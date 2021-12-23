Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, - Кулеба провів перемовини з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою європейської дипломатії Жосепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це він повідомив у твітері.

Кулеба віздначив: "Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.

Також читайте: Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