Час та місце переговорів США та Росії ще не визначили, - Білий дім

Влада США і РФ ще не завершила погодження місця і часу переговорів з питань безпеки.

Про це заявила представниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі остаточного рішення щодо дати і місця зустрічі немає", - сказала вона на брифінгу.

При цьому Псакі наголосила, що США, погоджуються на такі дипломатичні контакти з Росією.

За її словами, "факти говорять про те, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України, виходить через нарощування військової сили Росії", а також агресивні висловлювання з боку Москви.

Псакі знову зазначила, що США вважають, що "шлях переговорів - єдиний правильний шлях". Також вона наголосила, що "НАТО - оборонний альянс, а не агресивний, і немає жодних доказів, що зазначають протилежне".

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Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в Москві вбачають готовність Вашингтона розпочати дискусію з безпекової теми.

"Американські партнери говорять нам про те, що вони готові до початку цієї дискусії, цих переговорів, із самого початку року в Женеві. Представники з обох боків призначені. Сподіваюся, що розвиток ситуації піде саме цим шляхом", - сказав президент РФ на прес-конференції у четвер.