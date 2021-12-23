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Новини
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Нардеп Костенко про підозру Порошенку: ОП може вирішувати питання з Мінськими угодами і для цього вибивають опозицію, яка чинитиме опір

Нардеп Костенко про підозру Порошенку: ОП може вирішувати питання з Мінськими угодами і для цього вибивають опозицію, яка чинитиме опір

Нардеп Роман Костенко вважає підозру у держзраді і сприянню тероризму Петру Порошенку абсурдом

Про це політик заявив у ефірі Еспресо.TV, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, в загальному, зараз завдання Офісу Президента - це вибити опозиційні сили, для того, щоб в перспективі приймати якісь рішення, де вони розуміють, хто буде чинити опір. Я думаю, що це може бути наступного року якісь питання щодо Мінських домовленостей. Розуміють, що може бути така енергетична криза і вони бачать, хто їх найбільше критикує. Я думаю, що є завдання вибити ці сили з парламенту, щоб вони їх не критикували, політично їх придушити. Вони в політиці дуже мало, щоб когось залякати. Що стосується справи Порошенку - це абсурд, приписувати президенту України фінансування тероризму і держзраду", - заявив Костенко.

На його думку, п'ятому президенту спеціально інкримінують державну зраду.

"Чому саме державна зрада, я можу пояснити. Тому що ці слова приклеїлись до Офісу Президента через зрив спецоперації щодо вагнерівців 15 місяців назад. Причепили цей вираз на Порошенка, щоб не асоціювати із собою. Такими простими трюками "95 кварталу" не можна відвернути фокус від основних питань. Я думаю, що все це закінчиться нічим. Я вважаю, що Порошенко повинен повернутися і довести всім, що він буде боротися і показати всім, що він дійсно політичний діяч, який не боїться того, що йому закидають з Банкової", - підсумував нардеп.

Читайте також: Нардеп "Голосу" Костенко про Гогілашвілі: "Таких людей не повинно бути в Міністерстві внутрішніх справ"

Автор: 

Порошенко (15159) мінські угоди (2231) Офіс Президента (2018) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+24
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23.12.2021 19:50
+21
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23.12.2021 20:14
+19
кажуть шо у вчителів 2 роки як зарплато ро 4000$
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23.12.2021 20:06
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23.12.2021 19:50 Відповісти
Кажуть, що воно вже в Ростові?
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23.12.2021 19:58 Відповісти
кажуть шо у вчителів 2 роки як зарплато ро 4000$
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23.12.2021 20:06 Відповісти
чого тільки вам, зебіли, не "кажуть".. по расейскому зомбоящику
Бо на то ви й "мишебратья" ватним 87%, щоб слухати те, що "кажуть"
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23.12.2021 20:13 Відповісти
Вештаєшся по наркопритонам, от і наслухався всілякої муті.
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23.12.2021 21:28 Відповісти
Он сказал -"Поехали нах...", он топнул ногооой. Словно вдоль по Харьковскому, он помчался в Борисполь. )))
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23.12.2021 21:31 Відповісти
А что он должен был сказать зебилам, которые даже пидозру с ошибками накарябали?
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23.12.2021 23:04 Відповісти
В Украине и без Порошенка найдутся люли. которые не позволят Зеле сдать страну.
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23.12.2021 19:50 Відповісти
ХТО ?
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23.12.2021 19:52 Відповісти
ОПЗЖ, Рабіновіч, Бойко .... Ги. )))
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23.12.2021 19:59 Відповісти
Та вже питання, чи вони би нашкодили державі менше аніж ваш зе-поц.
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23.12.2021 20:02 Відповісти
Слава Богу, що Петя Іловайский (чи Мінський, як кому подобається) вже більше не буде шкодити.
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23.12.2021 21:14 Відповісти
Зенітчик, ти то сам де був у ті часи?
Диван проперджував ?
Не так воювали- то піди сам і покажи як треба.
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23.12.2021 21:24 Відповісти
То про петю ти згодна - я так і знав.
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23.12.2021 21:29 Відповісти
Та ти подивися на кого він всі надії покладає.
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23.12.2021 21:44 Відповісти
Та ми вже зрозуміли що ти рига.
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23.12.2021 21:44 Відповісти
Діагноз - расєянін
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23.12.2021 21:46 Відповісти
Патриотическая и с гражданской позицией часть народа.
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23.12.2021 20:05 Відповісти
Без таких лідерів як Порох, здатних на реальний опір саме у вищому керівництві, їх буде недостатньо.
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23.12.2021 21:00 Відповісти
Главное чтобы это не вылилось в мракобесие.Идя в бой против фашизма кричать *За Сталина*.Силы всегда найдутся, если ты сражаешься за свою Родину,за своих близких.
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23.12.2021 22:24 Відповісти
Історія сторічної давнини, більшість населення так нічому й не навчила...
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24.12.2021 05:53 Відповісти
Согласен. Особенно, за последние столетие детей учила коммунистическая партия,а родители засунув язык в задницу не учили и обманывали своих детей.Комуняки в этом преуспели, создав общность *советский народ*.Сегодня в образе зелени и их избирателей пожинаем эти плоды.
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24.12.2021 11:24 Відповісти
Тікати він уміє гарно, а давати опір він навіть власному страху НЕ ЗДАТНИЙ!
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23.12.2021 22:47 Відповісти
У дебілів навіть не вистачає розуму догнати, що добровільно йти на поталу прибічників *****, ніхто з притомних не збирається. Навіть якщо їм дуже хочеться.
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24.12.2021 05:49 Відповісти
люли! ... ну написано ж )))))
то ли люли-люли полетіли гулі...то ли бабЛюля ))))
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23.12.2021 21:47 Відповісти


- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?

- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!

- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?

- Вибрать самого тупого єврея-наркомана в президенти країни!

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23.12.2021 22:21 Відповісти
Гундосику ніхто не розказав про Януковича та Тимошенко, та про санкції накладені на Україну при Янику. А само воно так далеко не пам'ятає, та й логіки не розуміє...
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23.12.2021 19:54 Відповісти
Borys Filatov.

«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»

Я знаю, что ты меня читаешь.

Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.

Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.

Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»... (Борис Филатов, мэр Днепра)
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23.12.2021 19:57 Відповісти
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23.12.2021 20:14 Відповісти
у клоуна сейчас горе - ленку призывают...
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23.12.2021 19:57 Відповісти
ой, ну будет генеральшей...какой-то там..... как в старом еврейском анекдоте )))
***
В Одессе жандармы обыскивают дома в поисках призывников, уклоняющихся от службы в армии. Старик Кац нервничает и просит семью спрятать его в погребе.
- Тебе-то чего боятся, в твои-то годы? - успокаивает его жена.
- Да? Умная очень??? По твоему генералы в армии уже не нужны?
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23.12.2021 21:53 Відповісти
Да , за минский сговор Пэтю давно надо было отправить нары греть .
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23.12.2021 19:58 Відповісти
Перед тем как отправить петю на нары,в начале надо попросить прощения у народа за свою существенную ошибку отдавая голос за дегенератов гнилой зелёной плесини.
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23.12.2021 20:13 Відповісти
зебил, так чего сидишь и нары греешь - бегом в ГПУ, писати заяву.. там на тебе чекають, щоб поржати над ідіотами, які досі хочуть "посОдить Порошенко"
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23.12.2021 20:16 Відповісти
Ну если бы ты не был идиотом то скорее всего бы понял ,что Барыгу гнилую уже давно посадил на кукан народ Украины .
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23.12.2021 20:27 Відповісти
Да это так,и тот беспредел,который устраивал яник, устранил народ.И корупционный беспредел зе также устранит народ.А Порошенко только временный попутчик для достижения этой цели.
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23.12.2021 20:03 Відповісти
Порошенко всегда был, есть и остается прежде всего бизнесменом. Будучи президентом он смотрел на Украину прежде всего как объект своих бизнес интересов. И защищал ее он только лишь с точки зрения защиты территории где он ведет свой бизнес. Т.с. зона его влияния и интересов. Я лично за, чтобы провели расследование его деятельности. А после каденции Зеленского провели такое же тщательное расследование и его деятельности на посту президента. И если есть состав преступления - садить. Только так может чего-то можно добиться в стране. Ибо сейчас идут во власть в основном не для того, чтобы сделать что-то для страны, а преследуя личные меркантильные интересы. Не дорос еще у нас политикум до государственного мышления. Сколько бы денег у них не было и какими богатыми они не были - им все мало. Все не нажрутся никак.
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23.12.2021 20:24 Відповісти
Не так. Порошенко хоче стати історичною фігурою. Започаткувати успішку державу, щоб його ім'я стояло поруч з великими українцями.
Тому він і про Томос подбав. Релігія ж у його бізнесінтереси не входить.
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23.12.2021 21:26 Відповісти
Томос було надано на прикінці каденції Порошенка. І він дуже став зручним для його передвиборчого гасла Мова-Армія-Віра. Так що нічого, як кажуть, особистого. Використано в дусі політика - бізнесмена. Це дуже зручно вклалося в його життєву канву. І це яскравий приклад політичної монетізації начеб-то безоплатного дійства. Щодо Томоста безперечно він був потрібен, але якщо опитати людей, то для більшості це досить незначна подія. Але з політичної точки зору це переспектива очистити українську церкву від кацапських попів. Але це загалом довгий шлях.
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23.12.2021 22:10 Відповісти
Надано?
Отак просто ?
От ви артист...
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23.12.2021 22:13 Відповісти
Так, надано. За зверненням у квітні 2018 року Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія. Зазвичай до виборів починають готуватися за рік. Так що нічого дивного. Тільки от для світського українського загалу це не стало значною подією, хоча цю подію важко переоцінити. Вона дуже важлива в історії України як на мій погляд. Але не з точки зору релігії - з політичної точки зору. Це дуже значна подія. Але для Порошенка це більше була політична монетизація як я вище й написав. У всякому разі я так бачу.
