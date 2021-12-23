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Стабільна робота енергосистеми України та опалювальний сезон під загрозою зриву, - керівник Харківської ТЕЦ-5

Стабільна робота енергосистеми України та опалювальний сезон під загрозою зриву, - керівник Харківської ТЕЦ-5

Нові ціни на газ роблять неможливою роботу українських ТЕЦ та можуть призвести до зупинки виробництва електроенергії. Це, своєю чергою веде до дефіциту електроенергії та можливих віялових відключень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як зазначив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, надскладна цінова ситуація на світовому ринку газу справляє нищівний вплив на вітчизняну паливно-енергетичну галузь. За його словами, днями "Харківська ТЕЦ-5" отримала від ГК "Нафтогаз Трейдинг" додаткову угоду, якою визначається нова ціна поставки газу для теплоцентралі впродовж січня. Вартість газу зросла на 30%, у порівнянні з діючою у грудні, і складає 38 198 грн за тисячу метрів кубічних палива.

"З метою усунення дефіциту обсягів електроенергії на ринку, Регулятором було принято рішення збільшити виробництво електроенергії за рахунок ТЕЦ, що використовують у якості палива газ, – пояснив директор Білоцерківської ТЕЦ Вадим Богдан. – При цьому постановою НКРЕКП було затверджено граничну ціну ДП РЗ (додаткової послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі України), яка частково вирішувала проблему високої собівартості виробництва електроенергії на газі.

Проте "Нафтогаз Трейдинг" запропонував на січень 2022 року абсолютно несприйнятну ціну, через яку виробництво електроенергії для надання ДП РЗ стає вкрай збитковим. БЦ ТЕЦ вважає, що з метою забезпечення достатнім обсягом електроенергії необхідно ціну газу залишити на рівні не вище, ніж у грудні 2021 року. Альтернативою до цієї пропозиції може бути підвищення НКРЕКУ граничної ціни ДП РЗ до 4800 грн/МВтч", – відзначив Вадим Богдан.

"Збільшення паливної складової не дозволяє жодній з електростанцій, що використовують природний газ, забезпечити беззбиткову діяльність з вироблення електроенергії, і робить неможливою надання послуги ДП РЗ. Це особливо драматично на тлі різкого зниження температурних показників та сильних морозів, яких узимку не уникнути", – наголосив Олександр Мінкович.

Крім того, ставиться під загрозу проведення випробувань з функціонування вітчизняної енергосистеми в ізольованому режимі, що заплановане на початок 2022 року.

"Те, що собі дозволяє ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", не дозволяє жодна компанія, – зазначив Андрій Гнатуш, експерт в галузі ЖКГ та енергетики. – Ця структура вже давно працює не в інтересах нашої держави. Як показує історія, їм вірити не можна. Був підписаний Меморандум, де визначили правила гри, зафіксували всі ціни. Зараз з нового року вони пробують все переграти – знову ж таки, на свою користь. Таке різке підняття цін на енергоресурс, що не має відображення в тарифі, ставить економіку підприємств просто під розстріл. І простіше буде зупинитися, ніж працювати в такий збиток".

Глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася, також висловила Асоціація "Укртеплоелектроцентраль". "Проблеми накопичувались з кожним місяцем й поступово перешли до розряду патових, – підкреслила Президент Асоціації Олена Кондратенко. – Стан ускладнюється тим, що навіть кошти, що мали, за умовами Меморандуму між Урядом, НАК "Нафтогаз" та Асоціацією міст України, надійти до ТЕЦ ще на початку опалювального сезону для оплати газу, досі не надійшли. Тому фінансова ситуація на станціях дуже складна". Олена Кондратенко наголосила, що від імені професійної спільноти звернулась до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за невідкладним розв'язанням цього надважливого питання.

"Для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми, недопущення зриву опалювального сезону у крупних містах, необхідне вирішення питання з поставки газу за пільговою ціною, що не перебільшує 30 тис грн/тисячу кубометрів для усіх, хто бере участь у ДП РЗ", – впевнений керівник Харківської ТЕЦ-5.

Коло учасників, що надають додаткову послугу, визначене рішенням РНБО та відповідною постановою НКРЕКП. Наразі у реєстрі таких постачальників, що почав формуватися з 10 листопада, п’ять компаній: КП "Київтеплоенерго", ПАТ "Центренерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ТОВ "Краматорськтеплоенерго".

Автор: 

ТЕЦ (457) Харків (5556) енергетика (2576) опалювальний сезон (1743)


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Топ коментарі
+21
А що ви робили влітку ?
Ніхто ніяк не готувався до опалювального сезону.
Думали зима не настане ?
А вони прийшла, ще із морозами.
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23.12.2021 20:04
+17
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23.12.2021 20:02
+17
Они летом покрали деньги на "большом воровстве" вместо закупок угля и газа, а теперь закупают все втридорога.
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23.12.2021 20:12
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23.12.2021 20:02 Відповісти
ні, це - 101 стаття Пороха
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23.12.2021 21:18 Відповісти
вивсеврете! зеЛох офшорный та шмыгаль все зубы давали - что "никаких проблем с прохождение отопительного сезона (в 2019 году) нет, все под контролем! а если и будут - то виноват Порошенко, бо зачал всего-то 31 млрд.куб к маю 2019 г, чем нагло и цинично подскаьавил найвеличнейшего клована!"
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23.12.2021 20:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LT860lJ9-Rw
Сжиженный газ спас Европу от шантажа. Цена газа сразу рухнула. Флотилия газовых танкеров идёт в ЕС.
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23.12.2021 20:03 Відповісти
Стабильная работа энергосистемы Украины и отопительный сезон под угрозой срыва

