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Буде створена єдина інформаційно-аналітична система щодо надання житлово-комунальних послуг, – Шмигаль

Буде створена єдина інформаційно-аналітична система щодо надання житлово-комунальних послуг, – Шмигаль

В Україні планують створити єдину інформаційно-аналітичну систему щодо надання житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 грудня на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу уряду.

"Сьогодні ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєктної системи під назвою "Простір житлово-комунальних послуг". Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою ЖКГ", – заявив Шмигаль.

За його словами, система впорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть змогу прозоро керувати житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг.

Також прем'єр розповів, що українці зможуть повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава "отримає системні та верифіковані дані про ситуацію у житлово-комунальній сфері".

Також читайте: Ми спокійно пройдемо опалювальний сезон, якщо не буде стресових подій та гібридних атак з боку РФ, - Шмигаль

Автор: 

газ (10405) ЖКГ (267) вугілля (2470) Теплокомуненерго (541) Денис Шмигаль (4546)


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Топ коментарі
+12
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24.12.2021 00:24
+5
Людей интересуют тарифы, а не система. Диджитализаторы хреновы, все подменяют имитацией. Вы же обещали из понизить их в 2 раза, а не поднять почти в 2.5 раза
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23.12.2021 23:33
+4
Потім другокурсник її зламає.
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23.12.2021 23:32
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в любом случае это за ваши деньги...
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23.12.2021 23:28 Відповісти
просто у этих суицидников свой путь...
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23.12.2021 23:29 Відповісти
Потім другокурсник її зламає.
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23.12.2021 23:32 Відповісти
Людей интересуют тарифы, а не система. Диджитализаторы хреновы, все подменяют имитацией. Вы же обещали из понизить их в 2 раза, а не поднять почти в 2.5 раза
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23.12.2021 23:33 Відповісти
А как бабкам и дедам в этой системе разобраться.
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23.12.2021 23:39 Відповісти
Буде створена , - Шмыгаль /возможность запуска, - Шмыгаль /получат, - Шмыгаль/ Шмыгаль: пойдут на /вырастет до, - Шмыгаль/ будет выше, - Шмыгаль/ будет достигать более, - Шмыгаль/ Шмыгаль: не должно быть /начнут вводить, - Шмыгаль/Шмыгаль: максимально расширить /необходимо развернуть, - Шмыгаль/ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль/ И вишенка на торте: Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль.
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23.12.2021 23:42 Відповісти
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24.12.2021 00:24 Відповісти
ясно.. будут опять грабить и обдирать народ до последней нитки своими услугами-тарифами..
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23.12.2021 23:54 Відповісти
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24.12.2021 00:33 Відповісти
Чергова ЗЕлокшина на вуха лохам.
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24.12.2021 00:31 Відповісти
система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом,
Ну понятно.По этой системе,все поставщики,должны будут всё согласовывать со смотрящим в новосозданном органе.Если смотрящего не устраивает поставщик и его цена,то на место этого поставщика,приходит новый поставщик.И не просто новый,а кум,сват,брат и т.д.Для этого все конкуренты,должны быть зачищены и выдавлены с рынка под нужного нового поставщика,которого назначит новый орган.Вообщем Шмыгло воплощает Ахметовскую схему заводских поставок.Где над независимыми поставщиками услуг,продуктов и т.д,поставили орган диктующий руководству завода,пищеблока и т.д у кого им нужно покупать,а у кого нежелательно,бо можно потерять работу
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24.12.2021 00:32 Відповісти
Я один подумал что Лысого нужно куда-то пристроить?
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24.12.2021 00:42 Відповісти
Давно пора. В Польше всё это давно работает. Нужно просто брать и адаптировать. С любой информатизации всегда много пользы.
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24.12.2021 00:47 Відповісти
Да, учет рабов изобрели сразу с учетом прибылей.
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24.12.2021 01:34 Відповісти
А в Польше тоже до сих пор есть ЖЭКи? Прочитайте новость сначала внимательно, а потом кичтесь что живете в Польше. Нет там такой симтемы Шмыгаля-Ахметова и в принципе быть не может
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24.12.2021 05:14 Відповісти
Люди которые создали Дию говорят об ИТ технологиях.
В Дие - 5 кнопок, 3 функции, и ниодна толком не работает, и это витрина украинских цифровых трансмутаций.
почитайте сколько злости у пользователей этой Дия.
У меня правда на 5 раз переустановки Дия заработала, всего 2 дня потратил.
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24.12.2021 01:33 Відповісти
Шмат шмигалястого лайна... Воно ж не знає, що в ті "системи", які зараз існують і ще не централізовані, ні дозвонитися ні завітати просто не можливо... Не будучи екстрасенсом, можу спрогнозувати якою фразою вас будуть вітати в цій централізованій інформаційній системі електронного примусу: "Вам необхідно..."
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24.12.2021 05:50 Відповісти
По сути это система повышения тарифов. По-другому не выйдет.
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24.12.2021 07:52 Відповісти
а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.
Т.е. можно будет: Если не заказал услугу - можно не платить?
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24.12.2021 09:35 Відповісти
Ну все как всегда. Давно известно что
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24.12.2021 11:47 Відповісти
 
 