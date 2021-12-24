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Новини Війна
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Курс на втягування Києва в НАТО провокує серйозні військові ризики аж до масштабного конфлікту в Європі, - Лавров

Курс на втягування Києва в НАТО провокує серйозні військові ризики аж до масштабного конфлікту в Європі, - Лавров

У Москві вважають, що перспектива появи поблизу кордонів Росії ударних військових комплексів створює неприйнятні загрози безпеці, провокуючи серйозні військові ризики, аж до масштабного конфлікту в Європі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланнням на "Інтерфакс-Україна".

"Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як американські колеги опікуються своїми українськими протеже. Курс на втягування Києва в НАТО з перспективою появи біля наших кордонів ударних ракетних комплексів створює неприйнятні загрози безпеці Росії, провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - сказав Лавров в інтерв'ю боснійсько-герцеговинській газеті "Ослободження" з нагоди 25-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Росією та Боснією і Герцеговиною.

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Автор: 

Лавров (1576) НАТО (6403) росія (64895) членство в НАТО (1712)


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Топ коментарі
+27
Путлер никогда бы так не обнаглел, если бы не шмаркля и не ермак.
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24.12.2021 08:52
+25
ну Европа тоже мямля, со своей глубокой обеспокоенностью
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24.12.2021 08:56
+16
Значить Макшанія на кордоні з Україною може мати ударні ракетні комплекси а Україна - не може мати... -Якась маячня психопата.
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24.12.2021 08:59
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Путлер никогда бы так не обнаглел, если бы не шмаркля и не ермак.
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24.12.2021 08:52 Відповісти
ну Европа тоже мямля, со своей глубокой обеспокоенностью
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24.12.2021 08:56 Відповісти
ЄС слимаки стурбовані
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24.12.2021 08:57 Відповісти
Шо толку Кловуну давати ракети? Навіщо вони йому?
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24.12.2021 08:58 Відповісти
Хто сьогодні платить запроданцям таким як ти? Тільки ворог і провокатор може таке плести,бо ракети потрібні і дають не кловану а народу України для захисту.Зрозуміло ****************?
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24.12.2021 09:13 Відповісти
Якщо дають народу - то йди та получи. А може дають тому представнику кого вибрав вумний нарід - Кловуну, який закінчив войну вже давно, ще коли грав пуем на піаніно?
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24.12.2021 16:46 Відповісти
Вумний нарід обрав олігарха,а той обібрав країну разом з гонтаревою та ще й державнийм нафтопровід подарував мудачуку для спільного бізнесу. ПНХ зі своїм потрохом
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24.12.2021 17:01 Відповісти
Не бреши, зебобік.
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24.12.2021 17:08 Відповісти
Серу на тебе свинорил.
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24.12.2021 17:21 Відповісти
А кому давать если Порошенко уже сбежал в предверии войны?
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24.12.2021 10:49 Відповісти
боснийско-герцеговиской газете Карл ...Следущуй мем коня в Сельской жизни будет
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24.12.2021 08:55 Відповісти
название газеты "ОСЛОбодження" - как издания для иго-го руснявой коняки
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24.12.2021 08:58 Відповісти
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24.12.2021 09:34 Відповісти
боятся кацабы что пенделя им дадут вот и верещат заранее.... караул насилуют грабят убивают....
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24.12.2021 10:00 Відповісти
Ну и славно. Давно пора пересмотреть границы расейской *********
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24.12.2021 08:58 Відповісти
до границ 1918 года
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24.12.2021 09:40 Відповісти
Иван, ты давно с бутылки слез?
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24.12.2021 09:44 Відповісти
Поправлю. До 1147года
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24.12.2021 10:41 Відповісти
Откуда у страны, созданной в 1991 году, могут взяться "границы 1918 года"?)
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24.12.2021 11:10 Відповісти
вообще то текущая рашкования была официально провозглашена в 1917м году
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24.12.2021 11:45 Відповісти
Там вата даже не граждане, и сидят тихо как мыши
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24.12.2021 09:33 Відповісти
Значить Макшанія на кордоні з Україною може мати ударні ракетні комплекси а Україна - не може мати... -Якась маячня психопата.
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24.12.2021 08:59 Відповісти
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24.12.2021 09:36 Відповісти
Оно хоть географию знает? От Латвии до мокшы и путенбурга, куда ближе, чем от Украины
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24.12.2021 09:00 Відповісти
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24.12.2021 09:01 Відповісти
"Чи пам'ятаєте той жах, моя кохана,

Як літнього, жаркого дня

В яру, між скелями, де трав'яна поляна,

Ми вздріли здохлого коня."

