У 2021 році внаслідок бойових дій загинуло 65 українських воїнів, поранено - 263, - Генштаб ЗСУ
У 2021 році внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло 65 українських військових, поранено – 263.
Такі дані 22 грудня повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у відповідь на інформаційний запит "Новинарні", інформує Цензор.НЕТ.
"Надається наявна інформація стосовно втрат особового складу Збройних Сил України в районі проведення АТО/ООС станом на 21.12.2021, а саме: (…) у 2021 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 65 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 263 особи", – повідомили в Генштабі.
Порівняно з 2020 роком, загиблих унаслідок бойових дій – на 15 більше, поранених – на 75 менше.
"У 2020 році загинуло (померло) під час бойової обстановки – 50 осіб; отримали поранення (ушкодження) під час бойової обстановки – 338 осіб", – ідеться у повідомленні.
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