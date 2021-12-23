США готові вести переговори вже у січні 2022 року - буде дана відповідь на "пропозиції Москви", - Reuters.

Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Про заявив журналістам у четвер високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейськ правду" яка посилається на Reuters.

Конкретна дата чи місце переговорів поки не визначені.

Вашингтон повністю відповість на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки" на переговорах наступного місяця, додав чиновник.

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Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван раніше спілкувався зі своїм колегою Юрієм Ушаковим, радником президента Росії з питань зовнішньої політики, при цьому Білий дім заявив, що США готові розмовляти безпосередньо з Кремлем, а також через Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

У Білому домі повідомили, що Салліван сказав Ушакову, що "будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та вирішувати занепокоєння США щодо дій Росії".

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Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".