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Порошенко про заяви Путіна: Неприховані територіальні претензії і погрози Україні

Порошенко про заяви Путіна: Неприховані територіальні претензії і погрози Україні

Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави.

Про у Facebook написав лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Політик зазначає – у Кремлі продовжують говорити про Україну, неначе Гітлер про Судети.

"Знову про "исконно русские территории", тепер вже і на Донбасі. Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?", – зауважив Порошенко.

"Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу. Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів", – наголошує п’ятий Президент.

Порошенко також нагадав, що участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без "параноідальних страхів" сусідських держав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: домовленості на умовах Кремля небезпечні і для України, і для наших сусідів, і для всього вільного світу

"Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у "своїй столиці" має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї", – вважає Порошенко.

"А людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба", – резюмував лідер "ЄС".

Автор: 

Порошенко (15159) путін (23746) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+22
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23.12.2021 22:12
+19
Коли дізналась,що тебе викликають до військомату
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23.12.2021 22:10
+19
Щоб поставити Зеленського на облік у воєнкомат спочатку треба його зняти з обліку в наркодиспансері
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23.12.2021 22:15
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параша-засновник партії ригАналів.Які питання до нього? Мене цікавить т.з.конституційний суд,котрий не зреагував на порушення Констиуції депутатами.Маю на увазі ЗАБОРОНУ ІНОЗЕМНИХ БАЗ,
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24.12.2021 07:21 Відповісти
у может параша и "засновник"
слава богу порошенко к этому непричастен. а остальные мне мало интересны
а насчет конституции то советую тебе почитать всю книжку (она небольшая) а не только то что тебе прислали в телеграмме по рассылке из ОПы
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24.12.2021 08:01 Відповісти
Петро Олексійовичу ,повертайтеся до України . Вас тут чекають не дочекаються ...
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24.12.2021 00:21 Відповісти
а зелень - повинна виїхати, того тут чекають не дочекаються ...
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24.12.2021 02:29 Відповісти
как работает зеленая ботоферма

1.
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24.12.2021 01:21 Відповісти
2.
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24.12.2021 01:22 Відповісти
Да, чтобы организовать оборону, мобилизовать общество на отпор врагу нужен Порох, а не вазалин!
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24.12.2021 01:23 Відповісти
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24.12.2021 01:32 Відповісти
100 відсотків!!!!!!!!!!!!
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24.12.2021 02:31 Відповісти
Цікава традиція. Кожен діючий Президент оминає пряму критику Росії; кожен колишній Президент робить саме це. Чого б то?
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24.12.2021 02:07 Відповісти
ну просто ти тупенькій бот, ти не розумієшь взагалі , про шо пишеш... 5 Президент - "оминав критику масковії "??? питань до твоєї методічки нема.........)))))
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24.12.2021 02:33 Відповісти
Речь Порошенко в в обеих Палатах Конгресса США.19 сентября 2014 года,где Порошенко все назвает вещи своими ИМЕНАМИ...,дятел ты американский Alex к тому же и правда тупой...https://youtu.be/f9lEGSFC8P4
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24.12.2021 04:35 Відповісти
Быдло РАБссиянское единственные в Мире депилы,которые наслаждаются и и балдеют от РЮсскага РАБства на РАБссии... гордость пред со всех СкреПОНОСов и дыр...,а вы там сказки рассказывается о загадочной рюсскай Душе... ничего там нет загадочного...Шариковщина повальная ото и вся душа мерзопакостная...
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24.12.2021 04:31 Відповісти
лєнін був дйсно причетний до створення Української держави,не залежної від маскави, але СОВЄЦКАЙ!!!!! До речі чомусь НІХТО,навіть ,тіпа президент,не згадують,що СТОЛИЦЕЮ САВЄЦКАЙ УКРАЇНИ було місто ТАГАНРІГ! Відібране незабаром маскавою разом з округою без усіляких референдумів,незважаючи на те,що 80% населення округи становили Українці.
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24.12.2021 07:18 Відповісти
ТаганрIг? За уралом, мало того, что школ нет, да ещё и мозги последние от бояры пересохли
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24.12.2021 08:46 Відповісти
А вся история Мокшандии это бесконечный захват чужих земель и бесконечные территориальные претензии. Собственно это признал и сам Пукин сказав, вы что хотите чтобы обратно стали Московией, при разговоре с Скуратовым.
Вот и весь ответ для моквы из мокшанских болот, им просто понравилась сухая земля, дренажа сточных вод они тогда не придумали.
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24.12.2021 08:21 Відповісти
Кремлевской крысе х...по всей наглой роже.
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24.12.2021 10:07 Відповісти
Сиди вже тихо.Тебе ж звинуватили в держзраді

Той,що "не роздумуючі віддасть своє життя" за Україну - "лідер оппозиціі" який допоміг продати українську землю малоросам і фіглярам.
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24.12.2021 10:46 Відповісти
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?hc_ref=ARSr9a4J6yG0M4CQS7edY77ccuEMbSOL-OSszCPV1YgHZ3EqF_M2UOxAPK83mO4R5To&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=kC-R Петро Порошенко https://www.facebook.com/petroporoshenko/?hc_ref=ARSr9a4J6yG0M4CQS7edY77ccuEMbSOL-OSszCPV1YgHZ3EqF_M2UOxAPK83mO4R5To&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=kC-R
https://uk-ua.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047/2663956310405411/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=-R 15 год ·

У Варшаві дав інтерв'ю головному редактору «Gazeta Wyborcza», дисиденту, політв'язню та правдолюбу - Адаму Міхніку. Надзвичайно радий був провести цікаву бесіду з людиною, яка стала символом епохи для Польщі.

Публікація вийде незабаром
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28.12.2021 02:40 Відповісти
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