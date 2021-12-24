Курс на втягування Києва в НАТО провокує серйозні військові ризики аж до масштабного конфлікту в Європі, - Лавров
У Москві вважають, що перспектива появи поблизу кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, провокуючи серйозні військові ризики, аж до масштабного конфлікту в Європі.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на "Інтерфакс-Україна".
"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - сказав Лавров в інтерв'ю боснійсько-герцеговинській газеті "Ослободження" з нагоди 25-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Росією та Боснією і Герцеговиною.
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Як літнього, жаркого дня
В яру, між скелями, де трав'яна поляна,
Ми вздріли здохлого коня."
Так и здесь: Если Кремль против чего-то выступает - обязательно надо делать!
и как эта бензоколонка будет свой газ тогда продавать с трёх потоков - северных и турецких ?!!! Придурковатый Лавров с деменцией
И ещё, какого хрена своих лаврёнышей, ты как и все привелегированные рабы, отправил в страны НАТО??? Что "Дебилы бл#ядь"???
Хотелось бы посмотреть как смело ты его откровенно посылаешь прямым текстом
Это делает бессмысленным тезис о "втягивании". Втягивать можно в постребление аргентинского кокаина или зависимость от дешевых кредитов, в том числе, углеводородами.