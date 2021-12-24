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Ворожий БПЛА "Орлан-10" перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 3 обстріли з боку військ РФ, бойових втрат немає, - штаб ООС

Ворожий БПЛА

Упродовж минулої доби, 23 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у напрямку Шумів ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 24 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресцентрі ОС.

Ворожий БПЛА Орлан-10 перетинав лінію зіткнення на Донбасі. За добу - 3 обстріли з боку військ РФ, бойових втрат немає, - штаб ООС 01

безпілотник (4083) обстріл (28183) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Перемирие,фули. Ермак договорился.
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24.12.2021 07:23
+3
А хто такой ермак? И с кем он "договорился?
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24.12.2021 08:24
+3
Збивати то наші бійці вміють , тільки хто ж їм дозволить це робити, кремлівські кроти ? 😠
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24.12.2021 10:47
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Перемирие,фули. Ермак договорился.
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24.12.2021 07:23 Відповісти
А хто такой ермак? И с кем он "договорился?
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24.12.2021 08:24 Відповісти
Главный дворецкий Зеленского, не знал?
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24.12.2021 08:45 Відповісти
Для начала ответь откуда ты вылезло?
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24.12.2021 08:58 Відповісти
ВРИО президента Украины , а договорился как и раньше с "миролюбивыми " террористами,которые стреляют в сторону защитников Украины
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24.12.2021 09:46 Відповісти
ну все же надеялись в перемирие очередное сотое так сказать.... но никто не верил же как и я. что оно хоть малым огнём, или снайперским просто только через день два, но будет нарушено, ато мир весь возрадовался и наши очередной раз....вот это прорыв наконец то , на хотя бы праздники будет тишина....а оно .... пшик получился....вот поэтому перемирия не прекращаются а только притихают, а для военных как был риск погибнуть так и остаётся, никак в окопе и вне его , спину разгибать в полный рост нельзя...и разслабляться((
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24.12.2021 08:10 Відповісти
А шо, москалі не слухаються свого резидента дермака? Чи дермаки і справді повірили у мирні наміри терористів? Скоріше всього для лохів 73%, щоб вони пишалися тими, кого понавибирали.
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24.12.2021 08:40 Відповісти
Параше с путлером и Ермаку поверить - себя обмануть!
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24.12.2021 08:44 Відповісти
хотілось би ще почути, що в один бік...
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24.12.2021 08:44 Відповісти
Збивати ще мабуть не навчились, або може доплачують за те, щоб не збивали.
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24.12.2021 08:51 Відповісти
Збивати то наші бійці вміють , тільки хто ж їм дозволить це робити, кремлівські кроти ? 😠
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24.12.2021 10:47 Відповісти
ШО за бред, БЛА пересек границу Украины?? Сбили нахер, разобрали на куски, закопали и забыли. А был ли "мальчик"?? Как это проверить можно?? Летел себе дрон летел и ****** как далеко улетел, и потерялся.. Кто это сможет проверить?? Или наши тоже только глубокую озабоченность выражают?? Слава УКРАИНЕ!!!
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24.12.2021 13:16 Відповісти
макрель изо всех сил старалась , чтобы эти руссиш дроны свободно летали над Украиной ... только сейчас Литва передает , продает мобильные рэб для их принудительной посадки .... в союзе с Польшей и Литвой будущее Украины !!!!
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24.12.2021 11:01 Відповісти
сомнительно. поляцики нам не друзья
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24.12.2021 17:58 Відповісти
Втрати ********** за добу: двухсотих-дві штуки, трьохсотих-дві штуки! ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.12.2021 11:41 Відповісти
Звідки інформація?
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24.12.2021 14:59 Відповісти
З самого нуля!
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24.12.2021 16:00 Відповісти
Вроде же купили "пушки" для того чтобы выводить БЛА из строя, вот только только хвастались - какие мы ******** ребята, и шо у нас есть?? Где они?? https://focus.ua/*******-novosti/494497-boycy-vsu-v-zone-oos-nachali-ispolzovat-antidronovye-ruzhya-protiv-vrazheskih-bpla-video
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24.12.2021 13:12 Відповісти
 
 