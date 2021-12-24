В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

В Україні зафіксовано 6 647 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 23 грудня в Україні:

зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107);

113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 646 осіб;

летальних випадків – 248;

одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 637 038 осіб;

одужало – 3 408 294 особи;

летальних випадків – 94 432;

проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення", - розповіли в МОЗ.









