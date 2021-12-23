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Новини Коронавірус і карантин
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Волинська та Запорізька області вийдуть з "червоної" зони карантину найближчим часом, - Ляшко

Волинська та Запорізька області вийдуть з

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Волинській та Запорізькій областях дозволяє вивести їх з червоної зони карантину.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інфориує Цензор.НЕТ.

"В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зауважив Ляшко.

Також міністр зазначив, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація останнього показника епідемічної небезпеки який дозволяє розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня карантину. Зокрема, це коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

"У Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3 % до 18,1%, а в Запорізькій області з 23,4% до 18,9%. Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем. У Волинській області за останні 7 днів кількість випадків зменшилась на 32 відсотки, а в Запорізькій області на 19 відсотків" – уточнив очільник МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: шість областей вийшли з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.

Автор: 

Волинь (840) карантин (18172) Запорізька область (3558) Ляшко Віктор (1511)


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Топ коментарі
+4
ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО ВАКЦИНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЩИЩАЕТ НО И ...-
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
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23.12.2021 21:05
+4
Президент Хорватии Миланович заявил, что Хорватия "выходит из Ковид-клуба" и прекращает массовую вакцинацию. "Люди заболевают от тысячи других, более серьезных, вещей, но мы полтора года говорим только о Ковид". И 50 % вакцинированных для Хорватии - достаточно.
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24.12.2021 00:26
+3
главное, чтобы ляшко потом из зоны не вышел
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23.12.2021 20:38
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Запорожским козакам и козачкам надо поднажать на украинскую горилку с перцем! А 19 января - все на купание в проруби!
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23.12.2021 20:27 Відповісти
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23.12.2021 20:30 Відповісти
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23.12.2021 20:31 Відповісти
Рэспект!
Ребята распространяйте такую информацию, если есть какие то факты, доказательства,случаи из жизни. Токо так поборим эту Ковидо-порнографию.
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24.12.2021 07:51 Відповісти
Один блогер говорит. В Изриле зделали по хитрому(ну евреи)- в супермаркет заходишь без "Куриного кода"-QR, а шоб взять тачку надо "Куриный код".
Правда ли?
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24.12.2021 07:59 Відповісти
Насчёт этого как то не интересовался а вот правительство Израиля официально освобождено от обязательной вакцинации как написала одна израильтянка , это очень таки показательно.
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26.12.2021 12:03 Відповісти
ЕЩЕ ОДНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО ВАКЦИНА НЕ ТОЛЬКО НЕ ЗАЩИЩАЕТ НО И ...-
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заболел ковидом, хотя был полностью вакцинирован и неделю назад ревакцинировался .
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23.12.2021 21:05 Відповісти
Президент Хорватии Миланович заявил, что Хорватия "выходит из Ковид-клуба" и прекращает массовую вакцинацию. "Люди заболевают от тысячи других, более серьезных, вещей, но мы полтора года говорим только о Ковид". И 50 % вакцинированных для Хорватии - достаточно.
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24.12.2021 00:26 Відповісти
Еще бы ссылку на оригинал.. Но, боюсь, такой не имеется
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24.12.2021 08:12 Відповісти
не обращай внимания это хФейк !!! колись дальше !!!
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24.12.2021 12:28 Відповісти
пнх дбл
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23.12.2021 20:34 Відповісти
главное, чтобы ляшко потом из зоны не вышел
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23.12.2021 20:38 Відповісти
З такими губами? ><
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23.12.2021 21:23 Відповісти
Останні події в світі показють, що юридична відповідальність за незаконні медичні експерименти , захоплення влади, геноцид, злочини проти людства для всіх цих панів настане набагато швидче, ніж вони собі думали.
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23.12.2021 23:16 Відповісти
От коронавируса, по данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в мире умерло - 4 млн человек, в 2020 в мире было совершено - 43 миллиона абортов. От инфекционных заболеваний умерло - 13 млн, от онкологии - 8,2 млн, от заболеваний, вызванных курением и алкоголем (сердечно-сосудистые болезни)- 7,7.
А сколько еще умрет от осложнений от наглухо посаженного иммунитета после вакцины !!?
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24.12.2021 00:30 Відповісти
І ще один нюанс . В Німеччині був рекорд нових випадків десь 10 числа 102000 за день, в Англії вчора 105000 за день. Всюди там 70 % людей пройшли процедуру. Тобто майже всі. А що маємо? Вони показують після 102 000 відразу 25 - 15 тисяч за день. І смертність в них в числах 10-х грудня була 700 за день, а зараз меньше при значно більшій захворюваності.. Так не буває. Вся та статистика підозріла.
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24.12.2021 00:54 Відповісти
сейчас все средства сми - подгребли под себя ковидо-аферисты и там найти правду сложно , тем более если ты тупой с детства (это не вам а образно).. умейте читать между строк или где они сами лохонулись и выдали не нужную нам инфу.....
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26.12.2021 17:55 Відповісти
Этот институт финансируется Гейтсом и ихние данные тоже те ещё
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26.12.2021 12:04 Відповісти
выше прочтите.. чтобы не повторятся мне...
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26.12.2021 17:56 Відповісти
Меня больше интересует когда войдет в зону заключенный ляшко и Ко - за эксперименты над людьми и ограничение свобод граждан !?(за смерти и побочки от жижи я промолчу)..КОГДА !?
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24.12.2021 00:14 Відповісти
!ВОЗ выступила против всеобщей вакцинация детей от коронавируса. Свою позицию ВОЗ объясняет тем, что бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким."
"Дослідження, проведене органами охорони здоров'я Великобританії, тепер визнало, що вакціновані люди, можуть ніколи не відновити повний імунітет. "
хм..включили заднюю...значить свертывание программы "овценация" по всему Миру - это правда.
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24.12.2021 00:19 Відповісти
Австралийские власти не в курсе:

