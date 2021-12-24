Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 24 грудня у світі зареєстрували 978 806 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, що є рекордом з початку пандемії. Померли за добу – 6 898 осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 278 535 792 випадків інфікування, з них 978 806 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 400 992, з них 6 898 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 249,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 20-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 7 -ту у світі та 4-ту в Європі.
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Как и в Англии и Израиле. А мрут , как осенние мухи.
А
вот КИМ закрыл границы страны и там на весь народ всего 15 больных и
то приехавших из Ю.Кореи . Все из Кабинета министров и Управления Партии.
Значит вывод , написанный во всех учебниках по Оружию Массового Поражения -
В бактериологической войне самое главное -
изолировать зараженных от здоровых !
Антиваксери Беріть попкорн
Билл Гейтс усиленно работает над своей программой ,
начиная со штатов !
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