Стабільна робота енергосистеми України та опалювальний сезон під загрозою зриву, - керівник Харківської ТЕЦ-5

Нові ціни на газ роблять неможливою роботу українських ТЕЦ та можуть призвести до зупинки виробництва електроенергії. Це, своєю чергою веде до дефіциту електроенергії та можливих віялових відключень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як зазначив голова правління ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександр Мінкович, надскладна цінова ситуація на світовому ринку газу справляє нищівний вплив на вітчизняну паливно-енергетичну галузь. За його словами, днями "Харківська ТЕЦ-5" отримала від ГК "Нафтогаз Трейдинг" додаткову угоду, якою визначається нова ціна поставки газу для теплоцентралі впродовж січня. Вартість газу зросла на 30%, у порівнянні з діючою у грудні, і складає 38 198 грн за тисячу метрів кубічних палива.



"З метою усунення дефіциту обсягів електроенергії на ринку, Регулятором було принято рішення збільшити виробництво електроенергії за рахунок ТЕЦ, що використовують у якості палива газ, – пояснив директор Білоцерківської ТЕЦ Вадим Богдан. – При цьому постановою НКРЕКП було затверджено граничну ціну ДП РЗ (додаткової послуги із забезпечення регулювання частоти та активної потужності в Об'єднаній енергосистемі України), яка частково вирішувала проблему високої собівартості виробництва електроенергії на газі.

Проте "Нафтогаз Трейдинг" запропонував на січень 2022 року абсолютно несприйнятну ціну, через яку виробництво електроенергії для надання ДП РЗ стає вкрай збитковим. БЦ ТЕЦ вважає, що з метою забезпечення достатнім обсягом електроенергії необхідно ціну газу залишити на рівні не вище, ніж у грудні 2021 року. Альтернативою до цієї пропозиції може бути підвищення НКРЕКУ граничної ціни ДП РЗ до 4800 грн/МВтч", – відзначив Вадим Богдан.

"Збільшення паливної складової не дозволяє жодній з електростанцій, що використовують природний газ, забезпечити беззбиткову діяльність з вироблення електроенергії, і робить неможливою надання послуги ДП РЗ. Це особливо драматично на тлі різкого зниження температурних показників та сильних морозів, яких узимку не уникнути", – наголосив Олександр Мінкович.

Крім того, ставиться під загрозу проведення випробувань з функціонування вітчизняної енергосистеми в ізольованому режимі, що заплановане на початок 2022 року.



"Те, що собі дозволяє ТОВ "Нафтогаз Трейдинг", не дозволяє жодна компанія, – зазначив Андрій Гнатуш, експерт в галузі ЖКГ та енергетики. – Ця структура вже давно працює не в інтересах нашої держави. Як показує історія, їм вірити не можна. Був підписаний Меморандум, де визначили правила гри, зафіксували всі ціни. Зараз з нового року вони пробують все переграти – знову ж таки, на свою користь. Таке різке підняття цін на енергоресурс, що не має відображення в тарифі, ставить економіку підприємств просто під розстріл. І простіше буде зупинитися, ніж працювати в такий збиток".



Глибоке занепокоєння ситуацією, що склалася, також висловила Асоціація "Укртеплоелектроцентраль". "Проблеми накопичувались з кожним місяцем й поступово перешли до розряду патових, – підкреслила Президент Асоціації Олена Кондратенко. – Стан ускладнюється тим, що навіть кошти, що мали, за умовами Меморандуму між Урядом, НАК "Нафтогаз" та Асоціацією міст України, надійти до ТЕЦ ще на початку опалювального сезону для оплати газу, досі не надійшли. Тому фінансова ситуація на станціях дуже складна". Олена Кондратенко наголосила, що від імені професійної спільноти звернулась до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за невідкладним розв'язанням цього надважливого питання.

"Для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми, недопущення зриву опалювального сезону у крупних містах, необхідне вирішення питання з поставки газу за пільговою ціною, що не перебільшує 30 тис грн/тисячу кубометрів для усіх, хто бере участь у ДП РЗ", – впевнений керівник Харківської ТЕЦ-5.

Коло учасників, що надають додаткову послугу, визначене рішенням РНБО та відповідною постановою НКРЕКП. Наразі у реєстрі таких постачальників, що почав формуватися з 10 листопада, п’ять компаній: КП "Київтеплоенерго", ПАТ "Центренерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ" та ТОВ "Краматорськтеплоенерго".