"У бік зменшення та здорового глузду": "слуга народу" Завітневич заявив, що список професій жінок для військового обліку буде скорочено

В Україні список професій, представниці яких мають стати на військовий облік, планують скоротити.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга Народу") у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз усі обговорюють питання призову на військову службу жінок. Прошу не сіяти паніку — жінок не призиватимуть на строкову службу. Військовозобов'язаними представниці визначених спеціальностей та професій стають лише у воєнний час. Зараз мають стати на військовий облік у своїх військкоматах", - написав він.

Також він зазначив, що навесні було прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку.

За його словами, на етапі підготовки проекту Закону до другого читання робочою групою у складі представників Міністерства оборони України, СБУ та Служби зовнішньої розвідки були опрацьовані і враховані зауваження Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, які передбачають, що жінки, які мають спеціальність та (або) професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав КМУ, проте КМУ є великим колегіальним органом, а інколи рішення потрібно приймати вже сьогодні. В Законі ж ми зробили рамку, що цей перелік визначає Міністерство оборони. Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим", - написав він.

Водночас Завітневич розповів, що обговорив це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим. За його словами список професій мало визначати Міністерство оборони.

"Але так сталося, що цей перелік юстувався і коли він вийшов, ми побачили, що список є дуже великим. Перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним Силам та іншим військовим формуванням", - пояснив нардеп.

При цьому він наголосив, що сама ініціатива правильна.

"Країна має знати свої резерви, ми маємо бути готові, бо ситуація зобов’язує", - підсумував нардеп.

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Як повідомлялося, Міністерство оборони розширило перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).