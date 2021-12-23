Нардеп Костенко про підозру Порошенку: ОП може вирішувати питання з Мінськими угодами і для цього вибивають опозицію, яка чинитиме опір

Нардеп Роман Костенко вважає підозру у держзраді і сприянню тероризму Петру Порошенку абсурдом

Про це політик заявив у ефірі Еспресо.TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, в загальному, зараз завдання Офісу Президента - це вибити опозиційні сили, для того, щоб в перспективі приймати якісь рішення, де вони розуміють, хто буде чинити опір. Я думаю, що це може бути наступного року якісь питання щодо Мінських домовленостей. Розуміють, що може бути така енергетична криза і вони бачать, хто їх найбільше критикує. Я думаю, що є завдання вибити ці сили з парламенту, щоб вони їх не критикували, політично їх придушити. Вони в політиці дуже мало, щоб когось залякати. Що стосується справи Порошенку - це абсурд, приписувати президенту України фінансування тероризму і держзраду", - заявив Костенко.

На його думку, п'ятому президенту спеціально інкримінують державну зраду.

"Чому саме державна зрада, я можу пояснити. Тому що ці слова приклеїлись до Офісу Президента через зрив спецоперації щодо вагнерівців 15 місяців назад. Причепили цей вираз на Порошенка, щоб не асоціювати із собою. Такими простими трюками "95 кварталу" не можна відвернути фокус від основних питань. Я думаю, що все це закінчиться нічим. Я вважаю, що Порошенко повинен повернутися і довести всім, що він буде боротися і показати всім, що він дійсно політичний діяч, який не боїться того, що йому закидають з Банкової", - підсумував нардеп.

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