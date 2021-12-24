ЦВК просить ОДА оцінити можливість проведення виборів у прифронтових районах Донбасу 27 березня 2022 року

Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками щодо можливості організації підготовки та проведення 27 березня 2022 року перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

"Така необхідність зумовлена тим, що у Донецькій та Луганській областях триває операція Об’єднаних сил щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відповідно на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, а також належному забезпеченню організації підготовки та проведення виборів із дотриманням вимог Кодексу", - йдеться у повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Тож у такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року. ЦВК не уповноважена самостійно визначати можливість забезпечення належного рівня безпеки та можливість уникнення терористичної загрози під час організації та проведення виборів на цих територіях", - наголошується в заяві.

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"Виборчим Кодексом визначено, що перші вибори можуть проводитись двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня та мають бути призначені не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів. Отже, у разі визнання можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю березня 2022 року Комісія повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року. Відтак ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року. Комісія вкотре підкреслює, що її дії та рішення завжди спрямовані виключно на забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян та принципів вільного, демократичного виборчого процесу. Тож ЦВК очікує на обґрунтовані висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, що дасть достатньо підстав для ухвалення рішення щодо можливості безпечного проведення місцевих виборів на Донбасі", - запевнили в ЦВК.