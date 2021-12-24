США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною, - Держдеп
США продовжують закликати Росію відвести сили, зосереджені вздовж кордонів з Україною. Також Сполучені Штати вітають заяву ОБСЄ про те, що контактна група з врегулювання на сході України домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.
"Сполучені Штати вітають вчорашнє оголошення ОБСЄ щодо "повної рішучості" урядових сил України і підтримуваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир'ям від 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
США вважають, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки в "атмосфері деескалації", готові підтримати ОБСЄ і Нормандський процес.
"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню. Ми готові допомогти полегшити виконання Мінських угод з метою підтримки ОБСЄ і нормандського процесу", - додали в прес-службі Держдепу США.
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_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
все буде добре виберемо адекватну людину і усе буде гаразд
на жаль (або на щастя) у американському суспільстві не можна прийняти авторитарних рвшень
А я знаю чітко, хто прийде і порядок наведе, тільки це вже буде ЙОГО порядок, *************! А ваше ЄС з америчкою тільки будуть на це спосібні, щоб знову закликати раSSєю до порядку...
Байданутісь зашкалює!