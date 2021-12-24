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Новини Оборона
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"У бік зменшення та здорового глузду": "слуга народу" Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено

В Україні список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга Народу") у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усі обговорюють питання призову на військову службу жінок. Прошу не сіяти паніку — жінок не призиватимуть на строкову службу. Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах", - написав він.

Також він зазначив, що навесні було прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

За його словами, на етапі підготовки проекту Закону до другого читання робочою групою у складі представників Міністерства оборони України, СБУ та Служби зовнішньої розвідки були опрацьовані і враховані зауваження Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, які передбачають, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав КМУ, проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні. В Законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим", - написав він.

Водночас Завітневич розповів, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим. За його словами список професій мало визначати Міністерство оборони.

"Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", - пояснив нардеп.

При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.

"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує", - підсумував нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінки-військовозобов’язані повинні стати на облік до кінця 2022 року, - голова центру комплектування Куценко

Як повідомлялося, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

У бік зменшення та здорового глузду: слуга народу Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено 01

жінки (623) оборона (4766) військовий обов’язок (92) військкомат (432) Слуга народу (2809) Завітневич (55)


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Топ коментарі
+51
Щоб поставити зеленського на облік до військкомату, спершу його потрібно зняти в наркодиспансері
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24.12.2021 07:34
+49
Здоровий глузд закінчився коли ви потрапили до влади. ДЕБІЛИ. Зпочатку насеруть а потім героїчно розмазують ,і так всі 2.5 роки.
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24.12.2021 07:36
+35
То пєрвую блєдю, шо тепер відмажуть від обліку?
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24.12.2021 07:32
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Здоровий глузд, кажете? Зі здоровим глуздом Україна розпрощалась в квітні 19-го.
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24.12.2021 08:47 Відповісти
Страна за 8 лет войны не увеличила военный бюджет и не построила даже патронного завода, зато для России уже собирает список военнообязанных женщин.
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24.12.2021 08:47 Відповісти
да, чтоб захватчики не морочили голову, кого трахать --- по компу фотки пощелкали и пригласили девушку на зборы пострелять из байрактара, и про геронтофилов авторы подумали -- хочешь 60 - на тебе 60.
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24.12.2021 17:23 Відповісти
Всім жінкам, що голосували за Зеленського терміново стати на військовий облік. Довідки від психіатра не потрібно, вона вже у військкоматі.
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24.12.2021 08:49 Відповісти
А бабам-пенсіонеркам, що голосували за Осла що робить?
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24.12.2021 08:55 Відповісти
всем бабам на защиту зеальфонса
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24.12.2021 23:42 Відповісти
вот хотелось же верить, что , может, хоть армия встанет на защиту этого несчастного народа, ну а тут такая клизма.
Кто блин будет платить за дорогущие анализы крови? А за УЗИ??? А очереди в военкоматы какие будут? Это же полнаселения страны нужно --ОППА---- поставить на учет?????????
И не надо трындеть, что это необходимость, такого нет ни в ОДНОЙ стране мира, кроме Израиля, но Израиль - это другая тема - там война постоянна и с коррупцией проблемы.
Необходимые подразделения можно было создавать и укомплектовать с 2014 года ------- а теперь, когда 150 тыс окружили Украину вы начнете всех женщин Украины посылать к гинекологу, психиатру и т.п и тп???
Сорвав 2 годовых плана по обеспечению армии современными средствами ПВО, они решили, что вместо ПВО мы при нападении запустим женщин на передовую!!!
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25.12.2021 02:05 Відповісти
вот радость будет для вражеских батальйонов - они там будут на ротацию на передовую стоять в очереди - ведь появится отличная возможность баб отлавливать --- прям на фронте -- УХТЫ, как класно!
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25.12.2021 02:10 Відповісти
а еще -- представляете -- вражеская разведка взяла языка -- конечно , лучше женщину. Притянули в мешке в свои окопы ну и открывают мешок, а там бабуля лет 80. Спрашивают, бабка, звать тебе как? - она отвечает -Галина , призвище Балувана. ты как на фронте оказалась? ---- та вот в Украине всех на облик брали, я и сказала, что мне 59.Так вот и думала, что к нормальным пацанам попаду - и вот попала....
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25.12.2021 02:24 Відповісти
Голодной куме - одно на уме!
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25.12.2021 07:55 Відповісти
Шобла зеленского сначало перданет, а затем оглядывается. Они пытаются разозлить и перессорить украинцев на руку путлеру! Вписали даже библиотекаря и некоторые другие профессии, которые непонятно каким боком нужны будут армии на время войны, наверное художественную литературу выдавать во время войны. Похоже, что просто взяли реестр профессий и вписали в список военнообязанных. Зеленского уклониста забыли вписать.
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24.12.2021 08:53 Відповісти
Библиотекари - листовки для гражданского сопротивления будут по ночам клеить...
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25.12.2021 00:26 Відповісти
а менеджеры будут во время военных действий продавать родственникам тела погибших
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25.12.2021 01:53 Відповісти
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24.12.2021 08:54 Відповісти
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24.12.2021 08:55 Відповісти
А без баб и нэ туды, и нэ сюды. Теперь сплю, как за каменной стеной.
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24.12.2021 08:56 Відповісти
Бабы теперь будут воевать, а мужики им форму шить на фронт
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24.12.2021 09:14 Відповісти
Смишкы смишками, но доля правды есть. Пьют больше, за курево молчу. Долго рассказывать, но бабам удивляюсь, берут на себя, шо не должны. Звездеть не буду. приходит и говорит, дай в долг, **** умирает. Интересно, даю, чмо в отрубях, но с ней продолжаем, не подумайте плохого, не мой вкус, но интересно, в конце концов она уже мой товарищ, вернее субутыльник, а можно я и завтра приду?
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24.12.2021 09:53 Відповісти
Скажите ему кто нибудь - голові комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександру Завітневичу - що у нас ІДЕ ВІЙНА вже з 2014 року. Алле ГАРАЖ..... "Ромашка" - Прием!!!
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24.12.2021 09:09 Відповісти
Як це вже стало для ЗЕбілів традиційним, - спочатку тупо обісратись, а потім намагатись відіпрати нижню білизну...
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24.12.2021 09:13 Відповісти
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24.12.2021 09:21 Відповісти
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24.12.2021 10:09 Відповісти
Тобто якщо Лєнка відслужить, то в сім'ї Зеленських, нарешті, з'явиться мужик?
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24.12.2021 10:15 Відповісти

вова зеленський буде в такой сім ї жінкою )
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24.12.2021 11:43 Відповісти
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24.12.2021 10:24 Відповісти
Ленка-мерзото!!! 😠
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24.12.2021 16:41 Відповісти
Главное - впопучленцы платят
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24.12.2021 17:44 Відповісти
пока туттольуо ты, зебилятор, гавно хаваешь. Нукинуть еще лопату?
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25.12.2021 01:12 Відповісти
було : "перестати стріляти",
стало : "жінок призивати"
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24.12.2021 09:51 Відповісти
👍😁
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24.12.2021 16:42 Відповісти
Взятие женщин на воинский учёт - это чистая профанация Зе-власти
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%87.html#comments Комментарии: 1






Очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.

Взятие женщин на воинский учёт, безусловно, напугает супостата.

Такое ироничное мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.

В тему:

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B6%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html «Мы НЕ в Израиле… Мы все в Ж@ПЕ» - политолог о новой инициативе Минобороны Украины

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5.html Богуцкая очень рада, что украинские женщины станут военнообязанными

- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82.html Пошли на попятную? В Минобороны уже хотят уменьшить список профессий для военного учета женщин

Дело это красивое, можно сказать трепетное, но по сути своей бесполезное.

Потому что карточка в военкомате не заменит воинскую специальность, месяцы тренировок, чувство локтя, готовность выполнить приказ, и боевой дух.

Это профанация и компанейщина в чистом виде, очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.

Одной рукой они ставят женщин на воинский учёт, другой - бронируют билеты на вылет из страны, которая никогда не была и никогда не будет их домом.

Так, место зарабатывания денег…

В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2.html Почему Зеленский не выводит прибыль в Украину, а продолжает вывозить деньги в офшоры сейчас? - Бутусов

***



«С точки зрения политтехнологий, Зеленский делает все правильно.

Чтобы лучше грабить миллионы нищих и они не сопротивлялись, им надо создать множество бытовых проблем: вакцинации, походы в военкоматы для женщин и так далее.

Плюс - крутить по ТВ бесконечные шоу «Завтра госпереворот», «Завтра Путин нападет», «Как Вовка Петра гонял».

Впрочем, мы это все послушно «хаваем».

И мы же избрали Зеленского.