это не проблема???
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23.12.2021 20:50 Відповісти
а давайте по теме ))) (понимаю что это невозможно))))
что в вышестоящем моем комменте ахинея?
более того...кто ж у нас при власти третий год ))) и так ненавидит критику? ))))
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23.12.2021 20:58 Відповісти
Путлеру всё-таки удалось с помощью зели вызвать энергетический кризис в Украине в начале весны.
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23.12.2021 20:03 Відповісти
Вы действительно в восторге от энергетического кризиса и энергетического саботажа зелёных кремлёвских слуг? Или Вы пишете хвалебные оды зелёной саранче за миску жирной гороховой похлёбки с свиными гениталиями? Пишете Вы примитивно, неубедительно - я бы на месте Дерьмака Вас не кормил. Вы не заработали...
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23.12.2021 21:30 Відповісти
Это новый тип шЫколадного активиста? Наглый и агрессивный тип заменён на оскорбительно-вежливым. Но вы друзья как не садитесь...., а Парашенка Президентом не станет!
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27.12.2021 10:20 Відповісти
Да, Зеленский и его слуги создали этот энергетический кризис искусственно и специально, на ровном месте, не закачав газ в хранилища летом по дешевой цене, не закупая уголь, просто пустили страну в зиму без топлива. Это преступление однозначно.
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23.12.2021 20:52 Відповісти
Зимы
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23.12.2021 21:23 Відповісти
Теперь осталось совсем мало-нагнуть ВР и подписать капитуляцию.
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23.12.2021 20:04 Відповісти
А що ви робили влітку ?
Ніхто ніяк не готувався до опалювального сезону.
Думали зима не настане ?
А вони прийшла, ще із морозами.
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23.12.2021 20:04 Відповісти
Они летом покрали деньги на "большом воровстве" вместо закупок угля и газа, а теперь закупают все втридорога.
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23.12.2021 20:12 Відповісти
да у меня батареи в квартире еле теплые а квартплата выросла на процентов 50 ни когда такого не было , в прошлые зимы даже в морозы как сейчас форточки бывало открывали - регулировать отопление нет возможности да и на квартплату эта регулировка не повлияет
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23.12.2021 22:49 Відповісти
Може ціла партія Слуг Народу в кількості 1000 членів "не лохів" поїсть гороху "газане"?

Нехай 73% грії цей "газ"
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23.12.2021 20:07 Відповісти
Сегодня заметил что в Киеве очень много дорог не освещается, Воздухофлотский от моста во мраке... Телиги тоже самое. Я так понимаю это уже покращення
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23.12.2021 20:10 Відповісти
Плановые "аварийные" отключения И так почти по всей стране.
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23.12.2021 20:13 Відповісти
Так шмыга же на себе тельняшку рвал и говорил что их нет у нас! Не мог же целый премьер министр врать!
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23.12.2021 20:15 Відповісти
Точно., Одесса регулярно с 7утра до 8 вечера.
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23.12.2021 20:19 Відповісти
"Аварии" у нас пошли шибко пунктуальные, ровно на час.
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23.12.2021 20:26 Відповісти
В Харькове с 8 до 17, у нас аварии, так аварии. Все по-взрослому.
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23.12.2021 21:07 Відповісти
"Везет" вам.
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23.12.2021 22:05 Відповісти
Район ХТЗ ? слішал, там сегодня в цехах +12-14 градусов было
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23.12.2021 23:05 Відповісти
Я никогда в своей жизни не прислушивался к советам далпайопов, и как показывает практика, очень правильно делал!
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23.12.2021 21:24 Відповісти
Частная контора хочет ободрать по максимуму пока холодно и есть возможность шантажа.
Собственно как и частные газконторы сейчас рвут всё шо могут у потребителей.
Но ,пля, предложи этим " убыточным" отдать своё корыто тому кто скажем согласится продавать газ или тепло в два раза дешевле и не скулить....... то сразу поднимут вой шо их таких незаменимых обижают.
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23.12.2021 20:46 Відповісти
П'ята колона відкинула жовто-блакитні прапори, якими вона прикривалася - і жвавенько заворушилася...
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23.12.2021 21:05 Відповісти
я взагалі не розумію політику опозиції.
якщо опозиція скине мандати, то парламент піде на перевибори і зеленському кизьдесць.
якщо частина опозиціїцього не хоче, то вони за одно з ним.
це ознасчає що Україну захопили вороги України.
нема сумніву що зрив опалювального сезону це не делетанство а сплановані кроки зеленським на підрив економіки України.
ворог в хаті а слідчі прокурори судді та рнбо з сбу мовчать
вони теж за одно з зеленським.
невже думають що не буде третього майдану? жорсткого, нещадного, кровавого.
сумніваюсь що третій раз народ комусь повіре.
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23.12.2021 21:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/ Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
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23.12.2021 22:12 Відповісти
Вот Порошенко, устроил нам кризис и сбежал в Европу, а теперь наш солнцеликий должен все это разгребать😁😁
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23.12.2021 22:53 Відповісти
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24.12.2021 14:08 Відповісти
Патриоты покупали на росии уголь, зрадники -газ. Главное не перепутайте уголь- патриоты, газ - зрадники.
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23.12.2021 23:01 Відповісти
так зе говорили что газ закуплен достаточно, так какого он тогда дорожает
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24.12.2021 00:17 Відповісти
дурачёк говорил а ты внимательно слушал
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24.12.2021 14:09 Відповісти
 
 