Волинська та Запорізька області вийдуть з "червоної" зони карантину найближчим часом, - Ляшко
Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Волинській та Запорізькій областях дозволяє вивести їх з червоної зони карантину.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інфориує Цензор.НЕТ.
"В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зауважив Ляшко.
Також міністр зазначив, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація останнього показника епідемічної небезпеки який дозволяє розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня карантину. Зокрема, це коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
"У Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3 % до 18,1%, а в Запорізькій області з 23,4% до 18,9%. Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем. У Волинській області за останні 7 днів кількість випадків зменшилась на 32 відсотки, а в Запорізькій області на 19 відсотків" – уточнив очільник МОЗ.
Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
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Ребята распространяйте такую информацию, если есть какие то факты, доказательства,случаи из жизни. Токо так поборим эту Ковидо-порнографию.
Правда ли?
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
А сколько еще умрет от осложнений от наглухо посаженного иммунитета после вакцины !!?
"Дослідження, проведене органами охорони здоров'я Великобританії, тепер визнало, що вакціновані люди, можуть ніколи не відновити повний імунітет. "
хм..включили заднюю...значить свертывание программы "овценация" по всему Миру - это правда.
"Родители изо всех сил пытаются обеспечить резервирование вакцин против COVID до начала учебного года"
"Parents struggle to secure COVID vaccine bookings before the school year" - сегодняшний выпуск газеты The Age
Видать, не будут в школу пускать неширнувшихся.
Зато на детей, начиная с 8-ми летнего возраста, надели маски, во боятся, что придут школьники младших классов к зданию Парламента штата Виктория и слуг народных тогось - уконтрапунктят.
"Викторианцев с утра встретили самые жесткие правила ношения масок, пока вирус продолжает наступать
Виктория ввела самые строгие правила в отношении масок в стране, охватывающие детей в возрасте от восьми лет, но отклонила рекомендации по охране здоровья, которые должны вернуть ограничения плотности в заведениях общественного питания." - сегодняшний выпуск газеты The Age
пускай зарабатывают на свою голову !!!
- журналисты обнаружили, что супруга Макрона может быть мужиком
- в Австралии власти со страху нацепили маски на детей с 8-летнего возраста, вероятно, опасаются, что школьники младших классов их повесят
- срок бустерного шмурдяка сократили до 4-х месяцев
А все почему?
А все потому, что Китай скоро пойдет Тайвань "освобождать" и придется воевать с Китаем, а с Китаем воевать страшно не хочется, да и денег нет.
Австралийские СМи очень обеспокоены ситуацией с Украиной, что РФ нападет.
До сих пор и на РФ, и на Украину клали австралийские СМИ с прикладом, а беспокойство у них потому что:
- денег нет
- когда начнется война, придется прикратить дурковать с ковидом.
Но, пока война не началась, я предлагаю властям на кошек намордники надеть, расширив почин "вакцинирования" кошек от кковидлы, предложенных российским придурком, главным по ковидле в РФ, Гинцбургером.
P.S. После того, как было объявлено, что гинцбургеровский шмырдяк (Спутник 5-й) будут производить в Китае (где он всегда и производился), то есть Гонцбургер больше не будет наклеивать ярлыки и получать добавленную стоимость в карман, о Гинцбургере больше ничего не слышно. То ли репатриировался, то ли прибили Гинцбургера, все может быть, там с этим просто.
Поскольку агентство Блумберг рапортует, что РФ все наращивает численность войск на границе с Украиной, то по-Ляшку для локдауна должно быть самое время.
"Десятки рейсов отменены из-за нехватки персонала в компании Jetstar
В канун Рождества в Австралии было отменено более 80 внутренних рейсов, поскольку требования по изоляции от COVID-19 создают нагрузку на персонал."
"Dozens of flights cancelled as Jetstar suffers isolation staffing crunch
More than 80 domestic flights have been cancelled in Australia on Christmas Eve as COVID-19 isolation requirements put a strain on staff." - The Age
Правда, в отличие от предыдущего периода, теперь в самоизоляции сидят за свой счет.