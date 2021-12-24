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Вашингтон не готовий просто взяти та підписати вимоги Москви щодо "гарантій безпеки", - посол США в РФ Салліван

Вашингтон не готовий просто взяти та підписати вимоги Москви щодо

США не готові просто підписати вимоги "гарантій безпеки" Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Коммерсанту заявив посол США у РФ Джон Салліван.

"США не готові просто взяти та підписати ці документи. Тим більше, що один із них адресований не США, а НАТО, і передбачається, що це буде договір між Росією та НАТО, тому це просто неможливо", - сказав він.

Крім того, посол зазначив, що США також не готові просто підписати документ, який РФ адресувала США.

"Ні. Якби це було так просто, не було б потреби у дипломатії. Я розумію публічні заяви російської влади, які просувають свої інтереси безпеки. Але вони мають справу з партнерами, які мають свої власні інтереси в галузі безпеки, і вони також повинні враховуватися російською стороною", - сказав Салліван.

Дипломат підкреслив, що на перемовинах з Росією США підніматимуть власні занепокоєння та побоювання.

"Наша позиція — не тільки моя, а й високопосадовців в уряді США — полягає в тому, що ми вважаємо, що ми маємо шанси досягти прогресу в обговоренні питань, порушених російською стороною. Але це буде вулиця із двостороннім рухом. Сполучені Штати та НАТО будуть піднімати власні занепокоєння та побоювання у діалозі з Росією. І ми вважаємо, що найефективнішими ці дискусії були б на тлі деескалації, особливо ситуації на кордоні з Україною.

І це ясно дали зрозуміти і президент Байден, і держсекретар Блінкен, і мої колеги в Білому домі і в Державному департаменті", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США у разі вторгнення РФ до України можуть залишити росіян без смартфонів, літаків та автомобілів, - Reuters

Вже протягом багатьох тижнів посилюються побоювання, що Росія готується до вторгнення на територію України. Євросоюз і НАТО пригрозили Москві найжорсткішими санкціями на такий випадок. Росія відкидає звинувачення у підготовці до війни та зі свого боку звинувачує Захід у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів.

Минулого тижня Москва передала НАТО, США та їхнім союзникам пропозиції щодо гарантій безпеки для Росії.

вторгнення (380) НАТО (6403) росія (64895) США (22455) гарантія (267) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+13
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24.12.2021 08:19
+13
Какие гарантии безопасности может дать агрессор и военный преступник? Что за чушь?
Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
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24.12.2021 09:00
+10
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24.12.2021 08:05
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24.12.2021 08:05 Відповісти
вот так грамотный кстати переворотик Путина.... Х..ло само не понимая попало в капкан США говорит -мол США-Россия вопросы плизз- нема пытання.... а вот Украина НАТО Грузия НАТО ты Вова адресом малость ошибся...ибо НАТО коллективный орган и только мы все 30 стран и армий блок в целом + Евросоюз ОБСЕ Парламент Европы Иституции Европы будем с тобой калякать малякать а это Х...лу ох как не по теме.. да есть любители Путина в Европе и НАТО есть - но их раз два... да и опасно публично показывать свою лояльность и любофъ к России.. а вот недругов России-- которые и не скрывают свое фэ Россией и Путиным в частности- валом.. забыл Путя про поговорку-- кто копает яму -тот сам в нее и попадет.... и палка имеет два конца и бьет в оба конца и еще поговорка--- запустивший бумеранг - и забыв об этом -получит напоминание- в затылок от возвратившегося к нему бумеранга....
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24.12.2021 10:24 Відповісти
Уже торгуются😁.
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24.12.2021 08:12 Відповісти
Ага, касабы хотят чтоб их прямым текстом нах послали, а американцы хотят вежливо нах отправить)
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24.12.2021 10:52 Відповісти
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24.12.2021 08:19 Відповісти
Что ж ты фраер сдал назад.
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24.12.2021 08:36 Відповісти
ну так фраер - обычная воришка из среднего звена КаГеБе, моль. Блефовать только и умеет, а как накуй пошлют - так и идёт.
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24.12.2021 10:59 Відповісти
Какие гарантии безопасности может дать агрессор и военный преступник? Что за чушь?
Ведя переговоры, вы узакониваете право диктатора устанавливать сферы влияния в Европе и еще больше разжигаете его аппетит Вы поддаетесь дешевому шантажу Путина и продолжаете играть по его правилам. Вы прокладываете путь к новому Мюнхену, когда Чемберлен продал интересы Европы Гитлеру, чтобы спасти мир. Ваше поведение шизофреническое - с одной стороны, вы говорите то, что правильно, но с другой стороны, вы не делаете ничего конкретного, кроме пустых разговоров, и вы соглашаетесь обсуждать сумасшедшие идеи Путина. Диалог нужен, но только с позиции силы.Без эффективных санкций против режима вы сейчас выходите с картонным мечом, чтобы бороться за интересы свободного мира, и такая битва обречена на провал. После Афганистана и снятия санкций с Северного потока - 2 я потерял доверие к Байдену как к лидеру свободного мира, и я надеюсь, что только решительный общественный резонанс в Украине и в таких странах, как Польша и другие страны Восточной Европы, может остановить это безумие. и оказать сопротивление требованиям Путина. Мир должен перестать бояться этого жалкого ботоксного карлика и поставить его на место.
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24.12.2021 09:00 Відповісти
Пиндосы подначивают кацапов напасть на Украину, чтоб потом выразить вместо обычной , глубокую озабоченность.
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24.12.2021 09:47 Відповісти
По термину "пиндосы" сразу видно *************.
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24.12.2021 10:55 Відповісти
***** є *****
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24.12.2021 09:09 Відповісти
Уже нах послали, сказали пыне засунуть свои бумажки себе в анус)
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24.12.2021 10:57 Відповісти
Как-то хило ответил... От слова "озабоченность" тошнит уже семь лет.
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24.12.2021 09:19 Відповісти
Ответил? Просто послал пыню нах.
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24.12.2021 10:50 Відповісти
Гарантії безпеки з двостороннім рухом?
росія публічно підтерлася підписаним нею спільно з США та ВБ Будапештським меморандумом, окупувавши українські Крим і Донбас. Те що зараз відбувається є його наслідками. Бажаєте продовжувати?
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24.12.2021 09:23 Відповісти
Вашингтон не готов просто взять и подписать ...
Готов немного поламаться, потом подписать?
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24.12.2021 09:27 Відповісти
Оно уже происходит во влажных касабьих мечтах. Но касабы уже посланы нах со своими "линиями")
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24.12.2021 10:49 Відповісти
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24.12.2021 10:24 Відповісти
ага, можна і підписати, на туалетній бумазі, потім підтертися і віддати кончаним рашапідам.
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24.12.2021 10:39 Відповісти
Касабы в пролёте, никто с вами ничего больше подписывать не собирается.
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24.12.2021 10:51 Відповісти
 
 