Вашингтон не готовий просто взяти та підписати вимоги Москви щодо "гарантій безпеки", - посол США в РФ Салліван
США не готові просто підписати вимоги "гарантій безпеки" Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Коммерсанту заявив посол США у РФ Джон Салліван.
"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, і передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, тому це просто неможливо", - сказав він.
Крім того, посол зазначив, що США також не готові просто підписати документ, який РФ адресувала США.
"Ні. Якби це було так просто, не було б потреби у дипломатії. Я розумію публічні заяви російської влади, які просувають свої інтереси безпеки. Але вони мають справу з партнерами, які мають свої власні інтереси в галузі безпеки, і вони також повинні враховуватися російською стороною", - сказав Салліван.
Дипломат підкреслив, що на перемовинах з Росією США підніматимуть власні занепокоєння та побоювання.
"Наша позиція — не тільки моя, а й високопосадовців в уряді США — полягає в тому, що ми вважаємо, що ми маємо шанси досягти прогресу в обговоренні питань, порушених російською стороною. Але це буде вулиця із двостороннім рухом. Сполучені Штати та НАТО будуть піднімати власні занепокоєння та побоювання у діалозі з Росією. І ми вважаємо, що найефективнішими ці дискусії були б на тлі деескалації, особливо ситуації на кордоні з Україною.
І це ясно дали зрозуміти і президент Байден, і держсекретар Блінкен, і мої колеги в Білому домі і в Державному департаменті", - додав він.
Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.
Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.
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Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
росія публічно підтерлася підписаним нею спільно з США та ВБ Будапештським меморандумом, окупувавши українські Крим і Донбас. Те що зараз відбувається є його наслідками. Бажаєте продовжувати?
Готов немного поламаться, потом подписать?