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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали

В Україні зафіксовано 6 647 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 24 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 23 грудня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107);

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 113 882 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 546 людей, повністю імунізовані – 76 543 людини, додаткову дозу отримали 793 людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже мільйон: у світі виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 за добу. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 госпіталізовано – 1 646 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 летальних випадків – 248;

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 одужало – 14 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 захворіло – 3 637 038 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 одужало – 3 408 294 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 летальних випадків – 94 432;

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 16 626 864.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 537 066 людей, з них отримали першу дозу – 14 537 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей, отримали додаткову дозу – 1 389 людей. Загалом проведено 27 834 543 щеплення", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 248 осіб, зафіксовано 6 647 нових випадків зараження, 14 874 особи одужали 12

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Статистика по смертям в порівнянні з іншими країнами просто жахає.
Всі медики роблять щеплення
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24.12.2021 08:20 Відповісти
Тому мабуть їх і не включили до списку професій де вакцинація обов'язкова? І звідки у вас така інформація що всі медики роблять щеплення?
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24.12.2021 12:06 Відповісти
перевод для парней с Эстонии
судя по кол-ву заболевшие/умершие никто толком не лечит на всех уровнях, все медики заняты укольчиками по Эпицентрам
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26.12.2021 16:52 Відповісти
Якщо в Україні люди мруть від грипу, то чому українська медицина їх не лікує? Нащо нам така медицина
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24.12.2021 09:11 Відповісти
Всё, до весны можно расслабится.
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24.12.2021 10:03 Відповісти
👁 По состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.

Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - Источник
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25.12.2021 08:45 Відповісти
👁 По состоянию на 18 декабря 2021 г.:
- 34 337 предполагаемых смертельных исходов от вакцины.
- 1,47 миллиона серьезных побочных эффектов.
Об этом сообщает EudraVigilance, база данных ЕС о предполагаемых побочных эффектах инъекций - https://vaccineimpact.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated/ Источник
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25.12.2021 08:46 Відповісти
 
 