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Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом ситуацію на кордоні України з Росією

Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом ситуацію на кордоні України з Росією

Генсек НАТО Йєнс Столтенберг обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС ФРН Анналеною Бербок та з міністром оборони Британії Беном Уоллесом ситуацію на кордоні України та Росії, а також безпеку союзників по НАТО.

"Провів розмову з Ентоні Блінкеном, Анналеною Бербок та Беном Уоллесом, щоб обговорити нарощування Росією військової могутності в районі України. Ми продовжуємо вивчати, які наслідки для нашої безпеки і робитимемо все, що необхідно, щоб забезпечити безпеку та захист усіх союзників по НАТО, при цьому ми залишаємось відкритими до діалогу (з Росією - )", - написав він у  твіттері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Зі свого боку держдепартамент США випустив заяву, в якій йдеться про те, що Блінкен і Столтенберг провели бесіду і обговорили двосторонній підхід НАТО до Росії, зазначивши, що альянс "зберігає готовність до змістовного діалогу з Росією, а також єдність для захисту союзників".

Столтенберг обсудил с госсекретарем США, главой МИД ФРГ и министром обороны Британии ситуацию на границе Украины и России

Автор: 

Столтенберг Єнс (1595) Воллес (217) Блінкен (1156) Анналена Бербок (453)


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Столтенберг обговорив з Блінкеном, Бербок та Воллесом
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****! Ну й погоняла у них...Звучить як Гикач Нечупара та Гримль.
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23.12.2021 20:43 Відповісти
Нормальньій ход , главное , что НАТО не отмораживается , как бьіло с Грузией в 2008 г.
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23.12.2021 20:48 Відповісти
Ну всі, НАТО, Америка, Англія, і інші країни яким не байдужа Україна, щось обговорюють, приймають якісь дії, а ДЕ НАШ недокарлик, воно що теж в відпустці??? і ВР теж дуже замучилась!!!!!!! Всім по х....й!!!!!! А потім то мале чмо буде розповідати що без України щось там вирішили інші!!!!!!!МАРАЗМ!!!!!!!!!
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23.12.2021 20:55 Відповісти
Я думаю, що ти чмо,

бо не знаєш, що Зеленський 20 грудня провів зустріч в Європі з президентами Дудою і Наусєдою, а вже 21-22 зі всіма послами України - вже в Україні. Головною темою була агресія Рашки і військова допомога Україні.
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23.12.2021 22:01 Відповісти
Бацька дал электричество Украине, про него и забыли.
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23.12.2021 21:22 Відповісти
там нех обсуждать,только ультиматум красно-коричевой кровавой Москаль Орде:

1.Вернуть оккупированные земли народам Сибири,Кавказа,Урала,Казахстана,Украины,Японии,Германии,Финляндии.
2.Выплатить контрибуции за годы грабежа и геноцида оккупированных народов.
3.Сдать США всё оружие, от рогатки до ядерного арсенала.
4.Выдать американскому правосудию главарей всех структур,от пропагандона из ТВ до кремлевской ОПГруппировки.
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23.12.2021 21:33 Відповісти
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23.12.2021 21:41 Відповісти
Пляски на костях. Тоже ищут мир в очке Путина.
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23.12.2021 21:47 Відповісти
Такі вже балакучі!!! Кулеба побалакав з Боррелем, Столтенберг побалакав з Блінкеном та групою товаришів, Байден побалакав з Путіним.. Ну й що? Балакуни х..... і!!
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24.12.2021 02:13 Відповісти
 
 