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Новини Війна
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Російських найманців активно відправляють на Донбас для підсилення позицій військ РФ, - Reuters

Російських найманців активно відправляють на Донбас для підсилення позицій військ РФ, - Reuters

В останні тижні Росія активно перекидає найманців у східну Україну для посилення своїх позицій.

Про це виданню Reuters заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кілька джерел розповіли агентству, що вербувальники пропонували їм поїхати на схід України. За їхніми словами, вербувальники не розкривали, кого представляють. Джерела відмовилися назвати свої імена, побоюючись за свою безпеку.

"Там фулл-хаус. Вони збирають усіх, у кого є бойовий досвід", - сказав один зі співбесідників агентства.

Він зазначив, що раніше воював в Україні та Сирії у складі груп російських найманців, чиї операції були тісно пов'язані зі "стратегічними інтересами" Росії, проте відмовився назвати імена підрядників.

Він повідомив, що планує приєднатися до інших найманців для відбуття в Луганську область.

Одне з джерел, контрактник, який брав участь у російських операціях за кордоном і вже прибув у східну Україну, сказав, що розгортання найманців нібито проводиться в оборонних цілях. Інший найманець заявив те саме.

Також читайте: Вербувальники збирають у РФ групи найманців для "відряджень" на Донбас, - ЗМІ

Ще один співбесідник зазначив, що не брав безпосередньої участі в розгортанні, але підтримував зв'язок з людьми на місцях, які проходили спеціальну підготовку. Метою розгортання була, як він висловився, диверсійна діяльність, спрямована на підрив стабільності в Україні.

Кремль заперечує свою причетність до вербування найманців для війни проти України.

"Ми вперше чуємо про це й не знаємо, наскільки достовірні ці твердження", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його твердженням, на сході України немає і ніколи не було російських регулярних військ чи військових радників, і що Москва нібито не розглядає можливості направляти їх туди.

Автор: 

росія (64895) Донбас (22354) найманці рф (2043) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+9
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24.12.2021 10:12
+6
Нові шахтьори і трахтористи.
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24.12.2021 09:23
+5
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24.12.2021 09:46
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Нові шахтьори і трахтористи.
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24.12.2021 09:23 Відповісти
Пушечное мясо
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24.12.2021 10:51 Відповісти
Его в России навалом
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24.12.2021 10:51 Відповісти
"И запомните: на Кавказе мы- против террористов и сепаратистов В Сирии и Ливии мы - повстанцы против "ставлеников мирового империализма" А на Донбассе мы - вместо тех и других!"
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24.12.2021 09:34 Відповісти
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24.12.2021 09:46 Відповісти
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24.12.2021 09:49 Відповісти
Но это у коняки Лаврова беспокойства не вызывает, а вот Америка из-за океана-да.,Прав был Тютчев, до блевотины противная страна.
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24.12.2021 09:58 Відповісти
І що там Тютчев саме сказав? Ти з "автором" вислову не помилився? Бо Тютчев був таким шовіністом що Микола І у період Кримської війни особисто заборонив публікацію його віршів саме за шовіністичні заклики проти Британії та Франції!
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24.12.2021 10:13 Відповісти
Та по ходу помилився, але суть одна.
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24.12.2021 10:56 Відповісти
"Термин "русофобия" ввел таки в обиход российский шовинист Тютчев. А его российский шовинизм - не что иное как разновидность нацизма. Так шо "русофобия" - это термин российских нацистов, применяя который они отказывают другим народам России даже в праве на то шоб их ненавидели".
Ф. И. Тютчев. «Теперь тебе не до стихов...»
Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...
Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем
Все *********** умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!
Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье, -
Ты - лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!
О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом...
24 октября 1854

Нет, карлик мой! трус беспримерный!*..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь святую Русь…
Иль, все святые упованья,
Все убежденья потребя,
Она от своего призванья
Вдруг отречется для тебя?..
Иль так ты дорог провиденью,
Так дружен с ним, так заодно,
Что, дорожа твоею ленью,
Вдруг остановится оно?..
Не верь в святую Русь, кто хочет, -
Лишь верь она себе самой, -
И Бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей, -
То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом, -
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!..
Всемирную судьбу России -
Нет! вам ее не запрудить!..

Год написания: 1850
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24.12.2021 11:16 Відповісти
Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.
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24.12.2021 10:58 Відповісти
Виправляю.
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24.12.2021 10:59 Відповісти
раша = брехня
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24.12.2021 09:59 Відповісти
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24.12.2021 10:12 Відповісти
Ни слова правды в Кремле.Они не травили Литвиненко,Скрипалей и тд. и тд..Их никогда не было в Украине.Исключительно мирные войска и ковровые бомбежки..
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24.12.2021 10:27 Відповісти
Пушечное мясо готовят, наверное Московия планирует сделать провокацию на Донбассе ,чтобы потом действовать в нескольких направлениях, основное направление будет с белорусской границы - Волынская , Львовская ,Закарпатская ,Одесская и Чёрное море, Украина окажется отрезанной от ЕС и тогда начнут в Кремле пугать весь Мир ядерными ударами если полезут защищать Украину, ну а потом всё понятно ...партизаны - любители руського мира - какая разница и т д
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24.12.2021 10:38 Відповісти
Какая Львовская,Закарпатская,Волынская? Им нужен периметр от Сумской до Одессы. Т.е. Суммы,Луганск,Донецк,Запорожье,Херсон,Николаев,Одесса.
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24.12.2021 11:16 Відповісти
Московии нужна вся Украина, потому что она на Расею не тянет.
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24.12.2021 11:18 Відповісти
Еще Харьков я забыл.
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24.12.2021 11:17 Відповісти
Харьков уже и так московский, вы видели сколько там сепаров, а ОП даже в годы войны туда не назначает с Киева Военного коменданта.
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24.12.2021 11:20 Відповісти
Видимо Кремля рассматривает как один из вариантов давления на Запад ( и Украину) не так масштабное вторжение, как расширение ОРДЛО путем боевых действий " шахтеров и трактористов" на ряде стратегических направлений Украинского Донбасса. ( как ответ против " провокаций нациков") Станица - Луганская с ее ТЭЦ, районы возле Донеца и Горловки отодвинуть от городов украинские позиции, расширение в районе Золотого - Горска, меньше вариант Мариуполя.. или скрепного Славянска... В крупные города влазить не будут. Это наиболее возможный вариант агрессии в ближайшие пол года точно.
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24.12.2021 11:17 Відповісти
через границу не попрут само собой, накачают мясом и боеприпасамы лугандон, который поползет вдоль границы на сколько сможет получая логистическую поддержку и возможно прилеты через границу как под зеленопольем. программа максимум растянуться вдоль границы до белоруси.
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24.12.2021 11:43 Відповісти
 
 