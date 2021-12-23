ДТЕК Ахметова збільшив імпорт вугілля з США в півтора рази для проходження опалювального сезону
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала додаткові партії вугілля з США, збільшивши законтрактований обсяг поставок в півтора рази до 620 тис. тонн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Компанія домовилась про додатковий дев’ятий "Панамакс". Імпортоване компанією паливо на додачу до власного видобутку на наших шахтах має допомогти нашим ТЕС нормально пройти опалювальний сезон та підтримати українську енергосистему у пікові періоди споживання електрики", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.
Раніше контракти були підписані на 7 партій імпортного вугілля обсягом близько 450 тис. тонн. Імпорт додаткових 3 суден з 200 тис. тонн обумовлений складною ситуацією з вугіллям на державних ТЕС.
ДТЕК уже отримав 4 кораблі з вугіллям. 5 та 6 партії з вугіллям прибудуть в Україну цього тижня.
"Вже завтра судно із 75 тис. тонн вугілля, походженням із Колумбії, прибуває в порт "Чорноморськ". Друге, із 72 тис. тонн палива із США, буде пришвартовано в порту "ТІС" на вихідних", - повідомили в компанії.
Як повідомлялось, з початку грудня ДТЕК імпортував морем майже 200 тис. тонн вугілля. Для стабільного проходження опалювального сезону на сьогодні компанією загалом законтрактовано понад 1 млн тонн імпортного палива.
Також компанія продовжує нарощувати видобуток українського вугілля - лише у листопаді на шахтах ДТЕК Енерго видобули майже 1,5 млн тонн вугілля марки "Г". За 11 місяців шахтарі компанії видобули понад 15,2 млн тонн вугілля.
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що ти робиш із Державою ?
...на відміну від ЗЕ-бенського
Так вчера
по 5цена газа была 2200 баксов, а сегодня по 3котировка 1480.
http://www.ux.ua/ua/issuer-m/51/21115/20130916-dtek-************-privleklo-u.aspx
Це по я інше не перевірив.
Це по я інше не перевірив.-Так проверьте и разоблачите гневно Ивана Петровича Сидорова. / Принимаем что теплота сгорания условного топлива выше на 10%.-Иван Петрович Сидоров вырос на понятии донецкий уголь лучший в мире, а в США уголь плохой-лигниты. Поэтому для него было откровением , что на ТЭС ДТЭК при сгорании американского угля в котле, спроектированном на донецкий уголь, теплонапряженность топки, квт/м куб, превышает расчётную. Из-за чего американский уголь приходится разбавлять украинским. Отсюда коэффициент 0,9.
Які сорти вугілля і у якій кількості використовували на ДТЕК Ви не навели. Взяли коефіцієнт 0,9 зі стелі і застосували його.
Тому Ваші данні та розрахунки апріорі невірні, і відповідно, такі ж самі висновки. Усе.🖐
нажаль, вони співпадають
а вы не знаете...оте корабли...караваны кораблей с углем, шо обещало зечмо....уже доплыли? ))))
Так що там усі у вигоді, ну крім баранів яких стижуть. Виглядає дивним як Білорусь, союзник Росії, дає заробити оточенню Зеленського.