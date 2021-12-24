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США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною, - Держдеп

США продовжують закликати Росію відвести сили вздовж кордонів з Україною, - Держдеп

США продовжують закликати Росію відвести сили, зосереджені вздовж кордонів з Україною. Також Сполучені Штати вітають заяву ОБСЄ про те, що контактна група з врегулювання на сході України домовилася повернутися до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Сполучені Штати вітають вчорашнє оголошення ОБСЄ щодо "повної рішучості" урядових сил України і підтримуваних Росією сил на сході України повністю дотримуватися заходів контролю за перемир'ям від 22 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

США вважають, що конфлікт на сході України може бути вирішений тільки в "атмосфері деескалації", готові підтримати ОБСЄ і Нормандський процес.

"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню. Ми готові допомогти полегшити виконання Мінських угод з метою підтримки ОБСЄ і нормандського процесу", - додали в прес-службі Держдепу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США закликав Росію припинити провокаційну риторику щодо України після слів Шойгу про американські ПВК на Донбасі

Автор: 

Держдепартамент США (1613) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+3
"США продовжують закликати Росію..."
_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
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24.12.2021 00:51
+3
"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню."

"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
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24.12.2021 01:07
+1
шо мучиццо?мож закольцевать сообщение?
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24.12.2021 00:47
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шо мучиццо?мож закольцевать сообщение?
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24.12.2021 00:47 Відповісти
"США продовжують закликати Росію..."
_Эти призывы в 1001-й раз путлеру совершенно до сраки! И то, что Белый Дом снова с бубном у костра кого-то призывает, означает что результат им не нужен, они категорически не намерены давать отпор фашистам, они предпочитают скормить им Украину - сегодня. А завтра и остальную Восточную Европу! Мрази и сообщники людоедов!
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24.12.2021 00:51 Відповісти
Як там звучить американське прислів'я? - "Добре слово і кольт діють краще, ніж просто добре слово"...
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24.12.2021 00:58 Відповісти
"Як США вже дали зрозуміти, конфлікт на сході України може бути врегульований тільки в атмосфері деескалації, прикладом якої є оголошене вчора припинення вогню."

"Конфлікт на сході України"?! ДБ
"Конфлікт" може бути "врегульований" тільки коли загарбник піде зі сходу та півдня України, виплатить компенсації, та покається.
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24.12.2021 01:07 Відповісти
чекаймо виборів у Листопаді 2022
все буде добре виберемо адекватну людину і усе буде гаразд

на жаль (або на щастя) у американському суспільстві не можна прийняти авторитарних рвшень
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24.12.2021 04:07 Відповісти
Ну шо, байдануті, БІДЕн прийшов, порядок навів? Вам мало подібних заяв з 2014? Ви ще вірите в допомогу комунякам з європи і з амерички? Ну-ну, вас вже злили з потрохами одразу після виборів деменційного маразматика, який думає, що він є президентом US. Ви ж всі за нього топили, тепер це і маєте!
А я знаю чітко, хто прийде і порядок наведе, тільки це вже буде ЙОГО порядок, *************! А ваше ЄС з америчкою тільки будуть на це спосібні, щоб знову закликати раSSєю до порядку...
Байданутісь зашкалює!
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24.12.2021 06:19 Відповісти
😑💨💥?
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24.12.2021 08:10 Відповісти
Умовляли вовка стати веганом...
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24.12.2021 07:21 Відповісти
От, якби не умовляли, а зуби виставили!!! Хоч-нехоч, став би веганом! Отак й в теперішній ситуації, ***** зрозуміє лише, коли по іпалу чоботом!!!
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24.12.2021 08:58 Відповісти
Не сделают, будут новые санкции. русне от этого только лучше будет.
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24.12.2021 08:49 Відповісти
 
 