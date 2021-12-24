Головні новини 23 грудня: Путін твердить, що Україна готує "військову операцію", Міноборони роз’яснило, як ставитимуть на облік жінок

Путін бреше про нібито підготовку Україною "військової операції", Міноборони пояснює, що робити жінкам-військовозобов’язаним, Україна подовжила ембарго на товари з РФ - головні новини країни 24 грудня.

"Джавеліни" б’ють по мішенях, подібних до російських

Танк-мішень обладали спеціальною захисною решіткою з металевих дротів - так само зараз намагаються свої танки росіяни. Цей захист танку не допоміг: його було знищено американським ПТРК. У цій статтіЮрій Бутусов пояснює, які можливості це відкриває та що ще з озброєння треба докупити Україні.

Путін заявив, що Україна готує "військову операцію"

"Є відчуття, що в Україні готують третю військову операцію на Донбасі", - сказав на пресконференції лідер держави-агресора. В українському МЗС заперечили: Україна прагне виключно миру.

Путін взагалі багато скаржився на погану Україну: Зеленський, за його словами, потрапив під вплив "нациків", Крим Росія, мовляв, "не могла не взяти під крило", на Донбасі Росія - не строна конфлікта, а посередник. Ситуацію в Україні він описує так: "Цілковиті злидні, вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає взагалі". Єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк, на пресконференцію не пішов.

Міноборони дало роз’яснення щодо жінок-військовозобов’язаних

Перелік спеціальностей жінок, яким необхідно стати на військовий облік - тут. На те, щоби стати на облік, є цілий наступний рік, штрафувати почнуть лише з 2023-го. Сам алгоритм, як ставати на облік, мають розробити до кінця наступного тижня.

Україна подовжила ембарго на товари з РФ

Серед заборонених для імпорту товарів – м’ясо, риба, деякі молочні продукти та кава, чай, зерно, солодощі, корм для домашніх тварин, алкоголь та цигарки, лікарські засоби, добрива, промислові товари, транспортні засоби, паперові вироби тощо. Заборону продовжили на рік.

Арахамія міг літати до Миколаєва за гроші бізнесмена Калюжного

Політ було здійснено на чартерному літаку. Оплатив його, за данними ЗМІ, аграрний бізнесмен Юрій Калюжний.

Нардеп Шевченко каже, що проти нього порушили справу за держзраду

Причиною порушення справи прихильник Лукашенка назвав "свою дружбу з Білоруссю", а також заявив, що йому "шиють створення "русского мира" в Україні". Офіційного підтвердження інформації про справу поки немає.

Скандал із ялинкою на київському вокзалі

Ялинку мали встановити у приміщенні Центрального вокзалу. Її немає. Прокуратура порушила справу про розкрадання 5 млн грн. "Укрзалізниця" ялинку тут же знайшла та заявила, що її зараз встановлюють. Також у компанії твердять, що ціна ялинки - не 5 млн, а 600 тис. грн.