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Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, - Кулеба провів перемовини з Боррелем

Рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, - Кулеба провів перемовини з Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою європейської дипломатії Жосепом Боррелем.

Як інформує Цензор.НЕТ, пр це він повідомив у твітері.

Кулеба віздначив: "Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС.

Також читайте: Заява Блінкена та Борреля: Росія має піти на деескалацію: подальша агресія проти України матиме величезні наслідки для РФ

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+7
Только вот клована уже ставят в известность постфактум. Как не прискорбно это создавать.
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23.12.2021 21:00
+5
Зелений зад лизати не втомились?
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23.12.2021 21:17
+3
Сумна доля Міко з фільму Васабі, а ти отримаєш нагороду від д"Єрьмака.
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23.12.2021 21:19
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Только вот клована уже ставят в известность постфактум. Как не прискорбно это создавать.
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23.12.2021 21:00 Відповісти
Создавать ложь для тебя может и прискорбно..., но ведь так хочется шоколадную медальку....
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23.12.2021 21:09 Відповісти
Зелений зад лизати не втомились?
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23.12.2021 21:17 Відповісти
Сумна доля Міко з фільму Васабі, а ти отримаєш нагороду від д"Єрьмака.
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23.12.2021 21:19 Відповісти
Так Байден переговорил с Зелей до встречи с ****** или после? И через сколько дней? Не подскажешь? А Меркель до или после?
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23.12.2021 22:04 Відповісти
Байден міг після розмови порадитися з командою, що вони можуть запропонувати Україні? Байден міг почекати експертних висновків і свіжих розвідданих перед розмовою з Зеленським? Байден міг втомитися після багатогодинних розмов? Міг відпочити добу?
Зброя, оснащення, засоби зв'язку, засоби протиповітряної оборони, розвідки і т.д. - після перемовин українського Президента, про що широко повідомляють світові ЗМІ, з'являються в Україні самі по собі?
Навіщо я пояснюю це дебілу?
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23.12.2021 22:11 Відповісти
Так что дебил из Польши имеет против сказанного что клована уже ставят в известность постфактум? Или с ним все-таки переговорили до? Ну и, дебил?
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23.12.2021 22:30 Відповісти
не ссы. Президент как раз там и договаривается сейчас.
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23.12.2021 23:56 Відповісти
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24.12.2021 00:22 Відповісти
Не плач , Вова , мы ещё напишем 😀🤣
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24.12.2021 01:21 Відповісти
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24.12.2021 00:13 Відповісти
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23.12.2021 21:02 Відповісти
Украина стала субьектом в международньіх отношениях , Кремлю не нравится , но перетопчется!
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23.12.2021 21:04 Відповісти
Україна була суб'єктом міжнародної політики, рівна серед рівних, до 2019 року. Зараз вона об'єкт перемовин, і не більше.
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23.12.2021 21:18 Відповісти
))) Тільки в твоїх 3 байтах мозку.
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23.12.2021 22:12 Відповісти
Спростування буде, чи лише сморід, як завжди?
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23.12.2021 23:44 Відповісти
Кулєба, всі розуміють що ти пусте місце.
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23.12.2021 21:42 Відповісти
Порожнім місцем, нажаль, аж пять років були великі керівники та дипломати Клімкін та Парашенко. А Кулеба перший з міністрів ЗС, хто змусив працювати послів, а не сраки за кордоном просиджувать.
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23.12.2021 21:50 Відповісти
Скажіть подоляку, що вам бракує політичної грамотності.
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23.12.2021 21:51 Відповісти
а коментувати зовнішню політику України наші посли вже не мають права а тільки кулєба і його работодавець Зе з премьером . це твою треба сраку на гіляку
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24.12.2021 07:31 Відповісти
вчи мову, Ксюха. Тренуй мозок. А краще мовчи, може за розумну виглядати будеш)
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23.12.2021 22:02 Відповісти
Вам би скористатися з власної поради, та у вас на це мізків не вистачить.
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23.12.2021 23:45 Відповісти
Весь мир видел сегодня «хорошего Гитлера». Деменция Вiden + предательство Sullivan страшная смесь. Deep state должно что-то делать в ближайшие дни. Само открытие переговоров в Женеве по путинскому ультиматуму станет актом безоговорочной капитуляции коллективного Запада.(с)
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24.12.2021 00:24 Відповісти
Борель, реверс газа давай!, а не то гарнтируем вам гуманитарную катасрофу в подбрюшье старушки Европы. Скоро такая коммуникация будет актуальна, на жаль(
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24.12.2021 05:19 Відповісти
РАБссия без Украины...дерьмо собаччье от Шарикова...но всем виноват не Порошенко,а доктор Борменталь....
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24.12.2021 06:25 Відповісти
Новости из параши :
"Главред телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что журналистские расследования о деньгах, имуществе и недвижимости российских чиновников подпадают под 275-ю статью УК РФ - госизмена. С таким мнением она выступила на шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«По заданию и за деньги спецслужб США ты собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!» - высказалась Симоньян."
Зебилы это взяли на вооружение. Шьют 111-ю то Пороху, то Бутусову. Зебилы, плять.
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24.12.2021 06:48 Відповісти
с главой европейской дипломатии - настоящий дипломат мог сказать "Нет"?
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24.12.2021 09:33 Відповісти
 
 