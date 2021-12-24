Кремль на організацію пресконференції Путіна витратив понад 1,5 мільйона доларів, з яких $19 тис. - на "дезінфекцію" журналістів

Управління справами президента Росії витратило на організацію великої пресконференції Володимира Путіна в Манежі 117 мільйонів рублів, у тому числі майже півтора мільйона – на обробку журналістів частинками срібла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, це випливає із матеріалів держзакупівлі, увагу на яку звернуло видання Daily Storm.

Управління справами президента витратило 1 мільйон 399 тисяч рублів на дводенну оренду шести дезінфекційних кабін серії DEZ GATE (модель DG-7.2) торгової марки "Серебряная маска". Для обробки частинками срібла використовували засіб "Аквион-Эко".

На сайті виробника компанії "Стерил" сказано, що дезінфекційні кабіни "призначені для ефективної санітарної обробки шкірних покривів людини, одягу, взуття" та інших речей. Виробник стверджує, що "ефективність та безпека підтверджена Роспотребнадзором". В описі засобу "Аквион-Эко", який використовують при обробці, йдеться, що він створений "на основі концентрату катіонів срібла" і "є екологічно чистим, нетоксичним і нешкідливим для людини".

Прессекретар керівника справами президента Олена Крилова говорила перед прес-конференцією Путіна, що обробка частинками срібла — "це абсолютно безпечно" і "навіть корисно".

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Видання також зазначає, що немає жодних офіційних рекомендацій від лікарських організацій чи організацій охорони здоров'я, які б пропонували використовувати срібло таким чином для дезінфекції.

17-а передноворічна пресконференція Путіна пройшла 23 грудня у московському Манежі. Цього року на захід не було вільної акредитації – Кремль сам обирав і запрошував представників тих чи інших ЗМІ. У списку в результаті опинилися 507 людей, більше ніж половина з них – із регіонів.

Серед акредитованих були також журналісти "Радіо Свобода", телеканалу "Дождь" і видання "Медуза", визнаних російською владою ЗМІ – "іноагентами". При цьому жодному зі співробітників цих ЗМІ запитання поставити так і не дали.