Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Понад триста військовослужбовців строкової служби завершили курс підготовки у Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота та впродовж тижня вибули до місць проходження служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Опанувавши військові та прикордонні дисципліни, склавши Військову присягу, охоронці кордону вибувають у різні куточки нашої держави. Строковики вирушили до Житомирського, Білгород-Дністровського, Чернігівського та багатьох інших прикордонних загонів, окрім районів проведення ООС.

В органах охорони кордону молоді прикордонники познайомляться із ділянками відповідальності прикордонних підрозділів, де будуть проходити подальшу службу та забезпечать надійну охорону державного кордону.

Також зазначається, що у Держприкордонслужбі завершився осінній призов на строкову військову службу. Протягом жовтня-грудня 2021 року до лав ДПСУ призвано 1700 осіб з 23 областей України та міста Києва, з них близько 1100 строковиків проходили підготовку на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота.

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Фото: сайт ДПСУ