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24.12.2021 09:01 Відповісти
От латышской границы (Латвия в НАТО) до Москвы ближе чем от Чернигова, но укуренная лошадь молчит об этом. Если бы НАТО хотело то ракеты давно там стояли бы.
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24.12.2021 09:04 Відповісти
Понюрій конячці вівса більше не давати.
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24.12.2021 09:04 Відповісти
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24.12.2021 09:07 Відповісти
почему не бомбите Литву,Латвию, Эстонию?соседи уже состоявшиеся члены нато с вами, ближе приближаться просто некуда найдите кацапы какие то внятные отмазки
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24.12.2021 09:10 Відповісти
во влажных маняфантазиях они туда доберутся) Ещё в Украине рога пообламываем оккупанту.
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24.12.2021 11:09 Відповісти
Ну какой масштабный конфликт в Европе? Откуда силенки то возьмутся, чтобы тягаться с суммарной мощью Европейских стран? Это вам не Украину кошмарить.
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24.12.2021 09:10 Відповісти
Кацапня вкотре блєфує. Це вже яке по рахунку "останнє китайське попередження"?
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24.12.2021 09:12 Відповісти
Є проста відповідь--при владі України зрадникі, неучі і лохі,люди для яких Україна --це територія для шахрайства і крадіжки. А фашистська росія межує з прибалтійськими країнами які вже давно в НАТО а тепер Україна їм загрожує. А те ща Крим і інші території росії пашпиговані військовими базами,то це не загроза нам. Виходить росії треба захищатись (нахер кому ти потрібна0 а нам ні. Якісь дивні вимоги росії. Україна сама вибирає себі друзів і московія не має права нам забороняти в цьому.
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24.12.2021 09:18 Відповісти
К сожалению, при владі України 73% "уставших ат вайны"
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24.12.2021 10:43 Відповісти
Якщо би так всі слухали кацапню,то вже давно б весь світ був би по вуха у лайні як ті московити.
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24.12.2021 09:19 Відповісти
у нас в туалете такая картинка была как над вторым мужиком ..помню мы даже бегали смотреть на нее ..1989 год
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24.12.2021 10:12 Відповісти
Дурна вірменська коняка, нас ніхто нікуди не втягує, народ України для збереження України і себе, сам давно проситься до НАТО. А це не тільки військовий альянс, але і світові стандарти.
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24.12.2021 09:20 Відповісти
В СССР было такое правило: Если человек видел очередь, то обязательно становился, даже не интересуясь "что дают".
Так и здесь: Если Кремль против чего-то выступает - обязательно надо делать!
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24.12.2021 09:23 Відповісти
А чего только Киев? А всей остальной Украине можно? Уговорил. А вообще эта дурацкая трепотня кацапни лишь для того,чтобы не дать Украине получить реальную защиту от таёжной дичи.
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24.12.2021 09:23 Відповісти
потому что они больше не признают Украину как государство. и всегда говорят Киев
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24.12.2021 09:44 Відповісти
Какой полномасштабный конфликт? Вы чеченцев с автоматами не могли осилить, а собираетесь с НАТО воевать. После нескольких тысяч трупов солдат вашей хваленной армии, ваши Ваньки в обосранных от страха лаптях побегут назад в свои ***** к мамкам
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24.12.2021 09:24 Відповісти
Гансов? Эт вряд.
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24.12.2021 10:44 Відповісти
А какая разница? Легитимности пыни хватает только на предварительно отвербованных "ихтамнетов". Любой открытый заход хотя бы батальоном и ему потом пару лет надо зализывать полуразваленную экономику и рубль веревочками прихватывать
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24.12.2021 11:07 Відповісти
обосретесь конфликт в европе, вас уничтожат
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24.12.2021 09:25 Відповісти
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24.12.2021 12:29 Відповісти
Витягни для початку з НАТО свою доньку. Дурна шкапа.)))
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24.12.2021 09:26 Відповісти
Раздался вой с Мокшанских Болот.
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24.12.2021 09:27 Відповісти
После регулярного ржания лошади за последние 8 лет из этой конюшни не донеслось ничего нового - лошадь ржет , караван движется дальше .
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24.12.2021 09:28 Відповісти
То есть хутин боится приближения НАТО, и готов захватить страну, что бы самому придвинуться ближе к НАТО. И взять страну в заложники.
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24.12.2021 09:30 Відповісти
А это новость?
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24.12.2021 10:45 Відповісти
лавров, коняка йбнута, на широкомасштабний конфлікт расія вже не здатна. дядя Ердоган це показав.
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24.12.2021 09:32 Відповісти
Вважаємо, що, перш за все, необхідно знизити градус конфронтації, викликаний тим, як рашистський окупант опікуються своїми білоруськими протеже і як накачує окупований український Крим зброєю , Курс на втягування Мінська в зону рашистського впливу з перспективою появи біля кордонів ЄС І НАТО ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ створює неприйнятні загрози безпеці І ЄС І НАТО І В ТОМУ ЧИСЛІ УКРАЇНІ , провокуючи серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", Вважається,що саме через те,що у 2008 році НАТО не втягнуло Україну в члени цієї органгізаціії саме це стало основною причиною окупації рашистом частини територіїї України і ведення з нею війни в нинішніх умовах,що само по собі є рашистською загрозою в тому числі і ЄС
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24.12.2021 09:36 Відповісти
Масштабный конфликт в Европе ???

