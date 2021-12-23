Волинська та Запорізька області вийдуть з "червоної" зони карантину найближчим часом, - Ляшко

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Волинській та Запорізькій областях дозволяє вивести їх з червоної зони карантину.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інфориує Цензор.НЕТ.

"В Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Міністерство щодня аналізує ознаки епідемічної небезпеки в регіонах і за його результатами спостерігаємо стабілізацію ситуації у Волинській та Запорізькій областях. Наразі показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ці два регіони", – зауважив Ляшко.

Також міністр зазначив, що у Волинській та Запорізькій областях протягом 20-22 грудня спостерігається стабілізація останнього показника епідемічної небезпеки який дозволяє розглянути питання щодо скасування "червоного" рівня карантину. Зокрема, це коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

"У Волинській області показник виявлення випадків інфікування протягом зазначеного періоду знизився з 22,3 % до 18,1%, а в Запорізькій області з 23,4% до 18,9%. Також в цих регіонах зростає кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, знижується рівень госпіталізації, динаміка рівня госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем. У Волинській області за останні 7 днів кількість випадків зменшилась на 32 відсотки, а в Запорізькій області на 19 відсотків" – уточнив очільник МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: шість областей вийшли з "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Ляшко додав, що Міністерство охорони здоров’я вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів про скликання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.