ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. тонн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.

ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5 та 6 партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.

"Вже завтра судно із 75 тис. тонн вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. тонн палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних", - повідомили в компанії.

Як повідомлялось, з початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.

Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля - лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г". За 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн тонн вугілля.