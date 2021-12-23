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Новини
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Час та місце переговорів США та Росії ще не визначили, - Білий дім

Час та місце переговорів США та Росії ще не визначили, - Білий дім

Влада США і РФ ще не завершила погодження місця і часу переговорів з питань безпеки.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі остаточного рішення щодо дати і місця зустрічі немає", - сказала вона на брифінгу.

При цьому Псакі наголосила, що США, погоджуються на такі дипломатичні контакти з Росією.

За її словами, "факти говорять про те, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України, виходить через нарощування військової сили Росії", а також агресивні висловлювання з боку Москви.

Псакі знову зазначила, що США вважають, що "шлях переговорів - єдиний правильний шлях". Також вона наголосила, що "НАТО - оборонний альянс, а не агресивний, і немає жодних доказів, що зазначають протилежне".

Читайте: США готові вести переговори вже у січні 2022 року - буде дана відповідь на "пропозиції Москви", - Reuters.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві вбачають готовність Вашингтона розпочати дискусію з безпекової теми.

"Американські партнери говорять нам про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів, із самого початку року в Женеві. Представники з обох боків призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом", - сказав президент РФ на прес-конференції у четвер.

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росія (64895) США (22455) Псакі (148)


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на любых переговорах, место параши.... у параши ))
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23.12.2021 20:45 Відповісти
Большая ошибка Байдена вообще говорить о каких либо переговорах с ******, скабеиха уже визжит о пАбеде. Со скотами нужен только один разговор, ***** на берёзку
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23.12.2021 22:15 Відповісти
"Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві вбачають готовність Вашингтона розпочати дискусію з безпекової теми."

Та потім ***** вже варнякало що їм і письмових гарантій вже замало, типу це США постійно порушують домовленості. Що *****, що *****, що Лавров, поводяться дуже зухвало. І може в США вже нарешті перестануть жувати шмарклі та дадуть відповідь як дорослі...?
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23.12.2021 21:40 Відповісти
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23.12.2021 21:48 Відповісти
Пусть едут в Львов. Для кацапов это поездка в одну сторону.
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23.12.2021 21:53 Відповісти
место может быть только в стенах международного трибунала над красно-коричевой кровавой Москаль Ордой,с условием:

1.Возвращение оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.
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23.12.2021 22:04 Відповісти
Путин ждет новую «Ялту», где он и Америка поделят мир. А дождется нового «Пакта Молотова-Риббентропа», где Америка и Китай поделят Россию.
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23.12.2021 22:42 Відповісти
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23.12.2021 22:58 Відповісти
Питання не в тому - нападе путін чи ні.Питання в іншому - А чи готові Ми давати відсіч,і давати її так - щоб аж "талібан" хрестився!
(с)
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24.12.2021 00:48 Відповісти
 
 