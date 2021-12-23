Жінки-військовозобов’язані повинні стати на облік до кінця 2022 року, - голова центру комплектування Куценко

Представниці професій, включених до оновленого списку військовозобов'язаних, мають стати на військовий облік до кінця наступного року.

Про це розповів на брифінгу начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами Куценка, жінки повинні будуть протягом 2022 року написати заяву до місцевого військкомату, а також надати копії та оригінали паспорта, ІПН, свідоцтв про шлюб та народження дітей (за наявності) та закінчення освіти та довідку з роботи. Військкомат за підсумками вивчення документів визначить, чи входить жінка до списку військовозобов'язаних, і направить на медкомісію за місцем проживання.

При цьому уточнюється, що не всі жінки військовозобов'язаних професій будуть поставлені на облік – існують обмеження за віком (від 18 до 60 років) та станом здоров'я.

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Куценко додав, що з 2023 року жінок, які не стали на військовий облік, та підприємства, на яких вони працюють, штрафуватимуть так само, як і чоловіків.

"Всі штрафи у питанні постановки на облік військовозобов'язаних жінок, тому що за чоловіками це вже працює, ми перевіряємо підприємства, – у 2022 році не діятимуть. У 2022 році ми їх тільки прийматимемо на військовий облік. Надавати допомогу керівникам підприємств та організацій ми будемо тільки з 2023 року. З 2023 року підприємства не мають права приймати неврахованих жінок на роботу. Підприємства і так ведуть цей облік для чоловіків, тепер будуть і для жінок. Ми все роз'яснюватимемо. У самій системі постановки на облік нічого не змінилося", - наголосив він.

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Розмір штрафу для жінок, які не стали на військовий облік до 2023 року, становитиме 850 грн, для підприємств, які прийняли їх на роботу, – 5500 грн.