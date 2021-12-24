Вашингтон не готовий просто взяти та підписати вимоги Москви щодо "гарантій безпеки", - посол США в РФ Салліван

США не готові просто підписати вимоги "гарантій безпеки" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Коммерсанту заявив посол США у РФ Джон Салліван.

"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, і передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, тому це просто неможливо", - сказав він.

Крім того, посол зазначив, що США також не готові просто підписати документ, який РФ адресувала США.

"Ні. Якби це було так просто, не було б потреби у дипломатії. Я розумію публічні заяви російської влади, які просувають свої інтереси безпеки. Але вони мають справу з партнерами, які мають свої власні інтереси в галузі безпеки, і вони також повинні враховуватися російською стороною", - сказав Салліван.

Дипломат підкреслив, що на перемовинах з Росією США підніматимуть власні занепокоєння та побоювання.

"Наша позиція — не тільки моя, а й високопосадовців в уряді США — полягає в тому, що ми вважаємо, що ми маємо шанси досягти прогресу в обговоренні питань, порушених російською стороною. Але це буде вулиця із двостороннім рухом. Сполучені Штати та НАТО будуть піднімати власні занепокоєння та побоювання у діалозі з Росією. І ми вважаємо, що найефективнішими ці дискусії були б на тлі деескалації, особливо ситуації на кордоні з Україною.

І це ясно дали зрозуміти і президент Байден, і держсекретар Блінкен, і мої колеги в Білому домі і в Державному департаменті", - додав він.

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Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.