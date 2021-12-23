УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 487 26

Найбільші доплати за боротьбу з COVID-19 отримували керівники медзакладів, – Рахункова палата

Найбільші доплати за боротьбу з COVID-19 отримували керівники медзакладів, – Рахункова палата

У доплатах медикам у рамках боротьби з COVID-19 виявлені суттєві диспропорції, найбільші виплати отримували керівники медзакладів й адміністративний персонал.

Про це заявили у Рахунковій палаті, коментуючи звіт про результати аналізу використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з коронавірусною хворобою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Національна служба здоров’я України і Міністерство охорони здоров’я не забезпечили належного моніторингу за здійсненням доплат до зарплат медичним працівникам у рамках боротьби з COVID-19, що призвело до суттєвих диспропорцій, заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Загалом у 2020 році доплати отримали понад 107 тисяч лікарів, майже 218 тисяч представників середнього медичного персоналу. Але наші фахівці дослідили, якщо 53 медзаклади (28%), які належать до сфери управління МОЗ, почали виплати з вересня, то 125 медзакладів (65%) – з жовтня, а 14 (7%) – лише з листопада", – розповів Пацкан.

За повідомленням, для 43% усіх отримувачів доплати становили менше 9,8 тисяч гривень, тоді як для 1% – більше ніж 179,5 тисяч гривень.

"У вересні–грудні 2020 року 9 із 10 найбільших виплат отримували керівники закладів або заступники. Наприклад, директор Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб в середньому щомісяця доплачував собі до посадового окладу майже 90 тисяч гривень. А заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності Київського міського пологового будинку №5 отримував в середньому щомісяця майже 77 тисяч гривень доплат. Гендиректор Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру Івано-Франківської обласної ради – понад 66 тисяч гривень", – наголосив Пацкан.

Крім того, у Рахунковій палаті кажуть, що доплати нараховували несвоєчасно.

"Так, у грудні 2020 року Обласна клінічна лікарня Харківської облради при наявності на рахунку понад 1 млн грн не доплатила до зарплати безпосередньо зайнятим на роботах з ліквідації COVID-19 працівникам. Крім того, затримували від 1 до 2 місяців додаткові доплати до 300% зарплати. Багато лікарів, які надавали меддопомогу хворим на COVID-19, отримували доплати менші за 300%", – йдеться в повідомленні.

Через відсутність медперсоналу подекуди до роботи в екстрених бригадах медичної допомоги залучали молодших медичних сестер (санітарок) замість медсестер. "Оскільки санітарки не є членами бригади швидкої допомоги, додаткову доплату до 300% зарплати їм не виплатили. Це свідчить про нерівні умови оплати праці. Адже вони однаково перебували в зоні ризику, як і інші члени бригади", – сказав Пацкан.

Автор: 

Рахункова палата (280) лікарі (1285) Пацкан (98) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
23.12.2021 17:51
+7
і шо далі? Дядя нарахував собі 90 тисяч, а медсестрі 90 гривень. Далі що?
показати весь коментар
23.12.2021 17:55
+5
це вам відповідь чому і хто зацікавлений у все нових "штамах та цій істерії...
показати весь коментар
23.12.2021 18:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.12.2021 17:51 Відповісти
Не выйдет...деньги при возврате билета купленного через инет возвращаются на ту же карту с которой был осуществлен платеж...
Так что не ведитесь на туфту...
показати весь коментар
23.12.2021 18:04 Відповісти
- Ребята, вот еще один годный лайфхак, как потратить 1000 гривен Зеленского действительно с пользой. Человек зашел в кинотеатр и купил себе за 60 гривен 2 банки отличного украинского пива. И для этого вам не обязательно смотреть «Человека-паука». Достаточно просто зайти на бар, купить себе пиво и выйти.

