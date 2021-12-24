Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Понад триста військовослужбовців строкової служби завершили курс підготовки у Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота та впродовж тижня вибули до місць проходження служби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Опанувавши військові та прикордонні дисципліни, склавши Військову присягу, охоронці кордону вибувають у різні куточки нашої держави. Строковики вирушили до Житомирського, Білгород-Дністровського, Чернігівського та багатьох інших прикордонних загонів, окрім районів проведення ООС.
В органах охорони кордону молоді прикордонники познайомляться із ділянками відповідальності прикордонних підрозділів, де будуть проходити подальшу службу та забезпечать надійну охорону державного кордону.
Також зазначається, що у Держприкордонслужбі завершився осінній призов на строкову військову службу. Протягом жовтня-грудня 2021 року до лав ДПСУ призвано 1700 осіб з 23 областей України та міста Києва, з них близько 1100 строковиків проходили підготовку на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Маска на улице вообще бред...
а Зеля Говнокомандувач четырежды отпетляла, за что 73%ные жлобы её уважают, бо та "не лох и умеет жЫть"..(