и как эта бензоколонка будет свой газ тогда продавать с трёх потоков - северных и турецких ?!!! Придурковатый Лавров с деменцией
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24.12.2021 09:44 Відповісти
Лаврошадь, на хрена свинособаки ставят ударные ракетные комплексы на своей границе? Конечно, нам необходимы комплексы ПРО!
И ещё, какого хрена своих лаврёнышей, ты как и все привелегированные рабы, отправил в страны НАТО??? Что "Дебилы бл#ядь"???
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24.12.2021 09:45 Відповісти
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24.12.2021 09:46 Відповісти
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24.12.2021 09:47 Відповісти
У старого коня крепчает истерика, а ***** всё ближе к изменению пола, кунжугетовачу явно анал поднадоел, кремль - не тайга, далеко не спрячешься.
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24.12.2021 09:49 Відповісти
Напоминаю старому вонючему ослу Украина имеет свои красные линии которые перешла засрашка в 2014 году И хочу напомнить ослиной башке что у Украины есть все права решать куда вступать и зачем и еще напоминаю тупому ослу Украина не является чей то зоной влияния а поэтому старый осел пошей на куй
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24.12.2021 09:50 Відповісти
..не ржать.. иногда лучше молча жевать овёс..
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24.12.2021 09:57 Відповісти
если бы в Украине был МИД и внешняя политика, то давно бы послали лаврика вместе с педофилом путениным далеко на йух... но так как мид есть, а работы нет - приходится читать фразы разных придурков...
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24.12.2021 10:04 Відповісти
Очень хотелось бы посмотреть на тебя, такого крутого, когда на тебя наезжает чувак с какими-то идиотскими требованиями, который на голову выше, вдвое шире в плечах, в пару раз тяжелее и у которого в одной руке нож, в другой короткоствол, сзади него авто в котором видно биту, калаш с кучей рожков, видно что с психикой у него нелады, а у тебя хоть и есть по кастету в каждой руке, но это в общем-то и всё ....
Хотелось бы посмотреть как смело ты его откровенно посылаешь прямым текстом
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24.12.2021 10:32 Відповісти
если б пыню не послали, он и его подельники бы не кукарекали про свои требования снова и снова)
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24.12.2021 11:04 Відповісти
Кремляди всё надеются, что престарелые маразматики совкодрочеры, любители колбасы за 2.20 и их верные тупые отпрыски заведут Украину в тоталитарный совок. Ну а сильно умных можно расстрелять и репрессировать как раньше.
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24.12.2021 10:07 Відповісти
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24.12.2021 10:15 Відповісти
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24.12.2021 10:15 Відповісти
Конь. Не втягування, а підштовхування. Бо ніхто стільки не зробив для того щоб Україна прямувала в НАТО, як засрашка.
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24.12.2021 10:28 Відповісти
