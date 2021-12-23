Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом ситуацію на кордоні України з Росією

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок та з міністром оборони Британії Беном Уоллесом ситуацію на кордоні України та Росії, а також безпеку союзників по НАТО.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Уоллесом, щоб обговорити нарощування Росією військової могутності в районі України. Ми продовжуємо вивчати, які наслідки для нашої безпеки і робитимемо все, що необхідно, щоб забезпечити безпеку та захист усіх союзників по НАТО, при цьому ми залишаємось відкритими до діалогу (з Росією - )", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зі свого боку держдепартамент США випустив заяву, в якій йдеться про те, що Блінкен і Столтенберг провели бесіду і обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що альянс "зберігає готовність до змістовного діалогу з Росією, а також єдність для захисту союзників".

Столтенберг обсудил с госсекретарем США, главой МИД ФРГ и министром обороны Британии ситуацию на границе Украины и России