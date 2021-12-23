Начальник райвідділу поліції на Чернігівщині вимагав 20 тис. доларів хабара, - прокуратура. ФОТО
У Чернігівської області правоохоронці задокументували факт отримання хабара начальником одного з райвідділів поліції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, керівник відділу поліції пообіцяв власнику приватного господарства вплинути на прокурора, щоб той не подавав апеляційну скаргу у справі про надання землі в оренду.
"За свій вплив поліцейський вимагав 20 тис доларів США. Правоохоронці задокументували одержання ним від підприємця товарно-матеріальних цінностей на суму майже 59 тис грн, а також талони на 1000 літрів бензину", - йдеться у повідомленні.
Хабарнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
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