Буде створена єдина інформаційно-аналітична система щодо надання житлово-комунальних послуг, – Шмигаль
В Україні планують створити єдину інформаційно-аналітичну систему щодо надання житлово-комунальних послуг.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 23 грудня на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ, з посиланням на пресслужбу уряду.
"Сьогодні ми утворили міжвідомчу робочу групу, яка займатиметься запуском проєктної системи під назвою "Простір житлово-комунальних послуг". Це буде єдиний інструмент, де громадяни зможуть одразу отримати всі послуги, пов'язані зі сферою ЖКГ", – заявив Шмигаль.
За його словами, система впорядкує роботу всіх постачальників комунальних послуг, дасть змогу прозоро керувати житловим фондом та будинком, а також можливість онлайн замовлення та оплати комунальних послуг.
Також прем'єр розповів, що українці зможуть повідомляти про порушення у сфері благоустрою, а держава "отримає системні та верифіковані дані про ситуацію у житлово-комунальній сфері".
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Ну понятно.По этой системе,все поставщики,должны будут всё согласовывать со смотрящим в новосозданном органе.Если смотрящего не устраивает поставщик и его цена,то на место этого поставщика,приходит новый поставщик.И не просто новый,а кум,сват,брат и т.д.Для этого все конкуренты,должны быть зачищены и выдавлены с рынка под нужного нового поставщика,которого назначит новый орган.Вообщем Шмыгло воплощает Ахметовскую схему заводских поставок.Где над независимыми поставщиками услуг,продуктов и т.д,поставили орган диктующий руководству завода,пищеблока и т.д у кого им нужно покупать,а у кого нежелательно,бо можно потерять работу
В Дие - 5 кнопок, 3 функции, и ниодна толком не работает, и это витрина украинских цифровых трансмутаций.
почитайте сколько злости у пользователей этой Дия.
У меня правда на 5 раз переустановки Дия заработала, всего 2 дня потратил.
Т.е. можно будет: Если не заказал услугу - можно не платить?