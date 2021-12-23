Порошенко про заяви Путіна: Неприховані територіальні претензії і погрози Україні
Путін вкотре продемонстрував, що не може змиритися з існуванням незалежної Української держави.
Про у Facebook написав лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ. Політик зазначає – у Кремлі продовжують говорити про Україну, неначе Гітлер про Судети.
"Знову про "исконно русские территории", тепер вже і на Донбасі. Що це як вже не завуальована територіальна претензія і чергова погроза Україні, яку, за новою версією, вже створив Ленін?", – зауважив Порошенко.
"Так само непокоїть і відверта параноя відносно розширення НАТО і постійне заперечення права України стати членом Альянсу. Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів", – наголошує п’ятий Президент.
Порошенко також нагадав, що участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без "параноідальних страхів" сусідських держав.
"Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у "своїй столиці" має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї", – вважає Порошенко.
"А людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба", – резюмував лідер "ЄС".
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слава богу порошенко к этому непричастен. а остальные мне мало интересны
а насчет конституции то советую тебе почитать всю книжку (она небольшая) а не только то что тебе прислали в телеграмме по рассылке из ОПы
1.
Вот и весь ответ для моквы из мокшанских болот, им просто понравилась сухая земля, дренажа сточных вод они тогда не придумали.
Той,що "не роздумуючі віддасть своє життя" за Україну - "лідер оппозиціі" який допоміг продати українську землю малоросам і фіглярам.
https://uk-ua.facebook.com/petroporoshenko/photos/a.474433502691047/2663956310405411/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAgSXpku_qL6VLMoi8yPvFpHdFtdwJhFpM7I7n1MKRzNQ_xOL9zljhMQvGNcTgHU3gTeanYBK5yMxoK1g8TTgQzwvlYaq7mrhjzEWj3A8Ofbx0GhCV1EwhQLk1u2O9QisSPm0k_qopt7Uv8THoQh-94wF7hJLFPRDAfyCbsBsikuKKKJULRrpzek6JiIG72r5Hiier553zvxLULLM-UaHjah6rtEEvZnAkRMMPfNF0z6gn6JHNRFT4Jp8NRu5taIzOea5027roFswLvMfeABGh5ghn2WvrdU6b3IGzFw4UZOf78H31Hzw&__tn__=-R 15 год ·
У Варшаві дав інтерв'ю головному редактору «Gazeta Wyborcza», дисиденту, політв'язню та правдолюбу - Адаму Міхніку. Надзвичайно радий був провести цікаву бесіду з людиною, яка стала символом епохи для Польщі.
Публікація вийде незабаром