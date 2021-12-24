Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 3 обстріли з боку військ РФ, бойових втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.