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23.12.2021 22:30 Відповісти
Це для вас просто слово, а для Порошенка титанічний труд і величезні перешкоди.
Він нічого не робив, щоб підвищити рейтинг. Я це не схвалюю, але так було. Бо просто не мав часу.
Це вам не вічно відпочиваючий артист.
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23.12.2021 22:33 Відповісти
Ну я написав своє бачення. Ви це бачите з іншого боку. Кожен має право на свою думку.
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23.12.2021 22:35 Відповісти
В 95% случаях идущие во власть всегда преследуют свои шкурные интересы.Поэтому на первом этапе выборов мог отдать свой голос в пользу явно не проходного из 39 участников.Но во втором было двое.Всегда голосовал с 1991 осознано только за себя.Хочу жить на Украине по европейским законом.И на сегодня кроме ЕС никто не идёт в этом направлении.И Порошенко никогда не будет моим кумиром, как и любой другой.Со шлольной скамьи таковых не имею.Порошенко лишь временный попутчик.к котрому у меня претензий и более существенных чем у остальных.А та власть которая существует-это срез нашего общества.Ваше обоснования анализа о деятельности Порошенко типично для советского человека,который и во сне жаждет о справедливости.Преступлений Зеленский на сегодня сделал гораздо больше и существенных,чем любой другой президент кроме Януковича.Поэтому могу Вас оправдать: преступления Зеленского можно будет рассмотреть,только после его каденции.В цивилизованных странах ему давно объявили бы импичмент.А те кто жил во время правления Брежнева,60-70% нужно было привлекать к криминалу. Почти поголовно народ занимались коррупцией. Жилось легче.но деградация общества стремительно развивалась.Яркое наследие тех времён в нашем народе и в зелёной власти.
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23.12.2021 21:27 Відповісти
И под защитой НАТО,
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23.12.2021 21:29 Відповісти
С моей точки зрения обычного обывателя что Зеленский - что Порошенко. Не изменилось правтически ничего ни в ту, ни в другую сторону. Больше преступлений, меньше преступлений - не вариант. Преступление есть преступление. Оно должно быть доказано и наказано. И это не совковвое желание справедливости. Это требование существования самого общества. Взять европейские страны или Америку. Там в большей степени чем у нас существует верховенство права и закона. Там также есть потребность в справедливом и неотвратимом наказании за преступление. Там тоже совок? Нет. Просто справедливость это потребность общества. И эта потребность диктуется самозащитой общества от беззакония и развала. В том обществе, где должным образом не работает судебная система обычно рано или поздно начинает работать суд линча.
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23.12.2021 22:22 Відповісти
Змінилось багато чого. Тільки ви сам собі не зізнаєтесь. Гординя не дозволяє визнати себе лохом.
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23.12.2021 22:34 Відповісти
Наприклад. Ось що дуже змінилося для пересічного середньостатистичного українця. Що сталося такого що не було за часів Порошенка? Змінилися політичні фігури у владі - політика така сама.
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23.12.2021 22:37 Відповісти
Просто вкрали час і шмат майбутнього.
А так да, нічого для середньостатистичного не змінилось. І не змінюється вже 30 років за винятком окремих епізодів.
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23.12.2021 22:39 Відповісти
Ну так що я тоді написав не так? Як було - так і залишається. І якщо себе визнавати лохом, то тільки в марних сподіваннях що Зеленський виявиться все ж іншим, а не таким як попередники. Не сталося. Не з нашим щастям. Висновки для себе зроблено. Але ось через два роки знову обирати президента. Трохи більше ніж через рік почне набирати оберти передвиборча компанія, але кандидатів поки що катма. Вірніше кандидати таки є - гідних очоліти країну поки що не бачу.
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23.12.2021 22:46 Відповісти
В нас був реальний шанс - профукали.
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23.12.2021 22:48 Відповісти
Наприклад? Який в нас шанс був? Я так розумію, що Ви мову ведете якщо б обрали Порошенка. Ну то і що б було таке? Який шанс? Я власне не бачу що б було б суттєво інакше якби був Порошенко. Я навпаки кажу, що політика Зеленського копіює порошенківську. А від нього люди сподівались на інше. Його саме і обрали більшістю тому, що внутрішня політика, яку вів Порошенко, не влаштовувала загал.
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23.12.2021 22:54 Відповісти
Ви вмілий маніпулятор. Я вже це вивчила по коронавірусній тематиці.
Зеленський чогось досяг що ви прирівнюєте його до Порошека?
Чи ви обрали тактику нівелювання досягнень Порошенка, ніби їх не було. Не займайтесь самообманом, бо ж ви залишите таку країну своїм дітям, і вже їм прийдеться боротись

