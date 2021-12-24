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Новини Оборона
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Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Понад триста військовослужбовців строкової служби завершили курс підготовки у Головному центрі підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота та впродовж тижня вибули до місць проходження служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Опанувавши військові та прикордонні дисципліни, склавши Військову присягу, охоронці кордону вибувають у різні куточки нашої держави. Строковики вирушили до Житомирського, Білгород-Дністровського, Чернігівського та багатьох інших прикордонних загонів, окрім районів проведення ООС.

В органах охорони кордону молоді прикордонники познайомляться із ділянками відповідальності прикордонних підрозділів, де будуть проходити подальшу службу та забезпечать надійну охорону державного кордону.

Також зазначається, що у Держприкордонслужбі завершився осінній призов на строкову військову службу. Протягом жовтня-грудня 2021 року до лав ДПСУ призвано 1700 осіб з 23 областей України та міста Києва, з них близько 1100 строковиків проходили підготовку на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби імені генерал-майора Ігоря Момота.

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Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ 01
Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ 02
Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ 03
Понад 300 військовослужбовців строкової служби вирушили на кордон, - ДПСУ 04
Фото: сайт ДПСУ

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) оборона (4766) військовослужбовці (4703)


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Топ коментарі
+18
Діти! Бережи вас Бог!
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24.12.2021 09:29
+11
Щасти вам хлопці.Захищайте свою землю і своїх рідних від ворогів і бандитів
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24.12.2021 09:32
+7
Мій хлопчик там вчився .. а після строкової в Чопському загоні.....трохи перепочив та повернувся на кордон в зоні ООС...
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24.12.2021 09:42
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Діти! Бережи вас Бог!
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24.12.2021 09:29 Відповісти
Мій хлопчик там вчився .. а після строкової в Чопському загоні.....трохи перепочив та повернувся на кордон в зоні ООС...
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24.12.2021 09:42 Відповісти
Щасти вам хлопці.Захищайте свою землю і своїх рідних від ворогів і бандитів
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24.12.2021 09:32 Відповісти
Ну и для чего этот цирк с масками в автобусе если у половины носы торчат ???
Маска на улице вообще бред...
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24.12.2021 09:48 Відповісти
А если учесть что спят в одной казарме😁
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24.12.2021 09:52 Відповісти
А что, пограничников призывают как-то отдельно?
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24.12.2021 09:49 Відповісти
Учебка у погранцов своя.
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24.12.2021 09:53 Відповісти
..совсем пацаны (хотя и сам был такой, и после месячного карантина - тоже сразу на боевое дежурство, со всей ответственностью за службу)..
а Зеля Говнокомандувач четырежды отпетляла, за что 73%ные жлобы её уважают, бо та "не лох и умеет жЫть"..(
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24.12.2021 10:06 Відповісти
Кто пишет текст, "охранники"! Дурни пишется не охранники , а военнослужащие пограничных войск!!
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24.12.2021 11:19 Відповісти
 
 