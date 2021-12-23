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Новини
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США готові вести переговори вже у січні 2022 року - буде дана відповідь на "пропозиції Москви", - Reuters.

США готові вести переговори вже у січні 2022 року - буде дана відповідь на

Сполучені Штати готові провести переговори з Росією вже в січні.

Про заявив журналістам у четвер високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейськ правду" яка посилається на Reuters.

Конкретна дата чи місце переговорів поки не визначені.

Вашингтон повністю відповість на пропозиції Москви щодо так званих "гарантій безпеки" на переговорах наступного місяця, додав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім відповів на звинувачення та погрози Путіна: Агресія, яку ми спостерігали на кордоні України, та войовнича риторика виходять з одного боку

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван раніше спілкувався зі своїм колегою Юрієм Ушаковим, радником президента Росії з питань зовнішньої політики, при цьому Білий дім заявив, що США готові розмовляти безпосередньо з Кремлем, а також через Раду НАТО-Росія та Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

У Білому домі повідомили, що Салліван сказав Ушакову, що "будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та вирішувати занепокоєння США щодо дій Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США щодо заяви РФ про американців і хімзброю на Донбасі: "Ми й надалі будемо нагадувати Росії про наслідки подальших актів агресії проти України"

Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати нове вторгнення до України на січень. Захід загрожує їй безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

РФ передала США та НАТО список вимог, зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід та від військової співпраці з Україною.

У НАТО заявили, що не підуть на компроміси щодо членства в Альянсі. Росія у відповідь загрожує "воєнними кроками".

США заявили, що у відповідь на ультиматум Росії складуть список дій РФ, що "викликають занепокоєння".

Автор: 

перемовини (2848) росія (64895) США (22455)


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Топ коментарі
+8
Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями - Путин.

В Будапештском меморандуме поищи...
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23.12.2021 19:32
+8
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23.12.2021 19:49
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23.12.2021 19:38
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...расеянцы, не замерзните в своих ипенях
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23.12.2021 19:26 Відповісти
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23.12.2021 19:41 Відповісти
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23.12.2021 19:43 Відповісти
да Бог, что бы ты, кацапсина мучился много,много лет,чтобы твои дети стали инвалидами,алкоголиками,наркоманами и проститутками!
МЫжЕБРАТЬЯ!!!
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23.12.2021 22:17 Відповісти
***** добився свого ,з ним починають розмовляти ....
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23.12.2021 19:30 Відповісти
Вы должны дать нам гарантии, и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями - Путин.

В Будапештском меморандуме поищи...
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23.12.2021 19:32 Відповісти
дуже прикро на все це дивитися,як Захід прогинається перед ******
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23.12.2021 19:36 Відповісти
Необязательно. Возможно они просто тянут время. И в этом есть смысл
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23.12.2021 19:58 Відповісти
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23.12.2021 19:38 Відповісти
Слушал выступление,Темнейшего?)))
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23.12.2021 21:37 Відповісти
Пох на то рато оружие можно и по принципу военторга покупать
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23.12.2021 19:45 Відповісти
короче до марта путинНападэ а потом как только потеплеет и отопительный сезон завершится -то передумает
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23.12.2021 19:48 Відповісти
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23.12.2021 19:49 Відповісти
Делят наши земли и наши жизни. Нас не спросясь. Вот что значит не иметь своей стратегии и своей позиции. Кроме бубнения Верховных и их обосранных хенералов - есть только мирный план Путина (так в 2014 году РУ СМИ назвали Минский договорняк) и усе.
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23.12.2021 20:05 Відповісти
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23.12.2021 20:13 Відповісти
"россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "Prussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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23.12.2021 20:13 Відповісти
Бла,бла ,бла! Легче стало? Что вы такие умные не в Раде и не правительстве Украины?
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23.12.2021 21:39 Відповісти
для умных там места не осталось, Гогашвили всё забили!
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23.12.2021 21:46 Відповісти
Байден выдвинет встречный ультиматум: Возвращение Крыма, репарации и вон с Донбасса.Вот тогда Пуйло обделается жидким поносом.
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23.12.2021 20:59 Відповісти
1. НАТО "никогда не обещала не расширяться", это следует из ряда международных договоров, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались, заявил в интервью агентству dpa генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.https://ria.ru/20211223/nato-1765221396.html

2. Потенциальные действия РФ по Украине приблизят военных НАТО к границам страны, а не удалит их, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Если Россия продвинется в том, что уже может происходить, мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую цену, которая повредит российской экономики и приведет именно к тому, чего Россия не хочет - больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ. Мы передали это напрямую России, в том числе по линии президентов Байдена и Путина", - сказал представитель администрации



3. США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.https://ria.ru/20211223/nato-1765229443.html

"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО - хороший пример", - сказала Псаки на брифинге.
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23.12.2021 21:21 Відповісти
Бла, бла, бла!Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией уже в январе.Уже)))
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23.12.2021 21:23 Відповісти
"россию" выдумали 300 лет назад немецкие колонизаторы Московского Улуса,выходцы из "PRussia" не мудрствуя лукаво движимые ностальгией пруссаки,нарекли свои новые владения "Russia"
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23.12.2021 21:51 Відповісти
Даже не детский сад! А подготовительная группа в ясли! Вам бы образование надо получить ещё в этой жизни!А так и будите набирать буковки на на клаве! Не серьёзно)
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23.12.2021 22:26 Відповісти
 
 