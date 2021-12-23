УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11171 відвідувач онлайн
Новини
3 886 45

ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону

ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.

ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5 та 6 партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.

"Вже завтра судно із 75 тис. тонн вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. тонн палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних", - повідомили в компанії.

Як повідомлялось, з початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля - лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г". За 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн тонн вугілля.

Автор: 

Ахметов (2354) ТЕС (916) енергетика (2576) вугілля (2470) ДТЕК (1981)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
ДТЕК може, а зеленський ні.
показати весь коментар
23.12.2021 19:47
+6
У него в США свои шахты.
показати весь коментар
23.12.2021 19:57
+5
На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт·ч . На европейских ТЭС 280 грамм. Т.е. из 1 тонны угля Ахметов получит в 1,9 раза меньше электроэнергии чем её получат в странах ЕС./ В 1940 г. на Северодонецкой ГРЭС удельный расход условного топлива составлял 458 г у т /кВт·ч -меньше чем сейчас. Это означает варварскую эксплуатацию Ахметовым ТЭС, без их реконструкций и модернизаций.

показати весь коментар
23.12.2021 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДТЕК може, а зеленський ні.
показати весь коментар
23.12.2021 19:47 Відповісти
Таки да. Только Ахметка не против хорошо накосить на дебилах у власти. Зря он что-ли вкладывался в выборы 2019?
показати весь коментар
23.12.2021 19:50 Відповісти
Ахмєтка ще той поц. Я про те, наскільки наше ЗЕ безпорадне...А робить собі імідж великого лідера.
показати весь коментар
23.12.2021 19:56 Відповісти
Таки да.
показати весь коментар
23.12.2021 19:57 Відповісти
Ахметка - переворотчик клятий !
що ти робиш із Державою ?

...на відміну від ЗЕ-бенського
показати весь коментар
23.12.2021 21:04 Відповісти
Видно американські шахти Ахмєта добувають угольок на 150%!
показати весь коментар
24.12.2021 09:30 Відповісти
а чого не з Африки імпортують вугілля? Ну, щоб було чим довести намагання слідаків впаяти Пороху в підозрі звинувачення, що вугілля з ПАР чи Австралії і дешевше, і якісніше.
показати весь коментар
23.12.2021 19:47 Відповісти
У него в США свои шахты.
показати весь коментар
23.12.2021 19:57 Відповісти
я не карбонарій, звісно, але з ПАР вугілля було повне гівно !
показати весь коментар
23.12.2021 21:06 Відповісти
На ТЭС ДТЭК удельный расход 525 грамм условного топлива на кВт·ч . На европейских ТЭС 280 грамм. Т.е. из 1 тонны угля Ахметов получит в 1,9 раза меньше электроэнергии чем её получат в странах ЕС./ В 1940 г. на Северодонецкой ГРЭС удельный расход условного топлива составлял 458 г у т /кВт·ч -меньше чем сейчас. Это означает варварскую эксплуатацию Ахметовым ТЭС, без их реконструкций и модернизаций.

показати весь коментар
23.12.2021 19:48 Відповісти
А теперь посчитайте стоимость этого киловатта только по одному углю без остальных расходов ТЭС и без прибыли при цене угля в мире около 230-240 баксов\тонна. "Золотая" энергия выходит.
показати весь коментар
23.12.2021 19:55 Відповісти
Тут вище писали, що на 1 Квт потрібно 0.525 кг вугілля. Ну це не точно. ******: 1 квт при ціні 230$/1т=3.2 грн/Квт. І це собівартість лише по вугіллю без супутніх витрат. А ще зарплати, обслуговування, Рінату на яхту, та ін. Щось не сходиться.
показати весь коментар
23.12.2021 21:02 Відповісти
https://tek.energy/ru/electricity/prices https://tek.energy/ru/electricity/prices

