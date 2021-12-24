Російських найманців активно відправляють на Донбас для підсилення позицій військ РФ, - Reuters
В останні тижні Росія активно перекидає найманців у східну Україну для посилення своїх позицій.
Про це виданню Reuters заявили джерела, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Кілька джерел розповіли агентству, що вербувальники пропонували їм поїхати на схід України. За їхніми словами, вербувальники не розкривали, кого представляють. Джерела відмовилися назвати свої імена, побоюючись за свою безпеку.
"Там фулл-хаус. Вони збирають усіх, у кого є бойовий досвід", - сказав один зі співбесідників агентства.
Він зазначив, що раніше воював в Україні та Сирії у складі груп російських найманців, чиї операції були тісно пов'язані зі "стратегічними інтересами" Росії, проте відмовився назвати імена підрядників.
Він повідомив, що планує приєднатися до інших найманців для відбуття в Луганську область.
Одне з джерел, контрактник, який брав участь у російських операціях за кордоном і вже прибув у східну Україну, сказав, що розгортання найманців нібито проводиться в оборонних цілях. Інший найманець заявив те саме.
Ще один співбесідник зазначив, що не брав безпосередньої участі в розгортанні, але підтримував зв'язок з людьми на місцях, які проходили спеціальну підготовку. Метою розгортання була, як він висловився, диверсійна діяльність, спрямована на підрив стабільності в Україні.
Кремль заперечує свою причетність до вербування найманців для війни проти України.
"Ми вперше чуємо про це й не знаємо, наскільки достовірні ці твердження", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його твердженням, на сході України немає і ніколи не було російських регулярних військ чи військових радників, і що Москва нібито не розглядає можливості направляти їх туди.
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24 октября 1854
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Год написания: 1850
И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ.