"У бік зменшення та здорового глузду": "слуга народу" Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено
В Україні список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга Народу") у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз усі обговорюють питання призову на військову службу жінок. Прошу не сіяти паніку — жінок не призиватимуть на строкову службу. Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах", - написав він.
Також він зазначив, що навесні було прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.
За його словами, на етапі підготовки проекту Закону до другого читання робочою групою у складі представників Міністерства оборони України, СБУ та Служби зовнішньої розвідки були опрацьовані і враховані зауваження Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, які передбачають, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.
"Така норма була і раніше, але перелік визначав КМУ, проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні. В Законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим", - написав він.
Водночас Завітневич розповів, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим. За його словами список професій мало визначати Міністерство оборони.
"Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", - пояснив нардеп.
При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.
"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує", - підсумував нардеп.
Як повідомлялося, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).
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Кто блин будет платить за дорогущие анализы крови? А за УЗИ??? А очереди в военкоматы какие будут? Это же полнаселения страны нужно --ОППА---- поставить на учет?????????
И не надо трындеть, что это необходимость, такого нет ни в ОДНОЙ стране мира, кроме Израиля, но Израиль - это другая тема - там война постоянна и с коррупцией проблемы.
Необходимые подразделения можно было создавать и укомплектовать с 2014 года ------- а теперь, когда 150 тыс окружили Украину вы начнете всех женщин Украины посылать к гинекологу, психиатру и т.п и тп???
Сорвав 2 годовых плана по обеспечению армии современными средствами ПВО, они решили, что вместо ПВО мы при нападении запустим женщин на передовую!!!
вова зеленський буде в такой сім ї жінкою )
стало : "жінок призивати"
24 декабря, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/12/%d0%b2%d0%b7%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%83%d1%87%d1%91%d1%82-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%87.html#comments Комментарии: 1
Очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.
Взятие женщин на воинский учёт, безусловно, напугает супостата.
Такое ироничное мнение https://www.facebook.com/brtcomua высказал в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BC%D1%8B-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B2-%D0%B6%D0%BF%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html «Мы НЕ в Израиле… Мы все в Ж@ПЕ» - политолог о новой инициативе Минобороны Украины
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B6%D0%B5.html Богуцкая очень рада, что украинские женщины станут военнообязанными
- https://www.economics-prorok.com/2021/12/%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B6%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%82.html Пошли на попятную? В Минобороны уже хотят уменьшить список профессий для военного учета женщин
Дело это красивое, можно сказать трепетное, но по сути своей бесполезное.
Потому что карточка в военкомате не заменит воинскую специальность, месяцы тренировок, чувство локтя, готовность выполнить приказ, и боевой дух.
Это профанация и компанейщина в чистом виде, очередная «галочка» в послужном списке наших властей, бесконечно далёких от армии, воинского долга, и настоящей любви к отечеству.
Одной рукой они ставят женщин на воинский учёт, другой - бронируют билеты на вылет из страны, которая никогда не была и никогда не будет их домом.
Так, место зарабатывания денег…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-%d0%b2.html Почему Зеленский не выводит прибыль в Украину, а продолжает вывозить деньги в офшоры сейчас? - Бутусов
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«С точки зрения политтехнологий, Зеленский делает все правильно.
Чтобы лучше грабить миллионы нищих и они не сопротивлялись, им надо создать множество бытовых проблем: вакцинации, походы в военкоматы для женщин и так далее.
Плюс - крутить по ТВ бесконечные шоу «Завтра госпереворот», «Завтра Путин нападет», «Как Вовка Петра гонял».
Впрочем, мы это все послушно «хаваем».
И мы же избрали Зеленского.
Поэтому полностью заслуживаем такое отношение…», - прокомментировал в Фейсбуке https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWqpEZXfGROhveU_Mg1ji1zbMtiUlm5gnWSQiiRB9yCc06A-OXIrXMtUX0bbNg_MjwlLkPDvTQP3n_jVfDF0S_8gPxcBse1aiOwQE5upugJ64aDQhHIJpxzo4hqfcm35Mc&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук .
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Фотожаба от Корнейчука.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
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https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1474288000997769222 33 мин
Пропаганда военного призыва женщин в Украине привязана в риторике к опыту Израиля. Мне одной видится,что это это очередные еврейские мансы?... Откуда ноги растут?...
Земельную реформу провели,что означает,что у украинской земли новые хозяева,а кто владеет землёй и ресурсами и строит политику страны! Как связан с этим военный призыв женщин? Думаем...
"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов'язує", - підсумував нардеп. Джерело:
Що правильно ДЕБІЛИ ?
Десь декілька мільонів чоловіків в Україні косять від армії/ АТО, а жінки замість них
повинні служити і воювати ? Цей закон номер 313 Міноборони треба засунути міністру
оброни в горлянку. Тепер і до жінок доколупались і це коли "косарєй" від армії хоч греблю
гати
Жінки служать в арміїі Ізраілю ? БО В ІЗРАІЛІ ФІЗИЧНО МАЛЕ НАСЕЛЕННЯ І ЛЮДЕЙ НЕ
ВИСТАЧАЄ. В Україні 42 млн. населення - ВАМ МАЛО ? Дебільна Радянщина.
Интересно, кто именно стоит за этим законом, кому именно такое в голову зашло?
пусть хенералы откажутся от зарплаты и моют полы.. оборзели.. армия должна быть контрактной, но деньги разворовывают, поэтому придумали привлечь гражданских..
сделайте нормальный контракт, а не то, что сейчас творится..
Расценки распроданной природы , принятые Каб. Мином на заседании 23 декабря 2021 года
Жуем далее... Дерево срезанное для дров 18 . 2 тысяч грн.
Один гриб, без разрешения 75 гривен.
жук богомол - 58 гр.
трава лечебная - 30 гривен за цветок,
ягоды - 378 гривен за кг.
орехи - 1154 гр за кг
один карась в пруду - 83 гривны
жаба - 130 гр.
жук-навозник аж 22 гривны !
Вот это улучшение жизни Украинцев ! Земля -продана , теперь и за жаб взялись !
Підготовка до війни за версією:
1. Налагодити постачання соляри на фронт.
2. Забезпечити максимум озброєння
3. Оголосити мобілізацію резервістів.5. Встановити в Києві нові сирени.
4. Оголосити військові навчання для населення
6. Зробити жінок військовозобов'язаними.
Тільки у воєнкоматах у 2023 році до 73% жінок стало доходити, яку муйню вони обрали у 2019... Папріколу.
*****....зачем она это спросила)))))
В армію Ізраїля призивають жінок і причина тут в малих людських резервах країни в порівнянні з оточуючими їх арабськими державами.І призивають там не в 40-50-60 років а 18-ти річних НЕЗАМІЖНИХ,НЕ МАЮЧИХ дітей дівчат.
В 2 світову війну в СРСР в 1942р було теж десь три "добровільних" призива теж незаміжних і без дітей віком до 25 років для заміни чоловіків в частинах ППО,звязківців і т.д. Набори жінок йшли не через облік воєнкоматів а через комсомольсько-партійні органи. Пізніше Сталін незважаючи на нехватку людських резервів в кінці війни відмовивсь від цього і причина - велика кількість жінок в армії порожувала інші проблеми-вагітності, ППЖ та інші фактори які розкладали армію.
Гітлер принципово був проти жінок в вермахті і в іх примусовій праці в промисловості.Він вважав що жінки повинні нарожувати нових арійців а не воювати.
Наші з дебіли написали перелік куди включили всі спеціальності , як сказав слуга якогось народу Завітневич -перелік юстувався (він навіть не розуміє поняття цього слова ) А тодішній міністр Таран підписав цю дурню напевно не читаючи,а є ж конкретні люди які "юстували" цей перелік-покажіть їх жінкам.
Чому ніхто не пише що крім кардинально скорочення переліку цих спеціальностей до наприклад 10, необхідно прописати вік не до 60 а максимум до 30, та обов'язково включити -КРІМ МАЮЧИХ ДІТЕЙ?