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Новини
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ЦВК просить ОДА оцінити можливість проведення виборів у прифронтових районах Донбасу 27 березня 2022 року

ЦВК просить ОДА оцінити можливість проведення виборів у прифронтових районах Донбасу 27 березня 2022 року

Центральна виборча комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій за висновками щодо можливості організації підготовки та проведення 27 березня 2022 року перших місцевих виборів в окремих територіальних громадах цих регіонів.

"Така необхідність зумовлена тим, що у Донецькій та Луганській областях триває операція Об’єднаних сил щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відповідно на окремих територіях цих областей існує загроза безпеці виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, а також належному забезпеченню організації підготовки та проведення виборів із дотриманням вимог Кодексу", - йдеться у повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Тож у такій ситуації рішення про можливість чи неможливість проведення виборів Комісія може ухвалити на підставі відповідних висновків обласних військово-цивільних адміністрацій, як це було напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року та березні 2021 року. ЦВК не уповноважена самостійно визначати можливість забезпечення належного рівня безпеки та можливість уникнення терористичної загрози під час організації та проведення виборів на цих територіях", - наголошується в заяві.

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"Виборчим Кодексом визначено, що перші вибори можуть проводитись двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня та мають бути призначені не пізніше ніж за 70 днів до дня виборів. Отже, у разі визнання можливим організувати підготовку та проведення перших місцевих виборів в останню неділю березня 2022 року Комісія повинна ухвалити рішення про їх призначення не пізніше 16 січня 2022 року. Відтак ЦВК очікує відповідні висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА не пізніше 13 січня 2022 року. Комісія вкотре підкреслює, що її дії та рішення завжди спрямовані виключно на забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян та принципів вільного, демократичного виборчого процесу. Тож ЦВК очікує на обґрунтовані висновки від Донецької та Луганської ОДА-ВЦА, що дасть достатньо підстав для ухвалення рішення щодо можливості безпечного проведення місцевих виборів на Донбасі", - запевнили в ЦВК.

Автор: 

вибори (6683) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+10
ЦИК живёт в параллельной реальности. Какие ещё выборы в прифронтовой области? Ппц...
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24.12.2021 09:17
+9
По замыслу там живёт много ватников способных на выборах поддержать СН.
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24.12.2021 08:49
+6
І ОПЗЖ...
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24.12.2021 09:19
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По замыслу там живёт много ватников способных на выборах поддержать СН.
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24.12.2021 08:49 Відповісти
І ОПЗЖ...
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24.12.2021 09:19 Відповісти
Проголосують, як у 2015му, за жоппоблкову киздоту! Ватні, та ще й ТУПОРИЛІ!!! Мізок там в особовому дифіциті, от того й окріпли, у післямайданний період, різні бойки дунаєви йофи ( це Луганська область)! А зе-гопники тут не взлетять, бо просрали, своїми зашкварами й те, що мали!
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25.12.2021 08:38 Відповісти
ЦИК живёт в параллельной реальности. Какие ещё выборы в прифронтовой области? Ппц...
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24.12.2021 09:17 Відповісти
В 2015м состоялись! Вопрос, нужні ли они??? Чтобі зе-шоблу сменить на жоппоблочную срань?
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25.12.2021 08:40 Відповісти
Запретить там выборы!
Определить зону запрета - до Черкасской области.
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24.12.2021 09:25 Відповісти
Шо-то я не понял о каких "окремих територіальних громадах" идет речь? Те, которые под нашим контролем или оккупированных?
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24.12.2021 09:26 Відповісти
Не написали же, что в ЛУГАНДОНЕ!!! Соответственно, на свободной части Донбасса( Лисичанск, Северодонец и т.д.).
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25.12.2021 08:42 Відповісти
А як там вести агітацію партіям серед ватників?
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24.12.2021 09:33 Відповісти
"Патриот", ты уже Карпаты выпилил, всё дворцы кацапам на кацапщине строишь?
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24.12.2021 10:26 Відповісти
Хто ти такий і звідки взявся та нафіг всрався?
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24.12.2021 10:44 Відповісти
То червона діарея.
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25.12.2021 08:43 Відповісти
Кац, вот зачем ты такой ник создавал, чтобы на первом же коменте спалиться?)))
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24.12.2021 12:49 Відповісти
в Германії після II світової війни 4 роки не було ніяких виборів, кому цікаво - читайте посилання трохи нижче про найрозумнішого керівника непростою країною, не пожалкуєте
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24.12.2021 18:33 Відповісти
Так війну там війною називали, а на Донбасі, якщо пом"ятаєш, було АТО( де юре)! У 2015му й вибори пройшли, хоча доцільніше було вводити ВЦА!!!
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25.12.2021 08:47 Відповісти
Так, про "там війною називали" я пам'ятаю, бо мої родичі брали в тій війні участь, один з них потрапив до німецького полону, бо був командувачем застави і брав участь при захисті Севастополя й потрапив до Германії аж до визволення у 1949 році. А другий дійшов з боями до Берліну, був двічі поранений, потім його залишили там помічником при коменданті округу тимчасової сов'єтської адміністрації. Одна з моїх двоюрідних бабусь потрапила на примусовий вивіз в Германію на роботу аж до Дортмунду, потім її та усіх таких звільнили вже після капітуляції німців, а друга з них втратила чоловіка, інша - втратила двох діточок 2-х та 4-х рочків... В наш час мене ніколи не цікавила совочна псевдопам'ять про ті часи, на кшталт "діди воєвалі" й таке інше. Тепер ворог, здається, "може павтаріть", щоб йому... Головне, щоб ми, суспільство, самі не почали допомагати тим з "умовно наших", хто хоче і здатен почати допомагати ворогам.
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25.12.2021 22:27 Відповісти
Трохи про минуле. Мій дід Іван, з війни прийшов, лише на прикінці 1946го, бо будучи пораненим,( 157-ма стрілецька діівізія 1943рік, далі Чернігівська ВДД) потрапив у полон й ледве вижив! Визволявся американцями, проходив фільтрацію, пропонували залишити срср, але тут чекала дружина, донька й син(мій батько). Далі(1948рік) змушений був вербуватись на Камчатку, бо в потилицю дихало нквс з репресіями. Дві йог бойові нагороди зберігаю. Отже, оту мордорську істерію, про "дідиваіФалі", якою ***** прикриває свої агресії, звичайно не приймаю!
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26.12.2021 09:34 Відповісти
Розповідав, як вижив. Ешелон гнали до Німеччіни, не годували, богато було померлих, у діда, з голодухи, розпухло обличча. Частину з них відібрала якась фрау-бюргерша, на господарство( із-за опухлості здалося їй, що дід дуже міцний), інщих відправили до концтабору.
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26.12.2021 09:46 Відповісти
https://www.jnsm.com.ua/h/0915P/
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24.12.2021 14:37 Відповісти
Я вам можу сказати ось що -недавно завів розмову з базарною бабою, дуже незадоволена тим , що жінок на облік женуть і що зельонський все обіцяє домовитись з ****** і не робЕ цього 😠
Ось і все, що хоче бидло - можливості здатися.

Накричав, обматюкав і пішов.
Це скоти, люди в меншості , яким не пторібна вільна Украіна 😡
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25.12.2021 13:15 Відповісти
Там , замість мозоку-один великий шлунок, напряму з"єднаний з прямою кішкою! Посерти,пожерти, й дупою лавку погріти.
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26.12.2021 09:39 Відповісти
 
 