показати весь коментар
23.12.2021 18:37 Відповісти
Это 1000 не конченого урода,а наша
показати весь коментар
23.12.2021 18:06 Відповісти
хто би сумнівався-хто не працює,той їсть...
показати весь коментар
23.12.2021 17:54 Відповісти
і шо далі? Дядя нарахував собі 90 тисяч, а медсестрі 90 гривень. Далі що?
показати весь коментар
23.12.2021 17:55 Відповісти
далі все як до цього - як завжди ...
показати весь коментар
23.12.2021 18:02 Відповісти
А я об этом и говорил. Что дальше? Я это тоже говорил - с Нового Года и с апреля начнут приторговывать антибиотиками и всем что с ними связано - рецептами, местами в очереди и т.д., вы в этом сомневаетесь? Я - ни секунды - это те же люди. Свято место пусто не бывает, а начальство и подчиненный персонал в преступную деятельность втянет. И это уже не коррупцией называется.
показати весь коментар
23.12.2021 18:10 Відповісти
Було б правильно - під трибунал!
показати весь коментар
23.12.2021 22:57 Відповісти
Забыли ситуацию в начале с коронавирусом?Напомню,эти недомедики не выходили на работу,ситуацию спасали волонтеры,какие нах доплаты,нужно уголовные дела открывать против многих
показати весь коментар
23.12.2021 17:59 Відповісти
це вам відповідь чому і хто зацікавлений у все нових "штамах та цій істерії...
показати весь коментар
23.12.2021 18:00 Відповісти
Оце вам і медицина. Падлота та покидьки зайняли крісла медиків. Вони вас вилікують.
показати весь коментар
23.12.2021 18:12 Відповісти
ты дурак? начальство получало доплаты, не медики! чё ты гавкаешь на медиков?
показати весь коментар
23.12.2021 23:00 Відповісти
Новые литца. Головні лікарі не медики?
показати весь коментар
24.12.2021 05:34 Відповісти
Аферисты заплатили аферистам за аферу, как аферисты поделили деньги уже не важно. Денег нет, афера есть)
показати весь коментар
23.12.2021 18:19 Відповісти
А після цього

Кабінет Міністрів https://moz.gov.ua/article/news/posadovij-oklad-kerivnika-zakladu-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-ne-perevischuvatime-rozmir-serednoi-zarplati-medpracivnikiv-bilsh-jak-na-60---postanova-kabminu прийняв постанову, згідно з якою посадовий оклад керівника закладу охорони здоров'я не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медпрацівників більш як на 60 % (С)

показати весь коментар
23.12.2021 18:42 Відповісти
там говорят чтото мелким шрифтом дописано...
показати весь коментар
23.12.2021 23:01 Відповісти
"мы пахали, я и лошадь"
"Сколько лошадь ни пахала, а головой колгоспу так и н естала"
показати весь коментар
23.12.2021 18:36 Відповісти
Вот это и есть то, почему главврачи так ненавидели и всеми силами противостояли реформам Супрун. После ее ухода они снова стали князьками в своих угодьях, вот на первинке, где успели провести реформу нормально, уже никто не хочет возвращаться назад. А тут все по старому, по советскому, как 73% быдла и хотело.
показати весь коментар
23.12.2021 18:43 Відповісти
Які нах... нерівні умови??? Взять и растрелять на ху...., за то что твари, за то что им нас...ть на всех. Без них же хуже не будет, это же паразиты безсовестные, им пох на всех, им пох на ту несчасную санитрку с зп 5 тыс. грн. Я ска в обласной в туалет сходить не мог, потому что они закрыты, потому что персонала не хватает. А они бл... доплаты по 90 тыс. ***..., вообще мрази обнаглели.
показати весь коментар
23.12.2021 18:45 Відповісти
От звідси і статистика по ковіду....
показати весь коментар
23.12.2021 18:54 Відповісти
В нас все як завше : своя сорочка(себто свій гаманець) ближче до тіла... І ***** тому завлікарнею чи головРвачу шо персонал лікарні яку він очолює і обкрадує збивається з ніг пораючись із хворими на ковід - отримуючи копійки доплат за роботу в ковід-відділеннях. Натомість самі медичні бонзи себе не обрахували - повиписували собі доплати які тільки їм забагло
показати весь коментар
23.12.2021 19:23 Відповісти
«Поразительный факт. 70% так называемых «госпитализаций COVID» в Лондоне диагностируются через несколько дней после поступления (пациентов) с другими заболеваниями. Они НЕ являются пациентами с COVID. Положительный тест через 8 дней после поступления означает, что это больница в основном передала пациенту COVID».
показати весь коментар
23.12.2021 20:42 Відповісти
Не в лікарні справа, а в фуфлотестах, бо вони не бінарні.
показати весь коментар
23.12.2021 21:11 Відповісти
 
 