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23.12.2021 22:57 Відповісти
Загальні фрази. Я не маніпулюю. Я дійсно не бачу великих досягнень Порошенка. Це Ви нівелюєте значення Майдану, та тих людей які там виборювали свободу та гідність. Те що отримала Україна після цього саме досягнення українського народу. Я так це бачу. Порошенко тільки уособлював на політичному рівні Україну як президент країни. І доречі, а де поділася ковідна тема? Чи це вже не на часі? Ковіду немає вже і захворюванність впала до нуля? Глянув - начеб-то ні. Майже все так і є. Може трошки підупала. Але вже немає того коронабєсія. Принаймні на Цензорі. Що ж таки сталося, цікаво просто. Бо досить довго не заглядав сюди. Були важливіші справи.
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23.12.2021 23:10 Відповісти
А чому ж зараз народ нічого не отримує?
Порошенкові казали що безвіз не дадуть. У вас війна і ризик напливу біженців, але він вибив. Думаєте роіська сиділа склавши руки і ніяк не перешкоджала? Порошенко почав інтеграцію країни до Європи. Зараз нічого не відбувається. На чолі країни невмілий болван самодурок, який хоче керувати як совкові лідери.
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24.12.2021 08:54 Відповісти
Чому ж не отримує. допомога йде навіть краще ніж було за Порошенка. І МВФ, і ЕС. Штати теж не відстають. Кримську платформу відкрито та підтримано 42 країнами чого за часів Порошенка взагалі не було і мова не йшла. Безвіз нікуди не подівся хоча кілька разів хвилю підіймали що закриють нам безвіз. Поки що все як було так і є. Щодо членства в ЄС та НАТО так його не давали тоді і поки що не дадуть і зараз. Але це не провина України. Це залежить від полівтичної волі стран ЄС та НАТО. А вони не хочуть більшістю дратувати зараз зайвий раз *****. Тим більше що на кордогі зараз він нагнав орків.
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24.12.2021 16:52 Відповісти
Порівняєте ДОЗ 2017-2019 із ДОЗ 2020-21? Дефіцит бюджету? Політику Нацбанку? Податкову політику? Децентралізацію і фінансування місцевої влади? Залежність від суспільства? Прозорі демократичні вибори? Розділення влади? Хоча, пересічний середньостатистичний українець таких речей не помічає. Тож, дійсно. все перераховане, поза тим, що ви цього не помічаєте, є наслідком лишезміни політичних фігур.
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23.12.2021 23:08 Відповісти
А що не так з політикою Нацбанку?
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23.12.2021 23:12 Відповісти
То ви не знайомі з основними положеннями, які діють з літа 20 року?
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24.12.2021 00:09 Відповісти
Ні. Не знайомий. А що там такого?
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24.12.2021 16:53 Відповісти
Так у нас законы преступные,И на данный момент при Зеленском эти узаконенная беззаконность усилилась и в будущем ещё сильнее это будет проявляться.К сожалению моему.вы из числа множгих,которые не видят этого.А это намного приоритетнее для Украины,чем искать справедливость в том,кто больше наворовал.Безусловно преступник должен получить наказпание.но ситуацию не изменить до тех пор когда наш народ не научится расставлять приоритетные задачи и нанимать себе власть из этих соображений.Также при Зеленском мы стремительно идём по пути возврату к совку,только в гораздо в худшем исполнении При правлении Порошенко этого не происходило и этого наш народ, в том числе и Вы, этого обречённо не видит в упор.Если бы вы сказали,что существенных изменений от совка не произошло в области государства устройства,то я бы согласился.Поэтому по крайней мере сравнивать и приводить в сопоставление цивилизованные страны не корректно.