"Родители изо всех сил пытаются обеспечить резервирование вакцин против COVID до начала учебного года"
"Parents struggle to secure COVID vaccine bookings before the school year" - сегодняшний выпуск газеты The Age

Видать, не будут в школу пускать неширнувшихся.
Зато на детей, начиная с 8-ми летнего возраста, надели маски, во боятся, что придут школьники младших классов к зданию Парламента штата Виктория и слуг народных тогось - уконтрапунктят.

"Викторианцев с утра встретили самые жесткие правила ношения масок, пока вирус продолжает наступать
Виктория ввела самые строгие правила в отношении масок в стране, охватывающие детей в возрасте от восьми лет, но отклонила рекомендации по охране здоровья, которые должны вернуть ограничения плотности в заведениях общественного питания." - сегодняшний выпуск газеты The Age
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24.12.2021 05:12 Відповісти
это последние конвульсии ковидоаферистов перед Нюрнбергом-2 ..
пускай зарабатывают на свою голову !!!
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24.12.2021 12:31 Відповісти
Кортес,ходячий вирусный европейский бульон,своим визитом уничтожил государственность ацтеков.Мощный чел.Ковид отдыхает
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24.12.2021 00:48 Відповісти
Деньги заканчиваются, что творится, что творится, такие дела пошли:
- журналисты обнаружили, что супруга Макрона может быть мужиком
- в Австралии власти со страху нацепили маски на детей с 8-летнего возраста, вероятно, опасаются, что школьники младших классов их повесят
- срок бустерного шмурдяка сократили до 4-х месяцев

А все почему?
А все потому, что Китай скоро пойдет Тайвань "освобождать" и придется воевать с Китаем, а с Китаем воевать страшно не хочется, да и денег нет.

Австралийские СМи очень обеспокоены ситуацией с Украиной, что РФ нападет.
До сих пор и на РФ, и на Украину клали австралийские СМИ с прикладом, а беспокойство у них потому что:
- денег нет
- когда начнется война, придется прикратить дурковать с ковидом.

Но, пока война не началась, я предлагаю властям на кошек намордники надеть, расширив почин "вакцинирования" кошек от кковидлы, предложенных российским придурком, главным по ковидле в РФ, Гинцбургером.

P.S. После того, как было объявлено, что гинцбургеровский шмырдяк (Спутник 5-й) будут производить в Китае (где он всегда и производился), то есть Гонцбургер больше не будет наклеивать ярлыки и получать добавленную стоимость в карман, о Гинцбургере больше ничего не слышно. То ли репатриировался, то ли прибили Гинцбургера, все может быть, там с этим просто.
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24.12.2021 05:05 Відповісти
Похоже власти занижают статистику перед НГ, чтоб снять карантинные ограничения. А потом когда сетевые магазины, рестораны, ТРЦ снимут новогоднюю копейку, этот же крендель Ляшко обьявит локдаун и будет клеймить людей позором за то что НГ встречали без масок и разнесли по родичам и кумовьям сатанинский Омикрон.
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24.12.2021 05:07 Відповісти
"Ляшко обьявит локдаун"

Поскольку агентство Блумберг рапортует, что РФ все наращивает численность войск на границе с Украиной, то по-Ляшку для локдауна должно быть самое время.
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24.12.2021 05:14 Відповісти
Австралийский лохторат решил, что раз они дважды-проколотые, то могут жить "как раньше, только еще лучше". Тут им, зайчикам, власти и отвалили:

"Десятки рейсов отменены из-за нехватки персонала в компании Jetstar
В канун Рождества в Австралии было отменено более 80 внутренних рейсов, поскольку требования по изоляции от COVID-19 создают нагрузку на персонал."

"Dozens of flights cancelled as Jetstar suffers isolation staffing crunch
More than 80 domestic flights have been cancelled in Australia on Christmas Eve as COVID-19 isolation requirements put a strain on staff." - The Age

Правда, в отличие от предыдущего периода, теперь в самоизоляции сидят за свой счет.
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24.12.2021 05:17 Відповісти
 
 