставитимуть на військовий облік. ПЕРЕЛІК

Куценко додав, що з 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, та підприємства, на яких вони працюють, штрафуватимуть так само, як і чоловіків.

"Всі штрафи у питанні постановки на облік військовозобов'язаних жінок, тому що за чоловіками це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році не діятимуть. У 2022 році ми їх тільки прийматимемо на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств та організацій ми будемо тільки з 2023 року. З 2023 року підприємства не мають права приймати неврахованих жінок на роботу. Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми все роз'яснюватимемо. У самій системі постановки на облік нічого не змінилося", - наголосив він.

Також читайте: "Відкосити" не вийде: для жінок, які не стануть на військовий облік, передбачено штраф до 1700 грн

Розмір штрафу для жінок, які не стали на військовий облік до 2023 року, становитиме 850 грн, для підприємств, які прийняли їх на роботу, – 5500 грн.

Автор: 

жінки (623) Міноборони (7300) військкомат (432)


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Топ коментарі
+30
З Понеділка чекаємо черги зє слугинь, з зєЛєнкою на голові і зє голосувальниць до військоматів???
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23.12.2021 17:28
+26
Ей, чоловіки, ви уявляєте картину, як вашу жінку ставлять голою серед кілька десятків жінок на хірургічний та психіатричний огляд у воєнкоматах у присутності офіцерів?? а матір свою у 50 років? чи бабусю у 59 років??? ото тупих українців, які не керують своєю державою і макнули мордою в унітаз
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23.12.2021 17:41
+24
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23.12.2021 17:31
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так вы будете служить "4 -х разовому клоун - уклонисту" или стране???
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24.12.2021 00:09 Відповісти
Справа не в стереотипах , а в бардаці в державі . Наша армія добре підготовлена ? Тер.оборона створена? Зброя добре змащена ? Набої є ?
Всі чоловіки на обліці в воєнкоматах ? Нє ? Давайте , будемо вирішувати проблему за рахунок за рахунок обліку жінок в воєнкоматах. Що це дасть ? підніме обороноздатність України ? Кожен повинен виконувати свою роботу і добре !!! А жінки можуть за бажанням служити в армії . Не за мус.
І головне в 59 років !!! Що буде робити музейна працівниця в армії? А тих депутатів , що голосували цей закон , всіх поставити на облік в воєнкоматах в першу чергу , закон одинаковий для всіх !!! Прям бачу, завтра воєнком приходить в Верховну Раду і всіх що голосували за закон на облік. Хай покажуть нам особистим прикладом. Тільки за. О то навоюєм. І штрафи назбираєм.
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23.12.2021 23:49 Відповісти
Откуда столько ненависти к противоположному полу? Если что можно посмотреть кто голосовал за закон, удивитесь сколько там женщин и опозиция в т.ч. И хватит этих совковых что кто-то должен, а кто-то нет чисто по гендеру. Вместо того чтобы строить контрактную армию у нас по 1.5 года служат те кто отмазаться не могут и в этом тоже проблема, а теперь и женщин на учёт. Не в обиду, но просто противно читать эти стереотипы что нормальные женщины сидят детей ростят и рожают, а мужчины обязаны служить. И вообще этих противных мужиков уже всех на учёт поставили? В этом мире уже все давно не так, как у Вас например. Рожают не все, и служат уже тоже не все. Только за одно есть криминальная ответственность, а за другое нет.
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23.12.2021 23:33 Відповісти
При этом уточняется, что не все женщины военнообязанных профессий будут поставлены на учет - существуют также ограничения по возрасту (от 18 до 60 лет) и состоянию здоровья. Источник:
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23.12.2021 21:27 Відповісти
правильное решение. "Если завтра война, если завтра в поход...". Раз выбрали войну - воевать нужно всем. А то интернетовские вояки по три футболки за раз на грудях рвуть в порыве патриотизма - а в армии очешуительный недобор.
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23.12.2021 22:33 Відповісти
Что за тупая ***** .отправила наших девочек на работу.Которую делали исключительно Казаки .Наши девочки и так знали что им делать.
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23.12.2021 23:11 Відповісти


А що сталося у міноборони,- хлопи закінчились,вирішили баб взяти у оборот ? Ну,це капець повний.
Ідете дорогою путіна,- баби і дєті впєрєді.........