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23.12.2021 22:51 Відповісти
Общие фразы и никакой конкретики. Тяжело вести дискуссию беспредметно.
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23.12.2021 22:55 Відповісти
конкретика всегла в фактах,которые вы не способны аидеть..как и большенство нашего населения. И моё определение Вас причислить к совку подтвердились фвктами.
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24.12.2021 00:12 Відповісти
Так откройте т.с. глаза. Не водите хороводы вокруг ЙОЛКИ хотя сейчас каг бэ в самый раз их водить. Но это не тот случай. Есть конкретные факты и конкретные аргументы. А есть бла, бла, бла обо всем, а конкретно ниочем.
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24.12.2021 16:55 Відповісти
Когда Вы сами говорите,что никаких перемен не видите, которые произошли при этой власти.Мне пришлось Вам многословно опираясь на факты показать,что это далеко не так,.И если поэтапно вдумчиво прочитать,то приведенных мною именно ФЫКТОВ более чем достаточно.На мой взгля ,когда я Вас причислил к совку, то в свою защиту Вы как любой советский человек стали приводить передёргивая не корректные сравнения.А для того, чтобы состоялся диалог с оппонентом надо было задать вопрос. Почему Вы так думаете и обоснуйте, а не переходить к бескультурной риторики.А то,что преступник должен нести наказание .здесь мы по одной стороне.А аот,чтобы это стало действительностью у нас разное видение. И соответственно будкт разрный результат.Это одна из причин,что существенных изменений в государство-устройстве за 30 лет не произошло
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24.12.2021 18:03 Відповісти
Снова ни о чем. Ладно. Видно диалога не получится. На этом и закончим.
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24.12.2021 18:16 Відповісти
Ещё раз фактом подтвердили,что Вы типичный представитедь общности советский народ.На этом прекращаю общение с Вами.
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24.12.2021 18:36 Відповісти
Хочуть звинуватити Порошенка у держзраді,щоб самим безперешкодно вчиняти держзраду!
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23.12.2021 21:50 Відповісти
Не понял, что не так с минскими соглашениями? Разве минские соглашения не величайшая дипломатическая победа Порошенко? Разве их неукоснительное выполнение Украиной не создает условия для сохранения санкций против рашки, как твердит Петр Алексеевич?
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23.12.2021 22:13 Відповісти
Вава, за тебе навідь твої квартальні не вийдуть. А за Пороха тебе на ганчір,'я порвуть! А ти нюхай всяку гидоту! Чекаємо на твій передоз!
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23.12.2021 22:25 Відповісти
Порошенко - это абсурд,. полностью согласен. как вальцмана не называй он все равно порошенкой не станет.
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23.12.2021 22:55 Відповісти
О 19:30 дивіться в прямій трансляції на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-того телеканалу передачу Віталія Портникова "Політклуб". Теми: про політичне переслідування Пороха і про "обрання" керівника САП
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24.12.2021 19:14 Відповісти
 
 