Поэтому полностью заслуживаем такое отношение…», - прокомментировал в Фейсбуке https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWqpEZXfGROhveU_Mg1ji1zbMtiUlm5gnWSQiiRB9yCc06A-OXIrXMtUX0bbNg_MjwlLkPDvTQP3n_jVfDF0S_8gPxcBse1aiOwQE5upugJ64aDQhHIJpxzo4hqfcm35Mc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук .

***

Фотожаба от Корнейчука.
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24.12.2021 09:58 Відповісти
Це для того, щоб запиляти відосік про різке збільшення при Зебілу кількості військовозобовязаних. А ніхто не подумав, що за словом "облік" має бути купа документів, медичних комісій і т.д.
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24.12.2021 10:00 Відповісти
В военкомате и не подумали. Уже дома в ипотеку наверное оформили в предвкушении
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24.12.2021 10:06 Відповісти
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24.12.2021 10:06 Відповісти
А (пєрвая лєді) буде маршалом,а Мєндєль?
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24.12.2021 10:15 Відповісти
У нынешней власти есть устойчивая тенденция. При чем это идет до смешного постоянно. Принимается закон. Потом чешут репу, и через пару дней начинают его( пытаться) привести "К ЗДОРОВОМУ ГЛУЗДУ".. А до того нельзя было это сделать. Военно обязанными нужно оставить только медиков и связистов ( как было и раньше) и учет вести только до 45 лет. Вот вам и будет "глузд".
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24.12.2021 10:19 Відповісти










jackdorseydonotbanme


@jackdorseydono1

·
https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1474288000997769222 33 мин



Пропаганда военного призыва женщин в Украине привязана в риторике к опыту Израиля. Мне одной видится,что это это очередные еврейские мансы?... Откуда ноги растут?...
Земельную реформу провели,что означает,что у украинской земли новые хозяева,а кто владеет землёй и ресурсами и строит политику страны! Как связан с этим военный призыв женщин? Думаем...
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24.12.2021 10:32 Відповісти
Этот вопрос наверное заинтересовал ФСБ?
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24.12.2021 11:56 Відповісти
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24.12.2021 10:39 Відповісти
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24.12.2021 10:44 Відповісти
При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.

"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов'язує", - підсумував нардеп. Джерело:

Що правильно ДЕБІЛИ ?

Десь декілька мільонів чоловіків в Україні косять від армії/ АТО, а жінки замість них
повинні служити і воювати ? Цей закон номер 313 Міноборони треба засунути міністру
оброни в горлянку. Тепер і до жінок доколупались і це коли "косарєй" від армії хоч греблю
гати
Жінки служать в арміїі Ізраілю ? БО В ІЗРАІЛІ ФІЗИЧНО МАЛЕ НАСЕЛЕННЯ І ЛЮДЕЙ НЕ
ВИСТАЧАЄ. В Україні 42 млн. населення - ВАМ МАЛО ? Дебільна Радянщина.
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24.12.2021 11:39 Відповісти
"безмозглые олигофрены" не понимают как армии могут помочь например работники музеев( тапочки предложить?), маляры и штукатуры ( неужели в военное время будем красить что-то?), банкиры, аудиторы,адвокаты???? Вы серьезно??? Где разум? Походу маразм. Когда в 2014 начались военные действия люди помогали и без принуждения государства. И кормили, и поили, сетки плели и прочее. Для этого совсем не обязательно, как оказалось , было состоять на воинском учете
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24.12.2021 18:12 Відповісти
Ось і не кричи зрада олігофрєн лахтинський.
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25.12.2021 00:00 Відповісти
Эта тема вообще неуместна сейчас в обществе. Ее нужно было еще лет 7 назад решить по человечески. Женщин до 60 лет. Вы серьезно? И дело даже не в профессии.
Интересно, кто именно стоит за этим законом, кому именно такое в голову зашло?
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24.12.2021 11:49 Відповісти
Може москалі і стоять - Путіну вигідно гойдати наш човен. Прослідкуйте хто прийняв цей наказ, і знайдете когорту зрадників яким дали завдання деморалізувати Українців. Якщо преЗеДент не зреагує то буде ясно що риба прогнила з голови...
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24.12.2021 18:36 Відповісти
Патрушеву пришло в голову. Но Ермак не признаеся.
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24.12.2021 11:54 Відповісти
В перший день сама сміялася. Бо дійсно багато професій (цивільних) які ну в армії точно не потрібні. Але шановні в армії потрібна робоча сила. Медики тіж самі діловоди кухані помічники гранатометників гранатометники снайпери психологи і т. д. І дійсно якщо жінки за станом здоровя і сімейними обставинами у разі настання військового стану зможуть служити то вони будуть дуже доречні. Але збирати списки коли військовий стан і визивати у військомат часу не буде. Хто пройшов мобілізацію 1-2 хвиля мене зрозуміє. Тому краще хай буде облік можливого резерву. Але якщо ці жінки можуть стати потенційними військовослужбовцями то потрібні збори що їх навчити первинним навичкам. Хоча б автомат тримати стріляти. А вирази ми самі без військомата підемо то супер і що далі. Я тут звєзда тяжче помадки в руках нічого не тримала але патріот а далі що груз 200. Війна це вміння вобвати а йти вмирати. Тому я не проти постановки на облік але дійнсно треба переглянути спеціальності. І ше шановні чоловіки жартівники (особливо хто служив) невже в ваших підрозділах не будо дівчат з 16 року (до 16 го на війні їх майже не було). Невже дівчатка медики не тягнули поранених. а ну згадаємо загиблих дівчат. З мого підрозділу було двоє і обидві загиблі бойові втрати під час виконання під арт обстрілами. І ті дівчата які служили в мене були і є справжні військові високпрофесійні (медики зв"язківці гранатометники командири мінометних розрахунків). Це не штабні дівчатка що каву роблять вони на ВОПАх були на чергування ходили. Зброю чистили. Тому хлопчики коли прикольчики викидаєте не забувайте про тих хто зараз на фронті і тих кого вже немає.
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24.12.2021 11:57 Відповісти
рабочую силу пусть нанимают и платят зарплату, а не используют женщин на шару.. военный это профессия.. военный налог на что идёт?.
пусть хенералы откажутся от зарплаты и моют полы.. оборзели.. армия должна быть контрактной, но деньги разворовывают, поэтому придумали привлечь гражданских..
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24.12.2021 13:09 Відповісти
Волонтеры делали то, что должно было государство делать. Ну если вместо волонтерш будуть брать женщин, ещё и стаж им, и соцпакет, и даже денег немножко, а не наоборот, то можно и послужить. Снабжение армии не только на волонтерах должно держаться. А с едой, одеждой, сетками, учетом и т.д. женщины справятся лучше мужчин.
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24.12.2021 13:31 Відповісти
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24.12.2021 12:12 Відповісти
Із здоровим глуздом ці ідіоти ніколи не товаришували тим паче що по країні бігають від призову мільйони здорових лосів призовного віку, беручі приклад від верховного говнокомандуючого який разом із своїми поплічниками чотири рази положив на призов свій хер яким він щось витворяв на піаніно.
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24.12.2021 12:15 Відповісти
Это шо ж получается- в место внедрения новых пзрк, крылатых ракет, модернизации танков и бмп, средств защиты связи и её подавления - объявить мобилизационный список для украинок. Лють до цієї влади неймовірна.
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24.12.2021 13:07 Відповісти
хенералы лошары не знают, что сейчас нельзя выиграть войну пушечным мясом, мир поменялся, нужны специалисты и технологии.. в Украине 8 лет идёт война, а эти хенералы лошары до сих пор этого не поняли..
сделайте нормальный контракт, а не то, что сейчас творится..
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24.12.2021 13:14 Відповісти
Здравый смысл Богомола ! Во время войны !
Расценки распроданной природы , принятые Каб. Мином на заседании 23 декабря 2021 года
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысяч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг

один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !
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24.12.2021 13:17 Відповісти
Гендерна рівність вона така...
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24.12.2021 13:24 Відповісти
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24.12.2021 15:41 Відповісти
Дебіли, а не можна було спочатку обдумати, визначити які спеціальності потрібні в арміі, а тоді вже накази виписувати? Що то так скрізь так дебільно влада працює? Нема реед васні одного розумного?
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24.12.2021 15:54 Відповісти
А для чего мозги? или чтобы узнать ,что в пушку член совать не надо,надо таки ошибиться?
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24.12.2021 22:02 Відповісти
Украина уникальная страна. Все в ней( почти все) хотят навалять москалям когда те ломанутся на Киев, но не хотят служить. Или все хотят хорошую экологию, но не хотят отказываться от пластиковых пакетов. Все хотят прекратить коррупцию, но только когда это касается других и тд. Во всем так
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24.12.2021 16:26 Відповісти
Вова, армії потрібні добровольці - жінки будь-яких професій і медики! І ті, яких на протязі століть світової історії воєн називали маркитантками, тобто дрібними торгівцями чим завгодно, в т.ч. і своїм тілом! І більше нічого! Лєнку теж можеш відпустити на полє брані!
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24.12.2021 17:13 Відповісти
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24.12.2021 18:55 Відповісти
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24.12.2021 19:08 Відповісти
Зранку до військомату підтягуються жіночки... Тягнуть, що в кого є!
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24.12.2021 19:07 Відповісти
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24.12.2021 19:08 Відповісти
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24.12.2021 19:09 Відповісти
порошенко в 14 и 15 годах до такого не додумался . а зелейский вот придумал . надо еще методичку от вовы как нашим женщинам 4 раза повестку не получить
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24.12.2021 19:20 Відповісти


Підготовка до війни за версією:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.
4. Оголосити військові навчання для населення
5. Встановити в Києві нові сирени.
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
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24.12.2021 19:37 Відповісти
Такої лютої міри від шмарклі Путлер явно не очікував. Якщо тепер він не скине атомну бомбу на Вороніж, то перемога буде за нами.
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24.12.2021 21:36 Відповісти
"Прошу не сіяти паніку - жінок не призиватимуть на строкову службу.", - а чого це? Які є підстави для такого сексизму?
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24.12.2021 22:09 Відповісти
Ещё надо построить детские дома...
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24.12.2021 22:55 Відповісти
Сначала миллиард деревьев.
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25.12.2021 00:42 Відповісти
Зачем мобилизация работниц отелей?
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25.12.2021 01:17 Відповісти
Папріколу.
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25.12.2021 11:51 Відповісти
Так хотілося мережевні трусики, а видали пару черевиків. Недаремно Сатану називають іронічним.
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25.12.2021 08:00 Відповісти
Незабаром...
Тільки у воєнкоматах у 2023 році до 73% жінок стало доходити, яку муйню вони обрали у 2019... Папріколу.
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25.12.2021 08:05 Відповісти
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25.12.2021 08:17 Відповісти
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25.12.2021 09:37 Відповісти
только что моя подошла и спросила - а эта корова шо трусы не носит??? почему под платьем-танковым чехлом )))) не отобразились резинка и края?
*****....зачем она это спросила)))))
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25.12.2021 12:49 Відповісти
. .
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25.12.2021 10:24 Відповісти
Призначення жінок- це діти,сім'я. Жінка в погонах це як виняток а не правило (чомусь пригадались жінки в формі нач.паспортних столів в СРСР-в зубах цигарка,на устах-матюки)
В армію Ізраїля призивають жінок і причина тут в малих людських резервах країни в порівнянні з оточуючими їх арабськими державами.І призивають там не в 40-50-60 років а 18-ти річних НЕЗАМІЖНИХ,НЕ МАЮЧИХ дітей дівчат.
В 2 світову війну в СРСР в 1942р було теж десь три "добровільних" призива теж незаміжних і без дітей віком до 25 років для заміни чоловіків в частинах ППО,звязківців і т.д. Набори жінок йшли не через облік воєнкоматів а через комсомольсько-партійні органи. Пізніше Сталін незважаючи на нехватку людських резервів в кінці війни відмовивсь від цього і причина - велика кількість жінок в армії порожувала інші проблеми-вагітності, ППЖ та інші фактори які розкладали армію.
Гітлер принципово був проти жінок в вермахті і в іх примусовій праці в промисловості.Він вважав що жінки повинні нарожувати нових арійців а не воювати.
Наші з дебіли написали перелік куди включили всі спеціальності , як сказав слуга якогось народу Завітневич -перелік юстувався (він навіть не розуміє поняття цього слова ) А тодішній міністр Таран підписав цю дурню напевно не читаючи,а є ж конкретні люди які "юстували" цей перелік-покажіть їх жінкам.
Чому ніхто не пише що крім кардинально скорочення переліку цих спеціальностей до наприклад 10, необхідно прописати вік не до 60 а максимум до 30, та обов'язково включити -КРІМ МАЮЧИХ ДІТЕЙ?
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25.12.2021 10:53 Відповісти
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25.12.2021 20:19 Відповісти
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