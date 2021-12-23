Нардеп Костенко про підозру Порошенку: ОП може вирішувати питання з Мінськими угодами і для цього вибивають опозицію, яка чинитиме опір
Нардеп Роман Костенко вважає підозру у держзраді і сприянню тероризму Петру Порошенку абсурдом
Про це політик заявив у ефірі Еспресо.TV, інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, в загальному, зараз завдання Офісу Президента - це вибити опозиційні сили, для того, щоб в перспективі приймати якісь рішення, де вони розуміють, хто буде чинити опір. Я думаю, що це може бути наступного року якісь питання щодо Мінських домовленостей. Розуміють, що може бути така енергетична криза і вони бачать, хто їх найбільше критикує. Я думаю, що є завдання вибити ці сили з парламенту, щоб вони їх не критикували, політично їх придушити. Вони в політиці дуже мало, щоб когось залякати. Що стосується справи Порошенку - це абсурд, приписувати президенту України фінансування тероризму і держзраду", - заявив Костенко.
На його думку, п'ятому президенту спеціально інкримінують державну зраду.
"Чому саме державна зрада, я можу пояснити. Тому що ці слова приклеїлись до Офісу Президента через зрив спецоперації щодо вагнерівців 15 місяців назад. Причепили цей вираз на Порошенка, щоб не асоціювати із собою. Такими простими трюками "95 кварталу" не можна відвернути фокус від основних питань. Я думаю, що все це закінчиться нічим. Я вважаю, що Порошенко повинен повернутися і довести всім, що він буде боротися і показати всім, що він дійсно політичний діяч, який не боїться того, що йому закидають з Банкової", - підсумував нардеп.
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Бо на то ви й "мишебратья" ватним 87%, щоб слухати те, що "кажуть"
Диван проперджував ?
Не так воювали- то піди сам і покажи як треба.
то ли люли-люли полетіли гулі...то ли бабЛюля ))))
- Що треба для того , щоб розпалить антисемітизм у Росії?
- Надать євреям і кацапам однакові права , а потім сказать останнім , що у всіх їх бідах винуваті євреї!
- Що треба , щоб розпалить антисемітизм в Україні?
- Вибрать самого тупого єврея-наркомана в президенти країни!
«Я бы на месте одного человека, вместо пяти вопросов задал бы исключительно один: «Что будет с бродячим шапито после того, как оно утратит власть?»
Я знаю, что ты меня читаешь.
Вспомни наш разговор между первым и вторым туром.
Тогда я сказал, что когда софиты гаснут и публика перестаёт аплодировать, то она начинает лезть по карманам за гнилыми помидорами и тухлыми яйцами.
Конец дурно пахнущего шоу всегда одинаков»... (Борис Филатов, мэр Днепра)
***
В Одессе жандармы обыскивают дома в поисках призывников, уклоняющихся от службы в армии. Старик Кац нервничает и просит семью спрятать его в погребе.
- Тебе-то чего боятся, в твои-то годы? - успокаивает его жена.
- Да? Умная очень??? По твоему генералы в армии уже не нужны?
Тому він і про Томос подбав. Релігія ж у його бізнесінтереси не входить.
Отак просто ?
От ви артист...
Він нічого не робив, щоб підвищити рейтинг. Я це не схвалюю, але так було. Бо просто не мав часу.
Це вам не вічно відпочиваючий артист.
А так да, нічого для середньостатистичного не змінилось. І не змінюється вже 30 років за винятком окремих епізодів.
Зеленський чогось досяг що ви прирівнюєте його до Порошека?
Чи ви обрали тактику нівелювання досягнень Порошенка, ніби їх не було. Не займайтесь самообманом, бо ж ви залишите таку країну своїм дітям, і вже їм прийдеться боротись
Порошенкові казали що безвіз не дадуть. У вас війна і ризик напливу біженців, але він вибив. Думаєте роіська сиділа склавши руки і ніяк не перешкоджала? Порошенко почав інтеграцію країни до Європи. Зараз нічого не відбувається. На чолі країни невмілий болван самодурок, який хоче керувати як совкові лідери.