показати весь коментар
23.12.2021 22:18 Відповісти
Простите, при цене угля в мире около 230-240 баксов\тонна. или котировках на бирже?
Так вчера по 5 цена газа была 2200 баксов, а сегодня по 3 котировка 1480.
показати весь коментар
23.12.2021 21:45 Відповісти
Демагогія. Тим більше ДТЕК працює в умовах тотальних неплатежів, інфляції, а останній випадок, коли Зеля вирішив просто як гопник кинути з платежами за зелену електрику, вимагати чогось більшого, ну, якось не комільфо. Тим не менш "останні 10 років «ДТЕК Енерго» інвестувала у модернізацію та ремонти теплових електростанцій понад 28 млрд грн."
показати весь коментар
23.12.2021 20:18 Відповісти
Посилання у Вас є на цифри, що Ви навели? Тому що я знайшов інші, у всякому разі на "ДТЕК Дніпроенерго" "питома витрата умовного палива знизиться з 365 г/кВт*год до 340 г/кВт*год"
http://www.ux.ua/ua/issuer-m/51/21115/20130916-dtek-************-privleklo-u.aspx
показати весь коментар
23.12.2021 20:29 Відповісти
Посилання у Вас є на цифри, що Ви навели? / Иван Петрович Сидоров пацан чОткий. Конкретный. Реальный. За базар отвечает. Читаем : 22.09.21 17:05 ДТЭК заявила о работе своих ТЭС на максимуме накануне отопительного сезона.Где : "В наиболее кризисный месяц - июль - теплоэлектростанции компании отпустили почти 2,4 млрд кВт-ч электроэнергии, для чего были использованы более 1,4 млн тонн угля", - говорится в сообщении компании. / Найдём удельный расход топлива. Делим "более 1,4 млн тонн" на "почти 2,4 млрд кВт-ч" электроэнергии. Получаем 583 грамм угля на кВт-ч. Принимаем что теплота сгорания условного топлива выше на 10%. Умножим на 0.9 и получим 525 грамм условного топлива на кВт-ч.
показати весь коментар
23.12.2021 20:55 Відповісти
Я так думаю, що Ви натягуєте сову на глобус. Вугілля буває різним. Та і коефіціент переводу "0,9" сумнівний, м"яко кажучи. От https://www.kotel-modul.ru/useful/table тут він коливається від 0,398 до 0,876.
Це по я інше не перевірив.
показати весь коментар
23.12.2021 21:17 Відповісти
Та і коефіціент переводу "0,9" сумнівний, м"яко кажучи. От https://www.kotel-modul.ru/useful/table тут він коливається від 0,398 до 0,876.
Це по я інше не перевірив.-Так проверьте и разоблачите гневно Ивана Петровича Сидорова. / Принимаем что теплота сгорания условного топлива выше на 10%.-Иван Петрович Сидоров вырос на понятии донецкий уголь лучший в мире, а в США уголь плохой-лигниты. Поэтому для него было откровением , что на ТЭС ДТЭК при сгорании американского угля в котле, спроектированном на донецкий уголь, теплонапряженность топки, квт/м куб, превышает расчётную. Из-за чего американский уголь приходится разбавлять украинским. Отсюда коэффициент 0,9.
показати весь коментар
23.12.2021 21:39 Відповісти
Ви писале з замого початку про " удельный расход условного топлива", а не про американське, українське, російське вугілля. Доречі, таких сортів вугілля не має. Для кожного сорту вігілля є свій коефіцієнт перерахунку на "питоме паливо".
Які сорти вугілля і у якій кількості використовували на ДТЕК Ви не навели. Взяли коефіцієнт 0,9 зі стелі і застосували його.
Тому Ваші данні та розрахунки апріорі невірні, і відповідно, такі ж самі висновки. Усе.🖐
показати весь коментар
23.12.2021 21:55 Відповісти
американське, українське, російське вугілля. Доречі, таких сортів вугілля не має.-Открываем Тепловой расчёт котельных агрегатов.Нормативный метод. Энергия, 1973. Стр 95.Тепловой расчёт котельного агрегата, работающего на донецком угле. Стр.136-на ангренском угле./ Тому Ваші данні та розрахунки апріорі невірні.-У Вас всё есть чтобы сделать правильный расчёт: 22.09.21 17:05 ДТЭК заявила о работе своих ТЭС на максимуме накануне отопительного сезона. Сделайте его и тем докажите свою правоту профессионально, а не эмоционально.
показати весь коментар
23.12.2021 22:53 Відповісти
В 2016 был Форум по климату при центре им. Разумкова. Сидел рядом с прекрасной, статной брюнеткой из ДТЭК. Но когда она открыла рот оказась донецкой мышой, а не прекрасной брюнеткой. Ее спрашивают когда ДТЭК модернизирует свои варварские угольные технологии, самые грязные не только в Европе но и мире. Чувиха зверхньо так всех огллядела и тоном воспеты из дет.сада каже примерно следющее :"Вы тут молодцы все, но пока вы играете в свои бирюльки с климатом, мы делом занимаемся и в ближайшие 20-30 лет, детки, ничего меняться не будет, так что мол расслабтесь и дышите глубже"
показати весь коментар
24.12.2021 05:56 Відповісти
в ближайшие 20-30 лет, детки, ничего меняться не будет.-Брюнетка ошибается. В ДТЭК Ахметова готовы продавать свои шахты и ТЭС. 01.06.2021. -Многие блоки ТЭС закроются через 5-10 лет. А они уже дважды выработали свой ресурс. Они уже физически изношены. У нас самая молодая ТЭС построена в 1982-м году. Если никто не купит, то мы будем их закрывать, как шахты.
показати весь коментар
24.12.2021 07:36 Відповісти
А Зермаки перевели все (з державного) що можна було перевести з вугілля на газ. Газом то воно "дешевше" - все рівно платити із кишень українців, то не шкода. А лохторату можна "Скатів" підкинути, хай дивляться та за совком сумують...
показати весь коментар
23.12.2021 19:48 Відповісти
естественно, им похрен кто откуда возит, все равно платим мы, никто не будет себе в ущерб продавать э/энергию
показати весь коментар
23.12.2021 23:24 Відповісти
Вот кто сейчас косит бабло на "золотой" энергии своих ТЭС. Это так клован с ним "воюет" под мантры про зеленую энергию.
показати весь коментар
23.12.2021 19:48 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 19:48 Відповісти
Орест врятовує Шмарклю від народного гніву,але пісюніст цього не розуміє.Ренат би міг на чотири дні в морози відключити свої ТЕС,і Соплі прийшлося б с .о ,сати в нього щось,щоб зостатися в Україні,хоч пісюністом.
показати весь коментар
23.12.2021 19:51 Відповісти
Ренат
показати весь коментар
23.12.2021 19:53 Відповісти
Рятує Україну від холоду пан Ахметов, а зелені тільки грабують
показати весь коментар
23.12.2021 20:09 Відповісти
спаситель наш, как же без него, и все в ущерб своим доходам, на начало 2021 было 7млрд к концу года только 11 млрд, аж жалко его стало, побольше бы таких спасителей, мыж еще можем потерпеть повышение цен?
показати весь коментар
23.12.2021 23:19 Відповісти
А Ви йому в кишеню заглядаєте? Вам погано з того, що він багатий? Ну, розкуркульте його, і через рік-два його електростанції будуть стояти, як зараз стоять державні, і ви будете підігрівати воду на буржуйці.
показати весь коментар
23.12.2021 23:34 Відповісти
Его карман на всеобщем обозрении, но закупки угля не есть спасение, это рядовая работа субъекта хозяйственной деятельности, а как известно конченым результатом является получение прибыли. Просто у государственных руководство зря зарплату получает.
показати весь коментар
24.12.2021 08:21 Відповісти
Донбасс импортирует уголь из-за океана. Здобули
показати весь коментар
23.12.2021 20:22 Відповісти
Да, звучит как сюр. лет 15 тому, громко бы посмеялся с такой шутейки))
показати весь коментар
23.12.2021 21:03 Відповісти
наклади карту окупованих територій ОРДЛи на карту вугільних покладів -