Был бы нормальный президент и главнокомандующий, а не это убогое ничтожество, кремлевское ху@ло никогда бы не начал до такой степени накалять ситуацию. А так московская орда пользуется удачным для нее случаем, когда за 2.5 г. оборонка развалена, армия недофинансируется, в армии даже дефицит зимнего топлива, энергетика в кризисе и подсажена на поставки из московии, а внешнеполитические партнеры перестали воспринимать Украину как субъекта политики, хотя с 2014 по 2019 все было совершенно по другому... Ну и самое главное - ху@ло сейчас размахивает перед лидерами Запада подписанной ЗЕленой шоблой, в октябре 2019, "формулой штайнмаера" в соответствии с которой нужно проводить так называемые выборы в ЛуганДоне, переписывать нашу Конституцию и фактически убить таким образом Украину изнутри... Вот к чему приводит голосование недалекого плебса "паприколу-хуженебудет-какаяразница"...
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24.12.2021 10:30 Відповісти
*********, ніхто не втягує. Україна САМА проситься, а їй ще вимоги виставляють. То у ваш Тайожний союз беруть усіх, кого зможуть вмовити, або примусити.
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24.12.2021 10:35 Відповісти
Лишнехромосом, конюшни "мид рф", не США нас втягивает, а выгребная яма-404, принуждает вступить в НАТО! Бросай колумбийскую муку нюхать! И без муки, тупой как валенок...
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24.12.2021 10:44 Відповісти
ну навіть не смішно ні разу, лошадь
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24.12.2021 10:47 Відповісти
Так. Кратко. Бензоколонка угрожает войной европе. Какой ответ?
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24.12.2021 10:48 Відповісти
ответ: бензоколонке слова не давали.
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24.12.2021 11:02 Відповісти
А озабоченность?
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24.12.2021 11:12 Відповісти
Народ України в своїй більшості хоче в НАТО, а РФ виходить проти народу. Фактично вони погрожують влаштувати геноцид. Треба про це казати в ООН та на усіх міжнародних зустрічах.
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24.12.2021 10:52 Відповісти
Передайте этому дебилу, что у Украины будут ударные ракетные комплексы собственной разработки, хотят они этого или нет. Вопрос короткого времени и нормальной власти, не шмарклявых идиотов.
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24.12.2021 10:56 Відповісти
Неплохо бы Лаврову пояснить ключевое отличие московии от Украины - здесь есть СВОБОДНОЕ НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ и на его основе принимаются решения, в том числе о вступлении в НАТО.

Это делает бессмысленным тезис о "втягивании". Втягивать можно в постребление аргентинского кокаина или зависимость от дешевых кредитов, в том числе, углеводородами.
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24.12.2021 10:57 Відповісти
Он прекрасно знает этот тезис, поэтому его и корчит так от него.
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24.12.2021 11:01 Відповісти
Вын так часто змінював позиції, пристосовуючись до деградації режиму в рф, що варто детально, по пунктах, нагадати, чим рф відрізняяється від демократії.
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24.12.2021 13:33 Відповісти
Вопрос безопасности рашки решается просто. Все население столицы и европейской части рашки за Урал. Подлетное время увеличивается. Украина продолжает вступать в НАТО и ни кого не беспокоит.
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24.12.2021 20:20 Відповісти
 
 