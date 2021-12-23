Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом ситуацію на кордоні України з Росією
Генсек НАТО Йєнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок та з міністром оборони Британії Беном Уоллесом ситуацію на кордоні України та Росії, а також безпеку союзників по НАТО.
"Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Уоллесом, щоб обговорити нарощування Росією військової могутності в районі України. Ми продовжуємо вивчати, які наслідки для нашої безпеки і робитимемо все, що необхідно, щоб забезпечити безпеку та захист усіх союзників по НАТО, при цьому ми залишаємось відкритими до діалогу (з Росією - )", - написав він у твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зі свого боку держдепартамент США випустив заяву, в якій йдеться про те, що Блінкен і Столтенберг провели бесіду і обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що альянс "зберігає готовність до змістовного діалогу з Росією, а також єдність для захисту союзників".
Столтенберг обсудил с госсекретарем США, главой МИД ФРГ и министром обороны Британии ситуацию на границе Украины и России
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****! Ну й погоняла у них...Звучить як Гикач Нечупара та Гримль.
бо не знаєш, що Зеленський 20 грудня провів зустріч в Європі з президентами Дудою і Наусєдою, а вже 21-22 зі всіма послами України - вже в Україні. Головною темою була агресія Рашки і військова допомога Україні.
1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.