нажаль, вони співпадають
показати весь коментар
23.12.2021 21:15 Відповісти
ось він - держпереворот Ахмєтова!
показати весь коментар
23.12.2021 21:03 Відповісти
ой как невдобно получается...
а вы не знаете...оте корабли...караваны кораблей с углем, шо обещало зечмо....уже доплыли? ))))
показати весь коментар
23.12.2021 21:11 Відповісти
"...уже допливли і на березі всрались...." ©Г.Москаль
показати весь коментар
24.12.2021 09:32 Відповісти
Красава! Вперёд! Чем больше угля из США, тем лучше! Главное не из московии
показати весь коментар
23.12.2021 21:20 Відповісти
А чого Зеленському переживати? Поки в країні дефіцит електроенергії (ну бо Бєнє все найкраще) і космічні ціни на неї, то її можна імпортувати з Білорусі через прокладку Арахамії з надприбутками. Доречі стара схема фінансування Росією вигідних їй політичних груп.
Так що там усі у вигоді, ну крім баранів яких стижуть. Виглядає дивним як Білорусь, союзник Росії, дає заробити оточенню Зеленського.
показати весь коментар
23.12.2021 21:44 Відповісти
кто нас обогреет, как не король Донбасса. глава мафии и монополист по распределению электрической энергии.
показати весь коментар
23.12.2021 21:46 Відповісти
Вот интересно а что случилось что все таки решились покупать,? Ещё летом было известно что будет зима и хозяин 2/3 ТЕЦ чего то ждал. Вот что ждал. Помнится в 14 году он тоже что то ждал. Ну и с его молчаливого согласия мы и потеряли восточную часть . Кто хотел тот стал на защиту своих городов. А тут все время что то ждёт.
показати весь коментар
24.12.2021 08:12 Відповісти
 
 