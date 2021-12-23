Росія, з порушенням "умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги", відправила на окупований Донбас 105-й "гумконвой", - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з продовженням Російською Федерацією протиправної практики направлення на територію України так званих гуманітарних конвоїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

"23 грудня Російська Федерація вкотре проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України та без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях 105-й так званий гуманітарний конвой", - говориться в інформації.

Зазначено, що переміщення відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону України, через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" та "Матвєєв Курган".

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Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України.

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту із вимогою до Російської Федерації припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави та неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України", - наголошується в коментарі.

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