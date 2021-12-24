В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали
В Україні зафіксовано 6 647 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 грудня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
За добу 23 грудня в Україні:
зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107);
113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 646 осіб;
летальних випадків – 248;
одужало – 14 874 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 637 038 осіб;
одужало – 3 408 294 особи;
летальних випадків – 94 432;
проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі медики роблять щеплення
судя по кол-ву заболевшие/умершие никто толком не лечит на всех уровнях, все медики заняты укольчиками по Эпицентрам
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - Источник
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник