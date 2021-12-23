Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, - Кулеба провів перемовини з Боррелем
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою європейської дипломатії Жосепом Боррелем.
Як інформує Цензор.НЕТ, пр це він повідомив у твітері.
Кулеба віздначив: "Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.
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Зброя, оснащення, засоби зв'язку, засоби протиповітряної оборони, розвідки і т.д. - після перемовин українського Президента, про що широко повідомляють світові ЗМІ, з'являються в Україні самі по собі?
Навіщо я пояснюю це дебілу?
"Главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что журналистские расследования о деньгах, имуществе и недвижимости российских чиновников подпадают под 275-ю статью УК РФ - госизмена. С таким мнением она выступила на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!» - высказалась Симоньян."
Зебилы это взяли на вооружение. Шьют 111-ю то Пороху, то Бутусову. Зебилы, плять.