Не знаю, як хто, а я в шоці від таких рішень.
Дєбіли,***** /с/
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23.12.2021 23:44 Відповісти
Війна це чоловіча справа. Українські жінки завжди обирали переможців. Якщо ми програємо війну наші жінки будуть обирати кацапів. Не сумнівайтесь! Так було завжди. В УРСР була найбільша кількість міжнаціональних шлюбів - 37%. Ну навіщо народжувати від сцикунів? Від ідіотів яку голосують за жидів та кацапів а потім плачуться "що їм не щастить"? Найкращий вихід для жінок це еміграція. І нехай сцикуни дрочать та злягаються з козами...
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24.12.2021 00:14 Відповісти
Потому что «козак» это не национальность а сила духа мужчин способных выжить в «Дикой Степи». Никакого ДНК нации никогда небыло, на нашей земле жили люди абсолютно любых этнических групп и никто на это не смотрел. А сейчас начали проверять - у кого больше «украинской крови».
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24.12.2021 01:25 Відповісти
Це не так. ДНК нації чітко просліджується ... але по жіночій лінії. Саме жінки виховуючи дітей роблять їх українцями яке б падло їх не запліднило. Завжди дивились на батьків - "яблучко від яблоньки недалеко котиться", "Яка хата такий тин, який батько такий син". Так, ми нація пристосуванців. Нація виживших. Більшість героїв загнули в боротьбі не давши потомства. Тому ми завжди починаємо творити історію сьогодні. І залишаємось в ній як діти наших матерів. Маючи найкращий, довершений набір генів який неможливо навіть порівнювати з кацапським шмурдяком в крові ми тут уже тисячі років як єдина нація. І будемо тут і тоді коли від ********** навіть памяті не лишиться.
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24.12.2021 01:58 Відповісти
За Зеленського, в процентному відноші проголосувало більше жінок.
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24.12.2021 03:37 Відповісти
Тоді якась частка "втомлених" українськими побутовими реаліями вважала його "успішним" а значить розумним. Думаю зараз вони вже "втомилися" набагато більше...
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24.12.2021 03:59 Відповісти
Дуже великій частині жінок,він подобається як чоловік і вважають його сексуальним.
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24.12.2021 04:05 Відповісти
Сама сексуальна частина "хрипатого" "за тридевять земель" - в офшорах.
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24.12.2021 04:42 Відповісти
Крым, Донецк, Луганск - теперь уж точно побегут назад в Украину..
Удивительная особенность наших властей - на любую дикость РФ ответить такой невообразимой глупостью что просто в голове не укладывается.

Даже если намерение привлечь женщин имеет какойто небольшой смысл, зачем из этого делать фарс со штрафами и военкоматами? При нормальном человеческом отношении найдется достаточно граждан любых «гендеров» чтобы помогать стране. Но нет, нам надо как в средневековье - все по приказу, со страхом, с унижением, с тюрмами.
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24.12.2021 01:21 Відповісти
контрактникам надо же платить, а как же хенералам деньги дальше разворовывать.. на всех не хватает..
разворовали армию, из бюджета выделяют миллионы, но все осталось как при совке..
обделались с контрактниками, так решили найти бесплатную рабочую силу.. или надеются что женщины будут откашивать от армии и платить штрафы.. голобородько само косило от армии, ещё смеет требовать что то от женщин..
женщины должны обеспечивать тыл и воспитывать детей..
зачем они в армии, для пушечного мяса? ..
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24.12.2021 04:28 Відповісти
Ну что поделаешь равенство сейчас,на тыловой должности которых на самом деле очень много могут и послужить,а что им только маникюр делать,пусть и послужат .
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24.12.2021 09:22 Відповісти
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