Буде створена єдина інформаційно-аналітична система щодо надання житлово-комунальних послуг, – Шмигаль

В Україні планують створити єдину інформаційно-аналітичну систему щодо надання житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 грудня на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу уряду.

"Сьогодні ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєктної системи під назвою "Простір житлово-комунальних послуг". Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою ЖКГ", – заявив Шмигаль.



За його словами, система впорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть змогу прозоро керувати житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг.



Також прем'єр розповів, що українці зможуть повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава "отримає системні та верифіковані дані про ситуацію у житлово-комунальній сфері".

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