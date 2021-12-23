УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9636 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
6 797 15

Начальник райвідділу поліції на Чернігівщині вимагав 20 тис. доларів хабара, - прокуратура. ФОТО

У Чернігівської області правоохоронці задокументували факт отримання хабара начальником одного з райвідділів поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Начальник райвідділу поліції на Чернігівщині вимагав 20 тис. доларів хабара, - прокуратура 01

За даними слідства, керівник відділу поліції пообіцяв власнику приватного господарства вплинути на прокурора, щоб той не подавав апеляційну скаргу у справі про надання землі в оренду.

"За свій вплив поліцейський вимагав 20 тис доларів США. Правоохоронці задокументували одержання ним від підприємця товарно-матеріальних цінностей на суму майже 59 тис грн, а також талони на 1000 літрів бензину", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Начальник райвідділку поліції Одещини був затриманий на хабарі $4 тис. у день призначення на посаду, - ЗМІ

Хабарнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Автор: 

хабар (4689) Нацполіція (15129) прокуратура (3666) Чернігівщина (1584)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Начальник одного з райвідділів... Якого? Якщо це державна таємниця - нащо ж балакати?
показати весь коментар
24.12.2021 02:03
+2
Як завжди наговорюють на реформовану разів з 25 та оновлену поліцію.
показати весь коментар
23.12.2021 23:19
+1
показати весь коментар
23.12.2021 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скаже шо на самооборону колядував...
показати весь коментар
23.12.2021 23:14 Відповісти
Як завжди наговорюють на реформовану разів з 25 та оновлену поліцію.
показати весь коментар
23.12.2021 23:19 Відповісти
запрос 20К(540 000 UAH) ..это 30-10% от всей суммы..
показати весь коментар
23.12.2021 23:52 Відповісти
показати весь коментар
23.12.2021 23:58 Відповісти
Ось він типовий слуга. Звичайний примусарьоний бандюк. Папаша мент - синок браток. 90-ті роки Микола Галушко був в бригаді «Савлохи» . Але наприкінці 90-х батько Галушка (працівник МВС) влаштував сина в міліцейську академію МВС, щоб той не попав під відповідальність.

показати весь коментар
24.12.2021 00:00 Відповісти
новий рiк. подарунки куплять трeба ...
показати весь коментар
24.12.2021 00:11 Відповісти
Ага, жінці мультіварку, коханкам по шубі)
показати весь коментар
24.12.2021 05:23 Відповісти
Есть хоть одно решение суда и посадка за азятку ?
показати весь коментар
24.12.2021 00:45 Відповісти
Нету, всех еще по службе повышают.
показати весь коментар
24.12.2021 00:55 Відповісти
Талони на пальне - це святе. Це иусорська тема ще часів совка...
показати весь коментар
24.12.2021 01:14 Відповісти
Начальник одного з райвідділів... Якого? Якщо це державна таємниця - нащо ж балакати?
показати весь коментар
24.12.2021 02:03 Відповісти
Ніжинського
показати весь коментар
24.12.2021 10:10 Відповісти
да что тут нового ....там почти все такие служаки корупционеры и заробитчане, все,везде, и каждый день,всех рангов и служб....
показати весь коментар
24.12.2021 08:20 Відповісти
Преследование хабарников по политическим мотивам налицо!!! Особенно в Черниговской области..Зачистка оппонентов власти.
показати весь коментар
24.12.2021 08:31 Відповісти
Що тут скажеш. Суцільна кругова порука. Ті хто заарештовував завідомо відкрили справу по такій статті, яка в суді розвалиться за браком доказів. За вплив на рішення кого?! На себе самого?! Чи вони мають записи розмов з прокурором? Задокументували сам вплив на на прокурора? Якщо так, то чому прокурор не заарештований? Три варіанти: 1) непрофесіоналізм на рівні дибілізму( розумова відсталість); 2) кругова порука та саботаж; 3) виховна робота з своїм "колегою по цеху". Посварять на публіку, а потім відпустять. А він їм лишеться винним😂
показати весь коментар
24.12.2021 09:12 Відповісти
 
 