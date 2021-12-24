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Новини Коронавірус і карантин
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Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. ІНФОГРАФІКА

Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 24 грудня у світі зареєстрували 978 806 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, що є рекордом з початку пандемії. Померли за добу – 6 898 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 278 535 792 випадків інфікування, з них 978 806 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 400 992, з них 6 898 за минулу добу.

Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу 01

Побороли хворобу та вилікувалися 249,2 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штам коронавірусу "Омікрон" становить на 70-80% меншу небезпеку, ніж варіант "Дельта", - Африканські центри з контролю захворювань

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 7 -ту у світі та 4-ту в Європі.

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
Вакцинироваться от мировой эпидемии?Единственная цель этих вбросов-держать людей в страхе и дальше косить на этом бабло
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24.12.2021 07:59
+6
Ета пабєда. Мільярди в трубу, винищення демократії по усьому світі, падіння рівня життя, збільшення числа голодуючих, а результат нуль, адже від ковіду помирали і помирають, плюс збільшення нековідної смертності навіть в розвинених країнах. Слухняні обширяні хом'ячки, спасибі вам за це. Це зробили саме ви. Адже купка кукловодів без тупого покірного стада нічого подібного зробити не змогла б.
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24.12.2021 09:52
+4
Не больных, а тех, у кого обнаружен короновирус. Если у человека обнаружить герпес (тоже короновирус), с помощью ПЦР тестов, его тоже можно обьявить больным, есть фактически у каждого, но у большинства ничем не проявляется, но при желании можно обьявить эпидемию, начать вакцинировать, выводя в человеческом организме новые и новые штаммы, и снова вакцинировать. Лохов-хватает.
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24.12.2021 09:32
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Вакцинироваться от мировой эпидемии?Единственная цель этих вбросов-держать людей в страхе и дальше косить на этом бабло
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24.12.2021 07:59 Відповісти
Ребята не ведитесь на этот разводняк. Все мировые СМИ это оружие против вас.
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24.12.2021 08:04 Відповісти
Чисельність населення планети на 20 листопада 2021 року становила 7,94 млрд. осіб. Це все, що потрібно знати.
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25.12.2021 20:49 Відповісти
Офигеть в США 267тыс больных в сутки, представляю что там в больницах творится.
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24.12.2021 08:17 Відповісти
Не больных, а тех, у кого обнаружен короновирус. Если у человека обнаружить герпес (тоже короновирус), с помощью ПЦР тестов, его тоже можно обьявить больным, есть фактически у каждого, но у большинства ничем не проявляется, но при желании можно обьявить эпидемию, начать вакцинировать, выводя в человеческом организме новые и новые штаммы, и снова вакцинировать. Лохов-хватает.
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24.12.2021 09:32 Відповісти
Так в USA самая лучшая в мире м е д и ц и н а !
Как и в Англии и Израиле. А мрут , как осенние мухи.
А
вот КИМ закрыл границы страны и там на весь народ всего 15 больных и
то приехавших из Ю.Кореи . Все из Кабинета министров и Управления Партии.
Значит вывод , написанный во всех учебниках по Оружию Массового Поражения -
В бактериологической войне самое главное -
изолировать зараженных от здоровых !
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24.12.2021 09:59 Відповісти
https://bastyon.com/index?v=cd73bb6afa55512dd7e64d715cddc08469f7ab02dcd512e2cd3fa1a1d5e0cdd0&video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB Интервью с изобретателем МРНК-вakцин. 6 минут
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24.12.2021 08:18 Відповісти
Спокойно ждем и наблюдаем за привитыми, и тем как высокие чиновники пытаются обьякнить высокую смертность в Украине, списывая все на непривитых и короновирус.
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24.12.2021 09:46 Відповісти
Спостерігаємо як весь світ бере участь в грі кальмара.
Антиваксери Беріть попкорн
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24.12.2021 08:36 Відповісти
Ета пабєда. Мільярди в трубу, винищення демократії по усьому світі, падіння рівня життя, збільшення числа голодуючих, а результат нуль, адже від ковіду помирали і помирають, плюс збільшення нековідної смертності навіть в розвинених країнах. Слухняні обширяні хом'ячки, спасибі вам за це. Це зробили саме ви. Адже купка кукловодів без тупого покірного стада нічого подібного зробити не змогла б.
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24.12.2021 09:52 Відповісти
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies.html

Билл Гейтс усиленно работает над своей программой ,
начиная со штатов !
Explore the Global Top 100 companies by region !!

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24.12.2021 10:23 Відповісти
 
 