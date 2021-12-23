Час та місце переговорів США та Росії ще не визначили, - Білий дім
Влада США і РФ ще не завершила погодження місця і часу переговорів з питань безпеки.
Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі остаточного рішення щодо дати і місця зустрічі немає", - сказала вона на брифінгу.
При цьому Псакі наголосила, що США, погоджуються на такі дипломатичні контакти з Росією.
За її словами, "факти говорять про те, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України, виходить через нарощування військової сили Росії", а також агресивні висловлювання з боку Москви.
Псакі знову зазначила, що США вважають, що "шлях переговорів - єдиний правильний шлях". Також вона наголосила, що "НАТО - оборонний альянс, а не агресивний, і немає жодних доказів, що зазначають протилежне".
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві вбачають готовність Вашингтона розпочати дискусію з безпекової теми.
"Американські партнери говорять нам про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів, із самого початку року в Женеві. Представники з обох боків призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом", - сказав президент РФ на прес-конференції у четвер.
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Та потім ***** вже варнякало що їм і письмових гарантій вже замало, типу це США постійно порушують домовленості. Що *****, що *****, що Лавров, поводяться дуже зухвало. І може в США вже нарешті перестануть жувати шмарклі та дадуть відповідь як дорослі...?
1.Возвращение оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.
(с)